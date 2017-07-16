Пхеньян прокомментировал призывы Вашингтона к глобальному давлению на КНДР

Разговоры о "глобальных действиях", обвиняя суверенное государство в обладании возможностями самообороны, являются живым проявлением силовой политики в стиле (президента США Дональда) Трампа, предназначенной для преследования интересов США путем жертвования чужих. Это просто последняя отчаянная попытка тех, кто потерял самообладание, пораженный стратегическим положением КНДР,

Призывы администрации США «усилить глобальное давление» на Северную Корею исключают любые переговоры по денуклеаризации страны, передает РИА Новости заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).говорится в заявлении.В Пхеньяне подчеркнули, что «все бандитские попытки США мобилизовать весь мир на участие в кампании против суверенного государства только по причине, что оно попало в немилость (США), никогда не сработают в современном мире».«США должны осознать тот факт, что пока США не прекратят свою вражескую политику против КНДР, ядерная и ракетная программа КНДР никогда не станет предметом переговоров, и диалог по денуклеаризации КНДР не будет возможен никогда», – отметило агентство.Напомним, 4 июля Пхеньян объявил о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Российские военные специалисты подвергли сомнению это сообщение, полагая, что речь может идти о запуске ракеты средней дальности.