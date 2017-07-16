Трамп потребовал от Мэй «приструнить» британских журналистов

Вы же знаете, какова британская пресса,

Я все еще хочу приехать, но мне не к спеху. Поэтому, если вы можете решить этот вопрос для меня, все было бы гораздо проще. Я приеду, когда буду знать, что мне окажут хороший прием, не раньше,