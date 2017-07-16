Макрон: РФ и Франция работают по вопросу борьбы с хакерами

С (президентом РФ) Владимиром Путиным вмешательство России в выборы во Франции было вопросом практическим исключительным во время нашего первого телефонного разговора. Я ему сказал, какими фактологическими данными о компьютерном хакерстве и поведении некоторых СМИ я обладал. Эти чувствительные вопросы не должны создавать помехи для наших двухсторонних отношений. Важно создать протокол для того, чтобы избежать повторения компьютерного хакерства. Мы над этим работаем,

Французский президент Эммануэль Макрон заявил газете Journal du Dimanche, что Россия и Франция начали совместную работу по вопросу борьбы с хакерством.цитирует Макрона РИА Новости Президент подчеркнул также важность «обмена данными между официальными органами» двух стран.Обвинения в адрес «российских хакеров» периодически звучат из уст западных политиков. При этом каких-либо доказательств до сих пор предъявлено не было. Как правило, такие обвинения связаны с предполагаемым вмешательством в выборы. С подобными заявлениями выступали, в том числе представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также новый президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».