Макрон: РФ и Франция работают по вопросу борьбы с хакерами
Французский президент Эммануэль Макрон заявил газете Journal du Dimanche, что Россия и Франция начали совместную работу по вопросу борьбы с хакерством.
Президент подчеркнул также важность «обмена данными между официальными органами» двух стран.
Обвинения в адрес «российских хакеров» периодически звучат из уст западных политиков. При этом каких-либо доказательств до сих пор предъявлено не было. Как правило, такие обвинения связаны с предполагаемым вмешательством в выборы. С подобными заявлениями выступали, в том числе представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также новый президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
С (президентом РФ) Владимиром Путиным вмешательство России в выборы во Франции было вопросом практическим исключительным во время нашего первого телефонного разговора. Я ему сказал, какими фактологическими данными о компьютерном хакерстве и поведении некоторых СМИ я обладал. Эти чувствительные вопросы не должны создавать помехи для наших двухсторонних отношений. Важно создать протокол для того, чтобы избежать повторения компьютерного хакерства. Мы над этим работаем,цитирует Макрона РИА Новости .
Президент подчеркнул также важность «обмена данными между официальными органами» двух стран.
Обвинения в адрес «российских хакеров» периодически звучат из уст западных политиков. При этом каких-либо доказательств до сих пор предъявлено не было. Как правило, такие обвинения связаны с предполагаемым вмешательством в выборы. С подобными заявлениями выступали, в том числе представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также новый президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
Использованы фотографии: РИА Новости / Алекс Панциков
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