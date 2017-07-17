США как Римская империя
Гамбургские итоги G-20 с точки зрения мировых западных СМИ,неутешительны для США и Запада в целом. Путин выиграл партию у Трампа, Запад «просмотрел» сближение России и Китая, которые всё более тесно координируют свою политику и демонстративно провели собственный предсаммит в Москве, где Путин наградил Си Цзиньпина высшей государственной наградой России — орденом святого апостола Андрея Первозванного. Германия делает ставку на собственные силы, то есть восстанавливает свой суверенитет. Евроатлантическое единство определённо под угрозой.
Подводили гамбургские итоги и в Москве. Карен Шахназаров в передаче В. Соловьёва назвал США новой Римской империей, которая в силу своей имперскости давит на весь мир, и считает ниже своего достоинства учитывать чьи-то интересы, даже важнейших сателлитов вроде Евросоюза и его цитадели — Германии. И будет давить дальше на весь мир: политика США не может принципиально измениться, пока США будут считать себя мировым Римом. Поэтому никакое сотрудничество с США на равноправной основе невозможно. Никакой разрядки напряжённости быть не может.
Это не новость, многие называют США новым Римом, но Шахназаров делает акцент на том, что и разрушиться американский Рим может только по внутренним причинам, как и Древний Рим. Если только он не трансформируется/адаптируется под меняющиеся мировые обстоятельства, добавляют другие.
Президентство Дональда Трампа в этом смысле можно рассматривать как начало трансформации или крушения американского Рима. Раскол элит в США налицо, а травля президента Трампа в СМИ беспрецедентна. Наш человек в Вашингтоне Дмитрий Саймс глубокомысленно замечает: «Америка очень поляризована». Американская империя трампизируется, но как завершится этот процесс, чем закончит сам Трамп — сказать пока невозможно.
Американские неоконы-клинтоновцы обвиняют Трампа в изоляционизме, другими словами, в подрыве изнутри американского Рима, сам Трамп заявляет о необходимости предотвратить крушение Америки изнутри, сделав её снова великой, чтобы продолжить доминирование в мире.
Хотя разница как бы в акцентах, трещина в элитах США наметилась серьёзная, уже влияющая на дела империи в мире. Известный лётчик-сенатор Джон Маккейн заявил недавно, что США проигрывают Афганскую войну из-за «большого беспорядка в Вашингтоне». И это несмотря на то, что сторонники военного давления по всему миру получили вроде бы полную свободу рук: министр обороны Джеймс Мэттис даже не ястреб, а «бешеный пёс». Почему же Америка теряет позиции в мире?
Пришла в движение стратегия Трампа по внесению раздоров в противостоящий империи «варварский мир», и ослабления независимых центров силы, даже Евросоюза, её поддерживает, из прагматических соображений, Пентагон и его «бешеный пёс». Страны-варвары это хорошо понимают, особенно самые большие «варвары» — Россия и Китай, и объединяют свои потенциалы, и противодействуют, не координируют свои усилия с США, в том же Афганистане. Заметим, что в блоки БРИКС и ШОС входят только незападные страны, что совсем не случайно.
Однако, если США новый Рим, то кто Карфаген? Вообще, Рим — это тысячелетняя история, в то время как мировое, даже не господство, а доминирование США укладывается в полвека. Что был Карфаген в истории Рима? Только после завоевания/присоединения Карфагена Рим стал Великим Римом — властелином средиземноморской ойкумены, тогдашнего «цивилизованного мира».
Для Рима американского Карфагеном является Западная Европа, а совсем не Россия или Китай. Причём европейский Карфаген уже бросал в 1939 году вызов тогдашней англосаксонской империи. Гитлер начал войну за мировое господство с англо-французскими союзниками, и стоявшей за ними Америкой, поскольку считал именно их, а не "варварскую" Советскую Россию, основным противником в борьбе за мировое господство.
В чём, собственно, заключался план Гитлера по установлению мирового господства Германии и её европейских сателлитов? Он считал наследником Рима свой Третий Рейх, тогда Карфагеном для него была англосаксонская империя. Согласно военной стратегии, главный удар должен наноситься по главному противнику, то есть по Карфагену. К «варварским» странам, возомнившие себя Римом, относятся пренебрежительно, что Гитлер, что сегодняшний Вашингтон. Только ядерный потенциал России заставляет сегодняшний Рим держать себя в руках.
Извечная стратегия Рима по завоеванию Карфагена имеет целью не только устранение конкурента в борьбе за господство, другая цель — объединение ресурсов «цивилизованного мира» для противостояния «варварам». Поэтому Гитлер нанёс первый «объединительный» удар по Франции и Англии, чтобы установить контроль над Европой. Англию спас только пролив Ла-Манш.
С другой стороны, Гитлер обезопасил себя от удара в спину англосаксов, что непременно случилось бы, когда Германия ослабла в борьбе с Россией. Можно считать чудом, что красная российская и американская империи смогли объединиться в антигитлеровскую коалицию, и достаточно быстро нанести поражение Третьему Рейху, который был уже на пороге создания атомной бомбы.
Сегодня американский Рим повторяет стратегию Гитлера по установлению мирового господства: относится к Западной Европе как Карфагену. Поэтому многие обозреватели, у Соловьёва об этом сказал Вячеслав Никонов, замечают, что США стали рассматривать Западную Европу как конкурирующий центр силы. И, под разговоры об атлантическом партнёрстве, принимают меры для её ослабления, например, поддерживают Брексит и польских раскольников. Вот только стратегия Рима предусматривает не ослабление, а поглощение Карфагена. Это лучше других чувствует будущая жертва: канцлер Меркель глубокомысленно говорит, что Европе «отныне нужно рассчитывать только на свои силы».
Американская империя, при Обаме, давала Западной Европе шанс — подписать TTiP, трансатлантический договор с США, но вассал не подписал, вышел из-под контроля. Обама был тогда очень расстроен, и неожиданно для всех пришёл Трамп…
Американский Рим ищет способ объединить под собой Западную Европу, по тем же причинам, что и Гитлер: чтобы объединённым единым потенциалом угрожать «варварскому миру», теперь во главе с Россией и Китаем. Проглотить Европу целиком, как новый Рим рассчитывал при Обаме с помощью TTiP, не удалось, поэтому, как древний минотавр, он будет её расчленять, чтобы проглатывать по частям.
…Американский Рим хочет кушать, и кто-то должен удовлетворить его аппетит. Дотянуться до Западной Европы он может, а вот до России и Китая — не может!
Подводили гамбургские итоги и в Москве. Карен Шахназаров в передаче В. Соловьёва назвал США новой Римской империей, которая в силу своей имперскости давит на весь мир, и считает ниже своего достоинства учитывать чьи-то интересы, даже важнейших сателлитов вроде Евросоюза и его цитадели — Германии. И будет давить дальше на весь мир: политика США не может принципиально измениться, пока США будут считать себя мировым Римом. Поэтому никакое сотрудничество с США на равноправной основе невозможно. Никакой разрядки напряжённости быть не может.
Это не новость, многие называют США новым Римом, но Шахназаров делает акцент на том, что и разрушиться американский Рим может только по внутренним причинам, как и Древний Рим. Если только он не трансформируется/адаптируется под меняющиеся мировые обстоятельства, добавляют другие.
Президентство Дональда Трампа в этом смысле можно рассматривать как начало трансформации или крушения американского Рима. Раскол элит в США налицо, а травля президента Трампа в СМИ беспрецедентна. Наш человек в Вашингтоне Дмитрий Саймс глубокомысленно замечает: «Америка очень поляризована». Американская империя трампизируется, но как завершится этот процесс, чем закончит сам Трамп — сказать пока невозможно.
Американские неоконы-клинтоновцы обвиняют Трампа в изоляционизме, другими словами, в подрыве изнутри американского Рима, сам Трамп заявляет о необходимости предотвратить крушение Америки изнутри, сделав её снова великой, чтобы продолжить доминирование в мире.
Хотя разница как бы в акцентах, трещина в элитах США наметилась серьёзная, уже влияющая на дела империи в мире. Известный лётчик-сенатор Джон Маккейн заявил недавно, что США проигрывают Афганскую войну из-за «большого беспорядка в Вашингтоне». И это несмотря на то, что сторонники военного давления по всему миру получили вроде бы полную свободу рук: министр обороны Джеймс Мэттис даже не ястреб, а «бешеный пёс». Почему же Америка теряет позиции в мире?
Пришла в движение стратегия Трампа по внесению раздоров в противостоящий империи «варварский мир», и ослабления независимых центров силы, даже Евросоюза, её поддерживает, из прагматических соображений, Пентагон и его «бешеный пёс». Страны-варвары это хорошо понимают, особенно самые большие «варвары» — Россия и Китай, и объединяют свои потенциалы, и противодействуют, не координируют свои усилия с США, в том же Афганистане. Заметим, что в блоки БРИКС и ШОС входят только незападные страны, что совсем не случайно.
Однако, если США новый Рим, то кто Карфаген? Вообще, Рим — это тысячелетняя история, в то время как мировое, даже не господство, а доминирование США укладывается в полвека. Что был Карфаген в истории Рима? Только после завоевания/присоединения Карфагена Рим стал Великим Римом — властелином средиземноморской ойкумены, тогдашнего «цивилизованного мира».
Для Рима американского Карфагеном является Западная Европа, а совсем не Россия или Китай. Причём европейский Карфаген уже бросал в 1939 году вызов тогдашней англосаксонской империи. Гитлер начал войну за мировое господство с англо-французскими союзниками, и стоявшей за ними Америкой, поскольку считал именно их, а не "варварскую" Советскую Россию, основным противником в борьбе за мировое господство.
В чём, собственно, заключался план Гитлера по установлению мирового господства Германии и её европейских сателлитов? Он считал наследником Рима свой Третий Рейх, тогда Карфагеном для него была англосаксонская империя. Согласно военной стратегии, главный удар должен наноситься по главному противнику, то есть по Карфагену. К «варварским» странам, возомнившие себя Римом, относятся пренебрежительно, что Гитлер, что сегодняшний Вашингтон. Только ядерный потенциал России заставляет сегодняшний Рим держать себя в руках.
Извечная стратегия Рима по завоеванию Карфагена имеет целью не только устранение конкурента в борьбе за господство, другая цель — объединение ресурсов «цивилизованного мира» для противостояния «варварам». Поэтому Гитлер нанёс первый «объединительный» удар по Франции и Англии, чтобы установить контроль над Европой. Англию спас только пролив Ла-Манш.
С другой стороны, Гитлер обезопасил себя от удара в спину англосаксов, что непременно случилось бы, когда Германия ослабла в борьбе с Россией. Можно считать чудом, что красная российская и американская империи смогли объединиться в антигитлеровскую коалицию, и достаточно быстро нанести поражение Третьему Рейху, который был уже на пороге создания атомной бомбы.
Сегодня американский Рим повторяет стратегию Гитлера по установлению мирового господства: относится к Западной Европе как Карфагену. Поэтому многие обозреватели, у Соловьёва об этом сказал Вячеслав Никонов, замечают, что США стали рассматривать Западную Европу как конкурирующий центр силы. И, под разговоры об атлантическом партнёрстве, принимают меры для её ослабления, например, поддерживают Брексит и польских раскольников. Вот только стратегия Рима предусматривает не ослабление, а поглощение Карфагена. Это лучше других чувствует будущая жертва: канцлер Меркель глубокомысленно говорит, что Европе «отныне нужно рассчитывать только на свои силы».
Американская империя, при Обаме, давала Западной Европе шанс — подписать TTiP, трансатлантический договор с США, но вассал не подписал, вышел из-под контроля. Обама был тогда очень расстроен, и неожиданно для всех пришёл Трамп…
Американский Рим ищет способ объединить под собой Западную Европу, по тем же причинам, что и Гитлер: чтобы объединённым единым потенциалом угрожать «варварскому миру», теперь во главе с Россией и Китаем. Проглотить Европу целиком, как новый Рим рассчитывал при Обаме с помощью TTiP, не удалось, поэтому, как древний минотавр, он будет её расчленять, чтобы проглатывать по частям.
…Американский Рим хочет кушать, и кто-то должен удовлетворить его аппетит. Дотянуться до Западной Европы он может, а вот до России и Китая — не может!
Автор: Виктор Каменев
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