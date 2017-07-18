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Россия — США. Человеческое измерение
На отношения по линии Россия — Америка можно посмотреть ещё с одной, нестандартной, точки зрения, а именно с точки зрения отдельных людей. Людей, ставших популярными и известными и у себя на родине, и за океаном. Японцев много таких, итальянцев, немцев. Несмотря на Вторую мировую. И это как бы объединяет. Люди известные и уважаемые и у себя, и за океаном. Причём одновременно. Примеров много настолько, что смысла приводить нет.
А вот с русскими не всё так просто, не всё так однозначно. Безусловно, автор ни в коей мере не пытался написать «историю русской эмиграции в Америку». Чур, меня. Не сильно интересует меня данная тема, как и сами эмигранты. Разговор немного о другом. Два имени: Абрикосов Алексей Алексеевич и Барышников Михаил Николаевич. Царствие им небесное. То есть прочитал сообщения о их смерти. Покачал головой. Известный физик и известный артист балета. Родились и состоялись именно в России, уехали в Америку…
Вроде бы вот оно, что нас объединяет. Однако потом всплывают некие неприятные и неожиданные подробности. И эти личности, которые вроде бы должны работать на объединение, начинают работать совсем в другую сторону. Самое парадоксальное, что этих двух звёзд, работавших в очень разных сферах, объединяло одно: неприязнь и можно даже сказать ненависть к России.
Нет, живи мы по-прежнему в рамках закрытого СССР, это ещё как-то кто-то мог понять. Не всем, конечно. В сегодняшней России «ненависть к режиму» вызывает вполне определённые вопросы. Даже не так: полное непонимание. Известный танцовщик Барышников категорически отказывался посещать Россию. Нобелевский лауреат Абрикосов демонстративно отказался встречаться с Путиным после получения Нобелевской премии.
Не знаю, возможно, нам всем должно было бы быть стыдно… Но что-то как-то не очень. Не чувствую я глубокого чувства стыда. Скорее гордости за страну, которая дала миру двух этих звёзд. И не только в том плане, что они здесь родились. Нет, «огранка» их таланта прошла тоже в России. Они были столь талантливы, что пробились бы где угодно? Даже в Румынии? Или вы хотите сказать, что в США каждый талантливый ребёнок может бесплатно заниматься балетом/физикой? Вы серьёзно так думаете?
Ребята как-то уезжали «за бугор» уже в зрелом возрасте, будучи вполне состоявшимися личностями. Кстати, при этом в их образование родное советское государство «вбухало» достаточно серьёзные деньги. Понято, что они были слишком горды, чтобы говорить об этом. Но, как мы понимаем, подготовка учёного-физика мирового уровня стоит громадных денег. Подготовка танцора балета мирового уровня тоже стоит недёшево. Нет, талант безусловно необходим, но вот на его отбор и огранку требуются и время, и деньги, и ресурсы. Нужна целая школа теоретической физики/балетная школа.
Родись Абрикосов и Барышников в стране третьего мира (например, Мексике!), они вполне могли бы тупо отбросить копыта от голода и болезней. Или родись они даже в семье русских эмигрантов в США, то они вполне бы могли работать где-нибудь в Макдональдсе. Вот Абрикосов говорил, что в СССР он страдал. Ну а в США он был бы абсолютно счастлив, работая в «Макдаке». Или вы считаете, что правительство США неизбежно вложило бы миллионы в образование безвестного ребёнка эмигрантов? С чего это такое счастье? Господин Абрикосов стал весьма и весьма интересен Соединённым Штатам Америки, уже будучи учёным мирового уровня. А будь он неким мутным диссидентом, умеющим только хаять советскую власть, отношение к нему было бы совсем иным.
Про Барышникова можно сказать аналогично: он не пошёл мыть туалеты «в загранице» просто потому, что кто-то в СССР подготовил из него звезду балета мирового уровня. Так, забесплатно. Нет, я понимаю в «цивилизованных странах» всё полностью аналогично. Талантливый парнишка из народа автоматически получает возможность стать учёным, спортсменом, музыкантом, министром, танцором балета. Связи и деньги не важны, важен талант. Не зря же Америку называют «страной равных возможностей»! И не надо рассказывать басен про кастовость, клановость и диктатуру финансовой олигархии!
На самом деле Барышников и Абрикосов были весьма тепло приняты в США по одной простой причине: в них были уже вложены очень большие деньги. Только поэтому. И тот, и другой были весьма дорогостоящими продуктами большой системы советского балета или советской теоретической физики. То есть миллиону мальчишек мы преподаём физику и получаем после старших классов, института, аспирантуры и прочего… несколько толковых физиков! Что-то подобное и с балетом (хотя тут всё не настолько безумно дорого).
И вот готовые «огранённые бриллианты» с радостью возьмут на Западе, забесплатно конечно. Это кстати краткое описание системы «утечки мозгов». А так что: миллионы русских эмигрантов уехали в США — бери и готовь из их детей гениальных физиков/балерунов. Кстати, не только из России туда эмигрируют, да и американские дети не поголовно идиоты… В чём проблема? Проблема в том, что дорого… Нам бы лучше готового… и забесплатно. Рынок, понимаешь, капитализм. Поэтому лучше даром.
Кстати, у тех российских учёных, которые внезапно решали вернуться на историческую родину, иногда возникали проблемы. То есть «свобода передвижения» есть (если ты нужен), но только в одном направлении.
Как же отблагодарили Абрикосов и Барышников ту страну, которая из них сделала то, чем они стали? Лютая ненависть и презрение. Ничего парадоксального, объяснения тут три: они сбежали на Запад (за дефицитом и длинным баксом, не надо тут петь про «свободу»). Они прекрасно понимали, что «за бугром» им заплатят больше. Ситуация откровенно некрасивая: страна в них вложилась (за счёт рабочих, крестьян и шахтёров), а они её красиво кинули. Поэтому лучшая защита — это нападение. СССР был «ужасным Мордором» и точка.
Второе: чтобы быть успешным на Западе (а этого они хотели прежде всего — успеха), надо «быть в тренде», а русофобия — интегральная часть западной культуры. Поэтому принципиальная позиция: да я русский, но сам я русских ненавижу (видите, как всё одно к одному?).
Ну и третье: и Абрикосов, и Барышников (и иже с ними), к сожалению, являют собой яркий пример так называемого Homo Soveticus. Революция и последующие события, к несчастью, означали для нашей страны жуткий провал в государственном строительстве, экономике, технике, но самое главное — в культуре. Почему главное? Ну остальные провалы, ценой страшных жертв, удалось закрыть… а вот провал в области культуры закрыть удалось несильно. И появилась целая генерация представителей советской элиты (министров, генералов, академиков), которые занимая высшие государственные посты, по уровню культуры не дотягивали даже до среднего класса.
Мы как-то к этому привыкли, но вообще-то для состоявшегося человека гордится и даже бравировать собственной малообразованностью, невоспитанностью и беспардонностью не совсем правильно. «Наглость — второе счастье» и «Мы академиев не кончали» — не совсем то, что характеризует человека с положительной стороны. Но сначала у нас были товарищи в кожанках с маузерами, после социализма появлялись господа в спортивных штанах с волынами… что как бы нас весьма конкретно характеризует.
Так что и Абрикосов, и Барышников — это продукт той самой советской «культур-мультур». Так сказать «мещане во дворянстве» (не смотря на свой профессиональный уровень). Они жутко любили Америку, где такие деньжищи им будут платить… и жутко ненавидели Россию, которая их к этим деньжищам не отпускала. Несмотря на свои навыки, бойкие мещане, не более того. Основная ценность — доллар. Насчёт «свободы» — новой власти (которая платила им те самые «баксы») они демонстрировали полную и абсолютную лояльность. На Россию регулярно и со вкусом плевали. Тот самый «выбор свободы», о котором нам так любят вещать, так вот он как раз предполагает именно выбор свободы вместо неких материальных ценностей/привилегий.
То есть человек материально/карьерно/шкурно что-то теряет, но выбирает свободу. Тут да, без иронии, такой шаг можно и нужно уважать. Это именно то, что делает из человека Человека (с большой буковки). Стремительный рывок за длинным баксом — это нечто иное. Из немного другой оперы, хотя тоже неплохо. Нет, я не против эмиграции, я против того, чтобы «колбасная эмиграция» сопровождалась громкими идеологическими песнопениями о том как всё плохо в России. Раздражает это, как чрезмерно религиозная жрица любви.
Удивляют подобные случаи очень сильно, всегда. Человек уехал из России в Америку, человек благополучен и успешен. Ну, вроде бы жить да радоваться! Но нет, регулярно в адрес России долетают «разоблачающие комментарии». И невольно начинает терзать сомнение: там без этого никак? То есть невозможно быть успешным русским эмигрантом в Америке и при этом абсолютно позитивно относится к своей первой родине? Обязательно демонстрировать ненависть при каждом удобном случае и без оного?
Ещё раз: есть большое (громадное!) количество достаточно успешных японцев, итальянцев, немцев, тайваньцев, корейцев, индусов, которые уехали в США, стали там успешны (или их дети/внуки) и которые весьма позитивно при этом относятся к стране происхождения. Нет, исключения наверняка есть, как без них, но это как раз вполне нормально: все люди разные и на вкус и цвет товарища нет. Все люди разные, в семье не без урода и так далее… но почему в нашей семье одни «уроды»?
С известными российскими эмигрантами (их детьми) всё не так просто, не так однозначно. Нет, в принципе, можно ещё как-то было понять нелюбовь к советской идеологии/советскому строю, хотя порядочный человек в любом случае остаётся порядочным человеком, и как-то обливать грязью ту страну, в которой ты родился (откуда твои предки) достаточно странно, если не сказать больше. Что это, комплекс неполноценности? Холуйское желание угодить новым хозяевам? В любом случае встречных позитивных эмоций это не вызывает, возникает как раз отторжение.
Ну и естественным образом возникают вопросы. Если бы это было, так сказать, разовым случаем, исключением из правил — тогда другое дело, тогда понятно. Но когда это превращается в закономерность… в постсоветскую эпоху… Тут невольно почешешь загривок. Интересная такая, аномалия. Необычная. Отсутствие большого числа известных людей, которые «позитивны» и здесь и там. Которые работая, делая карьеру и будучи известны в США (вообще на Западе) тепло и с любовью отзываются о России.
Подозрения это вызывает практически неизбежно. Холодная война как-никак закончилась, идеологического противостояния больше нет. Откуда тогда «дровишки»? В чём причина? Писатели некоторые, журналисты российского происхождения, уехавшие, собственно говоря, в позднюю советскую/постсоветскую эпоху, живут и работают в Европе/США. И вроде бы языком и ситуацией они владеют, но доброго слова вы от них не дождётесь.
Невольно приходишь к выводу, что информационная/идеологическая ситуация там такова, что позитивный отзыв о России воспринят быть не может/никому не интересен в принципе. То есть подобный «товар» на рынке не востребован никем. А если ты хочешь жить и работать (успешно!) в США/Европе, то надо соответствовать требованиям и стандартам, в которые российский позитив не вписывается принципиально.
То есть просто редактор/издатель/телеведущий/аудитория не готовы воспринимать подобную информацию. Именно поэтому даже с нашими известными спортсменами, живущими там и дающими интервью зарубежным/отечественным СМИ регулярно, случались «забавные» казусы, когда человек начинал говорить в адрес России несколько «странные вещи», причём иногда в рамках совсем небольшого интервью, причём даже российскому изданию.
Нет, безусловно, это всё можно воспринимать в рамках «информационного шума». То есть тупо отфильтровывать. С другой стороны, как-то странно: зачем какому-то там спортсмену политика? Всё-таки это не его стезя — ему бы больше о голах и секундах… Но надо соответствовать тому рынку труда. И обязательно надо обозначить, что текущий режим в России «не есть гут». Согласен, не всегда это и не у всех, но слишком уж часто.
В конце концов, любому из нас тупо проще соответствовать той среде, в которой он живёт и работает. В данном случае — западной/американской. А эта среда удивительным образом включает в себя русофобию. И вот происходит контакт с отечественными журналистами и происходит, так сказать, «моментальное выравнивание потенциала», и молнии проскакивают. Самое забавное, что вся эта радость происходит на фоне официально объявленной «глобализации и толерантности». Не важно, откуда ты — главное, что ты не русский.
То есть официально как бы совсем не важно, кто ты по национальности. Де факто демонстрировать негатив к России и её жителям считается хорошим тоном. Маскировка при этом такая: якобы всё дело в «неправильном режиме». Ну так скажем даже режим 80-х в СССР и сегодняшний режим отличаются чуть меньше, чем полностью. Можно долго спорить о плюсах и минусах того и этого, но их кардинальные различия видны невооружённым взглядом. Россия сегодня и СССР до 86 года — это принципиально разные системы.
Не изменилось только одно — отношение Запада. Чем хороши примеры Абрикосова и Барышникова — они по какой-то странной причине резко негативно относились и к стране Политбюро, и к сегодняшней России. А объединить в одно непрерывное целое ту страну и эту, пожалуй, никому не по зубам. Так что тут дело не в отрицательной оценке конкретных политических условий. То есть Россия с 1984 года изменилась самым кардинальным образом, но на западной русофобии это не сказалось никак. И дело тут не в «режиме». Это простите — откровенное враньё.
Сейчас кто-то бросится доказывать, что Андропов был из системы КГБ, но и текущий президент из недр той самой системы, что как бы намекает… уже смешно. Все попытки рассказать о «преемственности тоталитаризма», не учитывают того факта, что миллионы россиян могут сравнивать, что было до Горбачёва, и что мы имеем сейчас. Сравнивать лоб в лоб очень сложно (зачастую бесполезно), так как это две очень разные системы. Все разговоры о том, что россияне не получили «подлинной свободы» (на что, якобы, были надежды), это даже не повод для обвинений в нечистоплотности, а, так сказать, повод для побития латунными подсвечниками.
И в общем и целом: политические системы очень разные, а отношение к ним практически одинаково негативное. Поэтому теория «отсутствия демократии» не катит никак. А вот теория и практика русофобии отличным образом всё объясняет. В конце 80-х/начале 90-х, когда Россия откровенно падала в пропасть, был краткий миг «дружбы». Но даже когда Ельцин что-то там возразил по поводу баллистических ракет, то в его адрес немедленно посыпались обвинения в «недостаточной демократичности» и «неоцаризме».
То есть им была интересна не «дружба с Россией», а политика бесконечных уступок и сливов с нашей стороны. Как только уступки кончились — кончилась «дружба». Кстати, в 90-е/0-е происходил активный культурный обмен между Россией и Европой (ну связаны мы исторически). Так вот что интересно, совместно снятые фильмы, как и фильмы, снятые для номинации на европейские кинонаграды, вызывали весьма неоднозначную реакцию в России. Критику и откровенное непонимание. Очень часто скандалы. Иногда откровенную ненависть к режиссёрам данных «шедевров». Почему так? Ну, фильмы то снимались про Россию, но как раз под европейского кинозрителя… поэтому у российского они могли вызвать только искреннее изумление (в лучшем случае). Отмазки, что дескать это поначалу всё плохо, а потом всё будет хорошо не катят. «Потом» уже настало, но стало только хуже. Потом были легендарные «4 дня в мае»… Эпическая лента про плохих русских в мае 1945 года. Такой вот был достигнут «консенсус».
Или так вот должен выглядеть консенсус в 2011 году с точки зрения немецкого режиссёра. Также многие в России категорически не поняли и не приняли «Левиафан», но и снимался он отнюдь не для российского зрителя. Ведущие (и не ведущие) российские кинорежиссёры прекрасно понимают: чтобы добыть награды в Европе/США надо снимать кино, в котором Россия хорошей быть не может. Потом его, правда, смотрят в РФ и задают неудобные вопросы. То есть, чёрт подери, через 3 десятилетия после окончания Холодной войны невозможно снять фильм о России, который будет одинаково понятен/приятен и русскому, и европейцу.
Такой фильм снять невозможно. Видимо надо в таких случаях снимать под одним названием два абсолютно разные фильма для России и для Европы (а ля «1984» -ый), иначе консенсуса нам не видать. А ведь это не политика — это культура. Вроде бы тут «вопрос Крыма» отсутствует. Но взаимопонимание также отсутствует полностью. Через 30 лет после Холодной войны.
Именно поэтому действия министра культуры Швыдкого по «реституции» в пользу Германии вызвали в России искреннее недоумение, а вот с точки зрения немцев — всё нормально. При этом им России ничего возвращать не надо — они жертвы. То есть ситуация, к сожалению, такова, что говорить о каком-то «компромиссе» очень сложно. С точки зрения жителей США/Европы подобный «компромисс» — это безоговорочное принятие Россией западной системы взглядов/ценностей.
В текущей же реальности мы при контактах с европейцами/американцами имеем постоянные конфликты и скандалы, основой которых служит та самая русофобия и скрывать которые становится всё сложнее и сложнее. Широко и официально принятая государственная теория интернационализма/дружбы с Европой (мы, кстати, до сих пор от неё не отказались) со всей очевидностью не работает.
Совсем уж наглядно это стало после антироссийских санкций и открытой травли наших спортсменов. Кстати, просто за то, что они русские. При этом их западные коллеги зачастую допускали откровенно националистические/хамские высказывания. И никто не извинялся. То есть в адрес своего коллеги по спорту можно сказать что-то грязное, только потому что он «не той» национальности. И это как бы нормально.
Даже при личном (профессиональном) общении и даже за кружкой пива, с европейцами можно обсуждать в принципе любую тему, но политики касаться не желательно. Категорически. Ничего хорошего это не даст. Даже с западноевропейцами, годами живущими в России и свободно говорящими по-русски. И даже с нашими, например, эмигрантами в Германию, полностью русскоязычными. Не доведут подобные беседы до добра… Говорить можно про футбол, пиво и женщин. Так лучше будет, однозначно. По интернету, анонимно — пожалуйста (если не забанят). Они не воспринимают и не хотят воспринимать нашу точку зрения принципиально.
На самом деле, да, существует очень серьёзный межцивилизационный конфликт, и все попытки его замазать результата не дали. То есть та концепция отношений с Западом, к которой мы привыкли за последние 30 лет себя полностью исчерпала. Что и стало понятно на последней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, когда маскировать и «гримировать» русофобию уже не получалось от слова совсем.
Самый главный наш переговорщик Сергей Лавров недавно с недовольством и недоумением отметил, что сейчас всё хуже, чем в эпоху Холодной войны. В том плане, что тогда были чёткие правила, а сейчас их нет. То есть все долгие разговоры его с западными коллегами свелись к одному «волшебному» предложению с той стороны: «Или вы делаете так, как мы того хотим, или вам будет плохо». Ну а «плохо» это уже не к Лаврову, это к Шойгу… Обижаться и страдать тут не надо: вон жители Земли Обетованной, так те совсем не страдают, бодры и веселы несмотря на весь кошмар в регионе проживания (где их никто почему-то не любит). Но (что характерно!) дружбой народов и интернационализмом они совсем не страдают и «наш общий дом от Иерусалима до Мекки» строить даже не порываются.
Статьи из этой серии: Россия — США. Квартирный вопрос
Автор: Олег Егоров
Использованы фотографии: www.pravda-tv.ru
На отношения по линии Россия — Америка можно посмотреть ещё с одной, нестандартной, точки зрения, а именно с точки зрения отдельных людей. Людей, ставших популярными и известными и у себя на родине, и за океаном. Японцев много таких, итальянцев, немцев. Несмотря на Вторую мировую. И это как бы объединяет. Люди известные и уважаемые и у себя, и за океаном. Причём одновременно. Примеров много настолько, что смысла приводить нет.
А вот с русскими не всё так просто, не всё так однозначно. Безусловно, автор ни в коей мере не пытался написать «историю русской эмиграции в Америку». Чур, меня. Не сильно интересует меня данная тема, как и сами эмигранты. Разговор немного о другом. Два имени: Абрикосов Алексей Алексеевич и Барышников Михаил Николаевич. Царствие им небесное. То есть прочитал сообщения о их смерти. Покачал головой. Известный физик и известный артист балета. Родились и состоялись именно в России, уехали в Америку…
Вроде бы вот оно, что нас объединяет. Однако потом всплывают некие неприятные и неожиданные подробности. И эти личности, которые вроде бы должны работать на объединение, начинают работать совсем в другую сторону. Самое парадоксальное, что этих двух звёзд, работавших в очень разных сферах, объединяло одно: неприязнь и можно даже сказать ненависть к России.
Нет, живи мы по-прежнему в рамках закрытого СССР, это ещё как-то кто-то мог понять. Не всем, конечно. В сегодняшней России «ненависть к режиму» вызывает вполне определённые вопросы. Даже не так: полное непонимание. Известный танцовщик Барышников категорически отказывался посещать Россию. Нобелевский лауреат Абрикосов демонстративно отказался встречаться с Путиным после получения Нобелевской премии.
Не знаю, возможно, нам всем должно было бы быть стыдно… Но что-то как-то не очень. Не чувствую я глубокого чувства стыда. Скорее гордости за страну, которая дала миру двух этих звёзд. И не только в том плане, что они здесь родились. Нет, «огранка» их таланта прошла тоже в России. Они были столь талантливы, что пробились бы где угодно? Даже в Румынии? Или вы хотите сказать, что в США каждый талантливый ребёнок может бесплатно заниматься балетом/физикой? Вы серьёзно так думаете?
Ребята как-то уезжали «за бугор» уже в зрелом возрасте, будучи вполне состоявшимися личностями. Кстати, при этом в их образование родное советское государство «вбухало» достаточно серьёзные деньги. Понято, что они были слишком горды, чтобы говорить об этом. Но, как мы понимаем, подготовка учёного-физика мирового уровня стоит громадных денег. Подготовка танцора балета мирового уровня тоже стоит недёшево. Нет, талант безусловно необходим, но вот на его отбор и огранку требуются и время, и деньги, и ресурсы. Нужна целая школа теоретической физики/балетная школа.
Родись Абрикосов и Барышников в стране третьего мира (например, Мексике!), они вполне могли бы тупо отбросить копыта от голода и болезней. Или родись они даже в семье русских эмигрантов в США, то они вполне бы могли работать где-нибудь в Макдональдсе. Вот Абрикосов говорил, что в СССР он страдал. Ну а в США он был бы абсолютно счастлив, работая в «Макдаке». Или вы считаете, что правительство США неизбежно вложило бы миллионы в образование безвестного ребёнка эмигрантов? С чего это такое счастье? Господин Абрикосов стал весьма и весьма интересен Соединённым Штатам Америки, уже будучи учёным мирового уровня. А будь он неким мутным диссидентом, умеющим только хаять советскую власть, отношение к нему было бы совсем иным.
Про Барышникова можно сказать аналогично: он не пошёл мыть туалеты «в загранице» просто потому, что кто-то в СССР подготовил из него звезду балета мирового уровня. Так, забесплатно. Нет, я понимаю в «цивилизованных странах» всё полностью аналогично. Талантливый парнишка из народа автоматически получает возможность стать учёным, спортсменом, музыкантом, министром, танцором балета. Связи и деньги не важны, важен талант. Не зря же Америку называют «страной равных возможностей»! И не надо рассказывать басен про кастовость, клановость и диктатуру финансовой олигархии!
На самом деле Барышников и Абрикосов были весьма тепло приняты в США по одной простой причине: в них были уже вложены очень большие деньги. Только поэтому. И тот, и другой были весьма дорогостоящими продуктами большой системы советского балета или советской теоретической физики. То есть миллиону мальчишек мы преподаём физику и получаем после старших классов, института, аспирантуры и прочего… несколько толковых физиков! Что-то подобное и с балетом (хотя тут всё не настолько безумно дорого).
И вот готовые «огранённые бриллианты» с радостью возьмут на Западе, забесплатно конечно. Это кстати краткое описание системы «утечки мозгов». А так что: миллионы русских эмигрантов уехали в США — бери и готовь из их детей гениальных физиков/балерунов. Кстати, не только из России туда эмигрируют, да и американские дети не поголовно идиоты… В чём проблема? Проблема в том, что дорого… Нам бы лучше готового… и забесплатно. Рынок, понимаешь, капитализм. Поэтому лучше даром.
Кстати, у тех российских учёных, которые внезапно решали вернуться на историческую родину, иногда возникали проблемы. То есть «свобода передвижения» есть (если ты нужен), но только в одном направлении.
Как же отблагодарили Абрикосов и Барышников ту страну, которая из них сделала то, чем они стали? Лютая ненависть и презрение. Ничего парадоксального, объяснения тут три: они сбежали на Запад (за дефицитом и длинным баксом, не надо тут петь про «свободу»). Они прекрасно понимали, что «за бугром» им заплатят больше. Ситуация откровенно некрасивая: страна в них вложилась (за счёт рабочих, крестьян и шахтёров), а они её красиво кинули. Поэтому лучшая защита — это нападение. СССР был «ужасным Мордором» и точка.
Второе: чтобы быть успешным на Западе (а этого они хотели прежде всего — успеха), надо «быть в тренде», а русофобия — интегральная часть западной культуры. Поэтому принципиальная позиция: да я русский, но сам я русских ненавижу (видите, как всё одно к одному?).
Ну и третье: и Абрикосов, и Барышников (и иже с ними), к сожалению, являют собой яркий пример так называемого Homo Soveticus. Революция и последующие события, к несчастью, означали для нашей страны жуткий провал в государственном строительстве, экономике, технике, но самое главное — в культуре. Почему главное? Ну остальные провалы, ценой страшных жертв, удалось закрыть… а вот провал в области культуры закрыть удалось несильно. И появилась целая генерация представителей советской элиты (министров, генералов, академиков), которые занимая высшие государственные посты, по уровню культуры не дотягивали даже до среднего класса.
Мы как-то к этому привыкли, но вообще-то для состоявшегося человека гордится и даже бравировать собственной малообразованностью, невоспитанностью и беспардонностью не совсем правильно. «Наглость — второе счастье» и «Мы академиев не кончали» — не совсем то, что характеризует человека с положительной стороны. Но сначала у нас были товарищи в кожанках с маузерами, после социализма появлялись господа в спортивных штанах с волынами… что как бы нас весьма конкретно характеризует.
Так что и Абрикосов, и Барышников — это продукт той самой советской «культур-мультур». Так сказать «мещане во дворянстве» (не смотря на свой профессиональный уровень). Они жутко любили Америку, где такие деньжищи им будут платить… и жутко ненавидели Россию, которая их к этим деньжищам не отпускала. Несмотря на свои навыки, бойкие мещане, не более того. Основная ценность — доллар. Насчёт «свободы» — новой власти (которая платила им те самые «баксы») они демонстрировали полную и абсолютную лояльность. На Россию регулярно и со вкусом плевали. Тот самый «выбор свободы», о котором нам так любят вещать, так вот он как раз предполагает именно выбор свободы вместо неких материальных ценностей/привилегий.
То есть человек материально/карьерно/шкурно что-то теряет, но выбирает свободу. Тут да, без иронии, такой шаг можно и нужно уважать. Это именно то, что делает из человека Человека (с большой буковки). Стремительный рывок за длинным баксом — это нечто иное. Из немного другой оперы, хотя тоже неплохо. Нет, я не против эмиграции, я против того, чтобы «колбасная эмиграция» сопровождалась громкими идеологическими песнопениями о том как всё плохо в России. Раздражает это, как чрезмерно религиозная жрица любви.
Удивляют подобные случаи очень сильно, всегда. Человек уехал из России в Америку, человек благополучен и успешен. Ну, вроде бы жить да радоваться! Но нет, регулярно в адрес России долетают «разоблачающие комментарии». И невольно начинает терзать сомнение: там без этого никак? То есть невозможно быть успешным русским эмигрантом в Америке и при этом абсолютно позитивно относится к своей первой родине? Обязательно демонстрировать ненависть при каждом удобном случае и без оного?
Ещё раз: есть большое (громадное!) количество достаточно успешных японцев, итальянцев, немцев, тайваньцев, корейцев, индусов, которые уехали в США, стали там успешны (или их дети/внуки) и которые весьма позитивно при этом относятся к стране происхождения. Нет, исключения наверняка есть, как без них, но это как раз вполне нормально: все люди разные и на вкус и цвет товарища нет. Все люди разные, в семье не без урода и так далее… но почему в нашей семье одни «уроды»?
С известными российскими эмигрантами (их детьми) всё не так просто, не так однозначно. Нет, в принципе, можно ещё как-то было понять нелюбовь к советской идеологии/советскому строю, хотя порядочный человек в любом случае остаётся порядочным человеком, и как-то обливать грязью ту страну, в которой ты родился (откуда твои предки) достаточно странно, если не сказать больше. Что это, комплекс неполноценности? Холуйское желание угодить новым хозяевам? В любом случае встречных позитивных эмоций это не вызывает, возникает как раз отторжение.
Ну и естественным образом возникают вопросы. Если бы это было, так сказать, разовым случаем, исключением из правил — тогда другое дело, тогда понятно. Но когда это превращается в закономерность… в постсоветскую эпоху… Тут невольно почешешь загривок. Интересная такая, аномалия. Необычная. Отсутствие большого числа известных людей, которые «позитивны» и здесь и там. Которые работая, делая карьеру и будучи известны в США (вообще на Западе) тепло и с любовью отзываются о России.
Подозрения это вызывает практически неизбежно. Холодная война как-никак закончилась, идеологического противостояния больше нет. Откуда тогда «дровишки»? В чём причина? Писатели некоторые, журналисты российского происхождения, уехавшие, собственно говоря, в позднюю советскую/постсоветскую эпоху, живут и работают в Европе/США. И вроде бы языком и ситуацией они владеют, но доброго слова вы от них не дождётесь.
Невольно приходишь к выводу, что информационная/идеологическая ситуация там такова, что позитивный отзыв о России воспринят быть не может/никому не интересен в принципе. То есть подобный «товар» на рынке не востребован никем. А если ты хочешь жить и работать (успешно!) в США/Европе, то надо соответствовать требованиям и стандартам, в которые российский позитив не вписывается принципиально.
То есть просто редактор/издатель/телеведущий/аудитория не готовы воспринимать подобную информацию. Именно поэтому даже с нашими известными спортсменами, живущими там и дающими интервью зарубежным/отечественным СМИ регулярно, случались «забавные» казусы, когда человек начинал говорить в адрес России несколько «странные вещи», причём иногда в рамках совсем небольшого интервью, причём даже российскому изданию.
Нет, безусловно, это всё можно воспринимать в рамках «информационного шума». То есть тупо отфильтровывать. С другой стороны, как-то странно: зачем какому-то там спортсмену политика? Всё-таки это не его стезя — ему бы больше о голах и секундах… Но надо соответствовать тому рынку труда. И обязательно надо обозначить, что текущий режим в России «не есть гут». Согласен, не всегда это и не у всех, но слишком уж часто.
В конце концов, любому из нас тупо проще соответствовать той среде, в которой он живёт и работает. В данном случае — западной/американской. А эта среда удивительным образом включает в себя русофобию. И вот происходит контакт с отечественными журналистами и происходит, так сказать, «моментальное выравнивание потенциала», и молнии проскакивают. Самое забавное, что вся эта радость происходит на фоне официально объявленной «глобализации и толерантности». Не важно, откуда ты — главное, что ты не русский.
То есть официально как бы совсем не важно, кто ты по национальности. Де факто демонстрировать негатив к России и её жителям считается хорошим тоном. Маскировка при этом такая: якобы всё дело в «неправильном режиме». Ну так скажем даже режим 80-х в СССР и сегодняшний режим отличаются чуть меньше, чем полностью. Можно долго спорить о плюсах и минусах того и этого, но их кардинальные различия видны невооружённым взглядом. Россия сегодня и СССР до 86 года — это принципиально разные системы.
Не изменилось только одно — отношение Запада. Чем хороши примеры Абрикосова и Барышникова — они по какой-то странной причине резко негативно относились и к стране Политбюро, и к сегодняшней России. А объединить в одно непрерывное целое ту страну и эту, пожалуй, никому не по зубам. Так что тут дело не в отрицательной оценке конкретных политических условий. То есть Россия с 1984 года изменилась самым кардинальным образом, но на западной русофобии это не сказалось никак. И дело тут не в «режиме». Это простите — откровенное враньё.
Сейчас кто-то бросится доказывать, что Андропов был из системы КГБ, но и текущий президент из недр той самой системы, что как бы намекает… уже смешно. Все попытки рассказать о «преемственности тоталитаризма», не учитывают того факта, что миллионы россиян могут сравнивать, что было до Горбачёва, и что мы имеем сейчас. Сравнивать лоб в лоб очень сложно (зачастую бесполезно), так как это две очень разные системы. Все разговоры о том, что россияне не получили «подлинной свободы» (на что, якобы, были надежды), это даже не повод для обвинений в нечистоплотности, а, так сказать, повод для побития латунными подсвечниками.
И в общем и целом: политические системы очень разные, а отношение к ним практически одинаково негативное. Поэтому теория «отсутствия демократии» не катит никак. А вот теория и практика русофобии отличным образом всё объясняет. В конце 80-х/начале 90-х, когда Россия откровенно падала в пропасть, был краткий миг «дружбы». Но даже когда Ельцин что-то там возразил по поводу баллистических ракет, то в его адрес немедленно посыпались обвинения в «недостаточной демократичности» и «неоцаризме».
То есть им была интересна не «дружба с Россией», а политика бесконечных уступок и сливов с нашей стороны. Как только уступки кончились — кончилась «дружба». Кстати, в 90-е/0-е происходил активный культурный обмен между Россией и Европой (ну связаны мы исторически). Так вот что интересно, совместно снятые фильмы, как и фильмы, снятые для номинации на европейские кинонаграды, вызывали весьма неоднозначную реакцию в России. Критику и откровенное непонимание. Очень часто скандалы. Иногда откровенную ненависть к режиссёрам данных «шедевров». Почему так? Ну, фильмы то снимались про Россию, но как раз под европейского кинозрителя… поэтому у российского они могли вызвать только искреннее изумление (в лучшем случае). Отмазки, что дескать это поначалу всё плохо, а потом всё будет хорошо не катят. «Потом» уже настало, но стало только хуже. Потом были легендарные «4 дня в мае»… Эпическая лента про плохих русских в мае 1945 года. Такой вот был достигнут «консенсус».
Или так вот должен выглядеть консенсус в 2011 году с точки зрения немецкого режиссёра. Также многие в России категорически не поняли и не приняли «Левиафан», но и снимался он отнюдь не для российского зрителя. Ведущие (и не ведущие) российские кинорежиссёры прекрасно понимают: чтобы добыть награды в Европе/США надо снимать кино, в котором Россия хорошей быть не может. Потом его, правда, смотрят в РФ и задают неудобные вопросы. То есть, чёрт подери, через 3 десятилетия после окончания Холодной войны невозможно снять фильм о России, который будет одинаково понятен/приятен и русскому, и европейцу.
Такой фильм снять невозможно. Видимо надо в таких случаях снимать под одним названием два абсолютно разные фильма для России и для Европы (а ля «1984» -ый), иначе консенсуса нам не видать. А ведь это не политика — это культура. Вроде бы тут «вопрос Крыма» отсутствует. Но взаимопонимание также отсутствует полностью. Через 30 лет после Холодной войны.
Именно поэтому действия министра культуры Швыдкого по «реституции» в пользу Германии вызвали в России искреннее недоумение, а вот с точки зрения немцев — всё нормально. При этом им России ничего возвращать не надо — они жертвы. То есть ситуация, к сожалению, такова, что говорить о каком-то «компромиссе» очень сложно. С точки зрения жителей США/Европы подобный «компромисс» — это безоговорочное принятие Россией западной системы взглядов/ценностей.
В текущей же реальности мы при контактах с европейцами/американцами имеем постоянные конфликты и скандалы, основой которых служит та самая русофобия и скрывать которые становится всё сложнее и сложнее. Широко и официально принятая государственная теория интернационализма/дружбы с Европой (мы, кстати, до сих пор от неё не отказались) со всей очевидностью не работает.
Совсем уж наглядно это стало после антироссийских санкций и открытой травли наших спортсменов. Кстати, просто за то, что они русские. При этом их западные коллеги зачастую допускали откровенно националистические/хамские высказывания. И никто не извинялся. То есть в адрес своего коллеги по спорту можно сказать что-то грязное, только потому что он «не той» национальности. И это как бы нормально.
Даже при личном (профессиональном) общении и даже за кружкой пива, с европейцами можно обсуждать в принципе любую тему, но политики касаться не желательно. Категорически. Ничего хорошего это не даст. Даже с западноевропейцами, годами живущими в России и свободно говорящими по-русски. И даже с нашими, например, эмигрантами в Германию, полностью русскоязычными. Не доведут подобные беседы до добра… Говорить можно про футбол, пиво и женщин. Так лучше будет, однозначно. По интернету, анонимно — пожалуйста (если не забанят). Они не воспринимают и не хотят воспринимать нашу точку зрения принципиально.
На самом деле, да, существует очень серьёзный межцивилизационный конфликт, и все попытки его замазать результата не дали. То есть та концепция отношений с Западом, к которой мы привыкли за последние 30 лет себя полностью исчерпала. Что и стало понятно на последней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, когда маскировать и «гримировать» русофобию уже не получалось от слова совсем.
Самый главный наш переговорщик Сергей Лавров недавно с недовольством и недоумением отметил, что сейчас всё хуже, чем в эпоху Холодной войны. В том плане, что тогда были чёткие правила, а сейчас их нет. То есть все долгие разговоры его с западными коллегами свелись к одному «волшебному» предложению с той стороны: «Или вы делаете так, как мы того хотим, или вам будет плохо». Ну а «плохо» это уже не к Лаврову, это к Шойгу… Обижаться и страдать тут не надо: вон жители Земли Обетованной, так те совсем не страдают, бодры и веселы несмотря на весь кошмар в регионе проживания (где их никто почему-то не любит). Но (что характерно!) дружбой народов и интернационализмом они совсем не страдают и «наш общий дом от Иерусалима до Мекки» строить даже не порываются.
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Автор: Олег Егоров
Использованы фотографии: www.pravda-tv.ru
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