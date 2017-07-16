07:49 16 июля

Почему сирийская армия не может освободить пригороды Дамаска?

Сирийские военные источники сообщают о том, что прекратились затяжные бои в провинции Дараа. Участники вооружённого конфликта с двух сторон подключились к режиму прекращения огня в так называемой зоне деэскалации. Соответствующие договорённости стали возможны после гамбургской встречи президентов России и США. Как известно, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможное прекращение боевых действий в зонах безопасности. Инициативу поддержали власти Иордании. Ранее договорённости о 4-х зонах деэскалации достигались при посредничестве РФ, Турции и Ирана.

Сирийское военное командование, на которое ссылается портал AMN , сообщает о том, что соглашение о перемирии в зоне деэскалации в провинции Дараа позволяет перебросить силы и средства в район Дамаска, где боевики различных группировок продолжают осуществлять обстрелы сирийской столицы из нескольких пригородов. В частности, речь идёт о переброске к пригороду Джобар элитной 42-й бригады 4-й механизированной дивизии сирийских вооружённых сил.

На сегодняшний день можно констатировать, что самой кровопролитной битвой сирийской войны становится битва именно за пригороды Дамаска (в частности, речь о восточной части города). САА не может получить существенного преимущества над отрядами террористов вследствие того, что за годы войны боевики успели создать настоящий подземный город с многочисленными коммуникационными объектами, собственной развитой системой снабжения. Кроме того, боевики перешли на тактику использования рассредоточенных по Джобару и другим пригородам Дамаска снайперов, которые подавляют активность сирийских военнослужащих огнём буквально с сотен различных позиций.


Почему сирийская армия не может освободить пригороды Дамаска?


В пригороде нет сколько-нибудь серьёзных по своей численности групп террористов "на поверхности", зато боевики используют свои подземные коммуникации, чтобы менять позиции каждые несколько часов. Это приводит к многочисленным потерям сирийской армии, так как террористы могут выходить и в тыл САА. Использование авиации в таких условиях становится практически бессмысленным. Стоит констатировать, что боевики явно учли "печальный опыт" своих же подельников в Алеппо.


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Комментарии 21

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:11
    Думаю российские специалисты по противодиверсионной борьбе уже активно работают с сирийскими коллегами , как в теории так и на практике .
    Spartanez300
    1. Logall Сегодня, 07:13
      Вот где зарин можно и нужно применить. Потихонечку...
      Logall
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:33
        Logall
        Вот где зарин можно и нужно применить. Потихонечку...
        wassat
        Ну вы батенька даёте.Только дихлофос!!!
        Наблюдатель2014
      2. svp67 Сегодня, 07:37
        Цитата: Logall
        Вот где зарин можно и нужно применить. Потихонечку...

        Да КАК у Вас рука поднялась такое написать??????? Ни какое ОВ -НИЗЯ!!!!!! От слова ВООБЩЕ. Потихоньку, можно поставить над люком "подземной сети" пару-тройку танков, да поработать часок двигателями, но при условии, что у них там нет вентиляции.
        svp67
        1. ЛукичЪ Сегодня, 07:40
          Цитата: svp67
          можно поставить над люком "подземной сети"

          эти люки ещё найти надо. это не вход в метро
          ЛукичЪ
          1. svp67 Сегодня, 07:43
            Цитата: ЛукичЪ
            эти люки ещё найти надо. это не вход в метро

            А вот тут может здорово пригодится наш Ту-214Р. Он умеет "под землей червяков от шахтеров" отличать...
            svp67
        2. Logall Сегодня, 07:45
          Аха и гороха наесться. Пусть чуют "русский дух"...
          Logall
  2. МПК105 Сегодня, 07:12
    Думаю выдохлись все стороны за 5 лет-военым путём никто победить не сможет-сил нет уже ни у тех(мобилизационный ресурс исчерпан),ни у других(ВКС постарались,молодцы).Выдохлись...
    МПК105
    1. 210окв Сегодня, 07:19
      Выдохлись это в первую очередь относится к правительственным войскам.Если бы не наша поддержка Дамаск был бы уже под пятой террористов.А они все это время подпитывались-и людьми и деньгами и оружие.
      210окв
    2. ЛукичЪ Сегодня, 07:30
      Цитата: МПК105
      .Выдохлись...

      а у них как раз мобилизационный ресурс безразмерный
      ЛукичЪ
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:38
        Сергей , привет ! hi
        Цитата: ЛукичЪ
        а у них как раз мобилизационный ресурс безразмерный

        Фигушки ! На днях матрасы "авторитетно" заявили , что пополнение рядов ИГИЛ из-за границы полностью исключено . Или ты матрасам не веришь ? lol
        bouncyhunter
        1. ЛукичЪ Сегодня, 07:42
          Цитата: bouncyhunter
          Или ты матрасам не веришь ?

          belay матрасам? belay верить? belay я себя ещё уважаю. Привет Павел hi
          ЛукичЪ
      2. svp67 Сегодня, 07:38
        Цитата: ЛукичЪ
        Выдохлись

        С какого ПЕРЕПУГУ? Ассад даже мобилизацию не объявлял.
        svp67
        1. ЛукичЪ Сегодня, 07:43
          Цитата: svp67
          С какого ПЕРЕПУГУ? Ассад даже мобилизацию не объявлял.

          ну это не я сказал smile
          ЛукичЪ
  3. nikolaev Сегодня, 07:23
    закачивать СО2 - газ вытесняет воздух в углублениях, пьянит и не относится к химическому оружию. Сам этот газ не уйдет из подземных убежищ , а будет накапливаться
    nikolaev
    1. nikolaev Сегодня, 07:35
      например, выбросы печей цементного завода
      nikolaev
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:25
    за годы войны боевики успели создать настоящий подземный город с многочисленными коммуникационными объектами, собственной развитой системой снабжения.

    ... надо старых вьетнамцев, которые воевали с мерикатосами, взять инструкторами... они должны знать контрмеры с подземельями...
    a.s.zzz888
    1. svp67 Сегодня, 07:40
      Цитата: a.s.zzz888
      ... надо старых вьетнамцев, которые воевали с мерикатосами, взять инструкторами... они должны знать контрмеры с подземельями...

      Наши могут у израильтян или египтян поинтересоваться, да свой опыт грозненских штурмов вспомнить...
      svp67
      1. KUOLEMA Сегодня, 07:44
        для того чтоб опыт Грозного использовать надо наших срочников в Сирию отправлять
        KUOLEMA
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 07:35
    Пытаются страну освободить.Это понятно.А Столица-на втором плане?Чего-то тут не то.
    ВЕРЕСК
    1. svp67 Сегодня, 07:48
      Цитата: ВЕРЕСК
      Пытаются страну освободить.Это понятно.А Столица-на втором плане?Чего-то тут не то.

      svp67
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