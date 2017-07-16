Эрдоган: у Турции много врагов, желающих ей погибели

Очень много врагов ожидает гибели Турции. Если я стану их перечислять, то это приведет к очень крупному кризису международного масштаба,

По всей Турции 15-16 июля проходят мероприятия, посвященные годовщине неудачной попытки государственного переворота в Анкаре, передает РИА Новости Наиболее масштабные акции прошли в Анкаре и Стамбуле, где в митингах и шествиях приняли участие сотни тысяч человек.заявил Эрдоган на митинге в турецкой столице.Президент напомнил, что оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота, «проживает в США и владеет большим участком земли в штате Пенсильвания».Он добавил, что в июле 2016 года при подавлении мятежа «была одержана всенародная победа», когда «всего за 20 часов рухнули преступные замыслы предателей, вынашиваемые в течение 40 лет».Напомним, группа мятежников в ночь на 16 июля 2016 года предприняла попытку военного переворота в Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Жертвами беспорядков стали более 240 турецких граждан, более 2 тыс. человек получили ранения. Мятеж был подавлен. В последующем десятки тысяч людей, причастных к попытке переворота, были арестованы.