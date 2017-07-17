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«Нам можно дробовик, с которым хоть Кремль штурмуй, но нельзя короткоствол для самозащиты»
«Во всех странах экс-СССР, где разрешали ношение оружия, резко падала уличная преступность. Объяснимо: большинство жуликов — не идиоты, а идиоты быстро кончались».
— Впервые в России случился массовый расстрел по американо-российской модели. В начале июня в Тверской области пьяный электрик взялся за карабин «Сайга»... От Америки — массовость, девять трупов, от России — то, что все это случилось по пьяни. В соцсетях тут же начался привычный срач на тему «разрешить оружие — запретить оружие». Запретить, потому что мы, русские, стреляем друг друга с пьяных глаз. Разрешить, потому что было бы у погибших оружие, они бы сами пьяного урода с «Сайгой» застрелили.
Как ветеран подобных споров, позволю себе внести ясность.
Те, кто говорит, что россиянам нельзя разрешать оружие в силу особенностей менталитета, либо не разобрались в теме, либо идиоты — но в любом случае должны пойти по 282-й статье за оскорбление социальной группы «россияне». Ни в одной стране, где оружие гражданам иметь можно, нет ограничений для россиян-эмигрантов. Получил гражданство — иди покупай. Только мы сами считаем себя вечно пьяными агрессивными дебилами.
Но есть и хорошая новость: в России оружие разрешено. И давно. Причем, именно оружие самообороны, без необходимости маскироваться под охотника и вешать на стену рога. Практически любой из нас, за понятными исключениями, может без особого труда получить разрешение и купить помповый многозарядный штурмовой дробовик.
Идеальная вещь для массовой бойни в толпе, в помещении: стреляет картечью, целиться не надо, попадание гарантировано. Человека разрывает пополам.
Причем, его можно носить с собой или возить в машине. В чехле и незаряженным. Но если с патронами в магазине поймают, это опять же не уголовка.
В стране четыре миллиона владельцев оружия. Плюс пара-тройка миллионов — это полицейские, военные, охранники, те, кто имеет дело с оружием по служебной надобности. Количество несчастных случаев и, тем более, умышленных преступлений с легальным оружием ничтожно. Сосульки с крыш больше убивают. И спор идет не о разрешении оружия. А о разрешении владения и скрытого ношения короткоствольного оружия. Пистолетов-револьверов.
Вот почему их нельзя — хрен его знает.
Смотрите: вот россиянин, он служит в полиции и весь день таскается с «Калашниковым», потому что план «Перехват». Дома у него пять стволов (столько можно купить на одну лицензию): дробовики, нарезные, с лазерными прицелами, коллиматорными прицелами, оптическими прицелами — можно переворот в небольшой африканской стране устроить. И государство ему доверяет, не ждет, что дома он, напившись, пойдет стрелять по шумным соседям, а на работе — по прохожим. Но вот по дороге между домом и работой с пистолетом — нельзя.
Почему?
Необъяснимо.
Так что я за легализацию «короткоствола» хотя бы по причине восстановления логики. Мы боимся уменьшения поголовья тещ, владельцев перфораторов и любителей подрезать в пробках? Да и хрен на них. Не надо бояться. Эксперимент уже проведен, все желающие могут купить не пистолет, оружие обороны, но штурмовой дробовик — оружие нападения и массового уничтожения. При этом тещи особо не пострадали. У нас, россиян, есть техническая возможность валить ублюдков из «девятки», включивших в 12 ночи свою ублюдочную этническую попсу на весь микрорайон, но мы этого не делаем. Иногда кажется, что зря, но я этого не писал.
Государство верит, что мы не перестреляем пьяную компанию в подъезде. Государство не дает нам только одной возможности: защитить себя и прохожих на улице от внезапного нападения.
Дома защищаться можно, массовые убийства совершать нельзя, но техническая возможность есть, отбиться от нападающих в подворотне — нет возможности, нельзя.
Еще бы год назад я написал, что преступники как раз вооружены, в отличие от законопослушных граждан, что черный рынок оружия существовал даже при Сталине. Но террористы научились обходиться без огнестрела и взрывчатки — грузовиками, фургонами, автобусами и ножами. Больше всего у них шансов в безоружной Европе, меньше — в Израиле, где последнего автотеррориста завалил учитель, ведший класс на экскурсию. Я нигде не чувствовал себя так в безопасности, как на автовокзале в Иерусалиме, на треть заполненном вооруженными солдатами, возвращающимися после выходных в части.
Во всех странах экс-СССР, где разрешали ношение оружия, именно ношение, резко падала уличная преступность. Объяснимо — большинство жуликов не идиоты, а идиоты быстро кончались. В США в разных штатах то разрешают, то запрещают ношение оружия. Уличная преступность снижается и растет в строгом соответствии.
Кстати, знаете, почему у нас разрешили дробовики как оружие обороны? Потому что появился новый класс недвижимости: дорогие загородные особняки. Бандиты решили, что попали в рай. Богатые сами себе, через свою Госдуму разрешили покупать стволы, ограбления резко сократились.
И что у нас «короткоствол» запрещен, это ведь тоже неправда. Депутаты Госдумы имеют — все, кто только захотел. Правда, наградные, а представления на награду там специальный отдел штампует. Еще судьи, прокуроры. Кто побогаче, имеют пистолет, укомплектованный телохранителем.
Этим всем — можно. Нельзя, получается, среднему классу и ниже. Власть боится, что мы штурманем, наконец уже, Кремль? См. выше — штурмовые дробовики нам можно, с ними свергать власть куда как удобнее, чем с револьверами.
Зато резинострелы нам можно. Которые вообще в гражданском обороте есть только в России. Это же дебилизм, отлитый в металле: на расстоянии бесполезны, вблизи смертельны, найти владельца по следам нарезки ствола на пуле невозможно, потому что она резиновая. Они где-то запрещены, где-то разрешены, но нахрен никому не нужны, потому что есть настоящие, а в России — покупай на здоровье.
Подведем итог.
Оружие россиянам иметь позволено. Богатым — любое. Всем — такое, что всякие безобразия устраивать можно, защищать себя дома можно, защищать себя на улице — нельзя. Точнее, можно, но ненадежно: «резиноплюями». Еще точнее, можно, но неудобно: разрешено носить дробовики. В чехлах.
Найдете логику, пишите.
Автор: Евгений Енин
Первоисточник: http://ekb.dk.ru/news/nam-mozhno-drobovik-s-kotorym-hot-kreml-shturmuy-no-nelzya-korotkostvol-dlya-samozaschity-237082354
— Впервые в России случился массовый расстрел по американо-российской модели. В начале июня в Тверской области пьяный электрик взялся за карабин «Сайга»... От Америки — массовость, девять трупов, от России — то, что все это случилось по пьяни. В соцсетях тут же начался привычный срач на тему «разрешить оружие — запретить оружие». Запретить, потому что мы, русские, стреляем друг друга с пьяных глаз. Разрешить, потому что было бы у погибших оружие, они бы сами пьяного урода с «Сайгой» застрелили.
Как ветеран подобных споров, позволю себе внести ясность.
Те, кто говорит, что россиянам нельзя разрешать оружие в силу особенностей менталитета, либо не разобрались в теме, либо идиоты — но в любом случае должны пойти по 282-й статье за оскорбление социальной группы «россияне». Ни в одной стране, где оружие гражданам иметь можно, нет ограничений для россиян-эмигрантов. Получил гражданство — иди покупай. Только мы сами считаем себя вечно пьяными агрессивными дебилами.
Но есть и хорошая новость: в России оружие разрешено. И давно. Причем, именно оружие самообороны, без необходимости маскироваться под охотника и вешать на стену рога. Практически любой из нас, за понятными исключениями, может без особого труда получить разрешение и купить помповый многозарядный штурмовой дробовик.
Идеальная вещь для массовой бойни в толпе, в помещении: стреляет картечью, целиться не надо, попадание гарантировано. Человека разрывает пополам.
Причем, его можно носить с собой или возить в машине. В чехле и незаряженным. Но если с патронами в магазине поймают, это опять же не уголовка.
В стране четыре миллиона владельцев оружия. Плюс пара-тройка миллионов — это полицейские, военные, охранники, те, кто имеет дело с оружием по служебной надобности. Количество несчастных случаев и, тем более, умышленных преступлений с легальным оружием ничтожно. Сосульки с крыш больше убивают. И спор идет не о разрешении оружия. А о разрешении владения и скрытого ношения короткоствольного оружия. Пистолетов-револьверов.
Вот почему их нельзя — хрен его знает.
Смотрите: вот россиянин, он служит в полиции и весь день таскается с «Калашниковым», потому что план «Перехват». Дома у него пять стволов (столько можно купить на одну лицензию): дробовики, нарезные, с лазерными прицелами, коллиматорными прицелами, оптическими прицелами — можно переворот в небольшой африканской стране устроить. И государство ему доверяет, не ждет, что дома он, напившись, пойдет стрелять по шумным соседям, а на работе — по прохожим. Но вот по дороге между домом и работой с пистолетом — нельзя.
Почему?
Необъяснимо.
Так что я за легализацию «короткоствола» хотя бы по причине восстановления логики. Мы боимся уменьшения поголовья тещ, владельцев перфораторов и любителей подрезать в пробках? Да и хрен на них. Не надо бояться. Эксперимент уже проведен, все желающие могут купить не пистолет, оружие обороны, но штурмовой дробовик — оружие нападения и массового уничтожения. При этом тещи особо не пострадали. У нас, россиян, есть техническая возможность валить ублюдков из «девятки», включивших в 12 ночи свою ублюдочную этническую попсу на весь микрорайон, но мы этого не делаем. Иногда кажется, что зря, но я этого не писал.
Государство верит, что мы не перестреляем пьяную компанию в подъезде. Государство не дает нам только одной возможности: защитить себя и прохожих на улице от внезапного нападения.
Дома защищаться можно, массовые убийства совершать нельзя, но техническая возможность есть, отбиться от нападающих в подворотне — нет возможности, нельзя.
Еще бы год назад я написал, что преступники как раз вооружены, в отличие от законопослушных граждан, что черный рынок оружия существовал даже при Сталине. Но террористы научились обходиться без огнестрела и взрывчатки — грузовиками, фургонами, автобусами и ножами. Больше всего у них шансов в безоружной Европе, меньше — в Израиле, где последнего автотеррориста завалил учитель, ведший класс на экскурсию. Я нигде не чувствовал себя так в безопасности, как на автовокзале в Иерусалиме, на треть заполненном вооруженными солдатами, возвращающимися после выходных в части.
Во всех странах экс-СССР, где разрешали ношение оружия, именно ношение, резко падала уличная преступность. Объяснимо — большинство жуликов не идиоты, а идиоты быстро кончались. В США в разных штатах то разрешают, то запрещают ношение оружия. Уличная преступность снижается и растет в строгом соответствии.
Кстати, знаете, почему у нас разрешили дробовики как оружие обороны? Потому что появился новый класс недвижимости: дорогие загородные особняки. Бандиты решили, что попали в рай. Богатые сами себе, через свою Госдуму разрешили покупать стволы, ограбления резко сократились.
И что у нас «короткоствол» запрещен, это ведь тоже неправда. Депутаты Госдумы имеют — все, кто только захотел. Правда, наградные, а представления на награду там специальный отдел штампует. Еще судьи, прокуроры. Кто побогаче, имеют пистолет, укомплектованный телохранителем.
Этим всем — можно. Нельзя, получается, среднему классу и ниже. Власть боится, что мы штурманем, наконец уже, Кремль? См. выше — штурмовые дробовики нам можно, с ними свергать власть куда как удобнее, чем с револьверами.
Зато резинострелы нам можно. Которые вообще в гражданском обороте есть только в России. Это же дебилизм, отлитый в металле: на расстоянии бесполезны, вблизи смертельны, найти владельца по следам нарезки ствола на пуле невозможно, потому что она резиновая. Они где-то запрещены, где-то разрешены, но нахрен никому не нужны, потому что есть настоящие, а в России — покупай на здоровье.
Подведем итог.
Оружие россиянам иметь позволено. Богатым — любое. Всем — такое, что всякие безобразия устраивать можно, защищать себя дома можно, защищать себя на улице — нельзя. Точнее, можно, но ненадежно: «резиноплюями». Еще точнее, можно, но неудобно: разрешено носить дробовики. В чехлах.
Найдете логику, пишите.
Автор: Евгений ЕнинПервоисточник: http://ekb.dk.ru/news/nam-mozhno-drobovik-s-kotorym-hot-kreml-shturmuy-no-nelzya-korotkostvol-dlya-samozaschity-237082354
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