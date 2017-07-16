Клинцевич: при решении вопроса КНДР необходимо соблюдать принцип взаимности

Россия сожалеет, что в КНДР отказались вести переговоры с США по ядерной программе, но такая реакция Пхеньяна была вполне предсказуема,

Должен констатировать, что Запад достаточно прохладно встретил эту инициативу России и Китая, расценив ее как нереалистичную, ничего в то же время не предложив взамен,

Россия вновь предлагает вернуться к принципам "взаимности", содержащимся в нашем совместном с Китаем заявлении, считая, что в целях разрешения этого опаснейшего конфликта нельзя отвергать с порога ничего, что имеет шансы на успех,