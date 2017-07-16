Макрон: переговоры с Путиным вывели сотрудничество сторон по Сирии на новый уровень
Переговорам в Версале с президентом РФ Владимиром Путиным значительно продвинули сотрудничество сторон по сирийской проблеме, передает ТАСС заявление французского лидера Эмманюэля Макрона.
При этом он указал на некоторые различия во взглядах на сирийскую проблему.
Макрон отметил, что в этом его взгляды отличаются также от позиции предшественника – Франсуа Олланда.
Напомним, первые переговоры между Путиным и Макроном состоялись 29 мая, они продолжались около 3 часов. Президент РФ посетил Францию по приглашению французского лидера.
После переговоров с российским президентом в Версале я констатирую, что мы продвигаемся по этому вопросу. Сотрудничество между нашими службами на местности поднялось на совершенно иной, чем прежде, уровень,сказал президент Франции.
Я намерен занимать жесткую позицию относительно использования кем-либо химического оружия в Сирии. В том случае, если это произойдет, я обеспечил, чтобы Франция на деле дала на это операционный ответ еще прежде, чем она прибегнет к словам. Я также требую предоставить доступ гуманитарной помощи с тем, чтобы обеспечить спасение гражданского населения в зоне боев. Таковы установленные мною две красные линии по сирийскому досье,добавил Макрон.
При этом он указал на некоторые различия во взглядах на сирийскую проблему.
Владимир Путин является союзником Башара Асада. Я же придерживаюсь позиции, которая заключается в том, что не считаю отстранение от власти Башара Асада обязательным условием для каких-либо дальнейших инициатив по Сирии. Но в то же время я веду поиск тех мер, которые позволили бы осуществить восстановление в этом регионе, покончив при этом с терроризмом,сказал президент.
Макрон отметил, что в этом его взгляды отличаются также от позиции предшественника – Франсуа Олланда.
Напомним, первые переговоры между Путиным и Макроном состоялись 29 мая, они продолжались около 3 часов. Президент РФ посетил Францию по приглашению французского лидера.
Использованы фотографии: GETTY IMAGES
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