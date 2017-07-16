12:43 16 июля

Эрдоган: у Турции много врагов, желающих ей погибели

По всей Турции 15-16 июля проходят мероприятия, посвященные годовщине неудачной попытки государственного переворота в Анкаре, передает РИА Новости .



Наиболее масштабные акции прошли в Анкаре и Стамбуле, где в митингах и шествиях приняли участие сотни тысяч человек.


Очень много врагов ожидает гибели Турции. Если я стану их перечислять, то это приведет к очень крупному кризису международного масштаба,
заявил Эрдоган на митинге в турецкой столице.

Президент напомнил, что оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота, «проживает в США и владеет большим участком земли в штате Пенсильвания».

Он добавил, что в июле 2016 года при подавлении мятежа «была одержана всенародная победа», когда «всего за 20 часов рухнули преступные замыслы предателей, вынашиваемые в течение 40 лет».

Напомним, группа мятежников в ночь на 16 июля 2016 года предприняла попытку военного переворота в Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Жертвами беспорядков стали более 240 турецких граждан, более 2 тыс. человек получили ранения. Мятеж был подавлен. В последующем десятки тысяч людей, причастных к попытке переворота, были арестованы.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Adem Altan
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 51

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 09:18
    С такими президентами как Эрдоган и враги не нужны... laughing ...кто толкает Турцию в пропасть , так это именно он и его окружение.
    Чёрный
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:28
      Цитата: Чёрный
      С такими президентами как Эрдоган и враги не нужны... ...кто толкает Турцию в пропасть , так это именно он и его окружение.

      А мне кажется, что именно Эрдоган не даёт Турции свалиться в эту пропасть. К чему бы это, США так хотели его свержения?
      СРЦ П-15
      1. Чёрный Сегодня, 09:31
        Цитата: СРЦ П-15
        А мне кажется, что именно Эрдоган не даёт Турции свалиться в эту пропасть

        Чем?..Тем , что с игиловцами якшался и нефтью ворованной приторговывал? no
        Чёрный
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:35
          Цитата: Чёрный
          Чем?..Тем , что с игиловцами якшался и нефтью ворованной приторговывал?

          В данный момент не важно, что делал Эрдоган раньше. Важно то, что сейчас, вместе с Россией, он борется за единую Сирию(правда по своему).
          СРЦ П-15
          1. Чёрный Сегодня, 09:49
            Цитата: СРЦ П-15
            Важно то, что сейчас, вместе с Россией, он борется за единую Сирию(правда по своему).

            На Сирию ему глубоко наплевать....он в мутной воде ловит свою рыбу - проще говоря пытается оттяпать у САР часть территории ( что в конечном счёте на какое то время и сделает)
            Чёрный
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:56
              Цитата: Чёрный
              На Сирию ему глубоко наплевать....он в мутной воде ловит свою рыбу - проще говоря пытается оттяпать у САР часть территории ( что в конечном счёте на какое то время и сделает)
              Для Эрдогана сейчас главное не оттяпать часть территории Сирии, а не дать курдам создать своё государство.
              СРЦ П-15
              1. Чёрный Сегодня, 10:13
                Цитата: СРЦ П-15
                Для Эрдогана сейчас главное не оттяпать часть территории Сирии, а не дать курдам создать своё государство.

                Курды да....объединение для него смерти подобно...НО!!! Если бы Эрдоган изначально стал на нашу сторону и стороны законного правительства САР и помог в борьбе с игил, то и с курдами было бы ему гораздо проще.....С лидером иракских курдов Борзани он взасос целовался ( а Борзани это Пешмерга -самое многочисленное и боеспособное формирование курдов) , сирийские курды его особо не беспокоили....Дык нет же, он решил под видом борьбы с игил ( с которым он вёл бойкую торговлю нефтью) покончить с сирийскими курдами.....ну и понеслось....америкашки не желая укрепления турок помогли курдам оружием ( да и мы тоже, но в меньших объёмах) и те стали более опасны для падишаха...вот он резко и замирился с нами...но в любой момент он с лёгкостью переметнётся в другой лагерь...
                Чёрный
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:20
                  Цитата: Чёрный
                  Если бы Эрдоган изначально стал на нашу сторону и стороны законного правительства САР и помог в борьбе с игил, то и с курдами было бы ему гораздо проще....

                  И тогда государственный переворот в Турции произошёл бы намного раньше и с другим результатом!
                  СРЦ П-15
                  1. Чёрный Сегодня, 10:30
                    Цитата: СРЦ П-15
                    И тогда государственный переворот в Турции произошёл бы намного раньше и с другим результатом!

                    С чего это вдруг?....думаю наоборот - даже попыток не было...не зря ведь слушок ходит, что инфу о перевороте эрдогану наши подкинули.... американцы явно на это не расчитывали... smile
                    Чёрный
                    1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:41
                      Цитата: Чёрный
                      С чего это вдруг?....думаю наоборот - даже попыток не было.

                      Правильно, американцы не рассчитывали на помощь России Эрдогану. Они выбрали специально момент, когда мы были в противостоянии из-за сбитого турками нашего самолёта. Но просчитались, думая, что Путин не будет помогать Эрдогану. А если бы США изначально знали, что Россия не оставит в беде Эрдогана, то и переворот провели бы безукоризненно, учитывая возможную помощь России.
                      СРЦ П-15
                      1. Чёрный Сегодня, 10:46
                        Цитата: СРЦ П-15
                        А если бы США изначально знали, что Россия не оставит в беде Эрдогана, то и переворот провели бы безукоризненно,

                        Не вижу связи....они нас в свои планы, я думаю, не посвящали...
                        Чёрный
              2. Shurik70 Сегодня, 10:24
                Цитата: СРЦ П-15
                Для Эрдогана сейчас главное не оттяпать часть территории Сирии, а не дать курдам создать своё государство.

                Это да.
                Но вот вопрос. Понятно почему Россия помогает Эрдогану, Турция у нас под боком, нам не нужны толпы беженцев от гражданской войны. Да и вообще Россия сторонник сильных и мирных государств, пусть даже и не дружественных нам.
                Но есть ли вообще государства, кроме России, которые бы не желали "погибели Турции?"
                Катар разве что... И то до тех пор, пока там турецкие войска стоят. А потом окажется, что "турки помогали кровавому режиму прежнего террористического правительства"
                Shurik70
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:29
                  Цитата: Shurik70
                  Но есть ли вообще государства, кроме России, которые бы не желали "погибели Турции?"

                  Израиль, например.
                  СРЦ П-15
                  1. Shurik70 Сегодня, 11:31
                    Цитата: СРЦ П-15
                    Цитата: Shurik70
                    Но есть ли вообще государства, кроме России, которые бы не желали "погибели Турции?"

                    Израиль, например.

                    Ну, товарообмен Израиль-Турция за последние 15-ать лет вырос в 3 или 4-ре раза. Так что как рынки сбыта они друг друга интересуют. Однако, как показал кризис Россия-Турция после сбитого самолёта, товарообмен в любой момент можно прекратить в угоду чему-либо.
                    Так ли хороши отношения Турция-Израиль?
                    После "Мави Мармара" и "Флотилии Свободы"? После разорванного соглашения на 180 млн.$ о продаже беспилотников? После турецких телесериала "Долина волков. Засада" и телешоу "Расставание"?
                    Много ли евреев живёт в Турции? Согласно официальной статистике в 2009-ом 23 тысячи, сейчас - 17 тысяч (это в 79-миллионной Турции). Чего это они эвакуируются?
                    Ахмета Давутоглу назначили министром иностранных дел после израильской операции "Литой свинец", антиизраильские настроения в Турции на столько велики, что даже были массовые протесты, когда Эрдоган согласился дать евреям разминировать участок на своей территории (за их счёт, между прочим) - "пусть кто угодно, только не евреи".
                    Эрдоган исламизирует Турцию, а мусульмане традиционно "любят" Израиль, и кто тут начал, а кто зеркалит - даже не хочу обсуждать.
                    Эрдоган это понимает, ВМФ Турции дооснащается 12-тью специализированными кораблями (корветы класса «Ada» и фрегаты класса F-100) "для нанесения ударов по целям надводным, подводным и береговым в небольшой глубине". Это кого он готовится обстреливать "на берегу в небольшой глубине"?
                    Shurik70
                  2. Shurik70 Сегодня, 11:44
                    Добавлю, что именно Израиль первый заметил и обратил внимание общественности на закупки Турцией нефти у ИГИЛ
                    Shurik70
          2. bouncyhunter Сегодня, 09:53
            Саня , привет ! hi К Эрдогану можно относиться по-разному , одно не вызывает сомнения : равнодушных к нему нет ни по нашу , ни по ту сторону . На этом он и играет .
            bouncyhunter
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:02
              Цитата: bouncyhunter
              Саня , привет ! К Эрдогану можно относиться по-разному , одно не вызывает сомнения : равнодушных к нему нет ни по нашу , ни по ту сторону . На этом он и играет .

              Привет, Паша! hi drinks Эрдогану сейчас не позавидуешь! Он находится между наковальней и молотом и главное для него в данный момент - избежать участи быть раздавленным. И вот поэтому он выбрал Россию, которая в отличие от США, в трудный для него момент, протянула ему руку помощи.
              СРЦ П-15
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:13
                Это да . Глупым Эрдогана не назовёшь , а вот хитрым - запросто . Честно говоря , я бы очень хотел , чтобы он стал настоящим союзником , а не попутчиком России .
                bouncyhunter
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:17
                  Цитата: bouncyhunter
                  Это да . Глупым Эрдогана не назовёшь , а вот хитрым - запросто . Честно говоря , я бы очень хотел , чтобы он стал настоящим союзником , а не попутчиком России .

                  А вот это в немалой степени зависит и от нас! Если мы будем сотрудничать с Турцией без оглядки на США, то вполне возможно нас ждёт и крепкая дружба.
                  СРЦ П-15
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:21
                    А я и не говорю , что всё от Эрдогана зависит . Но и ему стоило бы поубавить свои амбиции и играть на нашей стороне , без той же оглядки на матрасов .
                    bouncyhunter
                    1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:25
                      Цитата: bouncyhunter
                      А я и не говорю , что всё от Эрдогана зависит . Но и ему стоило бы поубавить свои амбиции и играть на нашей стороне , без той же оглядки на матрасов .

                      На это я приведу известное изречение: "Не ругайте пианиста - он играет как может!"
                      СРЦ П-15
                      1. bouncyhunter Сегодня, 10:35
                        В общем , мы вернулись к тому , с чего и начинали : не определится с кем он - раздавят . А разного рода политическая эквилибристика чревата травмами , вплоть до несовместимых с жизнью . И об этом не стоит забывать не только Эрдогану , но и всем лидерам стран мира . wink
                        bouncyhunter
                2. ЛукичЪ Сегодня, 10:54
                  Цитата: bouncyhunter
                  , а вот хитрым - запросто

                  типичный восточный политик
                  ЛукичЪ
            2. ЛукичЪ Сегодня, 10:53
              Цитата: bouncyhunter
              равнодушных к нему нет ни по нашу , ни по ту сторону . На этом он и играет .

              так ведь и страна не лихтенштейн какой нибудь
              ЛукичЪ
          3. ЛукичЪ Сегодня, 10:00
            Цитата: СРЦ П-15
            он борется за единую Сирию(правда по своему

            за какую единую. мечтает свой кусок территории оттуда урвать
            ЛукичЪ
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:09
              Цитата: ЛукичЪ
              за какую единую. мечтает свой кусок территории оттуда урвать

              То, что Турция создала на границе Сирии "коридор безопасности", ещё не о чём не говорит. А вот не дать сирийским курдам с помощью США отделиться от Сирии - главная задача Эрдогана. Я думаю, что если в Сирии наступит мир, то Путин с Эрдоганом договорятся о возвращении занятой турками территории Сирии.
              СРЦ П-15
              1. ЛукичЪ Сегодня, 11:51
                Цитата: СРЦ П-15
                то Путин с Эрдоганом договорятся о возвращении занятой турками территории Сирии.

                будем посмотреть
                ЛукичЪ
        2. vovanpain Сегодня, 09:41
          Цитата: Чёрный
          Чем?..Тем , что с игиловцами якшался и нефтью ворованной приторговывал?

          Вячеслав! hi А как вы думаете,если бы с триумфом вернулся бы Гюлен или ставленник,то торговля с бармалеями бы тут же кончилась? Я вот думаю что еще больше возросла бы. request
          vovanpain
          1. Чёрный Сегодня, 09:45
            Цитата: vovanpain
            Вячеслав! А как вы думаете,если бы с триумфом вернулся бы Гюлен или ставленник,то торговля с бармалеями бы тут же кончилась? Я вот думаю что еще больше возросла бы.

            hi Возможно....но тут ведь речь о врагах Турции...совсем недавно таковыми Эрдоган считал и нас....и ,уверен, Что и сейчас считает.Просто как любой восточный падишах он пытается действовать и силой и хитростью...в данном случае для нас он попутчик, причём крайне ненадёжный, готовый в удобный момент воткнуть в спину нож, что он уже демонстрировал....
            Чёрный
            1. vovanpain Сегодня, 09:49
              Цитата: Чёрный
              Просто как любой восточный падишах он пытается действовать и силой и хитростью...в данном случае для нас он попутчик, причём крайне ненадёжный, готовый в удобный момент воткнуть в спину нож, что он уже демонстрировал..

              А кто спорит yes Именно попутчик,сейчас он выгоден нам,чем матрасный ставленник и ножи он не только нам втыкает.Врага держим при себе. hi
              vovanpain
          2. ЛукичЪ Сегодня, 10:02
            Цитата: vovanpain
            Я вот думаю что еще больше возросла бы.

            бизнес есть бизнес
            ЛукичЪ
            1. vovanpain Сегодня, 10:08
              Цитата: ЛукичЪ
              бизнес есть бизнес

              Сергей hi В Афгане талибы тоже те еще мазурики,но наркоту под контролем держали,вошли полосатики,производство наркоты тут же взлетело как реактивный самолет. laughing Эрдогаша хоть с немчурой да полосатыми собачится,чем нам на руку играет. yes Естественно бизнес никто не отменял. hi
              vovanpain
              1. ЛукичЪ Сегодня, 10:58
                Цитата: vovanpain
                Естественно бизнес никто не отменял.

                так ведь вся политика саш бизнес. все перевороты, бизнес. все войны, бизнес. узнают, что у пингвинов газ и нефть нашли, бомбардировки. тоже бизнес
                ЛукичЪ
    2. Logall Сегодня, 09:29
      Цитата: Чёрный
      С такими президентами как Эрдоган и враги не нужны... laughing ...кто толкает Турцию в пропасть , так это именно он и его окружение.

      Пусть делает, что хочет! Лижбы не в интересах США! Пусть хоть войну с рейхом развяжет...
      Logall
      1. Чёрный Сегодня, 09:31
        Цитата: Logall
        Пусть делает, что хочет! Лижбы не в интересах США! Пусть хоть войну с рейхом развяжет...

        Да я только за....
        Чёрный
      2. истопник Сегодня, 09:46
        Цитата: Logall
        Цитата: Чёрный
        С такими президентами как Эрдоган и враги не нужны... laughing ...кто толкает Турцию в пропасть , так это именно он и его окружение.

        Пусть делает, что хочет! Лижбы не в интересах США! Пусть хоть войну с рейхом развяжет...

        Геополитику на заметку. Взрослые авторитетные эксперты знают, что термин "лижбы" правильнее писать, как "лишь бы".
        истопник
        1. Logall Сегодня, 09:54
          Это всё о новости?
          Лингвисту ЛИЖБЫ написать...
          Logall
          1. armenk Сегодня, 11:12
            Несправедливость однако. Попал Дантес, а памятник Пушкину поставили..
            armenk
            1. Комментарий был удален.
    3. Страшный_Л. Сегодня, 09:29
      А ещё и жуки колорадские, проклятущие, помидоры подгрызают
      Страшный_Л.
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 09:31
      Цитата: Чёрный
      С такими президентами как Эрдоган и враги не нужны... laughing ...кто толкает Турцию в пропасть , так это именно он и его окружение.

      Либерасты у нас это любят вопить и про Китай еще...Эрдоган плохой или хороший , но он против США и ЕС! И жизнью он обязан нашим спецслужбам и лично Путину! Как китайцы говорят "друзей держи близко, а врагов еще ближе..!"
      А у Эрдогана много врагов сейчас и главный США и Израиль..Очень опасные друганы! И для России тоже..
      ОТДЕЛ
    5. сибиралт Сегодня, 09:33
      У США врагов еще больше, и что? laughing
      сибиралт
  2. Дуплет Сегодня, 09:19
    Весь мир во круг окружен врагами..
    Дуплет
    1. истопник Сегодня, 09:50
      Цитата: Дуплет
      Весь мир во круг окружен врагами..


      Вот, что делают с головой длинные каникулы и пиво...
      истопник
  3. KUOLEMA Сегодня, 09:19
    Знакомая тема)))кругом одни враги и гейропейцы)))
    KUOLEMA
    1. Дуплет Сегодня, 10:06
      Цитата: KUOLEMA
      Знакомая тема)))кругом одни враги и гейропейцы)))

      Да, у полосатых кругом враги, у турков враги, у эвропейцев враги, у нас тоже кругом враги. Самое интересное в этом, что враждуют элиты,при этом настраивая народ..Видно численность собрались сокращать..
      Дуплет
  4. Кокос Сегодня, 09:26
    Цитата: KUOLEMA
    Знакомая тема)))кругом одни враги и гейропейцы)))

    Ты абсолютно прав...кругом враги...)
    Кокос
  5. изя топ Сегодня, 09:33
    а Дяде Вове сказал "спасибо"?или думает,что всё сам,всё своими руками?
    изя топ
  6. Ихрек Сегодня, 09:35
    [quote][/quote]Очень много врагов ожидает гибели Турции. Если я стану их перечислять, то это приведет к очень крупному кризису международного масштаба,
    А скольким странам Турция желает гибели не стал говорить.
    Ихрек
  7. лысова Сегодня, 09:37
    Так ,Вы, этих врагов веками, сами, создавали - Османь им подавай.
    лысова
  8. Толстоевский Сегодня, 09:51
    как сказал классик
    Толстоевский
  9. Комментарий был удален.
  10. Holsten Сегодня, 10:08
    Если Эрдоган отстаивает интересы Турции ( а не саксо-англов и немце-франков ) , то вряд ли это противоречит интересам России .
    Holsten
Картина дня