Около половины американцев не доверили бы Трампу вести диалог с Россией
Почти половина (48%) жителей США полагают, что президент Трамп не способен представлять американские интересы на переговорах с руководством России, приводит ТАСС результаты опроса, проведенного сотрудниками газеты Washington Post и телеканала ABC.
Согласно опросу, доверяют Трампу вести переговоры с российской стороной от имени США лишь 32 % американцев.
На вопрос о правомерности встречи летом 2016 года Трампа-младшего с юристом из РФ Натальей Весельницкой в присутствии руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта, 26 % респондентов ответили, что в этой встрече нет ничего необычного, однако 63 % назвали ее неуместной.
Как сообщалось ранее, Трамп-младший не стал отрицать, что рассчитывал на этой встрече «получить компромат на Хиллари Клинтон», которая в то время являлась кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником его отца.
Опрос также выявил, что работой Дональда Трампа на посту президента недовольны 58 % респондентов. Не одобряют его экономическую политику 41 %. И почти половина опрошенных (48 %) считают, что США растеряли свои позиции в мире за время недолгого президентства Трампа.
Был задан вопрос и о «российском вмешательстве» в выборы. Большинство (60 %) американцев заявили, что попытка повлиять на политические процессы в США со стороны РФ действительно имела место. Кроме того, 44 % опрошенных считают, что Трамп получил выгоду от этого вмешательства. Противоположного мнения придерживаются только 14 %.
Опрос был завершен 13 июля, в нем принял участие 1001 житель США.
Согласно опросу, доверяют Трампу вести переговоры с российской стороной от имени США лишь 32 % американцев.
На вопрос о правомерности встречи летом 2016 года Трампа-младшего с юристом из РФ Натальей Весельницкой в присутствии руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта, 26 % респондентов ответили, что в этой встрече нет ничего необычного, однако 63 % назвали ее неуместной.
Как сообщалось ранее, Трамп-младший не стал отрицать, что рассчитывал на этой встрече «получить компромат на Хиллари Клинтон», которая в то время являлась кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником его отца.
Опрос также выявил, что работой Дональда Трампа на посту президента недовольны 58 % респондентов. Не одобряют его экономическую политику 41 %. И почти половина опрошенных (48 %) считают, что США растеряли свои позиции в мире за время недолгого президентства Трампа.
Был задан вопрос и о «российском вмешательстве» в выборы. Большинство (60 %) американцев заявили, что попытка повлиять на политические процессы в США со стороны РФ действительно имела место. Кроме того, 44 % опрошенных считают, что Трамп получил выгоду от этого вмешательства. Противоположного мнения придерживаются только 14 %.
Опрос был завершен 13 июля, в нем принял участие 1001 житель США.
Использованы фотографии: Reuters
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