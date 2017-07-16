Клинцевич: при решении вопроса КНДР необходимо соблюдать принцип взаимности
Москва призывает США, Южную Корею и КНДР соблюдать принцип взаимности при решении вопроса о ядерном разоружении Пхеньяна, передает РИА Новости заявление замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франца Клинцевича.
Ранее Пхеньян заявил в ответ на призывы США «усилить глобальное давление на КНДР», что не собирается обсуждать свою ядерную программу до тех пор, пока Вашингтон не прекратит «враждебную политику».
По его словам, «Россия по-прежнему считает, что конфликт на Корейском полуострове может быть урегулирован при соблюдении его сторонами двух взаимосвязанных условий: объявления КНДР моратория на испытания ядерного оружия и пуски баллистических ракет, а также отказа США и Южной Кореи от проведения совместных военных учений у границ Северной Кореи».
В результате идет дальнейшая эскалация напряженности на Корейском полуострове, «создающая угрозу и для других районов мира», отметил он.
Ранее Пхеньян заявил в ответ на призывы США «усилить глобальное давление на КНДР», что не собирается обсуждать свою ядерную программу до тех пор, пока Вашингтон не прекратит «враждебную политику».
Россия сожалеет, что в КНДР отказались вести переговоры с США по ядерной программе, но такая реакция Пхеньяна была вполне предсказуема,сказал сенатор.
По его словам, «Россия по-прежнему считает, что конфликт на Корейском полуострове может быть урегулирован при соблюдении его сторонами двух взаимосвязанных условий: объявления КНДР моратория на испытания ядерного оружия и пуски баллистических ракет, а также отказа США и Южной Кореи от проведения совместных военных учений у границ Северной Кореи».
Должен констатировать, что Запад достаточно прохладно встретил эту инициативу России и Китая, расценив ее как нереалистичную, ничего в то же время не предложив взамен,добавил Клинцевич.
В результате идет дальнейшая эскалация напряженности на Корейском полуострове, «создающая угрозу и для других районов мира», отметил он.
Россия вновь предлагает вернуться к принципам "взаимности", содержащимся в нашем совместном с Китаем заявлении, считая, что в целях разрешения этого опаснейшего конфликта нельзя отвергать с порога ничего, что имеет шансы на успех,подчеркнул сенатор.
Использованы фотографии: http://oprf.ru/
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