Маккейн прооперирован и на неопределённое время выбыл из законотворческой деятельности в США
Один из самых известных в России (по определённым причинам) представителей сената США Джон Маккейн, представляющий комитет по вооружениям, на неопределённое время не сможет исполнять свои сенаторские обязанности. Маккейн оказался на больничной койке. Он был экстренно госпитализирован – проведена операция по удалению тромба.
Как сообщает представитель пресс-службы Сената США, Джон Маккейн пока не сможет вести «полноценную работу в законодательной сфере». Он будет проходить реабилитационный курс в штате Аризона.
Корреспонденты Reuters поинтересовались у представителей окружения Маккейна, когда именно он сможет продолжить свою законотворческую деятельность. На этот вопрос никто из представителей «штаба» Джона Маккейна ответить не смог.
Госпитализация Маккейна привела республиканский сегмент Сената в некоторое замешательство. Сенаторы-республиканццы заявляют о том, что без участия Маккейна в обсуждении, возможно, не удастся в ближайшее время принять несколько «важных для США законопроектов». Одним из таких законопроектов, является пересмотр системы Obamacare. Решение пройдёт, если инициатива наберёт 50 голосов. А на данный момент в стане республиканцев есть колеблющиеся: прогнозируемый результат голосования как 52, так и 48 «за». Если пройдёт второй вариант, то понадобится либо новое голосование (спустя время), либо пересмотр уже самого законопроекта.
Как сообщает представитель пресс-службы Сената США, Джон Маккейн пока не сможет вести «полноценную работу в законодательной сфере». Он будет проходить реабилитационный курс в штате Аризона.
Корреспонденты Reuters поинтересовались у представителей окружения Маккейна, когда именно он сможет продолжить свою законотворческую деятельность. На этот вопрос никто из представителей «штаба» Джона Маккейна ответить не смог.
Госпитализация Маккейна привела республиканский сегмент Сената в некоторое замешательство. Сенаторы-республиканццы заявляют о том, что без участия Маккейна в обсуждении, возможно, не удастся в ближайшее время принять несколько «важных для США законопроектов». Одним из таких законопроектов, является пересмотр системы Obamacare. Решение пройдёт, если инициатива наберёт 50 голосов. А на данный момент в стане республиканцев есть колеблющиеся: прогнозируемый результат голосования как 52, так и 48 «за». Если пройдёт второй вариант, то понадобится либо новое голосование (спустя время), либо пересмотр уже самого законопроекта.
Использованы фотографии: http://www.reuters.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти