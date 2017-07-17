Американцы померились своей экономикой с китайской при помощи «зрительского жюри»

В пятницу американский аналитический центр Pew Research Center опубликовал результаты своего опроса, проведённого в 38 странах мира. Авторы исследования хотели выяснить: кого население планеты считает ведущей экономикой мира — США или Китай? К вещей радости американских аналитиков 42% опрошенных признали ведущей мировой экономикой США. За лидерство Китая высказались только 32% респондентов. Pew Research Center провёл замеры общественного мнения и в самих Соединённых Штатах. Здесь 51% граждан уверены в лидирующих позициях экономики США. Предпочтение Китаю отдали 35% американцев.Затея центра Pew Research выглядит достаточно бессмысленной. Рейтинг мировых экономик регулярно составляют ведущие международные специализированные учреждения: Организация Объединённых Наций, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Их специалисты рассчитывают соотношение ВВП стран мира, как по номинальному значению, измеряемому исключительно в долларовом эквиваленте, так и по паритету покупательной способности.По показателю ППС, приведённому также к американскому доллару, все без исключения международные институты последние четыре года ставят Китай на первое место в мире. При этом разрыв между странами стабильно увеличивается. В прошлом году китайская экономика уже опережала американскую почти на $3 триллиона.Паритет покупательной способности сто лет назад, после Первой мировой войны, ввели в международную практику ученые скандинавской и испанской экономических школ. То была попытка реально оценить послевоенное положение стран мира в условиях нарастающего доминирования Америки и её валюты.Согласно этой теории, — первым её сформулировал швед Карл Густав Кассель, — паритетная покупательная способность есть сумма денег, пересчитанных в национальные валюты по текущему курсу, на которую в разных странах мира можно приобрести одно и то же количество товаров и услуг. Экономисты разработали специальные методики подсчётов, позволяющие получить объективное сопоставление разных экономик.В свою очередь журналисты, не особенно заморачиваясь на формулах и таблицах, нашли более простые приёмы для сравнений. В частности, английский еженедельник The Economist регулярно публикует так называемые «индексы Биг-Мака». Эти индексы вычисляются по ценам в разных странах популярного в мире гамбургера ресторанов McDonalds.Экономисты считают сравнение по Биг-Маку альтернативным и уж очень приблизительным. Меж тем, индекс The Economist достаточно ярко демонстрирует философию ППС, что сумма труда и продукта, вложенная в один и тот же товар в разных странах, должна быть сопоставима, независимо от того, в какой валюте (в нашем случае — доллар и юань) этот труд и продукт были оплачены.Американцам ППС не понравился с самого начала. Они стараются не применять этот термин и мерить всё исключительно своим долларом. Даже отстояли в международных организациях право на исчисление ВВП стран мира в американской валюте. Вот и упоминаемые уже ООН, МВФ и ВБ всякий раз готовят два «отдельных блюда» — рейтинги и по ППС и по номиналу в долларах.По последнему показателю у Соединённых Штатов конкурентов нет, и в скором времени не будет (отрыв от Китая составляет больше, чем $7 триллионов). Это греет американскую душу. Подвигает их на эксперименты подкрепить своё лидерство общественной поддержкой своеобразного «зрительского жюри», за долгие годы привыкшего к безоговорочному доминированию экономики Соединённых Штатов.Спору нет, Соединённые Штаты сильны, и ещё достаточно долго будут центром мировой экономики и политики. Но и мир не стоит на месте. Он меняется. Вряд ли кто мог бы предсказать лет двадцать назад, что на первые роли в мире станут резко выходить экономики развивающихся стран. Сейчас дошло до того, что в числе семи государств с наиболее высокими ВВП только трое остались из G-7 — США, Германия и Япония. По показателям ППС компанию в семёрке им теперь составляют Китай, Индия, Россия и Бразилия.Меняются и сами Соединённые Штаты. В начале 90-х годов прошлого века их доля в совокупном ВВП мира превышала 25 %. К прошлому году этот показатель даже в любимом американцами номинале снизился до 20 процентов, а по паритету покупательной способности так и вовсе — до 15 процентов.Эта динамика по сути стала необратимой. Её видят экономисты, ответственные политики и представители бизнеса. Для населения Соединённых Штатов она менее заметна. Зато в Америке почувствовали, что средний класс (преимущественно белые американцы, составляющие культурную и демографическую основу нации) стал жить похуже, чем в тех же 90-х. Его доля в составе населения упала с 60 до 47 процентов.Наиболее активно этот процесс идёт в новом веке. Его первое десятилетие американские экономисты назвали «потерянным» для среднего класса. Сегодняшние опросы показывают, что порядка 85% представителей среднего класса утверждают, что им стало сложнее поддерживать привычные стандарты жизни.Многие связывают это с кризисом 2008-2009 годов и последовавшей за ним стагнацией мировой экономики. Но вот любопытная деталь. Кризис не сделал беднее самых богатых американцев. Число миллиардеров в Соединённых Штатах возросло с 403 в 2000 году до 620 — в прошлом. Миллионеров в Америке со времени уже упомянутого кризиса стало больше на 54%. В прошлом году их зафиксировали свыше 10,5 миллиона человек.Экономисты посчитали: нигде в мире «верхние 5%» не зарабатывают так много, как в Соединённых Штатах. Объяснение этому простое: в Америке сосредоточен центр глобального финансового капитала и транснациональных корпораций, чьи активы тоже служат источником финансовых манипуляций.Новая рыночная формула — деньги-ценные бумаги-деньги — вывела из оборота американской экономики значительные промышленные активы, оставила без работы многих представителей среднего класса. Появился даже специальный термин «ржавый пояс», характеризующий деградировавшие промышленные центры США с высоким уровнем безработицы.Благосостояние средних американцев крепко подсело, упала их покупательная способность. «Если в 1960 году американский средний класс был самым богатым в мире, а в 1980 году всё ещё более богатым,- отмечает гарвардский экономист Лоуренс Кац, — то с 2010 года он уступает по доходам среднему классу многих стран Западной Европы и Канады».Такая вот грустная для Америки картина. Многие в мире, ослеплённые богатством заокеанских финансовых и промышленных воротил, стараются её не замечать. Для этого приводят даже внешне объективные аргументы. Например, такой: граница среднего класса в Соединённых Штатах начинается с $50000 дохода на одного взрослого в домохозяйстве, в том же Китае — с $28000.Здесь нужно обратить внимание на два обстоятельства. Прежде всего, учесть, что это сравнение идёт по пресловутому номиналу. В реальности, в Китае за $ 28000 долларов можно получить набор товаров и услуг похожий тому, что обойдётся в Америке $50000. Примерно так, по мнению экспертов, сложился сегодня паритет покупательной способности китайца и американца.Наконец, численность среднего класса в Америке сокращается. По прогнозам, к 2030 году она составит только треть активного населения Соединённых Штатов. В Китае, наоборот, при всех проблемах в его экономике, средний класс растёт стабильно. Ожидается, что к 2030 году он поднимется до 75% от трудоспособного населения.Не исключено, что тогда, дабы дезавуировать очевидное превосходство Китая по этому показателю, Pew Research Center проведёт очередной опрос: «Средний класс какой страны — США или Китая — «среднее» всех?». А пока, спасая ветшающее лицо Америки, аналитический центр из Вашингтона дурачит мир своим исследованием. Оно имеет мало общего с реальной экономикой и классической социологией, подразумевающей корректность задаваемых вопросов.