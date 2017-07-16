Почему сирийская армия не может освободить пригороды Дамаска?
Сирийские военные источники сообщают о том, что прекратились затяжные бои в провинции Дараа. Участники вооружённого конфликта с двух сторон подключились к режиму прекращения огня в так называемой зоне деэскалации. Соответствующие договорённости стали возможны после гамбургской встречи президентов России и США. Как известно, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможное прекращение боевых действий в зонах безопасности. Инициативу поддержали власти Иордании. Ранее договорённости о 4-х зонах деэскалации достигались при посредничестве РФ, Турции и Ирана.
Сирийское военное командование, на которое ссылается портал AMN , сообщает о том, что соглашение о перемирии в зоне деэскалации в провинции Дараа позволяет перебросить силы и средства в район Дамаска, где боевики различных группировок продолжают осуществлять обстрелы сирийской столицы из нескольких пригородов. В частности, речь идёт о переброске к пригороду Джобар элитной 42-й бригады 4-й механизированной дивизии сирийских вооружённых сил.
На сегодняшний день можно констатировать, что самой кровопролитной битвой сирийской войны становится битва именно за пригороды Дамаска (в частности, речь о восточной части города). САА не может получить существенного преимущества над отрядами террористов вследствие того, что за годы войны боевики успели создать настоящий подземный город с многочисленными коммуникационными объектами, собственной развитой системой снабжения. Кроме того, боевики перешли на тактику использования рассредоточенных по Джобару и другим пригородам Дамаска снайперов, которые подавляют активность сирийских военнослужащих огнём буквально с сотен различных позиций.
В пригороде нет сколько-нибудь серьёзных по своей численности групп террористов "на поверхности", зато боевики используют свои подземные коммуникации, чтобы менять позиции каждые несколько часов. Это приводит к многочисленным потерям сирийской армии, так как террористы могут выходить и в тыл САА. Использование авиации в таких условиях становится практически бессмысленным. Стоит констатировать, что боевики явно учли "печальный опыт" своих же подельников в Алеппо.
Сирийское военное командование, на которое ссылается портал AMN , сообщает о том, что соглашение о перемирии в зоне деэскалации в провинции Дараа позволяет перебросить силы и средства в район Дамаска, где боевики различных группировок продолжают осуществлять обстрелы сирийской столицы из нескольких пригородов. В частности, речь идёт о переброске к пригороду Джобар элитной 42-й бригады 4-й механизированной дивизии сирийских вооружённых сил.
На сегодняшний день можно констатировать, что самой кровопролитной битвой сирийской войны становится битва именно за пригороды Дамаска (в частности, речь о восточной части города). САА не может получить существенного преимущества над отрядами террористов вследствие того, что за годы войны боевики успели создать настоящий подземный город с многочисленными коммуникационными объектами, собственной развитой системой снабжения. Кроме того, боевики перешли на тактику использования рассредоточенных по Джобару и другим пригородам Дамаска снайперов, которые подавляют активность сирийских военнослужащих огнём буквально с сотен различных позиций.
В пригороде нет сколько-нибудь серьёзных по своей численности групп террористов "на поверхности", зато боевики используют свои подземные коммуникации, чтобы менять позиции каждые несколько часов. Это приводит к многочисленным потерям сирийской армии, так как террористы могут выходить и в тыл САА. Использование авиации в таких условиях становится практически бессмысленным. Стоит констатировать, что боевики явно учли "печальный опыт" своих же подельников в Алеппо.
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