07:48 16 июля

Ракетный эсминец John Finn введён в строй ВМС США - "самой мирной нации в мире"

На военно-морской базе Пёрл-Харбор в США состоялась торжественная церемония ввода в строй нового ракетного эсминца «Джон Финн» (USS Josh Finn – DDG113). Это корабль, относящийся к классу «Арли Бёрк». Из более чем пафосного заявления Тихоокеанского военного командования в итоговой части церемонии (адмирал Харрис):
Америка – это мирная нация. Это Тихоокеанская держава, лидер на Тихом океане.


Ракетный эсминец John Finn введён в строй ВМС США - "самой мирной нации в мире"


Видимо, поэтому у «мирной нации» бюджет превосходит 600 млрд долларов, что больше бюджетов многих тихоокеанских (и не только) конкурентов США, вместе взятых.


Адмирал Харрис:
Ввод в строй нашего нового ракетного эсминца – это сигнал для наших союзников и противников. Мы всегда будем поддерживать одних и будем крайне жестки с другими.




По американской традиции, назначена попечительница военного корабля. Ею стала жена отставного американского адмирала Джеймса Ставридиса Лаура.

Командиром корабля является морской офицер Майкл Вагнер. Команда состоит из 350 человек.

Эсминец был построен на верфи Паскагула (штат Миссисипи, США). Строительство велось компанией «Huntington Ingalls Industries».

Длина ракетного эсминца 155,9 м, ширина до 20 м, скорость хода (максимальная) в 31 узел обеспечивается работой турбин LM2500 GE Marine.

На Гавайи новый американский корабль попал через Панамский канал в июне текущего года. В течение нескольких недель проходила подготовка к торжественной церемонии.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 10

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  1. 210окв Сегодня, 06:26
    Удачный у амерзцев получился проект..Сколько уже эти посудины в строю?
    210окв
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:35
      Всегда будут поддерживать фашистов и террористов , и будут крайне жестки с теми кто с этой чумой борется. Такая перефразировка для них более подойдет .
      Spartanez300
      1. 210окв Сегодня, 06:37
        Ну,это не совсем относится к кораблям.А к руководству той самой страны,чьи это корабли.
        Цитата: Spartanez300
        Всегда будут поддерживать фашистов и террористов , и будут крайне жестки с теми кто с этой чумой борется. Такая перефразировка для них более подойдет .
        210окв
        1. Logall Сегодня, 06:42
          Цитата: 210окв
          Ну,это не совсем относится к кораблям.А к руководству той самой страны,чьи это корабли.
          Цитата: Spartanez300
          Всегда будут поддерживать фашистов и террористов , и будут крайне жестки с теми кто с этой чумой борется. Такая перефразировка для них более подойдет .

          Они фашизм не поддерживают, они и есть фашисты...
          Logall
    2. МПК105 Сегодня, 06:57
      Старые,они понадёжней новых будут

      Это не только бытовой техники касается,как видим... smile
      МПК105
  2. Sirocco Сегодня, 06:30
    У меня есть свой ответ мирной нации. Вернее видеоответ от Кобзона, так сказать привет с подтекстом)))))))) Баргузин)))))
    Sirocco
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:46
    Америка – это мирная нация. Это Тихоокеанская держава, лидер на Тихом океане.

    ... ага, в скромности им не откажешь... ну чистые ангелы!!! laughing
    a.s.zzz888
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 06:51
    Мнда. recourse Остаётся только опрокинуть "мерзавчик" от расстройства.Далека Кассиопея,далека...
    ВЕРЕСК
  5. AllaKim Сегодня, 07:10


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  6. кедр Сегодня, 07:46
    Не на наши ли деньги построен? В общей сложности по пол бюджета Россия отдаёт в виде дани каждый год нагло-саксам. На эти деньги мы могли БЫ не один "Шторм" и не два "Лидера" построить, но пока эти "наши" деньги работают не на нас, а против нас, такова цена потери суверенитета.
    Зрим в корень, уважаемые. "Новый Мировой Порядок ( то бишь однополярный мир) будет строиться против России, на руинах России и за счёт России". Збигнев Бжезинский.
    кедр
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