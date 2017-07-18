ПВО страны Суоми (Часть 1)

Fokker D.XXI ВВС Финляндии

Истребители Bristol Bulldog Mk. IVA ВВС Финляндии

Gloster Gladiator Mk II ВВС Финляндии

Morane-Solnier MS406 ВВС Финляндии

Fiat G.50 ВВС Финляндии

Brewster 239 ВВС Финляндии

Финский Hawker Hurricane Мк I

По материалам:

http://www.jaegerplatoon.net/AA_GUNS2.htm

http://www.jaegerplatoon.net/AA_GUNS3.htm

http://www.jaegerplatoon.net/AA_GUNS3.htm#76ItK28

http://www.winterwar.com/forces/FINairdefence.htm

http://www.warrelics.eu/forum/finnish-militaria/hawker-hurricane-finnish-air-force-653845/



Военно-воздушные силы Финляндии официально были образованы 4 мая 1928 года. Примерно тогда же появились наземные подразделения противовоздушной обороны. В 1939 году, к началу Зимней войны качественный и количественный состав ВВС финнов не шел ни в какое сравнение с советскими возможностями. Финская зенитная артиллерия была относительно современной, хотя и малочисленной.Со стороны ВВС РККА в компании приняло участие около 2500 самолётов, Финляндия в начальный период войны могла выставить только 114 боевых самолёта. Несмотря на то, что превосходство СССР в воздухе было подавляющем, финны сумели оказать упорное сопротивление. В этом им оказали серьёзную помощь многие страны, поставлявшие боевые самолёты. Так же в финских ВВС сражалось много иностранных пилотов-добровольцев.Основным истребителем ВВС Финляндии в начальный период войны являлся Fokker D.XXI. Этот самолет, совершивший первый полёт в 1936 году, был специально разработан для защиты голландских колоний в Азии. Истребитель с двигателем воздушного охлаждения Mercury VIII мощностью 830 л.с. развивал в горизонтальном полёте скорость 460 км/ч. Вооружение большей части финских истребителей этого типа состояло из четырёх 7,92 мм пулемётов М36 FN-Browning.Согласно справочным данным, к моменту начала боевых действий в распоряжении финнов имелся 41 «Фоккер». Эти истребители, несмотря на относительно слабое вооружение, неплохо проявили себя в боях. Так, согласно финским источникам, 6 января 1940 года пара «Фоккеров» в одном воздушном бою сбила 7 бомбардировщиков ДБ-3, летевших без истребительного прикрытия. Конечно, представить себе такое очень сложно, по мнению западных историков, на советских бомбардировщиках отсутствовало оборонительное вооружение. «Фоккеры» в основном использовались в составе 24-й авиагруппы (LLv-24). До окончания боевых действий в марте 1940 года эта авиачасть потеряла 12 истребителей. В строю числилось 22 «Фоккера», ещё 4 машины находились в ремонте.Финское командование запрещало своим пилотам без крайней необходимости ввязываться в воздушный бой с советскими истребителями, так как И-16 последних серий превосходили по скорости и вооружению истребители голландского производства. Да и, казалось бы, устаревшие И-15 бис и И-153 были сложным противником. Опытные пилоты, летающие на бипланах конструкции Поликарпова, на виражах быстро садились на хвост «Фоккерам». Тем не менее, Fokker D.XXI эксплуатировался в ВВС Финляндии до начала 50-х годов.Помимо Fokker D.XXI к началу конфликта в стране Суоми имелось 15 истребителей-бипланов британского производства Bristol Bulldog Mk. IVA. «Бульдог», пошедший в серию в 1930 году, к 1939 году, безусловно, устарел.Истребитель с максимальным взлётным весом 1590 кг и двигателем воздушного охлаждения Bristol Jupiter мощностью 440 л.с. развивал 287 км/ч. Вооружение состояло из двух пулеметов калибра 7,7 мм.Несмотря на скромные лётные данные, пилоты, летавшие на «Бульдогах», умудрялись сбивать гораздо более современные машины. Согласно опять-таки финским данным, «Бульдоги» одержали 6 побед, потеряв один свой истребитель. Среди сбитых ими самолётов фигурируют СБ и И-16. Тем не менее, шансов у этих истребителей в воздушном бою было немного, и их использовали в основном в тренировочных целях.После того как вооруженный конфликт с СССР вступил в активную фазу, военную помощь Финляндии оказали многие государства. Так, правительство Великобритании санкционировало поставку 30 истребителей Gloster Gladiator Mk II, французы отправили такое же количество Morane-Solnier MS406, Италия 10 Fiat G.50. Самая крупная партия истребителей была поставлена Соединенными Штатами – 44 Brewster 239.Что касается английского истребителя «Глостер Гладиатор», то этот биплан успел устареть к моменту принятия на вооружение в 1937 году. Последний истребитель бипланной схемы RAF на высоте 4000 метров мог развить скорость 407 км/ч. Вооружение – 4 пулемёта калибра 7,7 мм. Несмотря на то, что шасси было неубирающимся, пилот сидел в закрытой кабине. Это было немаловажно при эксплуатации в условиях отрицательных температур.Основная часть «Гладиаторов» была поставлена из Англии, но как стало известно позже, в Зимней войне принимали участие истребители ВВС Швеции, нёсшие финские опознавательные знаки. Ими управляли шведы, являвшиеся кадровыми военными, отправившиеся воевать в качестве добровольцев. Шведские «Гладиаторы» сбили восемь советских самолётов.Первый боевой вылет на «Гладиаторе» состоялся 2 февраля 1940 года. Истребители данного типа неплохо проявили себя в боях. Их пилоты претендуют на 45 воздушных побед при потере 12 машин. Использование «Гладиаторов» в ВВС Финляндии в боевых целях продолжалось до 1943 года. Последняя воздушная победа на истребителе этого типа одержана 15 февраля 1943 года, когда лейтенант Хакан Стромберг во время разведки вдоль Мурманской железной дороги сбил связной Р-5.По сравнению с британским Gloster Gladiator, французский Morane-Solnier MS406 казался самолётом другого поколения. Отчасти это так и было, хотя появились эти истребители практически одновременно.Это был моноплан с низко расположенным крылом, убирающимся шасси и двигателем жидкостного охлаждения Hispano-Suiza 12Y-31 мощностью 860 л.с. На высоте 5000 метров «Моран» развивал 486 км/ч. Истребитель имел весьма мощное для конца 30-х годов вооружение – 20 мм пушку Hispano-Suiza HS.404 и два 7,5 мм пулемёта MAC 1934. В умелых руках эти истребители представляли большую угрозу. Согласно западным данным, во время Зимней войны «Мораны» совершили 259 боевых вылетов, сбив 16 советских самолетов.После падения Франции гитлеровцы передали финнам захваченные «Мораны» и запчасти для них. Так как французские самолёты уже не могли на равных тягаться с советскими истребителями новых типов, в Финляндии их пытались модернизировать. На «Моран» в начале 1943 года установили трофейный двигатель М-105 мощностью 1100 л.с, новый капот и регулируемый винт. Скорость при этом возросла до 525 км/ч. Изменился состав вооружения: теперь в развале цилиндров двигателя смонтировали немецкую 15/20 мм бикалиберную авиапушку MG 151/20 и 12,7 мм советские пулемёты БС. Этот вариант известен в Финляндии как «Лагг-Моран». Однако из-за нехватки двигателей провести ремоторизацию всех «Моранов» не удалось. Истребители активно участвовали в боях, финские пилоты, летавшие на «Моранах», претендуют на 118 сбитых советских самолётов при потере 15 своих машин. На момент окончания боевых действий в строю находился 41 самолёт, которые эксплуатировались в учебно-тренировочных целях до 1952 года.В конце 1939 года, еще до начала военных действий, Финляндия заказала 35 итальянских истребителей Fiat G.50. Первые 10 самолетов должны были быть доставлены до февраля 1940 года, и группа финских пилотов прошла 10-часовой учебный курс на заводском аэродроме Fiat Aviazione в Турине.Fiat G.50, принятый на вооружение в 1938 году, стал первым серийным итальянским истребителем-монопланом с убирающимся шасси. Звездообразный 14-ти цилиндровый двигатель воздушного охлаждения Fiat A.74 RC38 мощностью 870 л.с. на высоте 3000 метров разгонял «Фиат» до 472 км/ч. Вооружение состояло из двух пулемётов Breda-Safat калибра 12,7 мм.Несмотря на ускоренное обучение лётного и технического состава и форсированную доставку, истребители итальянского производства не успели толком принять участие в Зимней войне. Наблюдатели отмечали боевые вылеты «Фиатов» в районе Выборга в феврале-марте 1940 года. В самом начале эксплуатации как минимум два истребителя были разбиты из-за недостаточной квалификации пилотов. Аэродром базирования Утти неоднократно подвергался бомбардировкам, и находиться там стало слишком опасно. Поэтому истребители перебазировались на лед озера Весиярви.«Фиаты», поставленные в 1940 году, имели открытую кабину, что не добавляло им популярности при полётах зимой. Тем не менее пилоты заявили о 18 сбитых советских самолётах. В основном это были бомбардировщики СБ и ДБ-3 и бипланы И-153. Данные о собственных потерях разнятся, чаще всего говорится, что финские ВВС потеряли пять «Фиатов». Сколько из них погибло в воздушных схватках, не известно.Звёздный час «Фиата» настал летом 1941 года, когда пилоты этих истребителей продемонстрировали самый высокий процент побед в финских ВВС, заявив до конца года о 52 победах при потере только одного своего самолёта. Всего с февраля 1940 по сентябрь 1944 года, согласно официальным финским данным, пилоты G.50 сбили 99 самолетов противника. Как видно, основная часть воздушных побед финнов пришлась на наиболее трудный для СССР период. По мере приобретения советскими лётчиками боевого опыта и поступления в строевые авиаполки новых типов боевых самолётов, успехи ВВС Финляндии резко пошли на убыль. Уже в 1942 году Fiat G.50 не мог на равных тягаться с советскими «Як» и «Лагг», а к 1944 году этот разрыв увеличился ещё больше. Но в связи с нехваткой боевых самолётов, несмотря на сильный износ, 10-12 «Фиатов» поднималось в воздух вплоть до заключения перемирия с Советским Союзом. В отличие от французских Morane-Solnier MS406, не предпринималось никаких попыток по модернизации Fiat G.50. Последний истребитель этого типа официально списали в первой половине 1946 года.Истребители американского производства Brewster 239 были самым многочисленным типом, заказанным финнами во время Зимней войны. Контракт стоимостью $ 3,4 млн был заключён с США 16 декабря 1939 года. Помимо 44 истребителей, американцы обязались поставить запасные двигатели, комплект запчастей и вооружение. Так как в США эти машины изначально предназначались для базирования на авианосцах, с истребителей удалили специальные взлётно-посадочные устройства и спасательные плоты, что несколько уменьшило взлётный вес.Самолёт, известный в ВМС США как Brewster F2A Buffalo, принят на вооружение в 1939 году. Это был один из первых американских истребителей-монопланов с убирающимся шасси. В Финляндию поставлялась модификация с девятицилиндровым двигателем воздушного охлаждения Wright R-1820-G5 Cyclone мощностью 950 л.с. Самолёт с взлётным весом 2640 кг, на высоте 4700 метров развивал скорость 478 км/ч. Вооружение было достаточно мощным – 4 крупнокалиберных 12,7 мм пулемёта M2 Browning. Для того времени «Буффало» был одним из наиболее сильных истребителей.Первые «Брюстеры» прибыли в Финляндию в феврале 1940 года. Сборка самолётов, доставленных морем в Норвегию, а затем по железной дороге в Швецию, велась на предприятии SAAB в Гетеборге. Первые пять истребителей достигли боевой готовности до окончания войны, но в боевых действиях участия не принимали. На истребители дополнительно установили бронеспинки и прицелы финского производства.Первое боевое крещении «Брюстеров» состоялось 25 июня 1941 года. Согласно финским источникам, в тот день пара истребителей вступила в бой с 27 бомбардировщиками СБ над Турку и якобы сбила 5 советских самолётов, не понеся потерь. Вообще, в ВВС Финляндии этот тип истребителя считается едва ли не самым успешным. Его ценили не только за хорошие лётные данные, но и за безотказность. Первоначально возникали проблемы с надежностью двигателей, но финским механикам удалось устранить все неполадки. Недостатком истребителя считались непротектированные топливные баки, кроме того, в ряде случаев «Брюстер» путали с советским И-16. В ходе войны в Финляндии была предпринята попытка копирования Brewster 239, но работы затянулись, и в итоге после начала поставок в 1943 году немецких Messerschmitt Bf 109G эту тему закрыли.Как утверждают финны, за три года с 25 июня 1941 года, по 17 июня 1944 года пилоты 24-й истребительной авиагруппы, летавшие на «Брюстерах» сбили 477 советских самолетов, потеряв в бою 19 своих машин. После того как Финляндия подписала перемирие с Советским Союзом в сентябре 1944 года, финские истребители поднимались на перехват немецких самолётов. Так, 3 октября 1944 года был сбит Ju 87, вторгнувшийся в финское воздушное пространство, но такие случаи являлись единичными. Активная служба Brewster 239 в ВВС Финляндии продолжалась до сентября 1948 года. Последние самолёты отправили на слом в 1953 году.В начале 1940 года Финляндия закупила 12 британских истребителей Hawker Hurricane Мк I. Однако поучаствовать в Зимней войне им не удалось. Более того, до Финляндии добралось только десять машин: два самолёта были потеряны во время перегона.То, что правительство Великобритании, находящейся в состоянии войны с Германией, несмотря на острую нужду в современных истребителях, санкционировало продажу боевых самолётов, говорит о намерении втянуть СССР в затяжной военный конфликт.Для своего времени «Харрикейн» был достаточно высокими лётными данными, его серийное производство началось в конце 1937 года. Hawker Hurricane Мк I оснащался двигателем Rolls-Royce Merlin II мощностью 1030 л. с. Максимальная скорость – 540 км/ч. Вооружение - восемь 7,7 мм пулемётов Browning .303 Mk II.Финские «Харрикейны» вступили в бой в конце июня 1941 года, но в ходе боевых действий использовались достаточно ограниченно, по причине нехватки запчастей. Весной 1942 года поступило пополнение в виде трофейного советского Hurricane Мк II. Этот самолёт в феврале 1942 года совершил вынужденную посадку на лёд Топозера и был восстановлен. В качестве доноров были использованы два других советских «Харрикейна», плюхнувшихся на брюхо в финском тылу.В 1943 году полёты «Харрикейнов» практически прекратились, хотя они и числились в боевом составе ВВС Финляндии. Согласно финским данным, на счету этих истребителей 5 воздушных побед. Пять финских «Харрикейнов» были потеряны в воздушных боях, ещё два стали жертвами советской зенитной артиллерии. Последний раз «Харрикейн» ВВС Финляндии поднялся в воздух 31 мая 1944 года.Если верить западным историкам, во время Зимней войны на территории, контролируемой финскими войсками, совершили вынужденную посадку 25 советских самолётов. В лётное состояние удалось вернуть 5 И-15 бис, 8 И-153 и 1 И-16. Данных о том, что эти машины совершали боевые вылеты, нет. Скорее всего, их использовали в тренировочных целях и для организации учебных воздушных боёв. Ремонт трофейной авиатехники осуществлялся на Государственном авиационном предприятии Valtion lentokonetehdas. Двигатели и другие детали брались с самолетов, восстановление которых сочли нецелесообразным.Как видно из всего вышеизложенного, во время вооруженного противостояния с СССР зимой 1939-1940 гг. ВВС Финляндии сохраняли боеспособность только за счёт иностранных поставок. На финской стороне во время Зимней войны сражались пилоты из Англии, Польши, США, Швеции, Норвегии, Дании и Италии. Из-за границы в Финляндию в ходе Зимней войны, по западным данным, поставлено 225 боевых самолётов. При этом истребители и бомбардировщики ВВС «нейтральной» Швеции, летавшие в ходе конфликта с финскими опознавательными знаками, в это число не вошли, так как после окончания войны вернулись вместе с экипажами на родину. Благодаря иностранной военной помощи, ВВС Финляндии 1 апреля 1940 года, невзирая на потери, насчитывали 196 боевых самолетов, то есть больше, чем до начала конфликта. То же самое относится и к поставкам авиационного бензина и масла, горюче-смазочные материалы для боевых самолётов доставляли главным образом из Швеции.Согласно финским данным, в 493 воздушных схватках было сбито 293 советских самолета, при этом финские зенитчики претендуют ещё на 330 сбитых самолетов. Финны признают, что в ходе боевых действий потеряли 67 своих машин. Серьезно было повреждено 69 самолётов. В ходе боёв погибли 304 финских авиатора, 90 пропало без вести, 105 - ранено. Но учтены ли при этом потери многочисленных иностранных волонтёров не известно. В свою очередь в отечественных источниках приводятся данные, которые кардинальным образом отличаются от финских. Так, в книге В.С. Шумихина «Советская военная авиация 1917 – 1941» говорится, что боевые потери составили 261 самолет и 321 авиатор. Советские авиаторы и зенитчики заявили об уничтожении 362 самолетов противника. На основании этого однозначно можно сказать, что стороны завысили потери противника более чем в два раза.Большинство иностранных военных наблюдателей, присутствовавших в Финляндии зимой 1939-1940 годов, отмечали ожесточенный характер ведения воздушных боёв. Финские пилоты, сидевшие в кабинах немногочисленных по сравнению с ВВС РККА истребителей, делали всё возможное, дабы не допустить советские бомбардировщики к собственным объектам. Отмечены случаи, когда финны в безвыходной ситуации шли на таран. Советские лётчики считали финских пилотов сильным и очень опасным противником. В тоже время финское командование всеми силами старалось избегать потерь. Лётчикам-истребителям запрещалось вступать в бой с советскими истребителями без острой необходимости. Значительное количество побед на счетах ряда финских асов объясняется не только высоким личным мастерством, но и тактикой «бей и беги». А также тщательным планированием воздушных боёв и распределением ролей. В ряде случаев советские истребители, польстившиеся на беспечно летящие и, казалось бы, никого не замечающие одиночные финские самолёты-приманки оказывались сбиты внезапной атакой со стороны солнца. Слабым местом финской боевой авиации была большая разнотипность, что сильно затрудняло обучение личного состава, ремонт, снабжение запасными частями и боеприпасами.