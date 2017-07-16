Серийный китайский беспилотник CH-5 совершил первый полет
Серийный образец разведывательно-ударного беспилотника (БПЛА) CH-5 ("Цайхун-5"), самого совершенного в настоящее время китайского аппарата такого типа, совершил первый испытательный полет, передает ТАСС сообщение Центрального телевидения КНР.
По данным ТВ, продолжался более 20-ти минут и завершился на аэродроме в провинции Хэбэй.
Руководитель проекта Оу Чжунмин после испытаний сообщил, что «несколько стран, среди которых как пользователи предшествующих моделей серии "Цайхун", так и новые потенциальные заказчики, уже ведут переговоры о приобретении CH-5 с разработчиком – Китайской академией аэрокосмической аэродинамики».
По словам конструктора, «изготовленный из композитных материалов беспилотник может непрерывно находиться в воздухе до 60 часов – втрое дольше предшественников», дальность его полета составляет 10 тыс. км, взлетная масса может достигать 3,3 т.
В репортаже отмечается, что «аппарат может нести до тонны полезной нагрузки, в одном из вариантов – 24 ракеты».
БПЛА может также использоваться для дальнего радиолокационного обнаружения и управления и нести средства РЭБ.
Ши Вэнь добавил, что CH-5, кроме того, «может быть оснащен для патрулирования акваторий и поиска подводных лодок».
CH-5 – средневысотный беспилотник большой продолжительности полета (MALE, medium altitude long endurance). Его прототип совершил первый полет в августе 2015 года.
По данным ТВ, продолжался более 20-ти минут и завершился на аэродроме в провинции Хэбэй.
Руководитель проекта Оу Чжунмин после испытаний сообщил, что «несколько стран, среди которых как пользователи предшествующих моделей серии "Цайхун", так и новые потенциальные заказчики, уже ведут переговоры о приобретении CH-5 с разработчиком – Китайской академией аэрокосмической аэродинамики».
Аппарат не уступает БПЛА MQ-9 Reaper американской корпорации General Atomics – беспилотнику-охотнику, который считается западными аналитиками лучшим в своем роде,сказал главный конструктор серии «Цайхун» Ши Вэнь.
По словам конструктора, «изготовленный из композитных материалов беспилотник может непрерывно находиться в воздухе до 60 часов – втрое дольше предшественников», дальность его полета составляет 10 тыс. км, взлетная масса может достигать 3,3 т.
В репортаже отмечается, что «аппарат может нести до тонны полезной нагрузки, в одном из вариантов – 24 ракеты».
БПЛА может также использоваться для дальнего радиолокационного обнаружения и управления и нести средства РЭБ.
Ши Вэнь добавил, что CH-5, кроме того, «может быть оснащен для патрулирования акваторий и поиска подводных лодок».
CH-5 – средневысотный беспилотник большой продолжительности полета (MALE, medium altitude long endurance). Его прототип совершил первый полет в августе 2015 года.
Использованы фотографии: Жэньминь жибао
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