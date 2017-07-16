12:43 16 июля

Серийный китайский беспилотник CH-5 совершил первый полет

Серийный образец разведывательно-ударного беспилотника (БПЛА) CH-5 ("Цайхун-5"), самого совершенного в настоящее время китайского аппарата такого типа, совершил первый испытательный полет, передает ТАСС сообщение Центрального телевидения КНР.

Серийный китайский беспилотник CH-5 совершил первый полет


По данным ТВ, продолжался более 20-ти минут и завершился на аэродроме в провинции Хэбэй.


Руководитель проекта Оу Чжунмин после испытаний сообщил, что «несколько стран, среди которых как пользователи предшествующих моделей серии "Цайхун", так и новые потенциальные заказчики, уже ведут переговоры о приобретении CH-5 с разработчиком – Китайской академией аэрокосмической аэродинамики».

Аппарат не уступает БПЛА MQ-9 Reaper американской корпорации General Atomics – беспилотнику-охотнику, который считается западными аналитиками лучшим в своем роде,
сказал главный конструктор серии «Цайхун» Ши Вэнь.

По словам конструктора, «изготовленный из композитных материалов беспилотник может непрерывно находиться в воздухе до 60 часов – втрое дольше предшественников», дальность его полета составляет 10 тыс. км, взлетная масса может достигать 3,3 т.

В репортаже отмечается, что «аппарат может нести до тонны полезной нагрузки, в одном из вариантов – 24 ракеты».

БПЛА может также использоваться для дальнего радиолокационного обнаружения и управления и нести средства РЭБ.

Ши Вэнь добавил, что CH-5, кроме того, «может быть оснащен для патрулирования акваторий и поиска подводных лодок».

CH-5 – средневысотный беспилотник большой продолжительности полета (MALE, medium altitude long endurance). Его прототип совершил первый полет в августе 2015 года.


Использованы фотографии: Жэньминь жибао
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Комментарии 23

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  1. Владимирец Сегодня, 11:48
    "Что то я не узнаю вас в гриме" (с)
    Владимирец
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:56
      Господа из Поднебесной не гнушаются ни чем......
      Соломон Кейн
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:58
        Китайский копир работает вовсю . wink Хотя характеристики от "Жнеца" отличаются .
        bouncyhunter
        1. Соломон Кейн Сегодня, 12:04
          Ну, а че, Паш, вот так - тихой сапой, и вошли в триаду мировых сверх держав....
          Соломон Кейн
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:08
            Матрасы , небось , нервно рвут волосы на дупе : как же так ? Россию - проспали , Китай - проспали , КНДР - проспали . Меньше надо было "победе" в холодной войне радоваться . Теперь пусть за локоток себя пытаются цапнуть , скунсы . lol
            bouncyhunter
            1. Venceremos Сегодня, 12:16
              Цитата: bouncyhunter
              Матрасы , небось , нервно рвут волосы на дупе : как же так ? Россию - проспали , Китай - проспали , КНДР - проспали .

              Паша,а вот это как раз тот случай,когда Россия "проспала" Китай.

              Мой комментарий к статье : Сегодня, 12:12
              Venceremos
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:22
                Не спорю , Серёга , пропустили вспышку ...
                bouncyhunter
          2. Venceremos Сегодня, 12:12
            Цитата: Соломон Кейн
            вот так - тихой сапой, и вошли в триаду мировых сверх держав....

            А в создании ударного БПЛА,кого-то и обошли...
            Неужели МО РФ до такой степени пренебрежительно относится к возможностям подобных систем,что российский беспилотник такого уровня до сих пор не появился ?
            Venceremos
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:07
          Цитата: bouncyhunter
          Китайский копир работает вовсю . wink

          А зачем велосипед изобретать..? Когда можно у лохов американцев стырить чертежи и технологии..)))
          Вот анекдот вспомнил..:
          10 млн китайцев на сервере пентагона методически набирали логин и пароль "Мао Дзедун" ...
          Через месяц сервер согласился..! bully
          ОТДЕЛ
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:10
            Так им и надо , "исключительным" . lol
            bouncyhunter
            1. krops777 Сегодня, 12:18
              Так им и надо , "исключительным" . lol


              Так они и у нас не стесняются копировать.
              krops777
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:21
                В отличие от матрасов , мы-то ещё с советских времён привычные . А матрасы пущай попсихуют , им полезно . laughing
                bouncyhunter
            2. san4es Сегодня, 12:21
              Цитата: bouncyhunter
              Так им и надо , "исключительным" . lol


              Привет Паша! hi
              san4es
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:24
                Здрав будь , Саня ! hi Спасибо за видео - не придётся искать на Утрубе . wink
                bouncyhunter
                1. san4es Сегодня, 12:26
                  Ага... там ниже ещё про Турецкий БПЛА появилось hi
                  san4es
          2. Соломон Кейн Сегодня, 12:13
            ......у "матрасов" имперские амбиции, у нас эмоции, а маодзенуновцы методично осваивают планету.Не за горами, если прочухаем, китайский флаг в акватории Арктики..
            Соломон Кейн
          3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:38
            "Мао Дзедун"

            Мао Цзедун hi
            a.s.zzz888
      2. сибиралт Сегодня, 12:36
        Первым делом начнут искать подлодки в Амуре, но могут и в Байкале belay
        сибиралт
    2. RASKAT Сегодня, 12:21
      Что то ни антенны JPS ни аппаратуры наблюдения, ни пилонов для вооружения пока на аппарате не наблюдается. И вообще у Амарики есть Хелфаеры, а есть ли что то подобное у Китая?
      К стати Наши тоже задумываются что ставить на наш современный ударный беспилотник и не только, еще и на авиацию, у современных ПТУРов по ряду целей явно маловато ВВ в ракете. Ходят много слухов по этому поводу. Новая ракета планируется занять место между Атакой и Вихрем (массой 60кг) и Х-25 (массой 500кг). Скорее всего новая ракета будет массой 100-200 кг и иметь массу БЧ около 20-40 кг. Дальность пуска не менее 20 км.
      RASKAT
  2. изя топ Сегодня, 12:13
    может непрерывно находиться в воздухе до 60 часов – втрое дольше предшественников», дальность его полета составляет 10 тыс. км, взлетная масса может достигать 3,3 т.
    а сколько в нём симок и каково число пикселей?
    изя топ
  3. san4es Сегодня, 12:25
    ...Турки тоже на подходе
    san4es
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 12:37
    Чёт я не понял.Серийный беспилотник совершил ПЕРВЫЙ полёт!Это как?Иногда за новостями следить надо.Такую чушь пишут,что она визжит от счастья.
    ВЕРЕСК
  5. pafegosoff Сегодня, 12:39
    Цитата: Venceremos
    а вот это как раз тот случай,когда Россия "проспала" Китай.

    Надо сказать; "Стопятидесятый случай..." Когда-нибудь проснёмся, а на финско-китайской границе - совместный парад Китай-НАТО.
    pafegosoff
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