Пхеньян прокомментировал призывы Вашингтона к глобальному давлению на КНДР
Призывы администрации США «усилить глобальное давление» на Северную Корею исключают любые переговоры по денуклеаризации страны, передает РИА Новости заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
В Пхеньяне подчеркнули, что «все бандитские попытки США мобилизовать весь мир на участие в кампании против суверенного государства только по причине, что оно попало в немилость (США), никогда не сработают в современном мире».
«США должны осознать тот факт, что пока США не прекратят свою вражескую политику против КНДР, ядерная и ракетная программа КНДР никогда не станет предметом переговоров, и диалог по денуклеаризации КНДР не будет возможен никогда», – отметило агентство.
Напомним, 4 июля Пхеньян объявил о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Российские военные специалисты подвергли сомнению это сообщение, полагая, что речь может идти о запуске ракеты средней дальности.
Разговоры о "глобальных действиях", обвиняя суверенное государство в обладании возможностями самообороны, являются живым проявлением силовой политики в стиле (президента США Дональда) Трампа, предназначенной для преследования интересов США путем жертвования чужих. Это просто последняя отчаянная попытка тех, кто потерял самообладание, пораженный стратегическим положением КНДР,говорится в заявлении.
В Пхеньяне подчеркнули, что «все бандитские попытки США мобилизовать весь мир на участие в кампании против суверенного государства только по причине, что оно попало в немилость (США), никогда не сработают в современном мире».
«США должны осознать тот факт, что пока США не прекратят свою вражескую политику против КНДР, ядерная и ракетная программа КНДР никогда не станет предметом переговоров, и диалог по денуклеаризации КНДР не будет возможен никогда», – отметило агентство.
Напомним, 4 июля Пхеньян объявил о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Российские военные специалисты подвергли сомнению это сообщение, полагая, что речь может идти о запуске ракеты средней дальности.
Использованы фотографии: www.tvc.ru/Global Look Press
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