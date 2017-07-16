12:42 16 июля

В Финляндии запретили «зеленых человечков»

Вчера в Финляндии вступили в силу поправки в уголовное законодательство и закон о территориальном наблюдении, касающиеся ношения военной формы без знаков различия, передает Интерфакс-АВН сообщение информационного портала Yle.



Финским «властям теперь разрешено действовать более эффективно в тех случаях, когда безопасности в стране угрожает группа военных без опознавательных знаков», говорится в сообщении.


Ресурс пояснил, что группой военных без знаков различия подразумеваются военные, которые «действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства». Они организованы и могут быть вооружены.

Законодательство предусматривает для таких групп «абсолютный запрет на въезд в Финляндию» и пребывание в ней. Нарушение запрета будет наказываться в уголовном порядке.

Таких военных называют "зелёными человечками" и этот термин отсылает к зеленой форме в российской армии без опознавательных знаков, которая использовалась на Украине,
отмечает ресурс.

В финском оборонном ведомстве заявили, что цель поправок – «обеспечение территориальной неприкосновенности Финляндии, более полное соответствие изменившейся ситуации в мире и предоставление возможности реагировать на новые угрозы».

Закон о внесении изменений был подписан президентом Финляндии в минувший понедельник.

Использованы фотографии: http://kremlinpress.com
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 103

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:28
    касающиеся ношения военной формы без знаков различия Это как это?Тупые что-ли?И чего?Финны ещё не зарылись?А мы ждём-с.Где обещанные тоннели?Наши сталкеры уже готовы.Вот такие мы жестокие. wassat
    ВЕРЕСК
    1. Чёрный Сегодня, 08:31
      Финам бы зелёного змия обуздать, тогда и зелённые человечки мерещиться не будут laughing
      Чёрный
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:34
        Да уж наши шороху навели на весь мир...Прям паника кругом начинается , только крикни русские идут!
        ОТДЕЛ
        1. Venceremos Сегодня, 08:44
          Вчера в Финляндии вступили в силу поправки в уголовное законодательство и закон о территориальном наблюдении, касающиеся ношения военной формы без знаков различия

          И "Горку" запретят,которая формально не является военной формой ?
          Venceremos
          1. Roma-1977 Сегодня, 09:25
            И кожаную обувь. Я видел кадры комбатантов с Украины - там все в кожаной обуви ходят.
            Roma-1977
            1. Venceremos Сегодня, 09:38
              Цитата: Roma-1977
              И кожаную обувь. Я видел кадры комбатантов с Украины - там все в кожаной обуви ходят.

              И что,после запрета, все фины ,вот так ходить будут belay
              Venceremos
              1. Telakh Сегодня, 09:51
                Они так будут ходить если питер на выходные туда перестанет ездить. Ограничить выезд в Финляндию людей не в зеленой одежде? :)
                Telakh
                1. Venceremos Сегодня, 10:33
                  Цитата: Telakh
                  Они так будут ходить если питер на выходные туда перестанет ездить. Ограничить выезд в Финляндию людей не в зеленой одежде? :)

                  Устроить показательную акцию,"флешмоб", как принято сейчас говорить ?
                  Представляю картину : На пунктах пропуска длиннющие очереди, и ВСЕ В ЗЕЛЁНОМ fellow
                  Venceremos
            2. avg-mgn Сегодня, 10:45
              Таки в Украине свиная кожа - отходы пищевой промышленности, зачем Финнов обижать, хай ходють в коже, лишь бы не прыгали.
              avg-mgn
              1. Venceremos Сегодня, 11:09
                Цитата: avg-mgn
                Таки в Украине свиная кожа - отходы пищевой промышленности, зачем Финнов обижать, хай ходють в коже, лишь бы не прыгали.

                И где же в Юкрайне набрать столько свиней,чтоб хотя бы финнов обуть ?
                Вы очевидно не достаточно осведомлены об состоянии промышленного свиноводства там,и африканской чуме свиней,опять же там.
                Venceremos
          2. Ныробский Сегодня, 12:09
            Цитата: Venceremos
            И "Горку" запретят,которая формально не является военной формой ?

            Не знаю как "горку", но финским охотникам теперь придётся забыть про камуфляж и бегать по лесу в оранжевых жилетках.
            Ныробский
        2. Караул73 Сегодня, 11:16
          Ну хоть в чем-то Россия является законодателем и лидером. Хотя при еффективных действиях правоохранительных органов зеленые человечки очень скоро превращаются в черные пластиковые пакеты.
          Караул73
      2. bouncyhunter Сегодня, 08:41
        hi
        Цитата: Чёрный
        Финам бы зелёного змия обуздать, тогда и зелённые человечки мерещиться не будут laughing

        Судя по новостям , у финских белок наблюдается всплеск рождаемости . wassat
        bouncyhunter
        1. svp67 Сегодня, 08:52
          hi
          Цитата: bouncyhunter
          Судя по новостям , у финских белок наблюдается всплеск рождаемости .

          Им у нашей Машеньки учится надо...
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:01
            hi
            Цитата: svp67
            Им у нашей Машеньки учится надо...

            А финны разве у себя ещё "Машу и Медведя" не запретили как "про-российскую пропаганду" ? request
            bouncyhunter
            1. Venceremos Сегодня, 09:20
              Цитата: bouncyhunter
              А финны разве у себя ещё "Машу и Медведя" не запретили как "про-российскую пропаганду" ?

              Здоров,Паша !
              "запретили НЕ запретили" ,не знаю. Не "мониторил" такую информацию по финам специально. А вот то,что мультсериал пользуется бешенной популярностью,надо использовать. Вплоть до создания тематических "спецвыпусков".
              В красивой завуалированной форме yes
              Venceremos
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:25
                Привет , Серёга ! hi
                Цитата: Venceremos
                А вот то,что мультсериал пользуется бешенной популярностью,надо использовать. Вплоть до создания тематических "спецвыпусков". В красивой завуалированной форме

                Боюсь , что после такого США настоятельно "порекомендуют" всем своим вассалам запретить его к просмотру . Хотя такой запрет может дать и обратный эффект . Ведь , как известно , запретный плод сладок . lol
                bouncyhunter
                1. Venceremos Сегодня, 09:33
                  Цитата: bouncyhunter
                  Привет , Серёга ! hi
                  Цитата: Venceremos
                  А вот то,что мультсериал пользуется бешенной популярностью,надо использовать. Вплоть до создания тематических "спецвыпусков". В красивой завуалированной форме

                  Боюсь , что после такого США настоятельно "порекомендуют" всем своим вассалам запретить его к просмотру . Хотя такой запрет может дать и обратный эффект . Ведь , как известно , запретный плод сладок . lol


                  Вся пакость,в итоге,к пакостникам и вернётся.
                  Venceremos
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:39
                    Цитата: Venceremos
                    Вся пакость,в итоге,к пакостникам и вернётся.

                    Это точно . Не мешало бы и пакостникам об этом не забывать .
                    bouncyhunter
                2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:37
                  Цитата: bouncyhunter
                  Привет , Серёга ! hi
                  Цитата: Venceremos
                  А вот то,что мультсериал пользуется бешенной популярностью,надо использовать. Вплоть до создания тематических "спецвыпусков". В красивой завуалированной форме

                  Боюсь , что после такого США настоятельно "порекомендуют" всем своим вассалам запретить его к просмотру . Хотя такой запрет может дать и обратный эффект . Ведь , как известно , запретный плод сладок . lol

                  Верно Паша..Нас Славян вообще хотят запретить! А мы живем и развиваемся на зло всем оркам мировым..И если нужно , то и защитить свои страны и семьи сможем! soldier Вот так и живем уже какое тысячелетие..Неистребимые мы духом своим.!
                  ОТДЕЛ
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:45
                    Цитата: ОТДЕЛ
                    Нас Славян вообще хотят запретить!

                    Виталя ! hi Матрасы поставили себе цель переделать всех славян на западный манер , а несогласных - уничтожить . Болт от БелАЗа они получат , а не нас . soldier
                    bouncyhunter
                    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:57
                      Цитата: bouncyhunter
                      Болт от БелАЗа они получат , а не нас .

                      Паша отличная аллегория с "болтом от Белаза!" Всегда удивлялся , как вам такое предприятие удалось сохранить ..и не только..Молодцы сябры , уважуха вам и вашему Батьке! hi
                      ОТДЕЛ
              2. ЛукичЪ Сегодня, 09:45
                Цитата: Venceremos
                Вплоть до создания тематических "спецвыпусков".

                зачем? это ведь для детей. мы ведь не уркаина которая с детства учит ненавидеть Россию и русских
                ЛукичЪ
            2. Комментарий был удален.
            3. Комментарий был удален.
            4. фигвам Сегодня, 09:26
              Финским «властям теперь разрешено действовать более эффективно в тех случаях, когда безопасности в стране угрожает группа военных без опознавательных знаков»

              А если группа военных переоденется в гражданку? Тяжело цифровому мозгу сразу всё продумать, сочувствую.
              фигвам
            5. ЛукичЪ Сегодня, 09:42
              Цитата: bouncyhunter
              А финны разве у себя ещё "Машу и Медведя" не запретили как "про-российскую пропаганду" ?

              да они не такие ту...пые как их соседи
              ЛукичЪ
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:48
                Цитата: ЛукичЪ
                да они не такие ту...пые как их соседи

                Большие сомнения на этот счёт ...
                bouncyhunter
                1. ЛукичЪ Сегодня, 10:38
                  Цитата: bouncyhunter
                  Большие сомнения на этот счёт ...

                  я про прибалтику и уркаину. они запретить хотят
                  ЛукичЪ
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
                    Цитата: ЛукичЪ
                    я про прибалтику и уркаину. они запретить хотят

                    С этими "соседями" всё давно понятно : fool
                    bouncyhunter
                    1. ЛукичЪ Сегодня, 11:30
                      Цитата: bouncyhunter
                      С этими "соседями" всё давно понятно :

                      только гейропа этого признавать не хочет
                      ЛукичЪ
                      1. bouncyhunter Сегодня, 11:34
                        Тем хуже для гейропы .
                        bouncyhunter
          2. Комментарий был удален.
        2. СкептикЦиник Сегодня, 09:30
          Цитата: bouncyhunter
          hi
          Цитата: Чёрный
          Финам бы зелёного змия обуздать, тогда и зелённые человечки мерещиться не будут laughing

          Судя по новостям , у финских белок наблюдается всплеск рождаемости . wassat

          Может сначала своих пересчитаешь?
          СкептикЦиник
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:31
            Сгинь , тролль !
            bouncyhunter
          2. vovanpain Сегодня, 09:56
            Цитата: СкептикЦиник
            Может сначала своих пересчитаешь?

            Милейший на ВО на вы общаются и не хамят. yes
            vovanpain
      3. vovanpain Сегодня, 08:49
        Цитата: Чёрный
        Финнам бы зелёного змия обуздать, тогда и зелённые человечки мерещиться не будут

        Это не реально. request
        vovanpain
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:29
          Ёшкин-кочерышкин...Что-ж Вы такой жестокий?Я,прям юность вспомнил.На "Восход-2М"...
          ВЕРЕСК
    2. Spartanez300 Сегодня, 08:39
      Зеленых человечков они смогут обнаружить только в Хельсинки у ключевых зданий , если что .
      Spartanez300
      1. ЛукичЪ Сегодня, 08:43
        Цитата: Spartanez300
        Зеленых человечков они смогут обнаружить только в Хельсинки у ключевых зданий , если что .

        ну раз их в уркаине видели, значит и в хельсинки они уже есть. невидимки
        ЛукичЪ
    3. сибиралт Сегодня, 08:42
      Глючит от зеленых человечков? Пить меньше надо! bully
      сибиралт
    4. krops777 Сегодня, 08:58
      Ресурс пояснил, что группой военных без знаков различия подразумеваются военные, которые «действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства». Они организованы и могут быть вооружены.


      Пацанов с пинбольными автоматами испугались? решили опередить эстонцев в законотворчестве имхо. laughing
      krops777
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:10
        Цитата: krops777
        Пацанов с пинбольными автоматами испугались?

        Уважаемый krops777 ! Уважайте вид спорта , который в недалёком будущем может стать Олимпийским и не коверкайте слово . Не "пинбол" , а "пейнтбол" . hi
        bouncyhunter
        1. Venceremos Сегодня, 10:10
          Цитата: bouncyhunter
          Не "пинбол"


          "Пинбол",это тоже вид спорта,который возможно пока не станет Олимпийским, но очевидно вскоре приобретёт невиданную популярность в мире.
          Пинок под-зад для США yes
          Venceremos
          1. ЛукичЪ Сегодня, 10:44
            Цитата: Venceremos
            "Пинбол",это тоже вид спорта,который возможно пока не станет Олимпийским, но очевидно вскоре приобретёт невиданную популярность в мире.

            когда вот так сделают
            ЛукичЪ
        2. krops777 Сегодня, 12:08
          "пейнтбол


          Пардонс ошибся. wink
          krops777
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:11
            Извинения приняты . drinks
            bouncyhunter
    5. Titsen Сегодня, 11:22
      Цитата: ВЕРЕСК
      Тупые что-ли?И чего?Финны


      Теперь тупые не только матрасники!

      Но и их подматрасники!
      Titsen
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:29
    Во зашугали наши Вежливые люди вокруг российский бомонд :Что за жизнь пошла .Всё им плохо.Ядерный удар боятся.Танковый тоже боятся.Просто вежливо ,неожиданно постоять на перекрёстке опять паника.Сыкуны( прошу прощения за не политкорректность) одним словом. laughing
    Наблюдатель2014
    1. 210окв Сегодня, 08:31
      Скоро из окон выбрасываться начнут..Ибо зарыться всем не получится.
      210окв
      1. К-50 Сегодня, 10:30
        Цитата: 210окв
        Скоро из окон выбрасываться начнут..Ибо зарыться всем не получится.

        Получается, кто не спрятался под землю, тот размазывается тонким блином по ней?, дабы меньше над поверхностью отсвечивать? belay laughing
        К-50
  3. Logall Сегодня, 08:30
    Они (зелёные человечки) законов других государств не читают! Им приказ поступит, они ответят —"есть"...
    Logall
  4. Владимирец Сегодня, 08:32
    "Законодательство предусматривает для таких групп «абсолютный запрет на въезд в Финляндию» и пребывание в ней."

    Эх, блин, четыре-четыре, Финляндия в домике, не успели. recourse
    Владимирец
    1. Чёрный Сегодня, 08:37
      Цитата: Владимирец
      "Законодательство предусматривает для таких групп «абсолютный запрет на въезд в Финляндию» и пребывание в ней.

      ВСЕ "зелённые человечки" будут задерживаться бравыми финскими пограничниками и депортироваться обратно... wassat
      Чёрный
    2. ЛукичЪ Сегодня, 08:45
      Цитата: Владимирец
      Законодательство предусматривает для таких групп «абсолютный запрет на въезд в Финляндию»

      но на танке можно
      ЛукичЪ
      1. Владимирец Сегодня, 08:47
        Цитата: ЛукичЪ
        но на танке можно

        Организованными туристическими группами. yes
        Владимирец
        1. ЛукичЪ Сегодня, 09:49
          Цитата: Владимирец
          Организованными туристическими группами.

          без виз lol
          ЛукичЪ
  5. тасха Сегодня, 08:34
    Жаль, что за рубежом "зелёные человечки". И у нас постепенно стали забывать, что люди именно "Вежливые".
    тасха
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:48
      тасха
      Жаль, что за рубежом "зелёные человечки". И у нас постепенно стали забывать, что люди именно "Вежливые".
      Согласен.За рубежом понятно.А вот у нас почему? Даже на сайте.

      Эти парни мгновенно вернули гордость своей нации и стране.Да до такой степени, что сам Кремль перепугался!
      Наблюдатель2014
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:08
        Цитата: Наблюдатель2014
        Эти парни мгновенно вернули гордость своей нации и стране.Да до такой степени, что сам Кремль перепугался!

        Да уж , как вспомню все это..Блестящая операция! Уж не знаю , как там дальше Путин будет в политике, но за Крым его вспоминать долго будут поколения русских..Такой подъем национальной гордости был (после всех унижений 90-х)... soldier
        ОТДЕЛ
      2. Venceremos Сегодня, 09:24
        Цитата: Наблюдатель2014
        Эти парни мгновенно вернули гордость своей нации и стране.Да до такой степени, что сам Кремль перепугался!

        Последствия этого испуга мы ощущаем на себе до сих пор...
        Venceremos
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:35
          Venceremos hi
          Последствия этого испуга мы ощущаем на себе до сих пор...
          Да. А то вдруг русские начнут не подконтрольное объединение.Угроза идеи "россиянепонимаешь"
          Наблюдатель2014
        2. ЛукичЪ Сегодня, 11:42
          Цитата: Venceremos
          Последствия этого испуга мы ощущаем на себе до сих пор...

          и с испуга пямятник поставили
          ЛукичЪ
          1. Venceremos Сегодня, 11:46
            Цитата: Venceremos
            Последствия этого испуга мы ощущаем на себе до сих пор...


            Цитата: ЛукичЪ
            и с испуга пямятник поставили

            Не манипулируйте понятиями. Крым это Крым,Донбасс это Донбасс.
            Venceremos
            1. ЛукичЪ Сегодня, 12:34
              Цитата: Venceremos
              Не манипулируйте понятиями. Крым это Крым,Донбасс это Донбасс.

              а разве это не территории бывшей окраины?
              ЛукичЪ
      3. ВЕРЕСК Сегодня, 10:30
        Кто с мечём к нам придёт-тот по хохоталу и получит!
        ВЕРЕСК
        1. ЛукичЪ Сегодня, 10:49
          Цитата: ВЕРЕСК
          Кто с мечём к нам придёт-тот по хохоталу и получит!

          ну так ка то
          ЛукичЪ
      4. ЛукичЪ Сегодня, 10:47
        Цитата: Наблюдатель2014
        .Да до такой степени, что сам Кремль перепугался!

        что за бред???? сами послали и испугались??? чушь собачья!!!!!
        ЛукичЪ
    2. Roma-1977 Сегодня, 09:29
      Вежливые люди там давно запрещены. Запрет на зелёных - это уже уточнение запрета на вежливых.
      Roma-1977
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:33
        Гринпис? Это не страшно.Коси коса-пока роса.
        ВЕРЕСК
  6. Altona Сегодня, 08:48
    Цитата: Чёрный
    Финам бы зелёного змия обуздать, тогда и зелённые человечки мерещиться не будут

    ---------------------------------
    Нее, алкашка-это святое, и вообще нельзя финнам запрещать на эстонский паром и спать на голой палубе. laughing
    Altona
  7. APASUS Сегодня, 08:50
    Как то видел финских охотников,был поражен в какую форму они одеты.Там конечно зверь не боится,за ним ходить по лесу и выслеживать не надо ,но это просто чудо какое то.По лесу идут люди красные как раки
    APASUS
    1. Владимирец Сегодня, 08:55
      Цитата: APASUS
      Там конечно зверь не боится,за ним ходить по лесу и выслеживать не надо ,но это просто чудо какое то.По лесу идут люди красные как раки

      Зверь не боится, потому что не различает цвета и оранжевый выглядит, как серый, а сделано это в целях безопасности, чтобы охотники были видны друг другу.
      Владимирец
      1. APASUS Сегодня, 09:10
        Цитата: Владимирец
        Зверь не боится, потому что не различает цвета и оранжевый выглядит, как серый,

        Не говорите этой ерунды больше никому!
        Цитата: Владимирец
        а сделано это в целях безопасности, чтобы охотники были видны друг другу.

        В Финляндии это звучит приблизительно так,чтоб не подстрелили друг друга
        APASUS
        1. Лопатов Сегодня, 10:56
          Цитата: APASUS
          Не говорите этой ерунды больше никому!

          Это не ерунда.
          Научно доказано, что камуфляж "для людей" малоэффективен "для зверей". Производители охотничьего шмотья подсуетились, появились "охотничьи камуфляжи", но это тоже полная чушь, потому как, к примеру, у утки и у оленя не только зрение разное, но и разные методы обработки мозгом полученной от глаз информации... И невозможно создать "единые паттерны" А вообще вполне возможно, что тот же олень попросту не оценит фигуру в оранжевом как человека, если камуфляж "разобьёт силуэт"

          Ну а насчёт камуфляжа для охоты в общем... Наши предки обходились без него, имея лук и стрелы, то есть нуждаясь в намного меньшем расстоянии до зверя для эффективного выстрела.
          Лопатов
          1. APASUS Сегодня, 11:10
            Цитата: Лопатов
            Научно доказано, что камуфляж "для людей" малоэффективен "для зверей".

            Читал раз 50 о полезных свойствах кофе и приблизительно такое же количество материала опровергающего эту информацию.
            APASUS
            1. Лопатов Сегодня, 12:07
              Это не тот уровень. Различия между человеком и животными как в особенностях зрения, так и в методах обработки мозгом полученной информации- научно доказанный факт. Тут скорее уровень не "кофе полезный или нет", а "Земля плоская или сфероид"
              Лопатов
          2. ЛукичЪ Сегодня, 11:41
            Цитата: Лопатов
            Наши предки обходились без него, имея лук и стрелы, то есть нуждаясь в намного меньшем расстоянии до зверя для эффективного выстрела.

            да, что предки. туземные племена в Африке и Австралии вообще с одной набедренной повязкой на охоту ходят.
            ну если только некоторые одеты laughing
            ЛукичЪ
            1. Лопатов Сегодня, 12:08
              Цитата: ЛукичЪ
              да, что предки. туземные племена в Африке и Австралии вообще с одной набедренной повязкой на охоту ходят.

              А что, есть принципиальные различия в плане маскировки между набедренной повязкой и пра-пра-пра- дедовским тулупчиком?
              Лопатов
              1. ЛукичЪ Сегодня, 12:37
                Цитата: Лопатов
                в плане маскировки между набедренной повязкой и пра-пра-пра- дедовским тулупчиком?

                набедреннея повязка маскировка? belay
                ЛукичЪ
        2. Владимирец Сегодня, 11:37
          Цитата: APASUS
          Не говорите этой ерунды больше никому!

          Вы специалист по физиологии животных? В Финляндии основные охотничьи виды это лось и олень. У человеческого глаза есть три типа клеток колбочек. У оленей их всего два. Именно этим обусловлена ограниченная способность оленя различать цвета объектов в спектре средних и длинных волн (зелёный, желтый, оранжевый, красный). Если человек стоящий в чаще не двигается, то даже в оранжевом жилете для копытных он не виден. Плюс черные полосы на оранжевом фоне дополнительно размывают силуэт. Лично, на практике проверено, что копытные абсолютно не обращают внимание на оранжевые шапки, повязки и жилеты. Кстати, красные флажки для волка и лисы тоже дань традиции и для удобства визуального определения линии оклада, так сами звери красный цвет не различают.
          Цитата: APASUS
          В Финляндии это звучит приблизительно так,чтоб не подстрелили друг друга

          Так и есть, причем охота без элементов одежды оранжевого цвета запрещена, поэтому у финнов несчастных случаев на охоте нет, а у нас каждый год несколько десятков смертельных.
          Владимирец
    2. Venceremos Сегодня, 09:02
      Цитата: APASUS
      Как то видел финских охотников,был поражен в какую форму они одеты.Там конечно зверь не боится,за ним ходить по лесу и выслеживать не надо ,но это просто чудо какое то.По лесу идут люди красные как раки

      А у нас,комендатуру приодели в красные береты good . Теперь этих попугаев за версту видно !!!
      Venceremos
      1. KUOLEMA Сегодня, 09:24
        а у нас каждый год охотников вперед ногами выносят из лесу накупят комков и крадутся галимые нинзи а другие рембы на звук стреляют итог заезжают за неумышленное хотя иногда и на условке зависают а финны умные люди
        KUOLEMA
        1. APASUS Сегодня, 10:27
          Цитата: KUOLEMA
          а у нас каждый год охотников вперед ногами выносят из лесу

          Это не охотники и даже любителями их назвать нельзя,ребятишки от излишнего количества денег решили пострелять,результат на лицо!
          Сам видел как один снайпер засадил в плечо дробью другого который в кустах на против ,видите ли "они думают"что там никого нет и решили утку бить на воде.
          А вот выйти в лес ,посмотреть след,узнать давно ли прошел зверь по следу,куда пошел и зайти перед зверем ,вот мастерство .
          APASUS
    3. Roma-1977 Сегодня, 09:32
      Это для того, чтобы уравнять шансы зверя и охотника. И каждый второй патрон - холостой. И колокольчик на шее. Чтоб всё по-честному.
      Roma-1977
    4. ВЕРЕСК Сегодня, 10:54
      По лесу идут люди красные как раки Это-чтоб после мишки,когда найдут-один из спасателей курточку себе приберёт.До следующего случая.И так-по восходящей.
      ВЕРЕСК
  8. Langf Сегодня, 08:51
    Надо полагать, до сего дня на границе, как и в стране, было не протолкнуться от лиц без опознавательных знаков. Иначе откуда такое особенное внимание к вопросу? В принципе для полного порядка и спокойствия требуется не так уж и много - прекратить неорганизованное шастанье белок по головам и не читать проамериканских газет перед обедом.
    Langf
    1. Roma-1977 Сегодня, 09:41
      Вы как российские грибники и рыбаки одеты видели? Вот и финны испугались. Бродит днём и ночью медленно вдоль границы несколько тысяч человек в униформе без опознавательных знаков и с угрюмым выражением лица, в руках тщательно накрытые лукошки, вёдра и длинные предметы в чехлах. Для сравнения: армия Финляндии - это всего 20 000 человек.
      Roma-1977
  9. винипух Сегодня, 08:54
    Путин сначала говорил что никаких военных совсем нет, а потом признался что это всё таки были российские войска.
    Сверхдержавы так не делают, и не боятся ставить свой герб и флаг на форму.
    винипух
    1. Аморфис Сегодня, 09:02
      А в непредвиденных случаях местным властям всегда можно будет разораться,что к ним вторгся 168 особо секретный подводный флот реки Лена в количестве 10 млн. бойцов!!
      Аморфис
      1. ЛукичЪ Сегодня, 11:45
        Цитата: Аморфис
        А в непредвиденных случаях местным властям всегда можно будет разораться,что к ним вторгся 168 особо секретный подводный флот

        передислоцированный с/из уркаины

        коммент внизу laughing
        ЛукичЪ
    2. фигвам Сегодня, 09:39
      Путин сначала говорил что никаких военных совсем нет, а потом признался что это всё таки были российские войска.

      В Крыму всегда были Российские войска 25 тыс, они оттуда не уходили, поэтому Путин и сказал что ввода войск не было.
      фигвам
    3. Roma-1977 Сегодня, 09:48
      Наоборот. Путин с самого начала сказал, что российские военные в Крыму есть, и находятся они там по всем международным правилам, согласно договора с Украиной, и будут использованы для охраны правопорядка в период референдума в условиях потери дееспособности украинскими правоохранительными органами из-за государственного переворота. Это в Донбассе одни "отпускники". Кроме того, сверхдержавы наоборот, постоянно используют неустановленных людей без герба и флага для достижения своих целей по всему миру. Или вы думаете, что нерусские снайпера на майдане были в униформе и с паспортами своей страны?
      Roma-1977
    4. ЛукичЪ Сегодня, 09:54
      Цитата: винипух
      Путин сначала говорил что никаких военных совсем нет,

      не говорил он такого
      Цитата: винипух
      а потом признался что это всё таки были российские войска.

      и этого не говорил.
      Цитата: винипух
      Сверхдержавы так не делают, и не боятся ставить свой герб и флаг на форму.

      это когда война идёт. мы с руиной не воюем.
      почитай http://новости-днр.ru-an.info/новости/мы-уже-побе
      дили-русский-писатель-захар-прилепин-о-войне-в-до
      нбассе/
      ЛукичЪ
    5. Venceremos Сегодня, 10:26
      Цитата: винипух
      Путин сначала говорил что никаких военных совсем нет, а потом признался что это всё таки были российские войска.
      Сверхдержавы так не делают, и не боятся ставить свой герб и флаг на форму.

      Этот комментарий для чего ? Чтоб уязвить ?

      Не выйдет ! Итог Крымской спец.операции сам за себя говорит : Крым наш, на века .
      Venceremos
    6. ВЕРЕСК Сегодня, 10:57
      Признался? Тут не поспоришь. recourse Мозги включи.Где Рабинович? С вами спорить-время терять.
      ВЕРЕСК
    7. Лопатов Сегодня, 11:04
      Цитата: винипух
      Сверхдержавы так не делают, и не боятся ставить свой герб и флаг на форму.

      Вообще-то "Вежливые" были одеты в стандартную полевую форму ВС РФ. "Сердюковскую". Там знаки различия- на груди (под разгрузкой не видно), никаких эмблем и нашивок на ней не предусмотрено изначально.
      Лопатов
  10. san4es Сегодня, 09:11
    ...Придётся воевать фиников в спортивных костюмах soldier
    san4es
  11. avg-mgn Сегодня, 09:11
    Цитата: ЛукичЪ
    но на танке можно


    на танке это въезд - низзя! Можно "паромом" (любого тоннажа и фамилии), подледкой. или ковром - самолетом (например ИЛ-76).
    avg-mgn
    1. Техник Сегодня, 10:37
      Цитата: avg-mgn
      самолетом (например ИЛ-76)

      Это самолёт мирного времени, его делали в спешке и забыли сделать двери для выхода, а потом так и оставили, потому что принято.
      При всех случаях обстрела (Луганск, Ливия, Афганистан) гидравлика двери не открывает и коллектив соответствует списку при погрузке.
      Финнам это даже удобнее чем доты строить - они ведь стреляют, это не Крымский договорняк.
      Техник
  12. изя топ Сегодня, 09:11
    ну усё,теперь наши любители рыбной ловли и по совместительству мелкие браконьеры сядут в финиковы казематы crying
    изя топ
  13. лысова Сегодня, 09:25
    Да они у Финов уже в голове. Скоро на сказочных персонажей перейдут. А вообще, то в этом что то есть. Нужно ведь знать, какая натовская особь, гадит в стране.
    лысова
  14. Lexa-149 Сегодня, 09:35
    Можно подумать, что "зелёные человечки, будут кого-то спрашивать куда им идти!
    Lexa-149
    1. avg-mgn Сегодня, 10:52
      Не нравятся зеленые - перекрасим, или придут вежливые и поотбирают водку.
      avg-mgn
  15. brasist Сегодня, 10:03
    Прям как дети...
    brasist
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:21
      может не совсем в тему, но ...
      Выдержки из высказываний одного из российских адмиралов,
      Радзевского Геннадия Антоновича, командира 7 ОПЭСК Северного флота.
      • • Честное слово, мне иногда стыдно становится, когда я слышу речи некоторых особо ретивых командиров кораблей, дорвавшихся до "пипки" микрофона пятикиловаттной трансляции на верхней палубе. У них что ни слово — то гнусная матерщина. Ну, прямо как дети малые.
      a.s.zzz888
  16. a.s.zzz888 Сегодня, 10:18
    отсылает к зеленой форме в российской армии без опознавательных знаков, которая использовалась на Украине,

    ... как они нашу форму уважают, даже без опознават.знаков!!! bully
    a.s.zzz888
  17. К-50 Сегодня, 10:21
    В Финляндии запретили «зеленых человечков»

    Так не упивайтесь до такого состояния и они к вам не придут. request laughing
    К-50
  18. seregatara1969 Сегодня, 10:54
    Они организованы и могут быть вооружены

    или не вооружены - да какая разница - в форме или без формы - у нас каждый пастух в удмуртии или чувашии ходит в пятнистой спецовке - все они теперь враги финского ГОСУДАРСТВА
    seregatara1969
  19. von schlosser Сегодня, 11:34
    И Закон фигура ни о чём и статья так же.Бреддд
    von schlosser
  20. 3vs Сегодня, 11:43
    Никак, финский "истеблишмент" опасается, что финны опять попросятся в состав России и силам специальных
    операций придётся обеспечивать порядок при проведении референдума...
    3vs
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:20
      Цитата: 3vs
      Никак, финский "истеблишмент" опасается, что финны опять попросятся в состав России и силам специальных
      операций придётся обеспечивать порядок при проведении референдума...

      Нет уж пусть живут как жили , а главное не злили Россию!
      ОТДЕЛ
  21. Росси-Я Сегодня, 12:09
    А с этими что делать будут? У них тоже нет "опознавательных знаков"! А они
    уже всюду рулят!
    Росси-Я
  22. Tusv Сегодня, 12:25
    Да Степлером скобы присобачить к воротнику и завоевывать финнов можно на законных основаниях. Ну по крайней мере на рыбалку так буду ходить feel
    Tusv
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