16:56 16 июля

Макрон: РФ и Франция работают по вопросу борьбы с хакерами

Французский президент Эммануэль Макрон заявил газете Journal du Dimanche, что Россия и Франция начали совместную работу по вопросу борьбы с хакерством.

Макрон: РФ и Франция работают по вопросу борьбы с хакерами


С (президентом РФ) Владимиром Путиным вмешательство России в выборы во Франции было вопросом практическим исключительным во время нашего первого телефонного разговора. Я ему сказал, какими фактологическими данными о компьютерном хакерстве и поведении некоторых СМИ я обладал. Эти чувствительные вопросы не должны создавать помехи для наших двухсторонних отношений. Важно создать протокол для того, чтобы избежать повторения компьютерного хакерства. Мы над этим работаем,
цитирует Макрона РИА Новости .


Президент подчеркнул также важность «обмена данными между официальными органами» двух стран.

Обвинения в адрес «российских хакеров» периодически звучат из уст западных политиков. При этом каких-либо доказательств до сих пор предъявлено не было. Как правило, такие обвинения связаны с предполагаемым вмешательством в выборы. С подобными заявлениями выступали, в том числе представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также новый президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Использованы фотографии: РИА Новости / Алекс Панциков
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дуплет Сегодня, 15:01
    Микрон всё с РФ работает, молодец..
    Дуплет
    1. Zibelew Сегодня, 15:05
      Олланд "умер"! Да здравствует микролланд - стальнояйцевый евробогатырь - интернет-победитель русской тьмы!.. И вообще у них быть кандидатом без хакерских кибератак из России уже стыдно, непрестижно и некомильфо. Сразу рейтинг падает и не стоит.
      Zibelew
      1. Logall Сегодня, 15:13
        Цитата: Zibelew
        Олланд "умер"! Да здравствует микролланд!......

        Похититель чужих мам? Видели его шайку (команду)? По-моему это и есть главные хакеры. И ещё кто-нибудь...
        Logall
        1. Roma-1977 Сегодня, 15:39
          Взломщики мохнатых, но заплесневелых сейфов?
          Roma-1977
  2. Владимирец Сегодня, 15:02
    "С (президентом РФ) Владимиром Путиным вмешательство России в выборы во Франции было вопросом практическим исключительным во время нашего первого телефонного разговора."

    Исключительным или исключенным? what Вообще, такое ощущение, как и в предыдущей новости про Макрона, что переводчик-гугл не дорабатывает. smile
    Владимирец
    1. ЛукичЪ Сегодня, 15:06
      Цитата: Владимирец
      Исключительным или исключенным?

      это такой дипломатический трюк. кому надо, тот поймёт laughing
      ЛукичЪ
  3. Комментарий был удален.
  4. ded100 Сегодня, 15:14
    Молодца работа идет!
    ded100
  5. изя топ Сегодня, 15:16
    макарон,если бы вмешались российские хакеры,презом лягушатников был бы не ты bully
    не мни себя важнее острова негодяев
    изя топ
    1. ЛукичЪ Сегодня, 15:45
      Цитата: изя топ
      макарон,если бы вмешались российские хакеры,презом лягушатников был бы не ты

      зря не вмешались laughing
      ЛукичЪ
  6. Roma-1977 Сегодня, 15:41
    Чую, что это приведёт к отключению интернета в России. Или бензин подорожает. Помяните.
    Roma-1977
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 15:42
    У меня хаска Хакер кличка.Мне теперь его в тайгу ныкать? request
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 15:47
      Цитата: ВЕРЕСК
      У меня хаска Хакер кличка.Мне теперь его в тайгу ныкать? request

      И сам ныкайся! Как организатора хакерской ячейки повяжут...
      Не дай Бог, у собаки случка была...
      Logall
      1. ЛукичЪ Сегодня, 16:01
        Цитата: Logall
        И сам ныкайся! Как организатора хакерской ячейки повяжут...

        ЛукичЪ
    2. ЛукичЪ Сегодня, 15:59
      Цитата: ВЕРЕСК
      У меня хаска Хакер кличка.Мне теперь его в тайгу ныкать?

      ну нашёл место для чистосердечки. это ведь тынет. теперь ныкай не ныкай recourse laughing
      ЛукичЪ
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:13
        Ну что-ж.Спасибо ребята.Только близко к моей территории не подходите.Без предупреждения.Сюрпризов мы с Хакером не любим.Так у меня и лайка,по кличке "Мышка". Белая,пушистая,зубастая.Я-то заныкаюсь-фиг кто найдёт.А вот вы-сами шхертесь.Не дай Бог, у собаки случка была...Ебстественно!Щенки нужны.Только Хакер-кобель.Мышка-уже четверых принесла. Logall Иногда надо повнимательней читать.И мужской род от женского-уметь отличать надо со школы.По имени хотя-бы.
        ВЕРЕСК
Картина дня