17:04 17 июля

США как Римская империя

Гамбургские итоги G-20 с точки зрения мировых западных СМИ,неутешительны для США и Запада в целом. Путин выиграл партию у Трампа, Запад «просмотрел» сближение России и Китая, которые всё более тесно координируют свою политику и демонстративно провели собственный предсаммит в Москве, где Путин наградил Си Цзиньпина высшей государственной наградой России — орденом святого апостола Андрея Первозванного. Германия делает ставку на собственные силы, то есть восстанавливает свой суверенитет. Евроатлантическое единство определённо под угрозой.

США как Римская империя


Подводили гамбургские итоги и в Москве. Карен Шахназаров в передаче В. Соловьёва назвал США новой Римской империей, которая в силу своей имперскости давит на весь мир, и считает ниже своего достоинства учитывать чьи-то интересы, даже важнейших сателлитов вроде Евросоюза и его цитадели — Германии. И будет давить дальше на весь мир: политика США не может принципиально измениться, пока США будут считать себя мировым Римом. Поэтому никакое сотрудничество с США на равноправной основе невозможно. Никакой разрядки напряжённости быть не может.


Это не новость, многие называют США новым Римом, но Шахназаров делает акцент на том, что и разрушиться американский Рим может только по внутренним причинам, как и Древний Рим. Если только он не трансформируется/адаптируется под меняющиеся мировые обстоятельства, добавляют другие.

Президентство Дональда Трампа в этом смысле можно рассматривать как начало трансформации или крушения американского Рима. Раскол элит в США налицо, а травля президента Трампа в СМИ беспрецедентна. Наш человек в Вашингтоне Дмитрий Саймс глубокомысленно замечает: «Америка очень поляризована». Американская империя трампизируется, но как завершится этот процесс, чем закончит сам Трамп — сказать пока невозможно.

Американские неоконы-клинтоновцы обвиняют Трампа в изоляционизме, другими словами, в подрыве изнутри американского Рима, сам Трамп заявляет о необходимости предотвратить крушение Америки изнутри, сделав её снова великой, чтобы продолжить доминирование в мире.

Хотя разница как бы в акцентах, трещина в элитах США наметилась серьёзная, уже влияющая на дела империи в мире. Известный лётчик-сенатор Джон Маккейн заявил недавно, что США проигрывают Афганскую войну из-за «большого беспорядка в Вашингтоне». И это несмотря на то, что сторонники военного давления по всему миру получили вроде бы полную свободу рук: министр обороны Джеймс Мэттис даже не ястреб, а «бешеный пёс». Почему же Америка теряет позиции в мире?

Пришла в движение стратегия Трампа по внесению раздоров в противостоящий империи «варварский мир», и ослабления независимых центров силы, даже Евросоюза, её поддерживает, из прагматических соображений, Пентагон и его «бешеный пёс». Страны-варвары это хорошо понимают, особенно самые большие «варвары» — Россия и Китай, и объединяют свои потенциалы, и противодействуют, не координируют свои усилия с США, в том же Афганистане. Заметим, что в блоки БРИКС и ШОС входят только незападные страны, что совсем не случайно.

Однако, если США новый Рим, то кто Карфаген? Вообще, Рим — это тысячелетняя история, в то время как мировое, даже не господство, а доминирование США укладывается в полвека. Что был Карфаген в истории Рима? Только после завоевания/присоединения Карфагена Рим стал Великим Римом — властелином средиземноморской ойкумены, тогдашнего «цивилизованного мира».

Для Рима американского Карфагеном является Западная Европа, а совсем не Россия или Китай. Причём европейский Карфаген уже бросал в 1939 году вызов тогдашней англосаксонской империи. Гитлер начал войну за мировое господство с англо-французскими союзниками, и стоявшей за ними Америкой, поскольку считал именно их, а не "варварскую" Советскую Россию, основным противником в борьбе за мировое господство.

В чём, собственно, заключался план Гитлера по установлению мирового господства Германии и её европейских сателлитов? Он считал наследником Рима свой Третий Рейх, тогда Карфагеном для него была англосаксонская империя. Согласно военной стратегии, главный удар должен наноситься по главному противнику, то есть по Карфагену. К «варварским» странам, возомнившие себя Римом, относятся пренебрежительно, что Гитлер, что сегодняшний Вашингтон. Только ядерный потенциал России заставляет сегодняшний Рим держать себя в руках.

Извечная стратегия Рима по завоеванию Карфагена имеет целью не только устранение конкурента в борьбе за господство, другая цель — объединение ресурсов «цивилизованного мира» для противостояния «варварам». Поэтому Гитлер нанёс первый «объединительный» удар по Франции и Англии, чтобы установить контроль над Европой. Англию спас только пролив Ла-Манш.

С другой стороны, Гитлер обезопасил себя от удара в спину англосаксов, что непременно случилось бы, когда Германия ослабла в борьбе с Россией. Можно считать чудом, что красная российская и американская империи смогли объединиться в антигитлеровскую коалицию, и достаточно быстро нанести поражение Третьему Рейху, который был уже на пороге создания атомной бомбы.

Сегодня американский Рим повторяет стратегию Гитлера по установлению мирового господства: относится к Западной Европе как Карфагену. Поэтому многие обозреватели, у Соловьёва об этом сказал Вячеслав Никонов, замечают, что США стали рассматривать Западную Европу как конкурирующий центр силы. И, под разговоры об атлантическом партнёрстве, принимают меры для её ослабления, например, поддерживают Брексит и польских раскольников. Вот только стратегия Рима предусматривает не ослабление, а поглощение Карфагена. Это лучше других чувствует будущая жертва: канцлер Меркель глубокомысленно говорит, что Европе «отныне нужно рассчитывать только на свои силы».

Американская империя, при Обаме, давала Западной Европе шанс — подписать TTiP, трансатлантический договор с США, но вассал не подписал, вышел из-под контроля. Обама был тогда очень расстроен, и неожиданно для всех пришёл Трамп…

Американский Рим ищет способ объединить под собой Западную Европу, по тем же причинам, что и Гитлер: чтобы объединённым единым потенциалом угрожать «варварскому миру», теперь во главе с Россией и Китаем. Проглотить Европу целиком, как новый Рим рассчитывал при Обаме с помощью TTiP, не удалось, поэтому, как древний минотавр, он будет её расчленять, чтобы проглатывать по частям.

…Американский Рим хочет кушать, и кто-то должен удовлетворить его аппетит. Дотянуться до Западной Европы он может, а вот до России и Китая — не может!
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 9

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 15:38
    Военное обозрение ● Аналитика
    США как Римская империя
    ай да Виктор,ай да "щучий сын"(шоб в плагиате не прищучили)...красиво подвёл базу,нравится...а сбудется? чото -нифига...живёт "тёща"...хоть ты что делай,ну не хочет умирать... со школьной парты жду,когда ША гикнутся..а теперь,и Окраину жду уже три года....так и обед поминальный прокиснет.
    андрей юрьевич
  2. parusnik Сегодня, 15:52
    Гитлер начал войну за мировое господство с англо-французскими союзниками, и стоявшей за ними Америкой, поскольку считал именно их, а не "варварскую" Советскую Россию, основным противником в борьбе за мировое господство.
    ..Что-то не слышал такого, что бы римские аристократы Ганибалла финансировали..во время второй Пунической, а во время Первой его отца...
    parusnik
    1. андрей юрьевич Сегодня, 16:19
      США как Римская империя
      А,можно,я вставлю кадры из "калигулы"...ну,те,с "оралом"? ну типа -символично? feel ну,типа штаты-"гетера" или жена депу..ой,сенатора? feel
      андрей юрьевич
    2. venaya Сегодня, 16:55
      Цитата: parusnik
      Что-то не слышал такого, что бы римские аристократы Ганибалла финансировали.. во время второй Пунической, а во время Первой его отца

      Время идёт вперёд, прошлые технологии канули в лету, Сейчас на дворе уже 21-ый век, изменения тактики ведения "бизнеса" с тех пор значительно изменились. Люди подстраиваются под прошлые "мульки", а к новым сразу привыкать не успевают. "Прогресс" так сказать, это всегда стоит учитывать.
      venaya
  3. Setrac Сегодня, 16:06
    Если уж проводить исторические параллели, то США - это не Рим, США - это Карфаген. Лживые, беспринципные - какими и являются все торгаши и ростовщики.
    Setrac
  4. сайгон Сегодня, 16:09
    Сравнивать Римскую республику времен пунических войн и США не уместно . Причин много, они разные , главное отличие Римской республики того времени -Рим умел держать слово данное врагу , а тем более союзнику ! Амерекосовская псевдо империя , построена на лжи и обмане , грабеже и выкачивании прибыли .
    Рим нес Идею , США нет .
    сайгон
    1. андрей юрьевич Сегодня, 16:28
      Цитата: сайгон
      Рим нес Идею , США нет .

      я бы,сказал,что они все несли Х так сказать У богое Й елоунстоуновское Н еоднократное Ю велира ми предсказаное...
      андрей юрьевич
    2. venaya Сегодня, 16:48
      Цитата: сайгон
      - Рим умел держать слово данное врагу, а тем более союзнику! .. Рим нес Идею, США нет .

      Это когда "Рим умел держать слово .." - тогда, когда ещё был этрусским? Как только количество имеющихся в наличии рабов истощается, ранее сказанные слова теряют экономический смысл. Не забывайте что финикийские купцы, после разрушения Карфагена переселились в ближние римские провинции, в Гену. и Венецию. Позже перекочевали в Голландию и далее в Лондон, после чего успешно частично перекочевали в Нью-Йорк. Так что многовековые, я бы даже сказал много-тысячелетние традиции исконных торгашей во всей красе расцвели и в США. Всё желательно рассматривать применительно к определённым периодам времени, так будет точнее. "Рим нес Идею" - идея там одна: безсметные богатства и покорение всего Мира, сейчас уже всего земного шара.
      venaya
  5. Вас Влад Сегодня, 16:59
    в то время как мировое, даже не господство, а доминирование США укладывается в полвека.
    Это спорное заявление feel
    Вас Влад
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