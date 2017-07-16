07:49 16 июля

Маккейн прооперирован и на неопределённое время выбыл из законотворческой деятельности в США

Один из самых известных в России (по определённым причинам) представителей сената США Джон Маккейн, представляющий комитет по вооружениям, на неопределённое время не сможет исполнять свои сенаторские обязанности. Маккейн оказался на больничной койке. Он был экстренно госпитализирован – проведена операция по удалению тромба.

Маккейн прооперирован и на неопределённое время выбыл из законотворческой деятельности в США


Как сообщает представитель пресс-службы Сената США, Джон Маккейн пока не сможет вести «полноценную работу в законодательной сфере». Он будет проходить реабилитационный курс в штате Аризона.


Корреспонденты Reuters поинтересовались у представителей окружения Маккейна, когда именно он сможет продолжить свою законотворческую деятельность. На этот вопрос никто из представителей «штаба» Джона Маккейна ответить не смог.

Госпитализация Маккейна привела республиканский сегмент Сената в некоторое замешательство. Сенаторы-республиканццы заявляют о том, что без участия Маккейна в обсуждении, возможно, не удастся в ближайшее время принять несколько «важных для США законопроектов». Одним из таких законопроектов, является пересмотр системы Obamacare. Решение пройдёт, если инициатива наберёт 50 голосов. А на данный момент в стане республиканцев есть колеблющиеся: прогнозируемый результат голосования как 52, так и 48 «за». Если пройдёт второй вариант, то понадобится либо новое голосование (спустя время), либо пересмотр уже самого законопроекта.

Использованы фотографии: http://www.reuters.com
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Комментарии 37

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:40
    Надеюсь это неопределённое время для него никогда не закончится ..
    Spartanez300
    1. Logall Сегодня, 06:44
      Долгих лет тебе Маккеюшка! Болеть конечно же...
      Logall
    2. Подрезчик Сегодня, 06:48
      Дядя для славян жестский....Пусть подыхает, сволочь, дышаться нам будет легче...
      Подрезчик
      1. Logall Сегодня, 06:54
        Цитата: Подрезчик
        Дядя для славян жестский....Пусть подыхает, сволочь, дышаться нам будет легче...

        Зачем подыхает? Мы же не варвары! Пусть болячки замучают, чтобы только о них думал...
        Logall
        1. Prapor-527 Сегодня, 07:05
          "Кремлёвская таблетка" однако... Хакнули дядьку.
          Prapor-527
        2. Подрезчик Сегодня, 07:15
          Тоже верно... Но, пусть подыхает, сволочь...
          Подрезчик
    3. vovanpain Сегодня, 07:07
      Как сообщает представитель пресс-службы Сената США, Джон Маккейн пока не сможет вести «полноценную работу в законодательной сфере».

      Лечись Маккеюшка лечись,в цирке клоуны тоже нужны и в аду чертеняки тоже хотят над твоими ужимками поржать.Вообще то таких притурков там вагон и маленькая тележка,уйддет этот,придет другой. hi
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:21
        Привет , братка ! hi drinks Операция была очень сложная , поэтому её делали топором . И чтобы не повредить важные для жизнедеятельности органы - через выхлопную трубу . lol
        bouncyhunter
      2. ЛукичЪ Сегодня, 07:23
        Цитата: vovanpain
        ,в цирке клоуны тоже нужны

        ЛукичЪ
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:44
    ... судя по его высказываниям - тромб в мозгу... laughing один тромб, а мозга нет...очень надеюсь что после выздоровления(возможного выздоровления!!!) начнёт тихо смеяться по углам... wassat
    a.s.zzz888
    1. soroKING Сегодня, 06:56
      начнёт тихо смеяться по углам... ￼
      и мелко гадить good
      soroKING
    2. ЛукичЪ Сегодня, 07:24
      Цитата: a.s.zzz888
      один тромб, а мозга нет...

      он там не один такой
      ЛукичЪ
  3. 210окв Сегодня, 06:44
    Старикан должен загнутся...Три баяна порву.
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:18
      Дима , привет ! hi
      Цитата: 210окв
      Три баяна порву.

      Я буду участвовать . drinks
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 07:21
        Паша,доброе утро!Оркестр получится замечательный..На всю страну..Этот кащей всех достал.
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:33
          Цитата: 210окв
          Этот кащей всех достал.

          Ну очень мягко сказано . wink
          bouncyhunter
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:21
        Паша, привет! hi Если у Димы закончатся баяны, подгоню ещё пару - ради такого дела пусть рвёт, не жалко! laughing
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:32
          Привет , Серёга ! hi Да и чёрт с ними , с баянами . На одного недощипаного бройлера меньше станет - чем не праздник ? Хотя , с баяном , конечно , веселее . good
          bouncyhunter
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 06:44
    Неужели?Из холодильника можно уже доставать? drinks по удалению тромба. А голову удалить никак?Самый опасный тромб.(Не путать с Трампом.) wassat
    ВЕРЕСК
  5. изя топ Сегодня, 06:49
    скучно станет recourse
    изя топ
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:25
      Цитата: изя топ
      скучно станет

      зато вонять не будет
      ЛукичЪ
  6. Приговор Сегодня, 06:50
    Вот как раз ему тромб можно было бы не удалять... laughing laughing laughing
    Приговор
  7. Злой 55 Сегодня, 06:51
    Вся Россия очень надеется на его БЫСТРОЕ избавление от жизненных потуг и ЖЕЛАЕТ ему ДОЛГИХ ЛЕТ в больничной палате..
    Злой 55
  8. Delink Сегодня, 06:53
    Неужто опухоль мозга! Только какая его часть?
    Delink
    1. Смог Сегодня, 07:22
      Цитата: Delink
      Только какая его часть?

      Та, что ниже пояса.
      Смог
  9. Толстоевский Сегодня, 06:55
    Никак не подохнет . Ему уж черти в аду прогулы ставят
    Толстоевский
    1. МПК105 Сегодня, 06:59
      Да и Бзежинского долго отказывались в аду принимать laughing
      МПК105
  10. мичман Сегодня, 06:56
    Господь видит все, он не фраер. Скоро сдохнет. Вспомните его фото с главарями ИГЛ. Это он участвовал в их создании тоже. Честь имею.
    мичман
  11. aspid1944 Сегодня, 07:01
    По делом старому козлу.
    aspid1944
  12. Kot3713 Сегодня, 07:06
    Надеюсь выбыл на всегда! Но самое интересное, что матрасников и гейропа скажут:"Это опять рука кремля". laughing
    Kot3713
  13. Комментарий был удален.
  14. Лена Петрова Сегодня, 07:13
    Збигнеф тебя там уже заждался. Не томи!
    Лена Петрова
  15. ver_ Сегодня, 07:27
    ...кто более убогий? Сенатор Маккейн, или те , кто радуется его болезни ?
    ver_
    1. Верхомнапуле Сегодня, 07:35
      а ты чё его фанат??? fool
      Верхомнапуле
  16. Zadayvoprosy Сегодня, 07:30
    Ух как рады-то все, ну сейчас прямо заживём, в подъезды просохнут наконец и зарплаты бюджетников вверх полетят good
    Zadayvoprosy
    1. Верхомнапуле Сегодня, 07:37
      вот только не надо нытья а,задолбали уже слюнтяи,всё у нас буде как надо!!! good
      Верхомнапуле
  17. Верхомнапуле Сегодня, 07:33
    Прости меня господи!Да уж лучше бы уже и не встал с этой больничной койки,чоб ему спалось там крепко!!! am
    Верхомнапуле
  18. ВЕРЕСК Сегодня, 07:42
    Комменты-жесть!Нью-Йорк Таймс.Статья."На Российском,и не только в этой стране,популярном сервисе,прошло много "соболезнований" ещё не умершему сенатору Маккейну.Мы присоединяемся к нашим русским коллегам и скорбим вместе с ними". wassat АДмины-простите!Каюсь. recourse Но-хорошая новость.
    ВЕРЕСК
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