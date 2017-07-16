Более 2 тысяч населенных пунктов присоединились к перемирию в Сирии

В течение суток подписаны 7 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения – 2022,

В Сирии количество присоединившихся к перемирию населенных пунктов увеличилось до 2022, сообщает Минобороны РФ на своей странице в «Фейсбуке».говорится в релизе.Отмечается, что «количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 228».Согласно информации, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий за сутки зафиксированы 6 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 4, Латакия – 2.Турецкая сторона зафиксировала 5 нарушений: Дамаск – 3, Деръа – 1, Алеппо – 1.По данным ведомства, «большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и ИГ (обе запрещены в РФ).Кроме того, российский Центр по примирение сторон провел за сутки 7 гуманитарный акций: «6 акций – в городе Алеппо, местному населению доставлено 2,2 т продовольственных наборов;1 акция – в провинции Латакия, местному населению выдано 0,9 т продовольственных наборов».Всего гумпомощь получили 966 человек, общий вес гуманитарных грузов – 3,1 т.