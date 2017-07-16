12:43 16 июля

В Венесуэле скрывающийся от правосудия полицейский обратился к властям

Находящийся в розыске полицейский Оскар Перес, взбунтовавшийся против властей Венесуэлы и ранее атаковавший на вертолете здания МВД и Верховного суда, вышел из подполья и пригрозил властям новыми масштабными акциями протеста с 18 июля, передает РИА Новости .



Напомним, в конце июня несколько сотрудников спецслужб во главе с Пересом угнали полицейский вертолет, забросали гранатами и обстреляли здания МВД и верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Правительство Венесуэлы назвало атаку террористическим актом и начало розыск преступников.


Мы большая группа. Хорошо, что нас много. 18 июля начинается национальный протест до тех пор, пока этот наркорежим, эта диктатура не падут,
сказал Перес журналисту канала Telemundo.

Несколько дней назад мятежный офицер принял участие в акции протеста в Каракасе, раздал интервью представителям СМИ, после чего уехал на мотоцикле в неизвестном направлении.

Я боюсь за жизни всех венесуэльцев, которые умирают не только в ходе маршей (протеста), но и в госпиталях от болезней, умирают от голода и нищеты на улицах, это те самые жизни, которые нас заботят,
завил он.

На воскресенье в Венесуэле запланировано проведение так называемого «народного референдума» оппозиции. На голосование выносятся следующие вопросы: «Вы отвергаете и не признаете реализацию учредительного национального собрания без предварительного одобрения венесуэльского народа?», «Вы требуете от национальных вооруженных боливарианских сил подчиняться и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?», «Вы согласны, чтобы было осуществлено обновление государственной власти согласно конституции, проведены свободные выборы и создано правительство национального единства?».

Одновременно с действиями оппозиции провластные силы страны проводят репетицию голосования по выборам членов национального учредительного собрания, созыв которого оппозиция считает нарушением конституции. Само голосование намечено на 30 июля.

С начала апреля в Венесуэле продолжаются массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Позднее решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованиями отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь оппозиция протестует и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

Согласно последней информации, в ходе беспорядков уже погибли более 90 человек.

Использованы фотографии: REUTERS
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Комментарии 35

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  1. Чёрный Сегодня, 10:20
    Как бы этот Перес не оказался повешенным за перец... laughing ...чувачок возомнил себя новой мессией...
    Чёрный
    1. Zibelew Сегодня, 10:26
      Цитата: Чёрный
      Как бы этот Перес не оказался повешенным за перец...

      Что то пока не получается у них поймать этого небесного сотника.
      Zibelew
      1. xetai9977 Сегодня, 11:16
        На таких как Перес и держится стремления народов к СВОБОДЕ! Кажется многие на сайте всерьёз думают,что венесуэльцы и впредь ДОЛЖНЫ терпеть у власти такого ничтожества как Мадуро , по вине которого голодают и умирают от болезней, ибо не найти лекарств и продуктов питания, ибо иначе рискуют прослыть "наймитами империализма" и "сторонниками либерализма" . Не надоело уже? дотоле будете смотреть на мир через искривлённую призму?
        xetai9977
        1. Zibelew Сегодня, 11:25
          Цитата: xetai9977
          На таких как Перес и держится стремления народов к СВОБОДЕ!

          Забыли добавить "онижедети". Вот только после майдана нищие останутся нищими, часть тех кто у кормушки станут нищими и их заменит другие вот и всё.
          Zibelew
        2. Deadушка Сегодня, 11:53
          Цитата: xetai9977
          На таких как Перес и держится стремления народов к СВОБОДЕ! Кажется многие на сайте всерьёз думают,что венесуэльцы и впредь ДОЛЖНЫ терпеть у власти такого ничтожества как Мадуро

          Если Перес заменить на Порошенко, а Мадуро на Янукович... то суть почти не изменится.
          Итог-то какой будет?!.... или со своим фигово или с чужим(подставным) "рай"?!
          Понятия свободы - растяжимы, как и она сама. Да и часто люди не умеют ей пользоваться и ценить.
          "Хотите подарить людям свободу? А что они с ней будут делать?" (с)
          Есть замечательный фильм - "Убить дракона".... для "на подумать" о жизни и вообще, очень хорош... хотя и юмора там хватает. good
          Deadушка
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:26
      Херой в западных либерастных СМИ! Ну Венесуэла , не Куба ..Скоро замочат страну! Фидель и Уго Чавес харизму имели ..А США строго следят за своим континентом! Надеются опять в Евразии развязать мировую войну и обогатиться списав свои долги.. Ну ну..!
      ОТДЕЛ
  2. Zibelew Сегодня, 10:20
    Американцы проводят с народом Венесуэлы те же опыты, что и с Чили. Как и в Чили президента Сальваторе Альенде предали олигархи и крупный бизнес. Самое смешное, что жить бедняки лучше в Чили не стали.
    Zibelew
    1. Чёрный Сегодня, 10:24
      На воскресенье в Венесуэле запланировано проведение так называемого «народного референдума»
      ..типо украинского майдана....чувствуется один и тот же почерк...
      Что то пока не получается у них поймать этого небесного сотника.....
      что то мне подсказывает, что этот херой сидит в безопасном месте, под прикрытием американцев и "бесстрашно" вещает smile ....эдакая надя савченко....херой из народа...
      Чёрный
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:31
      Цитата: Zibelew
      Самое смешное, что жить бедняки лучше в Чили не стали.

      А я вспомнил как в начале 90-х либерасты нам Чили в пример ставили , как они там хорошо стали жить при Пиночете..(даже передачи по тв были..))) Эх наивные мы были в те времена..Сейчас очнулись , но поздновато ..Очень трудно страну восстанавливать до былого уровня! soldier
      ОТДЕЛ
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 10:22
    Нарвался .Осталось найти.
    ВЕРЕСК
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 10:24
    ... уж больно крут, этот "повстанец"... laughing
    a.s.zzz888
  5. Masya Masya Сегодня, 10:28
    Мы большая группа. Хорошо, что нас много

    пока один... за что ратует?
    Masya Masya
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:33
      пока один... за что ратует?

      ... а может уже мерикатосы приласкали и пообещали... должны бы, эти не упустят такого случая... bully
      a.s.zzz888
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:40
        Цитата: a.s.zzz888
        а может уже мерикатосы приласкали и пообещали... должны бы, эти не упустят такого случая

        Я ни на секунду не сомневаюсь , что у этого Перца имеется банковский счёт с определённой суммой в убитых енотах . yes
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 11:24
          Паша ! hi , угу, который исправно пополняется , но надо сказать , что и Мадуро не тянет на роль Президента.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:37
            Цитата: cniza
            Мадуро не тянет на роль Президента.

            Привет , Витя ! hi Согласен , далековато этому водителю автобуса до Уго Чавеса .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 11:39
              Не успел Уго подготовить себе достойную смену , а теперь Венесуэла будет раздираться на части по воле полосатых .
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:43
                Чуть где переделом власти запахло , полосатоухие - тут как тут . am
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 11:45
                  Ну да , особенно если там есть энергоресурсы.
                  cniza
      2. Masya Masya Сегодня, 10:45
        Вы правы! без этих, ничего в мире не обойдется.... в каждой бочке затычка.... wink
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:02
          Привет , Мариша ! hi love
          Цитата: Masya Masya
          в каждой бочке затычка...

          Дык это - исключительные же . am
          bouncyhunter
          1. Соломон Кейн Сегодня, 11:18
            Всем форумчанам, Салют! Две недели бана,явно утомили.. hi

            В данном случае, хочется посоветовать Николасу воспользоваться рецептом дядюшки Эрдогана, в "укращении" бешеных летчиков.... stop
            Соломон Кейн
            1. cniza Сегодня, 11:26
              Цитата: bouncyhunter
              Дык это - исключительные же . am


              Пора их исключать из списка государств планета Земля , иначе никому жизни не дадут.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:39
                Вот было бы хорошо , если бы Йелоустоун можно было локализовать в пределах Северной Америки . feel
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 11:42
                  Да там много есть вариантов ... распад США на штаты был бы самым безболезненным.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:49
                    Цитата: cniza
                    распад США на штаты был бы самым безболезненным.

                    Безболезненным для остального мира , но не для Матрасии .
                    bouncyhunter
            2. bouncyhunter Сегодня, 11:38
              На свободу - с чистым телом и помыслами ? wink Привет , Константин ! hi
              bouncyhunter
              1. Соломон Кейн Сегодня, 11:49
                Паша, привет! От всего Подмосковья Белоруссии "наше с кисточкой"! fellow
                Соломон Кейн
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:51
                  Спасибо ! Не от меня лично , а от всех адекватных белорусов . drinks
                  bouncyhunter
  6. APASUS Сегодня, 10:36
    Вот не верю я в современных робингудов ,у нас тоже вон Леша любитель справедливости за чужой счет
    APASUS
    1. Zibelew Сегодня, 10:39
      Вот вечно американцы всё лучшее для соседей приберегают. В Венесуэле смотри, какого красавца Переса подогнали. А нам только Навальный достался. У них то бруталовоенномачо, а у нас олигофренолесотырец. Обидно стало за державу crying
      Zibelew
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:47
        олигофренолесотырец Попытался выговорить. sad Счас язык развяжу-и отвечу. bully
        ВЕРЕСК
      2. bouncyhunter Сегодня, 11:05
        Тагирьян , привет ! hi
        Цитата: Zibelew
        У них то бруталовоенномачо, а у нас олигофренолесотырец.

        Ты это , ты того :

        laughing laughing laughing
        bouncyhunter
        1. Zibelew Сегодня, 11:14
          Привет Павел! Нашел видео, на тему что бывает когда матрасы суют свой флаг между российским и белорусским. Видимо янкесовский флаг испугался что рядом с ним по бокам идут российский и белорусский флаги вот он и упал)))﻿
          Zibelew
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:55
            Классное видео ! good Я это тогда в прямом эфире смотрел , чуть анализы не сдал со смеху . Особенно порадовала реакция трибун . laughing
            bouncyhunter
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