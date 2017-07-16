12:42 16 июля

Более 2 тысяч населенных пунктов присоединились к перемирию в Сирии

В Сирии количество присоединившихся к перемирию населенных пунктов увеличилось до 2022, сообщает Минобороны РФ на своей странице в «Фейсбуке».



В течение суток подписаны 7 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения – 2022,
говорится в релизе.


Отмечается, что «количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 228».

Согласно информации, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий за сутки зафиксированы 6 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 4, Латакия – 2.

Турецкая сторона зафиксировала 5 нарушений: Дамаск – 3, Деръа – 1, Алеппо – 1.

По данным ведомства, «большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и ИГ (обе запрещены в РФ).

Кроме того, российский Центр по примирение сторон провел за сутки 7 гуманитарный акций: «6 акций – в городе Алеппо, местному населению доставлено 2,2 т продовольственных наборов;
1 акция – в провинции Латакия, местному населению выдано 0,9 т продовольственных наборов».

Всего гумпомощь получили 966 человек, общий вес гуманитарных грузов – 3,1 т.

Использованы фотографии: http://www.ntv.ru
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Комментарии 17

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:08
    А война идёт...Чтож-ты сделала,подлая.
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 11:16
      Цитата: ВЕРЕСК
      А война идёт...Чтож-ты сделала,подлая.

      Она и будет идти. Америка не отступиться. Нужно с ними договариваться, угрожать, ставить ультиматум. Что-то с ними нужно сделать...
      Logall
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:19
        угрожать, ставить ультиматум. Что-то с ними нужно сделать... Мы так и делаем...Сплошное-бла-бла...Даже пальчиком погрозить не можем.6 калибров.Они-60своих.Я пойду,покурю в сторонке.Печально всё.
        ВЕРЕСК
        1. cniza Сегодня, 11:30
          Цитата: ВЕРЕСК
          угрожать, ставить ультиматум. Что-то с ними нужно сделать... Мы так и делаем...Сплошное-бла-бла...Даже пальчиком погрозить не можем.6 калибров.Они-60своих.Я пойду,покурю в сторонке.Печально всё.


          Дело не количестве , а качестве...они действуют по принципу устрашения , мы по принципу решения проблем меньшими затратами.
          cniza
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 12:24
            американцы не хотят.Скорее всего-боятся.Они нас могут закидать томагавками,как камушками из рогатка.Я не даром сказал.6 Калибров и 60-их ракет.И дело не только в качестве.У них ракеты тоже не тупые.Идёт игра.Политиков.На грани.Кто окажется спокойней и морально сильней-тот выиграет.А-пока остановить разрастающийся беспредел в штатах-никто не сможет.Кроме их самих.Иначе-...
            ВЕРЕСК
        2. Морм Сегодня, 11:35
          Гражданские войны начинаются внутри каждой конкретной страны каждая по своему.Другое дело,что в этот конфликт вмешиваются различные силы со стороны,подбрасывая своё охапку дров в костер войны.
          Морм
        3. serega.fedotov Сегодня, 12:22
          Цитата: ВЕРЕСК
          угрожать, ставить ультиматум. Что-то с ними нужно сделать... Мы так и делаем...Сплошное-бла-бла...Даже пальчиком погрозить не можем.6 калибров.Они-60своих.Я пойду,покурю в сторонке.Печально всё.

          В среду Трамп сказал о договоре между Россией и сша о перемирии в Сирии,и в это-же время началось наступление на проамериканскую сса,причем в том самом месте где у юсевцев базы,которые они еше месяц назад авиацыей прикрывали!
          Перемирие даже с игил действует,а вот зону американских наемников (сса)на части порубили,да и котел нехилый вышел,и американцы утерлись! И не слова о том что их протеже мочат,наоборот стали рассказывать о ВЫПОЛНЯЕМОМ перемирии!
          Как видите дело совсем не в ракетах....
          П.С не сочтите за рекламму но рекомендую онлайн карту милитари марс-там сразу видно кто кого и сколько раз....
          serega.fedotov
      2. cniza Сегодня, 11:21
        Любая война заканчивается переговорами и миром и здесь это будет , вот только когда ?
        cniza
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:46
          Цитата: cniza
          Любая война заканчивается переговорами и миром и здесь это будет , вот только когда ?

          Когда это здание сравняем с землей...И только так! soldier

          Это обитель зла , "осинное гнездо" и т.д. мировое ..И все это знают уже давно! Но боятся говорить вслух...
          ОТДЕЛ
          1. cniza Сегодня, 11:49
            Это всего лишь инструмент , да и здание зачем разрушать , а вот дать по рукам и головам куловодам , самое то.
            cniza
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:18
      И все же мы за мир..Пусть так даже ! В Сирии должен быть мир , а потом разберемся, договоримся...Так методично предлагать перемирие , могут только русские! Мы знаем , что такое война на уничтожение.. soldier
      ОТДЕЛ
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:22
        Михан! drinks Я сказал.Нам нужен мир.Желательно весь. fellow Но не на этой планете. sad hi
        ВЕРЕСК
    3. Морм Сегодня, 11:27
      Цитата: ВЕРЕСК
      А война идёт...Чтож-ты сделала,подлая.

      Война в Сирии еще долго будет идти.Сегодня подписали перемирие,а завтра ее нарушат,а затем снова подпишут и т .д.Мясооубка будет еще долго тянуться-они там друг друга ненавидят.Там даже пленных нет,так называемые правительственные войска Асада-и те не берут пленных.В Армению раньше,примерно до 2012 года привозили много товаров из Сирии,сейчас товары пропали по вполне понятным причинам.
      Мне интересно-как Асад собирается править на развалинах?
      Морм
    4. сибиралт Сегодня, 11:57
      Присоединились к перемирию, а оружие то сдали? Сдал калаш - получил калач, а иначе нельзя. request
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:25
        Цитата: сибиралт
        Присоединились к перемирию, а оружие то сдали? Сдал калаш - получил калач, а иначе нельзя. request

        Иначе нельзя..! hi А если нашли, Боже упаси..! soldier
        ОТДЕЛ
        1. сибиралт Сегодня, 12:27
          Калачи на дороге не валяются. laughing
          сибиралт
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 12:28
        Сдал калаш-получи шуруповёрт. request
        ВЕРЕСК
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