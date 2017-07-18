08:40 18 июля
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Россия — США. Человеческое измерение



На отношения по линии Россия — Америка можно посмотреть ещё с одной, нестандартной, точки зрения, а именно с точки зрения отдельных людей. Людей, ставших популярными и известными и у себя на родине, и за океаном. Японцев много таких, итальянцев, немцев. Несмотря на Вторую мировую. И это как бы объединяет. Люди известные и уважаемые и у себя, и за океаном. Причём одновременно. Примеров много настолько, что смысла приводить нет.

А вот с русскими не всё так просто, не всё так однозначно. Безусловно, автор ни в коей мере не пытался написать «историю русской эмиграции в Америку». Чур, меня. Не сильно интересует меня данная тема, как и сами эмигранты. Разговор немного о другом. Два имени: Абрикосов Алексей Алексеевич и Барышников Михаил Николаевич. Царствие им небесное. То есть прочитал сообщения о их смерти. Покачал головой. Известный физик и известный артист балета. Родились и состоялись именно в России, уехали в Америку…


Вроде бы вот оно, что нас объединяет. Однако потом всплывают некие неприятные и неожиданные подробности. И эти личности, которые вроде бы должны работать на объединение, начинают работать совсем в другую сторону. Самое парадоксальное, что этих двух звёзд, работавших в очень разных сферах, объединяло одно: неприязнь и можно даже сказать ненависть к России.

Нет, живи мы по-прежнему в рамках закрытого СССР, это ещё как-то кто-то мог понять. Не всем, конечно. В сегодняшней России «ненависть к режиму» вызывает вполне определённые вопросы. Даже не так: полное непонимание. Известный танцовщик Барышников категорически отказывался посещать Россию. Нобелевский лауреат Абрикосов демонстративно отказался встречаться с Путиным после получения Нобелевской премии.

Не знаю, возможно, нам всем должно было бы быть стыдно… Но что-то как-то не очень. Не чувствую я глубокого чувства стыда. Скорее гордости за страну, которая дала миру двух этих звёзд. И не только в том плане, что они здесь родились. Нет, «огранка» их таланта прошла тоже в России. Они были столь талантливы, что пробились бы где угодно? Даже в Румынии? Или вы хотите сказать, что в США каждый талантливый ребёнок может бесплатно заниматься балетом/физикой? Вы серьёзно так думаете?

Ребята как-то уезжали «за бугор» уже в зрелом возрасте, будучи вполне состоявшимися личностями. Кстати, при этом в их образование родное советское государство «вбухало» достаточно серьёзные деньги. Понято, что они были слишком горды, чтобы говорить об этом. Но, как мы понимаем, подготовка учёного-физика мирового уровня стоит громадных денег. Подготовка танцора балета мирового уровня тоже стоит недёшево. Нет, талант безусловно необходим, но вот на его отбор и огранку требуются и время, и деньги, и ресурсы. Нужна целая школа теоретической физики/балетная школа.

Родись Абрикосов и Барышников в стране третьего мира (например, Мексике!), они вполне могли бы тупо отбросить копыта от голода и болезней. Или родись они даже в семье русских эмигрантов в США, то они вполне бы могли работать где-нибудь в Макдональдсе. Вот Абрикосов говорил, что в СССР он страдал. Ну а в США он был бы абсолютно счастлив, работая в «Макдаке». Или вы считаете, что правительство США неизбежно вложило бы миллионы в образование безвестного ребёнка эмигрантов? С чего это такое счастье? Господин Абрикосов стал весьма и весьма интересен Соединённым Штатам Америки, уже будучи учёным мирового уровня. А будь он неким мутным диссидентом, умеющим только хаять советскую власть, отношение к нему было бы совсем иным.

Про Барышникова можно сказать аналогично: он не пошёл мыть туалеты «в загранице» просто потому, что кто-то в СССР подготовил из него звезду балета мирового уровня. Так, забесплатно. Нет, я понимаю в «цивилизованных странах» всё полностью аналогично. Талантливый парнишка из народа автоматически получает возможность стать учёным, спортсменом, музыкантом, министром, танцором балета. Связи и деньги не важны, важен талант. Не зря же Америку называют «страной равных возможностей»! И не надо рассказывать басен про кастовость, клановость и диктатуру финансовой олигархии!

На самом деле Барышников и Абрикосов были весьма тепло приняты в США по одной простой причине: в них были уже вложены очень большие деньги. Только поэтому. И тот, и другой были весьма дорогостоящими продуктами большой системы советского балета или советской теоретической физики. То есть миллиону мальчишек мы преподаём физику и получаем после старших классов, института, аспирантуры и прочего… несколько толковых физиков! Что-то подобное и с балетом (хотя тут всё не настолько безумно дорого).

И вот готовые «огранённые бриллианты» с радостью возьмут на Западе, забесплатно конечно. Это кстати краткое описание системы «утечки мозгов». А так что: миллионы русских эмигрантов уехали в США — бери и готовь из их детей гениальных физиков/балерунов. Кстати, не только из России туда эмигрируют, да и американские дети не поголовно идиоты… В чём проблема? Проблема в том, что дорого… Нам бы лучше готового… и забесплатно. Рынок, понимаешь, капитализм. Поэтому лучше даром.

Кстати, у тех российских учёных, которые внезапно решали вернуться на историческую родину, иногда возникали проблемы. То есть «свобода передвижения» есть (если ты нужен), но только в одном направлении.

Как же отблагодарили Абрикосов и Барышников ту страну, которая из них сделала то, чем они стали? Лютая ненависть и презрение. Ничего парадоксального, объяснения тут три: они сбежали на Запад (за дефицитом и длинным баксом, не надо тут петь про «свободу»). Они прекрасно понимали, что «за бугром» им заплатят больше. Ситуация откровенно некрасивая: страна в них вложилась (за счёт рабочих, крестьян и шахтёров), а они её красиво кинули. Поэтому лучшая защита — это нападение. СССР был «ужасным Мордором» и точка.

Второе: чтобы быть успешным на Западе (а этого они хотели прежде всего — успеха), надо «быть в тренде», а русофобия — интегральная часть западной культуры. Поэтому принципиальная позиция: да я русский, но сам я русских ненавижу (видите, как всё одно к одному?).

Ну и третье: и Абрикосов, и Барышников (и иже с ними), к сожалению, являют собой яркий пример так называемого Homo Soveticus. Революция и последующие события, к несчастью, означали для нашей страны жуткий провал в государственном строительстве, экономике, технике, но самое главное — в культуре. Почему главное? Ну остальные провалы, ценой страшных жертв, удалось закрыть… а вот провал в области культуры закрыть удалось несильно. И появилась целая генерация представителей советской элиты (министров, генералов, академиков), которые занимая высшие государственные посты, по уровню культуры не дотягивали даже до среднего класса.

Мы как-то к этому привыкли, но вообще-то для состоявшегося человека гордится и даже бравировать собственной малообразованностью, невоспитанностью и беспардонностью не совсем правильно. «Наглость — второе счастье» и «Мы академиев не кончали» — не совсем то, что характеризует человека с положительной стороны. Но сначала у нас были товарищи в кожанках с маузерами, после социализма появлялись господа в спортивных штанах с волынами… что как бы нас весьма конкретно характеризует.

Так что и Абрикосов, и Барышников — это продукт той самой советской «культур-мультур». Так сказать «мещане во дворянстве» (не смотря на свой профессиональный уровень). Они жутко любили Америку, где такие деньжищи им будут платить… и жутко ненавидели Россию, которая их к этим деньжищам не отпускала. Несмотря на свои навыки, бойкие мещане, не более того. Основная ценность — доллар. Насчёт «свободы» — новой власти (которая платила им те самые «баксы») они демонстрировали полную и абсолютную лояльность. На Россию регулярно и со вкусом плевали. Тот самый «выбор свободы», о котором нам так любят вещать, так вот он как раз предполагает именно выбор свободы вместо неких материальных ценностей/привилегий.

То есть человек материально/карьерно/шкурно что-то теряет, но выбирает свободу. Тут да, без иронии, такой шаг можно и нужно уважать. Это именно то, что делает из человека Человека (с большой буковки). Стремительный рывок за длинным баксом — это нечто иное. Из немного другой оперы, хотя тоже неплохо. Нет, я не против эмиграции, я против того, чтобы «колбасная эмиграция» сопровождалась громкими идеологическими песнопениями о том как всё плохо в России. Раздражает это, как чрезмерно религиозная жрица любви.


Удивляют подобные случаи очень сильно, всегда. Человек уехал из России в Америку, человек благополучен и успешен. Ну, вроде бы жить да радоваться! Но нет, регулярно в адрес России долетают «разоблачающие комментарии». И невольно начинает терзать сомнение: там без этого никак? То есть невозможно быть успешным русским эмигрантом в Америке и при этом абсолютно позитивно относится к своей первой родине? Обязательно демонстрировать ненависть при каждом удобном случае и без оного?

Ещё раз: есть большое (громадное!) количество достаточно успешных японцев, итальянцев, немцев, тайваньцев, корейцев, индусов, которые уехали в США, стали там успешны (или их дети/внуки) и которые весьма позитивно при этом относятся к стране происхождения. Нет, исключения наверняка есть, как без них, но это как раз вполне нормально: все люди разные и на вкус и цвет товарища нет. Все люди разные, в семье не без урода и так далее… но почему в нашей семье одни «уроды»?

С известными российскими эмигрантами (их детьми) всё не так просто, не так однозначно. Нет, в принципе, можно ещё как-то было понять нелюбовь к советской идеологии/советскому строю, хотя порядочный человек в любом случае остаётся порядочным человеком, и как-то обливать грязью ту страну, в которой ты родился (откуда твои предки) достаточно странно, если не сказать больше. Что это, комплекс неполноценности? Холуйское желание угодить новым хозяевам? В любом случае встречных позитивных эмоций это не вызывает, возникает как раз отторжение.

Ну и естественным образом возникают вопросы. Если бы это было, так сказать, разовым случаем, исключением из правил — тогда другое дело, тогда понятно. Но когда это превращается в закономерность… в постсоветскую эпоху… Тут невольно почешешь загривок. Интересная такая, аномалия. Необычная. Отсутствие большого числа известных людей, которые «позитивны» и здесь и там. Которые работая, делая карьеру и будучи известны в США (вообще на Западе) тепло и с любовью отзываются о России.

Подозрения это вызывает практически неизбежно. Холодная война как-никак закончилась, идеологического противостояния больше нет. Откуда тогда «дровишки»? В чём причина? Писатели некоторые, журналисты российского происхождения, уехавшие, собственно говоря, в позднюю советскую/постсоветскую эпоху, живут и работают в Европе/США. И вроде бы языком и ситуацией они владеют, но доброго слова вы от них не дождётесь.

Невольно приходишь к выводу, что информационная/идеологическая ситуация там такова, что позитивный отзыв о России воспринят быть не может/никому не интересен в принципе. То есть подобный «товар» на рынке не востребован никем. А если ты хочешь жить и работать (успешно!) в США/Европе, то надо соответствовать требованиям и стандартам, в которые российский позитив не вписывается принципиально.

То есть просто редактор/издатель/телеведущий/аудитория не готовы воспринимать подобную информацию. Именно поэтому даже с нашими известными спортсменами, живущими там и дающими интервью зарубежным/отечественным СМИ регулярно, случались «забавные» казусы, когда человек начинал говорить в адрес России несколько «странные вещи», причём иногда в рамках совсем небольшого интервью, причём даже российскому изданию.

Нет, безусловно, это всё можно воспринимать в рамках «информационного шума». То есть тупо отфильтровывать. С другой стороны, как-то странно: зачем какому-то там спортсмену политика? Всё-таки это не его стезя — ему бы больше о голах и секундах… Но надо соответствовать тому рынку труда. И обязательно надо обозначить, что текущий режим в России «не есть гут». Согласен, не всегда это и не у всех, но слишком уж часто.

В конце концов, любому из нас тупо проще соответствовать той среде, в которой он живёт и работает. В данном случае — западной/американской. А эта среда удивительным образом включает в себя русофобию. И вот происходит контакт с отечественными журналистами и происходит, так сказать, «моментальное выравнивание потенциала», и молнии проскакивают. Самое забавное, что вся эта радость происходит на фоне официально объявленной «глобализации и толерантности». Не важно, откуда ты — главное, что ты не русский.

То есть официально как бы совсем не важно, кто ты по национальности. Де факто демонстрировать негатив к России и её жителям считается хорошим тоном. Маскировка при этом такая: якобы всё дело в «неправильном режиме». Ну так скажем даже режим 80-х в СССР и сегодняшний режим отличаются чуть меньше, чем полностью. Можно долго спорить о плюсах и минусах того и этого, но их кардинальные различия видны невооружённым взглядом. Россия сегодня и СССР до 86 года — это принципиально разные системы.

Не изменилось только одно — отношение Запада. Чем хороши примеры Абрикосова и Барышникова — они по какой-то странной причине резко негативно относились и к стране Политбюро, и к сегодняшней России. А объединить в одно непрерывное целое ту страну и эту, пожалуй, никому не по зубам. Так что тут дело не в отрицательной оценке конкретных политических условий. То есть Россия с 1984 года изменилась самым кардинальным образом, но на западной русофобии это не сказалось никак. И дело тут не в «режиме». Это простите — откровенное враньё.

Сейчас кто-то бросится доказывать, что Андропов был из системы КГБ, но и текущий президент из недр той самой системы, что как бы намекает… уже смешно. Все попытки рассказать о «преемственности тоталитаризма», не учитывают того факта, что миллионы россиян могут сравнивать, что было до Горбачёва, и что мы имеем сейчас. Сравнивать лоб в лоб очень сложно (зачастую бесполезно), так как это две очень разные системы. Все разговоры о том, что россияне не получили «подлинной свободы» (на что, якобы, были надежды), это даже не повод для обвинений в нечистоплотности, а, так сказать, повод для побития латунными подсвечниками.

И в общем и целом: политические системы очень разные, а отношение к ним практически одинаково негативное. Поэтому теория «отсутствия демократии» не катит никак. А вот теория и практика русофобии отличным образом всё объясняет. В конце 80-х/начале 90-х, когда Россия откровенно падала в пропасть, был краткий миг «дружбы». Но даже когда Ельцин что-то там возразил по поводу баллистических ракет, то в его адрес немедленно посыпались обвинения в «недостаточной демократичности» и «неоцаризме».

То есть им была интересна не «дружба с Россией», а политика бесконечных уступок и сливов с нашей стороны. Как только уступки кончились — кончилась «дружба». Кстати, в 90-е/0-е происходил активный культурный обмен между Россией и Европой (ну связаны мы исторически). Так вот что интересно, совместно снятые фильмы, как и фильмы, снятые для номинации на европейские кинонаграды, вызывали весьма неоднозначную реакцию в России. Критику и откровенное непонимание. Очень часто скандалы. Иногда откровенную ненависть к режиссёрам данных «шедевров». Почему так? Ну, фильмы то снимались про Россию, но как раз под европейского кинозрителя… поэтому у российского они могли вызвать только искреннее изумление (в лучшем случае). Отмазки, что дескать это поначалу всё плохо, а потом всё будет хорошо не катят. «Потом» уже настало, но стало только хуже. Потом были легендарные «4 дня в мае»… Эпическая лента про плохих русских в мае 1945 года. Такой вот был достигнут «консенсус».

Или так вот должен выглядеть консенсус в 2011 году с точки зрения немецкого режиссёра. Также многие в России категорически не поняли и не приняли «Левиафан», но и снимался он отнюдь не для российского зрителя. Ведущие (и не ведущие) российские кинорежиссёры прекрасно понимают: чтобы добыть награды в Европе/США надо снимать кино, в котором Россия хорошей быть не может. Потом его, правда, смотрят в РФ и задают неудобные вопросы. То есть, чёрт подери, через 3 десятилетия после окончания Холодной войны невозможно снять фильм о России, который будет одинаково понятен/приятен и русскому, и европейцу.

Такой фильм снять невозможно. Видимо надо в таких случаях снимать под одним названием два абсолютно разные фильма для России и для Европы (а ля «1984» -ый), иначе консенсуса нам не видать. А ведь это не политика — это культура. Вроде бы тут «вопрос Крыма» отсутствует. Но взаимопонимание также отсутствует полностью. Через 30 лет после Холодной войны.

Именно поэтому действия министра культуры Швыдкого по «реституции» в пользу Германии вызвали в России искреннее недоумение, а вот с точки зрения немцев — всё нормально. При этом им России ничего возвращать не надо — они жертвы. То есть ситуация, к сожалению, такова, что говорить о каком-то «компромиссе» очень сложно. С точки зрения жителей США/Европы подобный «компромисс» — это безоговорочное принятие Россией западной системы взглядов/ценностей.

В текущей же реальности мы при контактах с европейцами/американцами имеем постоянные конфликты и скандалы, основой которых служит та самая русофобия и скрывать которые становится всё сложнее и сложнее. Широко и официально принятая государственная теория интернационализма/дружбы с Европой (мы, кстати, до сих пор от неё не отказались) со всей очевидностью не работает.

Совсем уж наглядно это стало после антироссийских санкций и открытой травли наших спортсменов. Кстати, просто за то, что они русские. При этом их западные коллеги зачастую допускали откровенно националистические/хамские высказывания. И никто не извинялся. То есть в адрес своего коллеги по спорту можно сказать что-то грязное, только потому что он «не той» национальности. И это как бы нормально.

Даже при личном (профессиональном) общении и даже за кружкой пива, с европейцами можно обсуждать в принципе любую тему, но политики касаться не желательно. Категорически. Ничего хорошего это не даст. Даже с западноевропейцами, годами живущими в России и свободно говорящими по-русски. И даже с нашими, например, эмигрантами в Германию, полностью русскоязычными. Не доведут подобные беседы до добра… Говорить можно про футбол, пиво и женщин. Так лучше будет, однозначно. По интернету, анонимно — пожалуйста (если не забанят). Они не воспринимают и не хотят воспринимать нашу точку зрения принципиально.

На самом деле, да, существует очень серьёзный межцивилизационный конфликт, и все попытки его замазать результата не дали. То есть та концепция отношений с Западом, к которой мы привыкли за последние 30 лет себя полностью исчерпала. Что и стало понятно на последней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, когда маскировать и «гримировать» русофобию уже не получалось от слова совсем.

Самый главный наш переговорщик Сергей Лавров недавно с недовольством и недоумением отметил, что сейчас всё хуже, чем в эпоху Холодной войны. В том плане, что тогда были чёткие правила, а сейчас их нет. То есть все долгие разговоры его с западными коллегами свелись к одному «волшебному» предложению с той стороны: «Или вы делаете так, как мы того хотим, или вам будет плохо». Ну а «плохо» это уже не к Лаврову, это к Шойгу… Обижаться и страдать тут не надо: вон жители Земли Обетованной, так те совсем не страдают, бодры и веселы несмотря на весь кошмар в регионе проживания (где их никто почему-то не любит). Но (что характерно!) дружбой народов и интернационализмом они совсем не страдают и «наш общий дом от Иерусалима до Мекки» строить даже не порываются.

Россия — США. Человеческое измерение


Статьи из этой серии: Россия — США. Квартирный вопрос
Автор: Олег Егоров

Использованы фотографии: www.pravda-tv.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 10

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  1. inkass_98 Сегодня, 07:00
    Начал Егоров довольно бодро, а к финишу как-то скис. При каких делах внезапно оказался Израиль в отношениях России и Запада? Израиль является вполне себе моноэтническим государством, его это вполне устраивает, а судьба окружающих народов интересует лишь в плане помех собственному существованию.
    У нас же с Западом, как было справедливо отмечено, цивилизационный конфликт, тот же самый, что был и 500 и 1000 лет назад. Мы для них варвары, отчего-то не желающие принимать условия игры, привносимые нам извне.
    По поводу эмигрантов: эмигрант эмигранту рознь, есть немало и тех, кто нормально относится к стране, которая воспитала их и дала образование. С ненавистью относятся к ней как раз те, у кого рабская психология, желание любой ценой вылезти наверх, стать как можно ближе к хозяину, не заниматься "черным" трудом, а плевать на тех, кто стоит ниже или живет хуже. "Как зачем? Удовольствие получать" - вспомним "Кин-дза-дза". Именно рабская психология заставляет плевать в страну, давшую тебе все. Да, длинный доллар играет свою роль, но не всегда основную. И это тоже можно проследить по многим достаточно известным людям, уехавшим в поисках "щастья". Причем нашли его далеко не все, но кто-то восприниял это спокойно и достойно, а кто-то продолжал обвинять в своих бедах в раю проклятую Россию. А с какого перепугу-то? Ты в свободном плавании в свободном мире, вот и трепыхайся дальше сам.
    inkass_98
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:35
      а кто-то продолжал обвинять в своих бедах в раю проклятую Россию

      Хотел тоже затронуть этот вопрос, но немного опоздал. Частенько махровым русофобом оказывается именно наш соотечественник, который зол на Россию только за то, что уехав за "счастливой жизнью" не смог это счастье построить. А эмигранты были всегда и во все времена и бегство из страны, которая тебе дала образование, профессию, а кому-то и известность - предательство в угоду себе хорошему и своему личному благополучию.
      rotmistr60
      1. vladimirZ Сегодня, 07:46
        Россия всегда, во все времена, была геополитическим противником Запада, а потому какой бы у нас строй не был, монархия, капитализм, социализм, мы всегда будем противниками.
        И всегда будут находится люди-предатели, желающие уехать "туда на Запад", где "слаще", "толще" и "теплее", чем у нас в России. И всегда они будут хаять, поливать грязью Россию любой формы власти, для того, чтобы их там приняли "своими", чтобы вписаться в то общество.
        Единицы, те кому не удается приспособится к той западной жизни, не становятся русофобами.
        vladimirZ
    2. CONTROL Сегодня, 07:42
      Цитата: inkass_98
      Начал Егоров довольно бодро, а к финишу как-то скис. При каких делах внезапно оказался Израиль в отношениях России и Запада? Израиль является вполне себе моноэтническим государством, его это вполне устраивает, а судьба окружающих народов интересует лишь в плане помех собственному существованию..

      В Израиле мирно сосуществуют евреи разных национальностей...
      ...мирно сосу-ще-ствуют преимущественно сами с собой! А с остальными соседями - вооружённая до зубов дружба и сотрудничество! Как результат - сформировавшаяся в мире (на десятилетия вперёд!...) у Израиля репутация государства-террориста, где международный терроризм возведён в ранг государственной политики, а "образы действий" слизаны с англо-американских!
      ...Где столица Израиля? Сейчас - в Вашингтоне! а была - в Лондоне...
      CONTROL
    3. Олежек Сегодня, 07:45
      Начал Егоров довольно бодро, а к финишу как-то скис.


      Бензин кончился

      При каких делах внезапно оказался Израиль в отношениях России и Запада?

      1 Ваш пост огорчает граждан государства Израиль. Евреям до всего есть дело!
      2 В статье был пример "дружеских взаимоотношений" евреев и соседей евреев.
      Весьма поучительно, между прочим.
      Олежек
  2. Нонна Сегодня, 07:33
    Слишком много слов о подонках. А нужны четкие законы - получил образование, уехал - расплатись с страной и гражданство России - на стол. Кстати, колбасники всех мастей неинтересны от слова - совсем, кого они там ненавидят, под кого прогибаются. Уехал максим - ну ...й. с ним.
    Нонна
    1. Олежек Сегодня, 07:34
      А нужны четкие законы - получил образование, уехал - расплатись с страной и гражданство России - на стол.


      Статья немного не о том.
      Олежек
  3. Chater57 Сегодня, 07:47
    Автор забыл ответить на главный вопрос - а почему жителей России так волнует как к ним относятся европейцы или американцы? Не думаю что европейцев сильно волнует что о них думают жители России.
    Chater57
  4. CONTROL Сегодня, 07:49
    Центростремительность и центробежность - вот в чём различие менталитетов жителя России и жителя США.
    CONTROL
  5. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 08:37
    Мне, например, глубоко плевать на отношение иностранцев. Они ненавидят меня за русскость, а я ненавижу их. Немчуру, пшеков, лабусов и салоедов за людей не считаю вообще.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
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