Агитблог: Троянские кони

Троянские кони не испортят выбранной в 90-е борозды. Но есть большие сомнения в том, что старые неолиберальные рецепты, сопровождающиеся гигантским облаком из труднопроизносимых слов, помогут стране сократить технологическое отставание, появившееся именно благодаря либеральным реформам. Искусственный же интеллект — и у нас, и за океаном — всё чаще используется как пугало для тех, у кого проблемы с естественным.[media=http://https://www.youtube.com/watch?v=NTGxEMwf600]