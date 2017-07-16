Кто в Белом доме хозяин? Обама продолжает поздравлять новых граждан США

Мой муж, родившийся в Великобритании, приносит присягу при получении гражданства. В папке для новоявленных американцев приветственное письмо от президента Обамы,

Лица, вступающие в гражданство США, почему-то до сих пор получают из Белого дома традиционные поздравления, подписанные бывшим президентом страны Бараком Обамой, передает ТАСС сообщение британской газеты The Independent.Некая Аиши Султан рассказала в своем «Твиттере», что ее муж, имеющий британское происхождение, при вступлении в американское гражданство получил стандартный приветственный пакет, который прилагается к паспорту США. На поздравлении из Белого дома можно отчетливо увидеть факсимиле Обамы.Это значит, что американская администрация так и не удосужилась сменить шаблон на подобных открытках за те почти уже шесть месяцев, что минули со дня инаугурации Трампа, состоявшейся 20 января.цитирует газета сообщение Аиши.Издание добавило, что Белый дом пока никак не отреагировал на данный инцидент.