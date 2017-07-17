Так кто и за что "убрал" Вороненкова?

Он (Устименко) не работал в интересах СБУ.

На днях произошёл всплеск информационной активности со стороны российских парламентских партий. Всплеск связан с тем, что в сентябре состоятся очередные местные и региональные выборы, а потому о себе партиям грех не напомнить. ЛДПР попеняла своим регионалам на то, что те никак не могут освоить раздачу партийной литературы и не используют по назначению выделяемый транспорт. КПРФ в лице Геннадия Зюганова в очередной раз сообщила, что над программой партии поработали ведущие профессионалы, но программе этой не дают реализоваться олигархические круги. «Единая Россия» объявила, что система выборов (включая и выборы самих кандидатов в кандидаты) пройдёт максимально прозрачно – так прозрачно, что буквально всё как на ладони у народа.Когда партийное руководство говорит о программах, партийном строительстве и прозрачности выборной системы, то почему-то перед глазами всплывает образ г-на Вороненкова (упокоившегося) и его безутешной вдовы Марии Максаковой. Как известно, один был прозрачно избран в парламентские ряды от КПРФ, другая – от «Единой России». Историю о том, чем закончилось такого рода партийное строительство и прозрачное избрание от двух самых крупных российских партий, напоминать не нужно. Если только совсем коротко: избрались, пели гимн, голосовали за Крыму, воссоединили сердца на межфракционной основе, Вороненков погорел на афере, межфракционно бежали в Киев, где Вороненков и упокоился, не сказать, что с миром...С момента гибели (от пули киллера) экс-депутата от фракции КПРФ прошло почти четыре месяца, а с выявлением виновных на Украине явные проблемы. С одной стороны проблем декларативно нет, так как буквально через несколько минут после информации о смерти Дениса Вороненкова украинские власти в качестве главного виновника назвали «руку Москвы». Как известно, это самая удобная версия, которая на майданной Украине помогает тамошнему руководству объяснить практически любые спорные ситуации: от падения курса гривны и обнищания украинского народа до, простите, педерастии Ляшко...Но это с одной стороны. А у медали сторон, как известно, две.И если у украинских властей нет желания представить истинных убийц российского экс-парламентария, то нужно же им в этом помочь.На самом деле ситуация оказывается вовсе не такой запутанной, как сообщают общественности представители украинского следствия. И позволяют ей быть вполне распутываемой две фигуры, между которыми изначально не просматривалось никакой связи. Это личный телохранитель Дениса Вороненкова в Киеве 44-летний Олег Чикал (Чикало) и экс-«киборг», командир одного из подразделений украинской разведки Максим Шаповал, машина которого в прошлом месяце была взорвана вместе с самим Шаповалом.Как выясняется, связаны оба эти человека друг с другом своей принадлежностью к личному составу украинской в/ч А-2245. Это отдельный полк (отряд) специального назначения (город Киев), структурно входящий в 4-ю Службу Специальной разведки Главного Управления Разведки Генштаба ВС Украины. Отряд отличается тем, что до недавнего времени он был единственным воинским формированием, которое, по закону, могло участвовать в специальных операциях за пределами Украины. Основная особенность отряда – подготовки диверсий с применением различного рода технических средств. Вот несколько фото:Именно это подразделение начинало вести бои за Донецкий аэропорт.Украинские СМИ сделали ряд публикаций (после смерти Вороненкова), в которых было заявлено, что его телохранитель Чикал сигнализировал командованию о замеченной за беглым российским депутатом слежке. Известно о том, что сигнал офицера в/ч А-2245 командование «успешно» проигнорировало. И у командования, как выясняется, были на то причины. Дело в том, что само назначения Чикала телохранителем Вороненкова вызывало вопросы по той простой причине, что он никогда ничем подобным не занимался. Осуществлял оперативную работу в подразделении – да, осуществление каких-либо операций силового плана в круг задач Чикала не входило.Объясняется столь странный выбор при назначении личной охраны «ценного свидетеля» тоже очень просто. Сохранение жизни г-на Вороненкова явно не входило в планы украинской стороны. Да и само понятие «ценный свидетель» применительно к персоне Вороненкова имеет вполне однозначную трактовку.Выясняется, что г-н Вороненков оказался ценным для Украины вовсе не потому, что он готов был обжигать глаголом и клеймить «кровавого тирана Путина», а потому что на Украину он вывез не только себя и супругу, но и около 5 тысяч (!) карат бриллиантов с рядом драгоценностей дома «Фаберже». Как вывез, - это уже отдельный вопрос. Неужели «бриллиантовая рука»? При этом подсказать Вороненкову «береги руку Сеня, то есть Денис» было некому... И он себя не берёг... Полагался на опера из в/ч А-2245... Зря...Как только г-н Вороненков оказался на Украине с «брюликами», за ним появился тот самый «хвост», о котором начальству впоследствии докладывал Чикал. «Хвост» вырос при активном вмешательстве в процесс группировки «днепропетровских» - близких друзей (или как там это называется в криминальных кругах? – «корешей»?) тех, кого в России попытался оставить с носом Вороненков. А когда речь на Украине заходит о возможности получить крупный куш, то без СБУ уж точно никак не обойтись. Хотят долю. Ну, это у СБУ работа такая – либо лежать под ЦРУ, либо «работать» ради финансовых бонусов для себя любимых. И часто одно другому там не мешает.Когда Вороненков за пару минут до своей смерти отправлял СМС-ку нардепу Геращенко по поводу своего интервью украинскому Гордону, его уже «вели» при активном участии СБУшника Игоря Устименко, скоропостижного «уволившегося» из рядов спецслужбы в 2014 году, но уж явно не оставившего своих контактов со Службой. Заказчики работали по принципу: за бриллианты ответит, а вину, естественно, возложат на Кремль. Кстати, о том, куда подевалось миллиардное имущество её убиенного супруга в Киеве, не знает, как утверждает, его вдова Максакова, которая, кстати, и показала на «днепропетровских друзей».Тот же Устименко засветился и у дома Павла Шеремета за некоторое время до гибели журналиста. Ну, чистая ж случайность... Не иначе...Учитывая тот факт, что во все хитросплетения судьбы Вороненкова в Киеве прекрасно знали отдельные представители командования той самой части А-2245, свидетели из числа представителей этого командования были СБУ никак не нужны. И снова, «по чистейшей случайности», на воздух взлетает машина офицера разведки Шаповала, который известен не только своей принадлежностью к «киборгам», но и многочисленными случаями мародёрства под его командованием в Донецке. Вывозили всё: от телевизоров из торговых центров до мебели и наличности из домов, оставленных дончанами.Кстати, г-на Устименко, который, как выясняется, является любителем появляться там, где через некоторое время произойдёт заказное убийство, до сих пор на Украине не допросили. Этот факт заинтересовал и немецких журналистов. Глава СБУ Грицак представил удивительный аргумент, о котором в своё время писали на сайте Deutsche Welle http://www.dw.com/ru/глава-сбу-объяснил-почему-устименко-не-допросили-по-делу-шеремета/a-38843900. Аргумент такой:Выходит, что это повод для того, чтобы не допрашивать человека, засветившегося сразу на двух заказных убийствах в Киеве?.. А и правда, ну как можно допросить человека, если допрос априори обозначит все нити причастности к ликвидации и Вороненкова, и Шеремета, и Шаповала Службы безопасности Украины...