В Венесуэле скрывающийся от правосудия полицейский обратился к властям

Мы большая группа. Хорошо, что нас много. 18 июля начинается национальный протест до тех пор, пока этот наркорежим, эта диктатура не падут,

Я боюсь за жизни всех венесуэльцев, которые умирают не только в ходе маршей (протеста), но и в госпиталях от болезней, умирают от голода и нищеты на улицах, это те самые жизни, которые нас заботят,