Ракетный эсминец John Finn введён в строй ВМС США - "самой мирной нации в мире"

Америка – это мирная нация. Это Тихоокеанская держава, лидер на Тихом океане.

Ввод в строй нашего нового ракетного эсминца – это сигнал для наших союзников и противников. Мы всегда будем поддерживать одних и будем крайне жестки с другими.

На военно-морской базе Пёрл-Харбор в США состоялась торжественная церемония ввода в строй нового ракетного эсминца «Джон Финн» (USS Josh Finn – DDG113). Это корабль, относящийся к классу «Арли Бёрк». Из более чем пафосного заявления Тихоокеанского военного командования в итоговой части церемонии (адмирал Харрис):Видимо, поэтому у «мирной нации» бюджет превосходит 600 млрд долларов, что больше бюджетов многих тихоокеанских (и не только) конкурентов США, вместе взятых.Адмирал Харрис:По американской традиции, назначена попечительница военного корабля. Ею стала жена отставного американского адмирала Джеймса Ставридиса Лаура.Командиром корабля является морской офицер Майкл Вагнер. Команда состоит из 350 человек.Эсминец был построен на верфи Паскагула (штат Миссисипи, США). Строительство велось компанией «Huntington Ingalls Industries».Длина ракетного эсминца 155,9 м, ширина до 20 м, скорость хода (максимальная) в 31 узел обеспечивается работой турбин LM2500 GE Marine.На Гавайи новый американский корабль попал через Панамский канал в июне текущего года. В течение нескольких недель проходила подготовка к торжественной церемонии.