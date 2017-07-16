Эрдоган: у Турции много врагов, желающих ей погибели
По всей Турции 15-16 июля проходят мероприятия, посвященные годовщине неудачной попытки государственного переворота в Анкаре, передает РИА Новости .
Наиболее масштабные акции прошли в Анкаре и Стамбуле, где в митингах и шествиях приняли участие сотни тысяч человек.
Президент напомнил, что оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота, «проживает в США и владеет большим участком земли в штате Пенсильвания».
Он добавил, что в июле 2016 года при подавлении мятежа «была одержана всенародная победа», когда «всего за 20 часов рухнули преступные замыслы предателей, вынашиваемые в течение 40 лет».
Напомним, группа мятежников в ночь на 16 июля 2016 года предприняла попытку военного переворота в Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Жертвами беспорядков стали более 240 турецких граждан, более 2 тыс. человек получили ранения. Мятеж был подавлен. В последующем десятки тысяч людей, причастных к попытке переворота, были арестованы.
Наиболее масштабные акции прошли в Анкаре и Стамбуле, где в митингах и шествиях приняли участие сотни тысяч человек.
Очень много врагов ожидает гибели Турции. Если я стану их перечислять, то это приведет к очень крупному кризису международного масштаба,заявил Эрдоган на митинге в турецкой столице.
Президент напомнил, что оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота, «проживает в США и владеет большим участком земли в штате Пенсильвания».
Он добавил, что в июле 2016 года при подавлении мятежа «была одержана всенародная победа», когда «всего за 20 часов рухнули преступные замыслы предателей, вынашиваемые в течение 40 лет».
Напомним, группа мятежников в ночь на 16 июля 2016 года предприняла попытку военного переворота в Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Жертвами беспорядков стали более 240 турецких граждан, более 2 тыс. человек получили ранения. Мятеж был подавлен. В последующем десятки тысяч людей, причастных к попытке переворота, были арестованы.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Adem Altan
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