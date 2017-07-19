ПВО страны Суоми (Часть 2)

75 mm Zenit-Meller

76mm Bofors M / 27

Шведское зенитное орудие 75mm Bofors M / 30

76 ITK / 34 Vickers

76 ITC / 16-35 Br

47-мм 47/40 H

40 ITK / 34 В

40 ITK / 35-39 Bofors

ЗСУ Landsverk II

20 mm Oerlikon M/23 в музее

20 ITK / 39 М

20 ITK / 30

ItKk 7,62 / 31 VKT

По материалам:

http://www.jaegerplatoon.net/AA_GUNS2.htm

http://www.jaegerplatoon.net/AA_GUNS3.htm

http://www.jaegerplatoon.net/AA_GUNS3.htm#76ItK28

http://www.winterwar.com/forces/FINairdefence.htm

http://www.warrelics.eu/forum/finnish-militaria/hawker-hurricane-finnish-air-force-653845/



Наземные силы ПВО Финляндии, используемые в Зимней войне, были относительно малочисленными, хотя большая часть имеющихся малокалиберных зенитных автоматов для того времени являлась весьма современной. Но в тоже время практически не было новых зенитных орудий среднего и большого калибра, что сильно затрудняло отражение налётов советских бомбардировщиков, действующих на средних высотах.Первыми зенитными орудиями среднего калибра ПВО Финляндии были 75 мм пушки Канэ и 76 мм зенитные пушки обр. 1914/15 гг. (3″ зенитные пушки Лендера). К началу боевых действий в 1939 году в рабочем состоянии находилось немногим более тридцати 75 и 76 мм орудий. 75 мм пушки Канэ монтировались в основном на капитальных позициях береговых батарей. 75-мм орудия, модернизированные и приспособленные для ведения зенитного огня, также известны как 75 mm Zenit-Meller.Пушки Лендера устанавливались на железнодорожные платформы. В конце 30-х годов эти артсистемы безнадёжно устарели, дальность и высота поражаемых целей не соответствовали современным требованиям, а самое главное для орудий не было приборов управления огнём, в силу чего они могли вести только малоэффективный заградительный огонь с корректировкой наводки по точке разрыва. Кроме того, шрапнельные снаряды при разрыве могли поразить самолёт противника в относительно узком секторе, что в целом снижало эффективность стрельбы. В общей сложности в Финляндии имелось около сотни старых 75 и 76 мм орудий. Большая их часть была списана сразу после окончания Второй мировой войны.В 1927 году Финляндия заказала зенитные орудия 76mm Bofors M / 27. Эта зенитка была создана на базе шведского 75-мм морского орудия Bofors М/14. Основным отличием было использование 76,2 мм снаряда от русской «трёхдюймовки». В общей сложности финны купили 12 орудий, предназначенных исключительно для монтажа на стационарных позициях на побережье.При начальной скорости шрапнельной гранаты 750 м/сек дальность поражения воздушных целей составляла 6000 метров. Скорострельность до 12 выстр/мин. То есть по своим характеристикам шведская зенитка практически не отличалась от 76 мм пушки Лендера. В конце 30-х для 76 мм зениток создали осколочные снаряды с дистанционным взрывателем, но существенно эффективность стрельбы не возросла, так как огонь, как правило, фактически вёлся на глаз, без использования дальномеров.Родственная модификация 76mm Bofors M / 28 была выполнена буксируемой. Четыре орудия закупили в 1928 году и использовали главным образом в учебных целях. Незадолго до столкновения с Советским Союзом в Швеции вместе с другими орудиями приобрели приборы управления зенитным огнём Bofors Ab, что позволило существенно повысить эффективность зенитного огня. Единственная зенитная батарея с орудиями типа 76mm Bofors M / 28 использовалась в ПВО Хельсинки до лета 1944 года. Также в ПВО Финляндии имелось небольшое количество буксируемых орудий 76mm Bofors M / 29, незначительно отличающихся деталями от предыдущей модели. Уже после начала советских авианалётов были замечены модернизированные 75mm Bofors M / 30. Есть мнение, что эти орудия, защищавшие столицу Хельсинки, поставлены из состава вооруженных сил Швеции вместе с расчетами, а после окончания войны вернулись на родину.В 1936 году, одновременно с истребителями Bristol Bulldog Mk. IVA, Финляндия приобрела 12 британских 76 ITK / 34 Vickers. В Великобритании эти орудия известны как 76,2-мм зенитная пушка Q. F. 3-in 20cwt. Первоначально для стрельбы по воздушным целям использовалась шрапнель, в середине 30-х в боекомплект ввели осколочные снаряды с дистанционной трубкой. Управление огнём зенитной батареи осуществлялось при помощи ПУАЗО. Осколочная граната массой 5,7 кг, покинувшая ствол со скоростью 610 м/с, имела досягаемость по высоте 5000 м. Скорострельность орудия — 12 выстр/мин.Зенитка, созданная на базе морского 76-мм универсального орудия образца 1916 года, пользовалась популярностью в войсках. Её достоинствами были простота и надёжность. Но к 1939 году, несмотря на хорошие служебно-эксплуатационные характеристики, британские трёхдюймовые зенитки уже не удовлетворяли современным требованиям. В первую очередь по дальности и высоте. В зимнее время приборы управления огнём зенитной батареи Vickers M / 34 часто замерзали и отказывались работать. Поэтому их пришлось оборудовать электроподогревом.Так как после 1942 года запасы снарядов британского производства закончились, для стрельбы использовали боеприпасы от 76mm Bofors M / 27. Кроме Q. F. 3-in 20cwt британцы безвозмездно передали два с половиной десятка модернизированных 76-мм универсальных пушек, предназначенных для установки на стационарных позициях. Эти орудия после модернизации приборов наведения могли вести огонь по данным станций орудийной наводки. Несмотря на явную архаичность, 76 мм пушки британского производства оказались долгожителями: формально они состояли на вооружении береговой обороны до середины 80-х годов прошлого века.В феврале 1940 года из Италии прибыло 12 76-мм зенитных орудий 76 ITC / 16-35 Br. Орудие в 1935 году было разработано специалистами фирмы Breda на базе морской 76-мм пушки Breda model 1916.Артсистема с массой в боевом положении 2680 кг могла обстреливать цели, летящие на высоте до 5900 метров и дальности 7800 метров. Осколочный снаряд, весящий 5,65 кг, покидал ствол со скоростью 690 м/с. От морской пушки зенитка образца 1935 года унаследовала старый неавтоматический затвор, который требовалось запирать вручную после досылания снаряда. По этой причине практическая скорострельность не превышала 10 выстр/мин. После 1944 года все орудия данного типа передали в береговую артиллерию.В целом финская зенитная артиллерия, предназначенная для борьбы с авиацией на средних и больших высотах, не удовлетворяла современным требованиям. Гораздо лучше дело обстояло с малокалиберными зенитными автоматами. После распада Российской империи в Финляндии осталось более 60 47 мм полуавтоматических пушек Гочкиса (финское обозначение 47/40 H) и 57 мм Норденфельта(57/48 No). Эти орудия со скорострельностью до 20 выстр/мин использовались в основном для вооружения небольших кораблей и в береговой обороне, но также привлекались для стрельбы по самолётам противника. Впрочем, вероятность прямого попадания в самолёт при отсутствии специальных зенитных прицелов была ничтожной.Первыми финскими автоматическими зенитками стали 40 мм автоматы «Виккерс» обр. 1915 г. Большая часть орудий досталась в качестве царского наследства, ещё несколько автоматов было захвачено во время гражданской войны в 1918 году. В 1934 году Финляндия приобрела 8 новых орудий усовершенствованной модели. По их образу и подобию переделали все имеющиеся зенитные автоматы этой системы. В Финляндии они получили обозначение 40 ITK / 34 В.Внешне и конструктивно 40 мм зенитный автомат с ленточным питанием сильно напоминал увеличенный в размерах пулемет «Максим». Модернизированные зенитки вели огонь снарядами с улучшенной баллистикой весом 760 гр, с начальной скоростью 730 м/сек. Практическая скорострельность около 100 выстр/мин. В Зимней войне участвовало 16 40 ITK / 34 В. Хотя до окончания Второй мировой в Финляндии дожило двенадцать 40 мм «Виккерсов», это оружие никогда не пользовалось популярностью среди расчётов по причине большой сложности, избыточного веса, низкой надёжности и невысоких баллистических данных.Гораздо более современным, надёжным и эффективным оружием был шведский 40 мм Bofors L 60. Зенитка массой в боевом положении 1920 – 2100 кг вела огонь осколочными и бронебойно трассирующими снарядами массой 900 – 1000 гр, с практической скорострельностью 80-90 выстр/мин. Начальная скорость снарядов 800 - 850 м/сек. Орудие заряжалось обоймами на 4 снаряда, которые вставлялись вручную. Эффективная дальность стрельбы по быстро перемещающимся воздушным целям – 2500 метров. Досягаемость по высоте 3800 метров, при максимальной горизонтальной дальности более 6000 метров. Попадание одного 40 мм осколочного снаряда в боевой самолёт гарантированно приводило к его уничтожению или сильному повреждению.В Финляндии шведское 40 мм зенитное орудие получило обозначение 40 ITK / 35-39 Bofors. До начала Зимней войны в финские подразделения ПВО поступило 53 пушки. С самого начала боевых действий, даже с малоопытными расчётами они проявили себя с наилучшей стороны.Большая часть финских 40 мм зенитных автоматов имела приборы автоматизированной наводки фирмы «Бофорс», данные на которые поступали по кабелю с оптических дальномеров. Эта аппаратура могла работать по целям, скорость которых не превышала 563 км/ч. Высокая эффективность зенитного огня вынуждала экипажи советских бомбардировщиков набирать высоту выше 4000 метров, что снижало результативность бомбометания. После окончания боевых действий в марте 1940 года в Финляндии имелось уже более 100 «Бофорсов». Они были поставлены из Швеции и Венгрии. Причём венгерские зенитные автоматы отличались аппаратурой управления огнём, созданной фирмой Johanz-Gamma.В начале 1941 года в Финляндии началось лицензионное производство Bofors L 60. До выхода страны из войны в 1944 году в войска успели поставить около 300 зениток. Впрочем, помимо производства на собственных предприятиях значительные объёмы 40 мм зенитных автоматов, начиная с 1942 года, поступали от Германии. Это были орудия, захваченные в Австрии, Норвегии, Польше и Дании. Зенитные орудия, полученные от немцев, как правило, не имели аппаратуры централизованной наводки и зачастую использовались индивидуально в составе ПВО бронепоездов. Для установки на бронированные платформы и стационарные береговые укрепления направляли зенитки, демонтированные с кораблей.В Финляндию также было поставлено 6 ЗСУ Landsverk II шведского производства. Эти лёгкие зенитные танки массой 9,5 тонн, защищенные бронёй 6-20 мм, вооружались одним 40 мм орудием Bofors L 60. В годы Второй мировой им якобы удалось сбить одиннадцать советских штурмовиков. Эти машины состояли на вооружении до 1966 года.После того как финны столкнулись с советскими штурмовиками Ил-2, малоуязвимыми к огню зенитных пулемётов и 20 мм автоматов, они стали ещё больше ценить 40 мм «Бофорсы». В годы Зимней и Второй мировой войн на 40 мм автоматы приходилось около 40% всех сбитых финскими зенитками советских боевых самолётов.В 1924 году Финляндия стала одним из первых покупателей 20 мм зенитных автоматов Oerlikon L. «Эрликоны» были закуплены в незначительном количестве и предназначались главным образом для оценки и испытаний. Тумбовые зенитные установки получили обозначение 20 mm Oerlikon M/23. Вес установки в боевом положении составлял 243 кг. Скорострельность - 150 - 170 выстр/ мин. Эффективная дальность – 1000 метров.Во время Зимней войны четыре 20 мм пушки, оставшиеся в рабочем состоянии, свели в одну зенитную батарею и активно использовали в декабре-январе в ходе оборонительных боёв на Карельском перешейке. При этом, по финским данным, им удалось сбить 4 советских самолёта. В дальнейшем «Эрликоны» передали ВВС, и они служили в системе ПВО аэродромов. Есть большая вероятность, что финны лукавят, и «Эрликонов» на самом деле было намного больше. По некоторым данным, в ходе Зимней войны велись дополнительные поставки 20 мм автоматов марки «Эрликон».В 1931 году Финляндия приобрела первую партию 20 мм из шести датских зенитных автоматов фирмы Madsen. Испытания показали, что оружие нуждается в доработке. В начале 1940 года в подразделения ПВО передали четыре десятка модернизированных автоматов 20 ITK / 39M под патрон 20х120 мм Madsen.Оружие с массой в боевом 260 кг имело лучшие боевые характеристики, чем 20 mm Oerlikon M/23. Начальная скорость в зависимости от типа снаряда составляла 830 - 850 м/сек. Питание осуществлялось из 40 или 60 зарядных барабанных магазинов. Практическая скорострельность – 200-250 выстр/мин. Дальность эффективного огня до 1500 метров.Во время немецкой оккупации на датских заводах «Мадсен» велось производство 20 мм зенитных автоматов. До конца 1943 года финны получили 362 зенитных установки модификаций: 20 ITK / 36М, 20 ITK / 39M, 20 ITK / 40М, 20 ITK / 42М, 20 ITK / 43М. В 1942 году на предприятии Tikkakoski было налажено производство боеприпасов 20х120 мм Madsen.Самыми эффективными 20 мм зенитными автоматами в ПВО Финляндии стали немецкие 2,0 см Flak 30 и 2,0 см Flak 38, обозначаемые в Суоми как 20 ITK / 30 и 20 ITK / 38. В этом оружии использовался боеприпас 20х138 мм, с начальной скоростью 830-900 м/сек. Оружие с массой в боевом положении 463 кг (20 ITK / 30) и 420 кг (20 ITK / 38) имело боевую скорострельность 120-220 выстр/мин и эффективную дальность до 2000 метров.Первые 30 из 134 20 мм орудий, заказанных в октябре 1939 года, прибыли за несколько недель до Зимней войны. После начала боевых действий прямые поставки оружия из Германии прекратились, но они велись транзитом через Швецию. После завершения конфликта все ограничения были сняты. Всего в двух войнах с Советским Союзом было задействовано 163 немецких МЗА 2,0 см Flak 30 и 2,0 см Flak 38. Их расчёты заявили о поражении 104 советских самолётов во время Зимней войны, но эти данные конечно многократно завышены. Как ни странно, но финнам больше нравились ранние 2,0 см Flak 30 с низким темпом стрельбы. Они считали эту зенитку более точной и устойчивой, чем 2,0 см Flak 38. Боеприпасы для зенитных автоматов немецкого производства поставлялись из Германии.Во время Зимней войны в вооруженных силах Финляндии имелось значительное количество зенитных пулемётных установок. Главным образом это были адаптированные для стрельбы по воздушным целям пулемёты «Максим». Отдельного упоминания заслуживает ЗПУ винтовочного калибра ItKk 7,62 / 31 VKTСпаренная зенитная установка разработана известным финским оружейником Аймо Лахти на базе пулемёта M/32-33, который в свою очередь имел много общего с русским пулемётом образца 1910 года. В пулемётах использовался один и тот же патрон 7,62×53 мм R.Конструктивно ЗПУ 7,62 ItKk/31 VKT представляет собой спарку пулемётов системы «Максим» с суммарным темпом стрельбы 1800 выстр/мин. Брезентовая патронная лента для снижения числа задержек и повышения темпа стрельбы была заменена на металлическую звеньевую с общей ёмкостью двух коробок 500 патронов. Ещё одним отличием стала воздушная система охлаждения стволов, что существенно снизило вес установки и облегчило применение зимой. Считалось, что имелась возможность расстрелять длинными очередями 250 патронов на каждый ствол без перегрева. Установку весом 104 кг обслуживал расчёт из 6 человек. Основанием для пулемётов являлась массивная устойчивая тумба конической формы высотой 135 см. Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям – 600 метров.С учётом боевого опыта, полученного в ходе Зимней войны, была создана модернизированная пулеметная установка 7,62 ItKk/31-40 VKT с облеченным треножным станком, новым прицелом, дульным тормозом и улучшенным охлаждением. По мнению финских историков, спаренная ЗПУ 7,62 ItKk/31-40 за счёт меньших массы и габаритов была более эффективным оружием, чем советская счетверённая установка М4 образца 1931 года. В общей сложности с 1933 по 1944 годы изготовили 507 ЗПУ. В эксплуатации это было достаточно надёжное и эффективное средство поражения маловысотных воздушных целей. Впрочем, во второй половине войны эффективность пулемётных установок винтовочного калибра снизилась. Тем не менее, ЗПУ 7,62 ItKk/31-40 VKT находились на хранении до 1986 года. На момент снятия с вооружения в наличии имелось 467 исправных установок, в том числе — 41 спарка 7,62 ItKk/31 VKT времён Зимней войны.Так же, как и в истребительной авиации, наземная составляющая ПВО Финляндии во время Зимней войны опиралась на технику и вооружение иностранного производства. Большая номенклатура различных образцов делало проблемным снабжение невзаимозаменяемыми боеприпасами и ремонт. Обращает на себя внимание то, что количество зенитных орудий калибра 75-76 мм было явно недостаточным, и большая их часть устаревших типов. В системе ПВО Финляндии имелся явный перекос в сторону ЗПУ и МЗА, что отражало намерение прикрыть свои войска от штурмовиков, действующих на малой высоте, но многие стратегические объекты защищались от бомбардировок слабо. Одной из попыток исправления ситуации стало создание зенитных батарей на железнодорожных платформах. Ими пытались прикрыть транспортные узлы и порты.Другим слабым местом противовоздушной обороны была острая нехватка средств акустического обнаружения и зенитных прожекторов. Так, в декабре 1939 года в частях ПВО имелось всего лишь 8 акустических станций, 8 прожекторов и 20 постов воздушного наблюдения, оборудованных средствами связи. После начала вооруженного конфликта количество постов ВНОС вокруг важных объектов увеличилось многократно. Финляндия была разделена на 52 района наблюдения за воздушным пространством, а число наблюдательных пунктов превысило 600. Все посты имели телефонную или радиосвязь. Это конечно существенно помогло в деле оповещения населения о воздушных налётах, но предотвратить их не могло. По данным финских источников, наземная составляющая ПВО Финляндии в Зимней войне сбила от 300 до 400 самолётов противника. В реальности успехи зенитчиков в 4-5 раз меньше. Впрочем, на ход боевых действий финская зенитная артиллерия особого влияния не оказала и защитить охраняемые объекты от бомбовых ударов не смогла.