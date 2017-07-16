Макрон: переговоры с Путиным вывели сотрудничество сторон по Сирии на новый уровень

После переговоров с российским президентом в Версале я констатирую, что мы продвигаемся по этому вопросу. Сотрудничество между нашими службами на местности поднялось на совершенно иной, чем прежде, уровень,

Я намерен занимать жесткую позицию относительно использования кем-либо химического оружия в Сирии. В том случае, если это произойдет, я обеспечил, чтобы Франция на деле дала на это операционный ответ еще прежде, чем она прибегнет к словам. Я также требую предоставить доступ гуманитарной помощи с тем, чтобы обеспечить спасение гражданского населения в зоне боев. Таковы установленные мною две красные линии по сирийскому досье,

Владимир Путин является союзником Башара Асада. Я же придерживаюсь позиции, которая заключается в том, что не считаю отстранение от власти Башара Асада обязательным условием для каких-либо дальнейших инициатив по Сирии. Но в то же время я веду поиск тех мер, которые позволили бы осуществить восстановление в этом регионе, покончив при этом с терроризмом,