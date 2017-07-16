12:43 16 июля

Пхеньян прокомментировал призывы Вашингтона к глобальному давлению на КНДР

Призывы администрации США «усилить глобальное давление» на Северную Корею исключают любые переговоры по денуклеаризации страны, передает РИА Новости заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).



Разговоры о "глобальных действиях", обвиняя суверенное государство в обладании возможностями самообороны, являются живым проявлением силовой политики в стиле (президента США Дональда) Трампа, предназначенной для преследования интересов США путем жертвования чужих. Это просто последняя отчаянная попытка тех, кто потерял самообладание, пораженный стратегическим положением КНДР,
говорится в заявлении.


В Пхеньяне подчеркнули, что «все бандитские попытки США мобилизовать весь мир на участие в кампании против суверенного государства только по причине, что оно попало в немилость (США), никогда не сработают в современном мире».

«США должны осознать тот факт, что пока США не прекратят свою вражескую политику против КНДР, ядерная и ракетная программа КНДР никогда не станет предметом переговоров, и диалог по денуклеаризации КНДР не будет возможен никогда», – отметило агентство.

Напомним, 4 июля Пхеньян объявил о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Российские военные специалисты подвергли сомнению это сообщение, полагая, что речь может идти о запуске ракеты средней дальности.

Использованы фотографии: www.tvc.ru/Global Look Press
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Комментарии 37

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  1. винипух Сегодня, 08:52
    Северная Корея это большой концлагерь, надо думать как освобождать людей.
    винипух
    1. 210окв Сегодня, 08:54
      Рабинович!А вас те корейцы из этого "концлагеря"попросили их освободить?Нет?Ну тогда и помалкивайте в тряпочку.
      210окв
      1. винипух Сегодня, 08:55
        Цитата: 210окв
        А вас те корейцы из этого "концлагеря"попросили их освободить

        Странное мышление...
        Если сидишь в комнате из которой не можешь выйти, рот заклеен и наставлено дуло
        автомата,думаю не особо будешь просить о помощи.
        винипух
        1. Logall Сегодня, 08:59
          Цитата: винипух
          Цитата: 210окв
          А вас те корейцы из этого "концлагеря"попросили их освободить

          Странное мышление...
          Если сидишь в комнате из которой не можешь выйти, рот заклеен и наставлено дуло
          автомата,думаю не особо будешь просить о помощи.

          В Крыму тоже под дулом голосовали?
          Освободить пытаются Донбасс, Сирию, Ливию и т.д. и т.п...
          Logall
          1. винипух Сегодня, 09:07
            Нравится Северная Корея?
            Тогда надеюсь ты готов к такой жизни, обрати внимание на последние минуты где девочка, это будущее детей будет.
            винипух
            1. Logall Сегодня, 09:24
              Манский сейчас живёт в Риге. Сомнения остались от его слов.
              Допустим вы правы​, допустим. Что делать? Бомбить? Пусть девочка умрёт от свободы? Или развалить страну? Пусть голодает? Мне в несвободном СССР жилось под дулом хорошо. Я не просил меня освободить...
              Logall
            2. savage1976 Сегодня, 09:59
              Гораздо лучше чтоб она плакала от европейских ценностей, когда пьяное дерьмо ее насиловать будет. Это ж ценности, да еще европейские.
              savage1976
            3. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:31
              винипух Сегодня, 09:07 ↑ Новый
              Нравится Северная Корея?
              Тогда надеюсь ты готов к такой жизни, обрати внимание на последние минуты где девочка, это будущее детей будет.

              Не стыковка. Как он мог выключать камеру позже и включать камеру раньше, если товарищи после каждого дня съемки все просматривали?
              DOCTOR ZLO
            4. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:40
              [media=http://https://youtu.be/UukpKhOX3FY]
              Как и все израильские евреи, любят высматривать в чужих странах только плохое, считая что у них самих все отлично...
              DOCTOR ZLO
        2. Комментарий был удален.
        3. DOCTOR ZLO Сегодня, 11:26
          Цитата: винипух
          Цитата: 210окв
          А вас те корейцы из этого "концлагеря"попросили их освободить

          Странное мышление...
          Если сидишь в комнате из которой не можешь выйти, рот заклеен и наставлено дуло
          автомата,думаю не особо будешь просить о помощи.

          А Вы там были сами, или не видели жизнь в КНДР, но осуждаете?
          DOCTOR ZLO
    2. Logall Сегодня, 08:55
      Цитата: винипух
      Северная Корея это большой концлагерь, надо думать как освобождать людей.

      Союзники США– это большой концлагерь!!! Придёт время освободим всех...
      Logall
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:07
        Цитата: Logall
        Союзники США– это большой концлагерь!!! Придёт время освободим всех...

        Пускай мучаются, на то они и союзники США, их никто не заставлял быть союзниками...
        DOCTOR ZLO
    3. сибиралт Сегодня, 08:56
      Большой концлагерь - это страны оккупированные США. bully Северная Корея к таковым не относится.
      сибиралт
    4. Ихрек Сегодня, 08:57
      Цитата: винипух
      Северная Корея это большой концлагерь, надо думать как освобождать людей.

      Если такая страна как америка и её подлизы не лезли со своим уставом в чужие страны, то не было-бы такой ситуации в Северной Корее. Ты о проблемах в собственной стране лучше подумай, освободитель...
      Ихрек
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 09:00
      Цитата: винипух
      Северная Корея это большой концлагерь, надо думать как освобождать людей.

      Израиль и США очень далеки от КНДР,но как "переживают" то..Россия и Китай рядышком и мы спокойны как то! С чего бы это Рабинович..?
      ОТДЕЛ
      1. винипух Сегодня, 09:15
        Превратил людей в мартышек(
        Если вам нравится такая жизнь и строй, качайте мышцы на ногах lol
        Люди бегут за автобусом Ким Чен Ина - массовое поклонение в Северной Корее
        винипух
        1. nikolaev Сегодня, 12:01
          мартышки все- таки на более высокой ступени цивилизации, чем недоделанные медвЕди
          nikolaev
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:16
        ОТДЕЛ hi
        Израиль и США очень далеки от КНДР,но как "переживают"
        Видимо одни ни как не успокоятся, что на этой территории нет макдональдс.А вторые что там люди живут и не едят их "пластмассовую" клубнику.И не мажутся косметикой из муляки Мёртвого моря bully
        Наблюдатель2014
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:51
          Цитата: Наблюдатель2014
          ОТДЕЛ hi
          Израиль и США очень далеки от КНДР,но как "переживают"
          Видимо одни ни как не успокоятся, что на этой территории нет макдональдс.А вторые что там люди живут и не едят их "пластмассовую" клубнику.И не мажутся косметикой из муляки Мёртвого моря bully

          Ну да Южную корею и Японию превратили в этакую фабрику роботов ..Которые штампуют всякую всячину по 12 часов и США их охраняют как дойную корову! КНДР скоро в космос полетят, а эти так и будут штамповать и пополнять фонды США (японцы уже больше триллиона в бумажках сша держат..))) Я не фанат КНДР, но считаю страна имеет право развиваться как хочет..Она просто защищается от акул мировых и неплохо очень..Вот за это их уважаю!
          ОТДЕЛ
    6. Сергей Фоменко Сегодня, 09:16
      Сразу, после, освобождения оккупированных территорий западного берега и газы, голанских высот и еже с ним...
      Сергей Фоменко
      1. винипух Сегодня, 09:20
        Цитата: Сергей Фоменко
        Сразу, после, освобождения оккупированных территорий западного берега и газы, голанских высот и еже с ним...

        Голаны уже освобождены от оккупации, теперь там радуются жизни люди. А какой там лыжный курорт.. приезжайте в гости покататься на лыжах.
        Теперь там нет ни игила , ни иранской хизбалы и спокойная жизнь.
        винипух
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:16
          винипух Теперь там нет ни игила , ни иранской хизбалы и спокойная жизнь

          А что до захвата Голландских высот там обитали ИГИЛ и иранская хезбола?
          Группировка «Хезболла» возникла в 1982 году, сейчас ей уже 33 года. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/223242/hezbolla---chto-eto-v
          oenizirovannaya-livanskaya-organizatsiya-i-politi
          cheskaya-partiya

          А резолюция Совета Безопасности ООН 497 от 17 декабря 1981 года считает эту область частью сирийских оккупированных территорий. И издана эта резолюция была после того, как Кнессет Израиля в том же декабре 1981 года распространил свою юрисдикцию на территорию Голан.

          Рабинович Вы опять заврались, сначала Голланы были захвачены, а только потом появилась Хезболла, а ни как не наоборот, все террористические организации на БВ появились в ответ на Вашу агрессию, а не наоборот...
          DOCTOR ZLO
    7. vovanpain Сегодня, 09:21
      Цитата: винипух
      Северная Корея это большой концлагерь, надо думать как освобождать людей.

      Рабинович,вот не фанат Ына и всего этого,граница у нас с ними,а вам то какой хрен понадобился на другом конце света,вас просят освобождать их или мания величия спать не дает?Освободитель блин. negative то летающие войска Асада,то иранцы в кнессете.Паранойя какая то.
      Цитата: винипух
      Тогда надеюсь ты готов к такой жизни,

      Да мы последних ежиков доедаем laughing ,а "освобождать" придешь так земли у нас много.где закопать найдем. negative
      vovanpain
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:20
        vovanpain а "освобождать" придешь так земли у нас много.где закопать найдем.

        Много чести, сначала страшная пытка в течении недели, пока не будет умолять о смерти, а потом радиатор на шею и в болото, чтоб никто не нашел "освободителя"....
        DOCTOR ZLO
    8. APASUS Сегодня, 09:28
      Цитата: винипух
      Северная Корея это большой концлагерь,

      Совсем другое дело "демократия"
      По данным Международного центра тюремных исследований, действующего при лондонском Кингc-колледже, в настоящее время в США в заключении находится 2,3 миллиона преступников, что больше, чем в любой другой стране мира.

      Это же апогей соблюдения законности,которой к стати американцы учат весь мир
      Гражданин Великобритании, бывший узник тюрьмы в Гуантанамо, дал свидетельские показания о том, через какой ад ему пришлось пройти. Он утверждает, что Гуантанамо – это концентрационный лагерь, где пытают и унижают человеческое достоинство. «Солдаты постоянно избивали заключенных в камерах. Они плевали и мочились в пищу, кидали на пол Коран и топтали его ногами».

      Вы бы лучше по молчали уважаемый на счет тюрем и концлагерей ,помниться вы то же выросли в одном из них ,по представлению Запада.Выросли ,выучились,получили высшее образование
      APASUS
    9. Александр Абдрахманов Сегодня, 11:08
      Америка сама создает искусственно концлагеря изолируя эти странны . Так что умник , прикрой свой ротик и чушь не городи . Если ее не изолировали , она давно была цивилизованное государство . Ее принудили создать ЯО , для защиты себя . Пускай сегодня сидят и молчат , конечно кому то стало сегодня страшно от КНДР , они сами принудили ее , чтобы защитить себя .
      Александр Абдрахманов
    10. notingem Сегодня, 12:04
      Как в Ливии. Ираке. Сирии. Попадитесь только в в руки освобожденным
      notingem
    11. Ныробский Сегодня, 12:24
      Цитата: винипух
      Северная Корея это большой концлагерь, надо думать как освобождать людей.

      Ага. Ирак и Ливию вы уже освободили. Теперь среди "освобождённых" миллион погибших "от счастья" и несколько миллионов беженцев, лишившихся "диктаторских" оков.
      Ныробский
  2. Чёрный Сегодня, 08:53
    Северокорейцы на санкциях не одну собаку съели... smile
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:04
      Цитата: Чёрный
      Северокорейцы на санкциях не одну собаку съели... smile

      И не один ресторан "Белый Бим , чёрная подлива" открыли . lol
      bouncyhunter
  3. Ихрек Сегодня, 08:54
    Стойкость и смелость корейцев внушает уважение.
    Ихрек
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:18
      Цитата: Ихрек
      Стойкость и смелость корейцев внушает уважение.

      Все верно..Вон даже Романов в запой ушел от горя, что США отвели свою АУГ от берегов КНДР испугавшись..(бункер роет наверное? глубокий..)))))) Помочь бы ему нужно мужики, ведь засыпать может..
      ОТДЕЛ
  4. Кокос Сегодня, 09:02
    Цитата: винипух
    Северная Корея это большой концлагерь, надо думать как освобождать людей.

    а Советский Союз тоже был концлагерем? я б с удоволствием вернулся в то время)
    Кокос
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:58
      Цитата: Кокос
      Цитата: винипух
      Северная Корея это большой концлагерь, надо думать как освобождать людей.

      а Советский Союз тоже был концлагерем? я б с удоволствием вернулся в то время)

      Я тоже...! Уверенность в завтрашнем дне и чувство защищенности (себя и своей семьи , страны и т.д.) , это непередаваемое ощущение, которого уже давно нет .. hi Сейчас нам и особенно нашим детям и внукам по СМИ вдалбливают постоянно "КАЖДЫЙ ,САМ ЗА СЕБЯ..!" "Купи сейчас, или завтра будет поздно.." И так с утра до вечера и в интернете то же самое...Мы сопротивляемся , как можем..
      ОТДЕЛ
  5. лысова Сегодня, 09:30
    --- " ... усилить глобальное давление " --- Им по барабану глобальное давление, только травите "зверя" на свою сидушку.
    лысова
  6. Masya Masya Сегодня, 10:23
    "Призывы администрации США «усилить глобальное давление» на Северную Корею исключают любые переговоры ..."
    не пошли бы , призывы администрации сша... в путь..
    Masya Masya
  7. veps75 Сегодня, 11:47
    Цитата: винипух
    Северная Корея это большой концлагерь, надо думать как освобождать людей.

    Ты скорее всего там не был а говоришь. Я там тож не был но примерно представляю в чем дело. американцы просто так ничего не делают. Предполагаю, что дело все в том, что на территории Северной Кореи нашли огромные - повторюсь огромные залежи редкоземельных металлов и минералов, а их критично не хватает на североамериканском (да и на южном) континенте. И время "совершенно случайно" наездов и их обнаружения совпало.
    veps75
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