В Венесуэле скрывающийся от правосудия полицейский обратился к властям
Находящийся в розыске полицейский Оскар Перес, взбунтовавшийся против властей Венесуэлы и ранее атаковавший на вертолете здания МВД и Верховного суда, вышел из подполья и пригрозил властям новыми масштабными акциями протеста с 18 июля, передает РИА Новости .
Напомним, в конце июня несколько сотрудников спецслужб во главе с Пересом угнали полицейский вертолет, забросали гранатами и обстреляли здания МВД и верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Правительство Венесуэлы назвало атаку террористическим актом и начало розыск преступников.
Несколько дней назад мятежный офицер принял участие в акции протеста в Каракасе, раздал интервью представителям СМИ, после чего уехал на мотоцикле в неизвестном направлении.
На воскресенье в Венесуэле запланировано проведение так называемого «народного референдума» оппозиции. На голосование выносятся следующие вопросы: «Вы отвергаете и не признаете реализацию учредительного национального собрания без предварительного одобрения венесуэльского народа?», «Вы требуете от национальных вооруженных боливарианских сил подчиняться и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?», «Вы согласны, чтобы было осуществлено обновление государственной власти согласно конституции, проведены свободные выборы и создано правительство национального единства?».
Одновременно с действиями оппозиции провластные силы страны проводят репетицию голосования по выборам членов национального учредительного собрания, созыв которого оппозиция считает нарушением конституции. Само голосование намечено на 30 июля.
С начала апреля в Венесуэле продолжаются массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Позднее решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованиями отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь оппозиция протестует и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.
Согласно последней информации, в ходе беспорядков уже погибли более 90 человек.
Напомним, в конце июня несколько сотрудников спецслужб во главе с Пересом угнали полицейский вертолет, забросали гранатами и обстреляли здания МВД и верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Правительство Венесуэлы назвало атаку террористическим актом и начало розыск преступников.
Мы большая группа. Хорошо, что нас много. 18 июля начинается национальный протест до тех пор, пока этот наркорежим, эта диктатура не падут,сказал Перес журналисту канала Telemundo.
Несколько дней назад мятежный офицер принял участие в акции протеста в Каракасе, раздал интервью представителям СМИ, после чего уехал на мотоцикле в неизвестном направлении.
Я боюсь за жизни всех венесуэльцев, которые умирают не только в ходе маршей (протеста), но и в госпиталях от болезней, умирают от голода и нищеты на улицах, это те самые жизни, которые нас заботят,завил он.
На воскресенье в Венесуэле запланировано проведение так называемого «народного референдума» оппозиции. На голосование выносятся следующие вопросы: «Вы отвергаете и не признаете реализацию учредительного национального собрания без предварительного одобрения венесуэльского народа?», «Вы требуете от национальных вооруженных боливарианских сил подчиняться и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?», «Вы согласны, чтобы было осуществлено обновление государственной власти согласно конституции, проведены свободные выборы и создано правительство национального единства?».
Одновременно с действиями оппозиции провластные силы страны проводят репетицию голосования по выборам членов национального учредительного собрания, созыв которого оппозиция считает нарушением конституции. Само голосование намечено на 30 июля.
С начала апреля в Венесуэле продолжаются массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Позднее решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованиями отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь оппозиция протестует и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.
Согласно последней информации, в ходе беспорядков уже погибли более 90 человек.
Использованы фотографии: REUTERS
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