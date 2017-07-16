16:56 16 июля

Кто в Белом доме хозяин? Обама продолжает поздравлять новых граждан США

Лица, вступающие в гражданство США, почему-то до сих пор получают из Белого дома традиционные поздравления, подписанные бывшим президентом страны Бараком Обамой, передает ТАСС сообщение британской газеты The Independent.

Кто в Белом доме хозяин? Обама продолжает поздравлять новых граждан США


Некая Аиши Султан рассказала в своем «Твиттере», что ее муж, имеющий британское происхождение, при вступлении в американское гражданство получил стандартный приветственный пакет, который прилагается к паспорту США. На поздравлении из Белого дома можно отчетливо увидеть факсимиле Обамы.




Это значит, что американская администрация так и не удосужилась сменить шаблон на подобных открытках за те почти уже шесть месяцев, что минули со дня инаугурации Трампа, состоявшейся 20 января.

Мой муж, родившийся в Великобритании, приносит присягу при получении гражданства. В папке для новоявленных американцев приветственное письмо от президента Обамы,
цитирует газета сообщение Аиши.

Издание добавило, что Белый дом пока никак не отреагировал на данный инцидент.

Использованы фотографии: Procopio/Fotogramma/Ropi, twitter.com/AishaS
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Комментарии 22

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  1. Владимирец Сегодня, 13:02
    "американская администрация так и не удосужилась сменить шаблон на подобных открытках за те почти уже шесть месяцев, что минули со дня инаугурации Трампа, состоявшейся 20 января."

    Какая-то секретутка упорно не желает признавать тот факт, что Клинтон проиграла. yes А может и того хуже... русские хакеры подписывают, они могут. bully
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:06
      Женя , привет ! hi
      Цитата: Владимирец
      А может и того хуже... русские хакеры подписывают, они могут.

      Вряд ли . Если бы наши хакеры влезли - стояла бы подпись ВВП . lol
      bouncyhunter
      1. ЛукичЪ Сегодня, 13:16
        Цитата: bouncyhunter
        Вряд ли . Если бы наши хакеры влезли - стояла бы подпись ВВП .

        ещё не время раскрываться. вот когда от трампа отстанут...
        ЛукичЪ
        1. vovanpain Сегодня, 13:49
          Кто в Белом доме хозяин? Обама продолжает поздравлять новых граждан США

          Кто в Белом Доме хозяин? request Странный вопрос.ФРС-кто же еще. bully
          vovanpain
      2. Владимирец Сегодня, 13:18
        Цитата: bouncyhunter
        стояла бы подпись ВВП .

        Паша, ну это конкретное палево. no Привет. hi Да и
        Цитата: ЛукичЪ
        ещё не время раскрываться
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:19
          А фигли шифроваться - один хрен на нас всё повесят . soldier lol
          bouncyhunter
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:09
      русские хакеры подписывают, они могут. bully

      ... если бы наши, то бумага пахла бы водкой и селёдкой... laughing
      a.s.zzz888
      1. ЛукичЪ Сегодня, 13:18
        Цитата: a.s.zzz888
        если бы наши, то бумага пахла бы водкой и селёдкой...

        и с текстом песни "Ой мороз, мороз...." laughing
        ЛукичЪ
        1. Владимирец Сегодня, 13:22
          Цитата: a.s.zzz888
          то бумага пахла бы водкой и селёдкой...

          Цитата: ЛукичЪ
          и с текстом песни "Ой мороз, мороз...."

          Как то так.
          Владимирец
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:26
            Как то так.

            ...сморило... good
            a.s.zzz888
          2. ЛукичЪ Сегодня, 14:01
            Цитата: Владимирец
            Как то так.

            так много паспортов выдали? belay
            ЛукичЪ
    3. сибиралт Сегодня, 13:45
      Похоже, Обама разбросал свои факсимиле по всему белому дому, а новой уборщицы у Трампа пока нет. bully
      сибиралт
      1. ЛукичЪ Сегодня, 14:02
        Цитата: сибиралт
        а новой уборщицы у Трампа пока нет.

        ну на всём экономит. что значит миллионер laughing
        ЛукичЪ
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:03
    Это значит, что американская администрация так и не удосужилась сменить шаблон

    ... да, полнейший бардак в их администрации... может бубуин ещё и свою зарплату получает, по старой памяти? laughing
    a.s.zzz888
    1. ЛукичЪ Сегодня, 13:18
      Цитата: a.s.zzz888
      может бубуин ещё и свою зарплату получает, по старой памяти?

      у клинтонши
      ЛукичЪ
  3. san4es Сегодня, 13:10
    ...Нормальный снимок...можно "Линию жизни" разглядеть (кто понимает) ...её пересекает Линия метро yes
    san4es
    1. Владимирец Сегодня, 14:03
      Цитата: san4es
      (кто понимает)

      Ну и растолковали бы нам, не хе.. хиромантам, что Вы там увидели. request
      Владимирец
      1. san4es Сегодня, 15:54
        Цитата: Владимирец
        Цитата: san4es
        (кто понимает)

        Ну и растолковали бы нам, не хе.. хиромантам, что Вы там увидели. request

        ...Могу показать возможное будущее
        san4es
  4. изя топ Сегодня, 13:25
    никак барак обамы в трампункт не перекрасят?
    изя топ
  5. Berkut24 Сегодня, 14:58
    Хозяев в Белом доме два - то Ротшильд, то Рокфеллер. А им пофигу что за штампик стоит на справке о вступлении новых баранов в стадо.
    Berkut24
  6. Злой 55 Сегодня, 16:04
    Бамбама жил,Бамбама жив,Бамбама будет жить..)))
    Злой 55
  7. DEZINTO Сегодня, 16:47
    Первый черно-белый президент laughing
    DEZINTO
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