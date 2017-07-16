«Змей Горыныч» выжигает боевиков в Дамаске
В Сети появилось видео, сделанное военнослужащими САА, на кадрах которого можно увидеть боевое применение «Метеорита». Сирийские солдаты засняли момент атаки УР-77 на укрепленную позицию боевиков под Дамаском. Выпущенный снаряд точно поразил одно из зданий, в котором засели террористы. Кроме того, бойцы правительственных войск запечатлели этот момент не только с земли, но и с воздуха при помощи квадрокоптера, оборудованного видеокамерой.
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