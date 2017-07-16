Трамп потребовал от Мэй «приструнить» британских журналистов
Дональд Трамп призвал премьер-министра Британии Терезу Мэй обеспечить ему теплый прием в Соединенном Королевстве, иначе он не назначит дату визита, передает РИА Новости сообщение таблоида Sun.
По данным газеты, ссылающейся на дипломатов, Президент США в частном телефонном разговоре подчеркнул, что в последнее время его политика в Великобритании не освещается слишком позитивно.
По словам источника газеты, премьер-министр «пыталась объяснить, что у нее нет такой власти, чтобы диктовать, какие решения газеты и СМИ могут принять по поводу освещения его визита», однако президент заявил, что «не согласует дату (визита) до тех пор, пока люди не будут поддерживать его приезд».
Официальные лица эту информацию не комментируют.
Ранее британская Times сообщила, что Трамп может посетить Британию в 2018 году. По данным газеты, обсуждаются даты в начале следующего года. В Белом доме заявили, дата визита президента в Великобританию пока не согласована.
По данным газеты, ссылающейся на дипломатов, Президент США в частном телефонном разговоре подчеркнул, что в последнее время его политика в Великобритании не освещается слишком позитивно.
Вы же знаете, какова британская пресса,ответила Мэй.
Я все еще хочу приехать, но мне не к спеху. Поэтому, если вы можете решить этот вопрос для меня, все было бы гораздо проще. Я приеду, когда буду знать, что мне окажут хороший прием, не раньше,отреагировал на ее реплику Трамп.
По словам источника газеты, премьер-министр «пыталась объяснить, что у нее нет такой власти, чтобы диктовать, какие решения газеты и СМИ могут принять по поводу освещения его визита», однако президент заявил, что «не согласует дату (визита) до тех пор, пока люди не будут поддерживать его приезд».
Официальные лица эту информацию не комментируют.
Ранее британская Times сообщила, что Трамп может посетить Британию в 2018 году. По данным газеты, обсуждаются даты в начале следующего года. В Белом доме заявили, дата визита президента в Великобританию пока не согласована.
Использованы фотографии: http://politobzor.net
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