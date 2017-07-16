16:56 16 июля

Трамп потребовал от Мэй «приструнить» британских журналистов

Дональд Трамп призвал премьер-министра Британии Терезу Мэй обеспечить ему теплый прием в Соединенном Королевстве, иначе он не назначит дату визита, передает РИА Новости сообщение таблоида Sun.



По данным газеты, ссылающейся на дипломатов, Президент США в частном телефонном разговоре подчеркнул, что в последнее время его политика в Великобритании не освещается слишком позитивно.


Вы же знаете, какова британская пресса,
ответила Мэй.

Я все еще хочу приехать, но мне не к спеху. Поэтому, если вы можете решить этот вопрос для меня, все было бы гораздо проще. Я приеду, когда буду знать, что мне окажут хороший прием, не раньше,
отреагировал на ее реплику Трамп.

По словам источника газеты, премьер-министр «пыталась объяснить, что у нее нет такой власти, чтобы диктовать, какие решения газеты и СМИ могут принять по поводу освещения его визита», однако президент заявил, что «не согласует дату (визита) до тех пор, пока люди не будут поддерживать его приезд».

Официальные лица эту информацию не комментируют.

Ранее британская Times сообщила, что Трамп может посетить Британию в 2018 году. По данным газеты, обсуждаются даты в начале следующего года. В Белом доме заявили, дата визита президента в Великобританию пока не согласована.

Использованы фотографии: http://politobzor.net
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Комментарии 25

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 14:04
    своих бы приструнил для начала)
    Черный_Ватник
    1. oleg-gr Сегодня, 14:05
      Ха, ха 3 разА. Когда Западу выгодно, они вспоминают про свободу слова и четвертую власть. А также про диктаторов во власти. В РФ уже давно "диктатура", с их точки зрения.
      oleg-gr
      1. Соломон Кейн Сегодня, 14:12
        Чисто Трамповский райдер! Вот только почему его концертный директор, дядя Рекс не озвучил????
        Соломон Кейн
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:13
          Дональд Трамп призвал премьер-министра Британии Терезу Мэй обеспечить ему теплый прием в Соединенном Королевстве, иначе он не назначит дату визита

          Костя , тебе это ничего не напоминает ? wink
          bouncyhunter
          1. Соломон Кейн Сегодня, 15:21
            Да,да, Паш, примерно так......
            Соломон Кейн
    2. ЛукичЪ Сегодня, 14:13
      Цитата: Черный_Ватник
      своих бы приструнил для начала)

      своих низяяяяяя, демократия. а с чужими чего церемониться
      ЛукичЪ
    3. сибиралт Сегодня, 14:14
      Скорее всего, это надуманный повод не ехать к бритам. Трамп не из обидчевых. Он не Обама.
      сибиралт
    4. soroKING Сегодня, 14:48
      будити дразниться, я с вами дружить не буду no
      soroKING
  2. Olegater Сегодня, 14:09
    Интересно, что он добивается? Своими действиями он действительно приобретает многих врагов. Очень сильных и коварных. И дождется либо отставки либо пули. его первоначальные намерения были хороши, но к сожалению исполнение и исполнители как то подкачали.
    Olegater
    1. ЛукичЪ Сегодня, 14:14
      Цитата: Olegater
      И дождется либо отставки либо пули.

      ну пали это маловероятно. второй способ проще и малозатратнее
      ЛукичЪ
      1. Olegater Сегодня, 14:18
        Главное, что бы они не обвинили Россию в каком либо происшествии с Трампом и это им может вполне удастся - так как зомбирование идет успешно.
        Olegater
        1. ЛукичЪ Сегодня, 14:32
          Цитата: Olegater
          что бы они не обвинили Россию в каком либо происшествии с Трампом

          убрали провалившегося агента. ну или резидента laughing
          ЛукичЪ
  3. Владимирец Сегодня, 14:13
    "Я приеду, когда буду знать, что мне окажут хороший прием, не раньше"
    Дональд, да там жрать нечего, в этой Британии, давай к нам.
    Владимирец
    1. ЛукичЪ Сегодня, 14:33
      Цитата: Владимирец
      "Я приеду, когда буду знать, что мне окажут хороший прием, не раньш

      к нам давай, такой закуски под водочку нигде не найдёшь. и про Аляску порешаем заодно wink
      ЛукичЪ
    2. Соломон Кейн Сегодня, 14:44
      Ему за рюмаху нашей беленькой Конгресс плешь 3 года проедать будет, типа с алкоголем получил шифровку из Кремля - "С2Н5ОН - новый русский хакерский вирус"
      Соломон Кейн
    3. Дуплет Сегодня, 14:57
      Цитата: Владимирец
      "Я приеду, когда буду знать, что мне окажут хороший прием, не раньше"
      Дональд, да там жрать нечего, в этой Британии, давай к нам.

      После поездки к нам, его дома съедят, может даже в прямом смысле))..
      Дуплет
      1. ЛукичЪ Сегодня, 15:00
        Цитата: Дуплет
        После поездки к нам, его дома съедят, может даже в прямом смысле))..

        да после такой закуси и в отставку не страшно laughing
        ЛукичЪ
  4. Горный стрелок Сегодня, 14:15
    Скоро они будут "на брюхе" пресмыкаться перед журналистами? Как бы не так. Скорее придумают механизм манипулирования "четвёртой властью"...
    Горный стрелок
    1. ЛукичЪ Сегодня, 14:35
      Цитата: Горный стрелок
      Скорее придумают механизм манипулирования "четвёртой властью"...

      они и так её манипулируют. только признаваться в этом не принято
      ЛукичЪ
  5. изя топ Сегодня, 14:25
    какой обидчивый през what это он ещё не знает,что на стенах в евросортирах про него пишут yes
    изя топ
  6. Masya Masya Сегодня, 14:35
    ха-ха! !сателлитов воспитывает.... wassat
    Masya Masya
    1. Соломон Кейн Сегодня, 14:46
      ....не воспитывает - приручает......
      Соломон Кейн
      1. ЛукичЪ Сегодня, 15:34
        Цитата: Соломон Кейн
        ....не воспитывает - приручает......

        да они давно уже ручные. напоминает кто в доме хозяин
        ЛукичЪ
    2. сибиралт Сегодня, 15:04
      Кто у кого сателлит, еще тот вопрос. bully
      сибиралт
      1. Masya Masya Сегодня, 15:07
        Цитата: сибиралт
        Кто у кого сателлиты, еще тот вопрос. bully

        вопросов нет, штаты рулят....
        Masya Masya
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