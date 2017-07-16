В Финляндии запретили «зеленых человечков»

Таких военных называют "зелёными человечками" и этот термин отсылает к зеленой форме в российской армии без опознавательных знаков, которая использовалась на Украине,

Вчера в Финляндии вступили в силу поправки в уголовное законодательство и закон о территориальном наблюдении, касающиеся ношения военной формы без знаков различия, передает Интерфакс-АВН сообщение информационного портала Yle.Финским «властям теперь разрешено действовать более эффективно в тех случаях, когда безопасности в стране угрожает группа военных без опознавательных знаков», говорится в сообщении.Ресурс пояснил, что группой военных без знаков различия подразумеваются военные, которые «действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства». Они организованы и могут быть вооружены.Законодательство предусматривает для таких групп «абсолютный запрет на въезд в Финляндию» и пребывание в ней. Нарушение запрета будет наказываться в уголовном порядке.отмечает ресурс.В финском оборонном ведомстве заявили, что цель поправок – «обеспечение территориальной неприкосновенности Финляндии, более полное соответствие изменившейся ситуации в мире и предоставление возможности реагировать на новые угрозы».Закон о внесении изменений был подписан президентом Финляндии в минувший понедельник.