12:43 16 июля

Макрон: переговоры с Путиным вывели сотрудничество сторон по Сирии на новый уровень

Переговорам в Версале с президентом РФ Владимиром Путиным значительно продвинули сотрудничество сторон по сирийской проблеме, передает ТАСС заявление французского лидера Эмманюэля Макрона.

Макрон: переговоры с Путиным вывели сотрудничество сторон по Сирии на новый уровень


После переговоров с российским президентом в Версале я констатирую, что мы продвигаемся по этому вопросу. Сотрудничество между нашими службами на местности поднялось на совершенно иной, чем прежде, уровень,
сказал президент Франции.


Я намерен занимать жесткую позицию относительно использования кем-либо химического оружия в Сирии. В том случае, если это произойдет, я обеспечил, чтобы Франция на деле дала на это операционный ответ еще прежде, чем она прибегнет к словам. Я также требую предоставить доступ гуманитарной помощи с тем, чтобы обеспечить спасение гражданского населения в зоне боев. Таковы установленные мною две красные линии по сирийскому досье,
добавил Макрон.

При этом он указал на некоторые различия во взглядах на сирийскую проблему.

Владимир Путин является союзником Башара Асада. Я же придерживаюсь позиции, которая заключается в том, что не считаю отстранение от власти Башара Асада обязательным условием для каких-либо дальнейших инициатив по Сирии. Но в то же время я веду поиск тех мер, которые позволили бы осуществить восстановление в этом регионе, покончив при этом с терроризмом,
сказал президент.

Макрон отметил, что в этом его взгляды отличаются также от позиции предшественника – Франсуа Олланда.

Напомним, первые переговоры между Путиным и Макроном состоялись 29 мая, они продолжались около 3 часов. Президент РФ посетил Францию по приглашению французского лидера.

Использованы фотографии: GETTY IMAGES
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Tusv Сегодня, 12:29
    Но в то же время я веду поиск тех мер, которые позволили бы осуществить восстановление в этом регионе, покончив при этом с терроризмом,

    Словеса. Восстановление чего? Мир нужен. А не балтология
    Tusv
    1. сибиралт Сегодня, 12:33
      Побольше беженцев французам и Макрон еще не так запоет. bully
      сибиралт
      1. Logall Сегодня, 12:41
        Цитата: сибиралт
        Побольше беженцев французам и Макрон еще не так запоет. bully

        Тех кто едет в Европу беженцами назвать трудно...
        Logall
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 12:30
    заявление французского лидера Эмманюэль-2. Золотой мальчик чего-то промолвил?Когда к ВВП с пивом придёт в Кремль,тогда и разговор.Может-быть-будет.Если пропустят.
    ВЕРЕСК
  3. Черный_Ватник Сегодня, 12:32
    На встречу с Макроном нужно Наину Ельцину отправлять, чтобы похотливый юнец растекся и согласился на все.
    Черный_Ватник
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:33
    ... пытается продвинуться в один ряд с Темнейшим... но когда ВВП дела делал, макроша учительницу в школе охмурял... laughing
    a.s.zzz888
  5. изя топ Сегодня, 12:40
    а там и хранцузы есть? belay воюют с игил(з.в РФ) так же,как в своё время с гитлером?
    изя топ
Картина дня