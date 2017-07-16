16:56 16 июля

Клинцевич: при решении вопроса КНДР необходимо соблюдать принцип взаимности

Москва призывает США, Южную Корею и КНДР соблюдать принцип взаимности при решении вопроса о ядерном разоружении Пхеньяна, передает РИА Новости заявление замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франца Клинцевича.

Клинцевич: при решении вопроса КНДР необходимо соблюдать принцип взаимности


Ранее Пхеньян заявил в ответ на призывы США «усилить глобальное давление на КНДР», что не собирается обсуждать свою ядерную программу до тех пор, пока Вашингтон не прекратит «враждебную политику».


Россия сожалеет, что в КНДР отказались вести переговоры с США по ядерной программе, но такая реакция Пхеньяна была вполне предсказуема,
сказал сенатор.

По его словам, «Россия по-прежнему считает, что конфликт на Корейском полуострове может быть урегулирован при соблюдении его сторонами двух взаимосвязанных условий: объявления КНДР моратория на испытания ядерного оружия и пуски баллистических ракет, а также отказа США и Южной Кореи от проведения совместных военных учений у границ Северной Кореи».

Должен констатировать, что Запад достаточно прохладно встретил эту инициативу России и Китая, расценив ее как нереалистичную, ничего в то же время не предложив взамен,
добавил Клинцевич.

В результате идет дальнейшая эскалация напряженности на Корейском полуострове, «создающая угрозу и для других районов мира», отметил он.

Россия вновь предлагает вернуться к принципам "взаимности", содержащимся в нашем совместном с Китаем заявлении, считая, что в целях разрешения этого опаснейшего конфликта нельзя отвергать с порога ничего, что имеет шансы на успех,
подчеркнул сенатор.

Использованы фотографии: http://oprf.ru/
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Комментарии 33

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  1. Владимирец Сегодня, 13:23
    "Москва призывает США, Южную Корею и КНДР соблюдать принцип взаимности при решении вопроса о ядерном разоружении Пхеньяна"

    Отличный принцип, КНДР останавливает ядерную программу, а США уничтожает своё ЯО. winked
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:28
      Если одной из сторон не нужно мирное разрешение , то никакие переговоры ни к чему не приведут . Минские соглашения тому живой пример .
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:35
        bouncyhunter Сегодня, 13:28 ↑
        Если одной из сторон не нужно мирное разрешение , то никакие переговоры ни к чему не приведут .

        ... и не приведи Господь! ... северяне тут у нас - рукой подать, если что мало ни кому не покажется...
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:42
          Серёга , матрасы всеми силами будут стараться сохранить этот очаг напряжённости в регионе .
          bouncyhunter
        2. Incvizitor Сегодня, 14:24
          и не приведи Господь!

          Если место северян будут амерзские бандиты.
          Incvizitor
      2. ЛукичЪ Сегодня, 14:04
        Цитата: bouncyhunter
        Если одной из сторон не нужно мирное разрешение , то никакие переговоры ни к чему не приведут .

        как мне кажется южане не против. да вот матрасники не разрешают
        ЛукичЪ
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:07
          Сергей , тебе не кажется . Так примерно и обстоят дела на Корейском п-ове .
          bouncyhunter
          1. ЛукичЪ Сегодня, 15:28
            Цитата: bouncyhunter
            Так примерно и обстоят дела на Корейском п-ове

            один народ. никому война не нужно
            ЛукичЪ
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:54
              Цитата: ЛукичЪ
              один народ. никому война не нужно

              Кроме матрасов , есессна . Им не столько война нужна , сколько постоянный очаг напряжённости .
              bouncyhunter
    2. Pirogov Сегодня, 13:28
      Цитата: Владимирец
      Отличный принцип, КНДР останавливает ядерную программу, а США уничтожает своё ЯО.

      Вы как я посмотрю фантастики начитались .)))
      Pirogov
      1. Владимирец Сегодня, 13:35
        Цитата: Pirogov
        Вы как я посмотрю фантастики начитались

        Далее КНДР пилит свои ракеты, а США авианосцы. yes
        Владимирец
        1. Logall Сегодня, 13:42

          Далее КНДР пилит свои ракеты, а США корейцам головы! На меньшее янки не согласятся...
          Logall
        2. bouncyhunter Сегодня, 13:44
          Цитата: Владимирец
          Далее КНДР пилит свои ракеты, а США авианосцы.

          А потом приходят русские с китайцами и дают лещей и пенделей матрасам . Хэппи-энд . lol
          bouncyhunter
          1. vovanpain Сегодня, 13:52
            Цитата: bouncyhunter
            Хэппи-энд

            Братка,а как кино то называется?Посмотрел бы с удовольствием. yes
            vovanpain
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:56
              Цитата: vovanpain
              а как кино то называется?

              Его ещё не сняли , но точно снимут : либо наши , либо китайцы . Если наши - название будет явно эпическое , типа "Трындец Матрасии" . lol
              Цитата: vovanpain
              Посмотрел бы с удовольствием

              Уверен , что по кассовым сборам этот фильм побьёт все мыслимые и немыслимые рекорды . yes
              bouncyhunter
              1. vovanpain Сегодня, 13:58
                Цитата: bouncyhunter
                то по кассовым сборам этот фильм побьёт все мыслимые и немыслимые рекорды .

                good good drinks
                vovanpain
            2. ЛукичЪ Сегодня, 14:07
              Цитата: vovanpain
              Братка,а как кино то называется?

              пока ток сценарий. не всех актёров и дублёров подобрали
              ЛукичЪ
        3. Pirogov Сегодня, 13:44
          Цитата: Владимирец
          Далее КНДР пилит свои ракеты, а США авианосцы.

          Вы подняли мне настроение ,благодарю.)))
          Pirogov
        4. ЛукичЪ Сегодня, 14:06
          Цитата: Владимирец
          Далее КНДР пилит свои ракеты, а США авианосцы

          good и бомбардировщики под нож
          ЛукичЪ
    3. сибиралт Сегодня, 14:01
      Ну, откажутся они от учений, но под этот "шумок" в Южной Корее установили американские системы ПРО. Ни нам, ни Китаю от этого не легче.
      сибиралт
  2. Zibelew Сегодня, 13:25
    Франц Клинцевич легендарная личность. Любит отдохнуть не заплатив. Общероссийской общественной организации «Инвалиды войны» – собственнику санатория «Русь» пришлось обращаться в суд.
    В начале лета Рузский народный суд Московской области обязал главу Российского союза ветеранов Афганистана, члена Совета федерации Франца Клинцевича оплатить пребывание и лечение в санатории «Русь», где компания, состоявшая из 10 человек (сам Клинцевич, замглавы РСВА Владимир Костюченко, а также две их спутницы и родственники с детьми) отдохнула почти на миллион и уехала, не расплатившись. Персонально Клинцевич, проживавший в президентском люксе с некой дамой, остался должен 285 тысяч рублей. Руководство санатория долгое время не решалось предъявить счет к оплате, но в конце концов обратилось в суд – и получило поддержку в суде первой, а затем и второй инстанции. Московский областной суд подтвердил решение Рузского народного суда о взыскании долга. Сумму, правда, несколько урезали: истец просил вернуть 990 тысяч (стоимость проживания в санатории с усиленным питанием и медицинским обслуживанием, как было указано в выданных путевках), а «присудили» 808 тысяч.
    Источник: https://versia.ru/senatoru-francu-klincevichu-vse
    -zhe-pridetsya-zaplatit-285-tysyach-rublej-za-nov
    ogodnij-otdyx-v-sanatorii-rus

    Удивительная история: сенатор Клинцевич отдохнул на 300 тысяч рублей в новогодние каникулы, решил не платить и наслал на реабилитационный центр для инвалидов войны проверки. В итоге суд сенатора все-таки обязал поделиться деньгами — так тот сказал, что никогда в этом центре не жил, а камеры наблюдения все врут, и женщин, с которыми он там был, тоже в глаза не видел.
    Zibelew
    1. Соломон Кейн Сегодня, 13:42
      Да-а! У меня о Франце Адамовиче было иное мнение..... Но гены видно сильнее, а халява слаще..., для детей Давидовых........
      Соломон Кейн
      1. Zibelew Сегодня, 13:45
        Непонятно почему он не сенатствует в Израиле.
        Zibelew
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:51
          Вы хотели сказать " не кнессенгует"....
          Старая еврейская мудрость: " Ореол обитания евреев - там, где удобно и есть "свой маленький гешефт", то есть весь мир".
          Соломон Кейн
        2. tamnun Сегодня, 13:54
          Цитата: Zibelew
          Непонятно почему он не сенатствует в Израиле.

          наверное потому что он поляк
          tamnun
          1. Соломон Кейн Сегодня, 14:00
            Шалом, Уважаемые! hi
            Соломон Кейн
          2. Zibelew Сегодня, 14:00
            Цитата: tamnun
            наверное потому что он поляк

            Спасибо, не знал.
            Zibelew
          3. Владимирец Сегодня, 14:09
            Цитата: tamnun
            наверное потому что он поляк


            laughing
            Владимирец
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:30
    Должен констатировать, что Запад достаточно прохладно встретил эту инициативу России и Китая, расценив ее как нереалистичную, ничего в то же время не предложив взамен,добавил Клинцевич.

    ... ну это в духе гейропы - обхаять, пройтись толпой по улице, взявшись за ручки, опять собраться, нажраться, и в тину...
    a.s.zzz888
  4. Olegater Сегодня, 13:58
    Добрый день Уважаемые форумчане!
    Прочитал статью. Об этой информации могли и не писать - так как Россию (в смысле МИДа) и его высказываний и продвижения всех мирных предложений не рассматривают как сильного и самостоятельного игрока к которому прислушиваются. Мы видим игнорирование по "минску", а короче говоря клали прибор на договоренности даже хохломесто. А в этом случае игроки по серьезнее и отступать они от своих правил не намерены. Если в этом регионе сошлись интересы то туши свет. Утешает, что вероятнее всего напряженность создана в плане увеличения экономи какой то из сторон. А военные игрища только ширма. И по поводу клинца францевича полезный .......... человек в смысле распространения слухов но не более.
    Olegater
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:47
      Olegater И по поводу клинца францевича полезный .......... человек в смысле распространения слухов но не более.

      Ни хотите его место занять о мудрейший? Видимо он должен был (чтобы таким как вы угодить) ТМВ США объявить....
      DOCTOR ZLO
  5. Incvizitor Сегодня, 14:22
    Без хорошей армии и ПРО/ПВО даже думать не стоит о ядерном разоружении, вот у Милошевича ЯО не было и Югославии не стало а если бы было всё могло бы быть по другому, сейчас, во времена американского террора всегда надо быть при оружии.
    Incvizitor
  6. Николай Фёдоров Сегодня, 15:49
    Москва призывает США, Южную Корею и КНДР соблюдать принцип взаимности при решении вопроса о ядерном разоружении Пхеньяна, передает РИА Новости заявление замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франца Клинцевича.

    Браво, Клинцевич! drinks hi soldier Такие переговоры помощнее Минских соглашений могут оказаться... Если главное условие - взаимность, то вместе с КНДР ядерному разоружению (полному! yes ) должны подвергнуться и США. В общем, мы - за полное ядерное разоружение КНДР и США. drinks .
    Николай Фёдоров
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