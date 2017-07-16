12:43 16 июля

Агитблог: Троянские кони

Троянские кони не испортят выбранной в 90-е борозды. Но есть большие сомнения в том, что старые неолиберальные рецепты, сопровождающиеся гигантским облаком из труднопроизносимых слов, помогут стране сократить технологическое отставание, появившееся именно благодаря либеральным реформам. Искусственный же интеллект — и у нас, и за океаном — всё чаще используется как пугало для тех, у кого проблемы с естественным.

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