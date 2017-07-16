16:56 16 июля

Около половины американцев не доверили бы Трампу вести диалог с Россией

Почти половина (48%) жителей США полагают, что президент Трамп не способен представлять американские интересы на переговорах с руководством России, приводит ТАСС результаты опроса, проведенного сотрудниками газеты Washington Post и телеканала ABC.



Согласно опросу, доверяют Трампу вести переговоры с российской стороной от имени США лишь 32 % американцев.


На вопрос о правомерности встречи летом 2016 года Трампа-младшего с юристом из РФ Натальей Весельницкой в присутствии руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта, 26 % респондентов ответили, что в этой встрече нет ничего необычного, однако 63 % назвали ее неуместной.

Как сообщалось ранее, Трамп-младший не стал отрицать, что рассчитывал на этой встрече «получить компромат на Хиллари Клинтон», которая в то время являлась кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником его отца.

Опрос также выявил, что работой Дональда Трампа на посту президента недовольны 58 % респондентов. Не одобряют его экономическую политику 41 %. И почти половина опрошенных (48 %) считают, что США растеряли свои позиции в мире за время недолгого президентства Трампа.

Был задан вопрос и о «российском вмешательстве» в выборы. Большинство (60 %) американцев заявили, что попытка повлиять на политические процессы в США со стороны РФ действительно имела место. Кроме того, 44 % опрошенных считают, что Трамп получил выгоду от этого вмешательства. Противоположного мнения придерживаются только 14 %.

Опрос был завершен 13 июля, в нем принял участие 1001 житель США.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 24

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:48
    Около половины американцев не доверили бы Трампу вести диалог с Россией Около половины Трампа позволи-ли бы себе вести диалог с Россией.Остальное сообщество-либо в Атлантику,либо в Тихий.Выбор есть.Можно и в Великие озёра!Благо с канадой проблем нет.Пока. winked Помочь? wassat
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 15:59
      Если бы вторая половина узнала реальные размеры и величие РФ, то сказали, что с Россией нужно говорить шепотом. А лучше молчать...
      Logall
      1. ЛукичЪ Сегодня, 16:03
        Цитата: Logall
        Если бы вторая половина узнала реальные размеры и величие РФ

        из этой половины половина не знает где находится Россия
        ЛукичЪ
        1. Pirogov Сегодня, 16:08
          Цитата: ЛукичЪ
          из этой половины половина не знает где находится Россия

          Это Вы о них хорошего мнения ,если десятая часть знает и то хорошо.
          Pirogov
          1. ЛукичЪ Сегодня, 16:23
            Цитата: Pirogov
            ,если десятая часть знает и то хорошо.

            а это скорее всего не коренные американцы. не в штатах образование получили
            ЛукичЪ
    2. сибиралт Сегодня, 16:03
      А чего спорить то, когда паровоз ушел? Неужто Путин за пару часов тет-а-тет не смог завербовать Трампа и обучить морзянке? bully
      сибиралт
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:19
        Неужто Путин за пару часов тет-а-тет не смог завербовать Трампа и обучить морзянке? bully Упал с дивана! sad Сибиралт! hi Всю контору спалил! good И чё,ребят?Пойдём искать работу? recourse drinks
        ВЕРЕСК
      2. ЛукичЪ Сегодня, 16:25
        Цитата: сибиралт
        Неужто Путин за пару часов тет-а-тет не смог завербовать Трампа и обучить морзянке?

        ну кто Вас за язык тянет. небыло у них прямых доказательств, теперь есть recourse
        ЛукичЪ
  2. Rusj Сегодня, 15:49
    А кому бы доверили !? Клиторше Маккейну или Бардаку Умбаме ! Амерзия в банановую страну с ядернной дубиной верхом на лоханке с самолётами превратилась ! Уже год позорятся на весь мир.
    Rusj
    1. андрей юрьевич Сегодня, 15:56
      Около половины американцев не доверили бы Трампу вести диалог с Россией
      да я и сам бы усомнился после такого..
      ..Российская судья устроила своей дочери свадьбу за 2 млн долларов. Об этом рассказал в Instagram адвокат Сергей Жорин.
      «Эта свадьба за 2млн$ потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы. Это плевок Вам в лицо!!! Нет. Всем нам! Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто Судья, а Член президиума Краснодарского краевого суда и Заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20тыс р в месяц, по 8 часов каждый день», — эмоционально написал адвокат в соцсети.
      Гостей на свадьбе развлекали Николай Басков и Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон.
      По словам адвоката, есть вещи, которые не перестают его возмущать. Это «хамство и наглость людей, которые должны стоять на защите наших интересов».
      «Комсомольская правда- Кубань» пишет, что согласно имущественной декларации за 2016 год, доход Елены Владимировны составил 2 миллиона 641 тысяч рублей (то есть в среднем по 220 тысяч рублей в месяц). Также она владеет дачным и приусадебным участками да домиком на 66 квадратных метрах.
      Сергей Жорин рассказал изданию, откуда он узнал, что на торжество потратили по меньшей мере два миллиона долларов:
      «Эта информация от источника, который присутствовал на этой свадьбе, где были звезды первого эшелона. Я с уверенностью могу сказать, что если эти цифры неточные, то прогноз стоимости близок к реальности. И если даже немного расходы отличаются, то несущественно».
      В свою очередь телеведущий Андрей Караулов написал в соцсетях, что свадьба была не просто роскошной. Гонорары звезд составили от 400 тысяч евро. Молодым подарили новенький Bentley.
      СМИ сообщают, что заместитель главы краевого судья Хахалева занимается решением земельных споров и в Краснодаре ее якобы называют «золотой зам».
      Адвокат Жорин говорит, что требует проверить деятельность судьи Хахалевой.
      «Хочу, чтобы компетентные органы провели по данному факту проверку. Дорогую свадьбу сыграли после того, как ранее про Хахалеву было снято уже множество разоблачающих видео. Судья производит впечатление, что ей наплевать, что говорят и думают вокруг», - сказал адвокат.
      «Комсомольская правда» отмечает, что мужем дочки краснодарской судьи стал сотрудник следственного комитета Краснодарского края.
      Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса россиян, которые показывают, что почти половине россиян не хватает денег на одежду и еду. Эта группа бедных в мае 2017 года составила 39% (среди людей пенсионного возраста - 54%, среди жителей сельской местности - 46%). В том числе 10% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% - что им едва хватает денег на одежду.
      Еще 11 источников Далее: https://news.rambler.ru/starlife/37409343/?utm_co
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      терзают смутные догадки,как "полонскиие и васильевы" выходят сухими... кстати...как дела у "захарченко"-кто подзабыл- в гараже затерялись банковские бумажки с семью нолями....бедный "полковник"...и улюкаев как поживает? "зашкварили" министра,и...тишина... (модераторы, не казните,как ЭТО,по частям вставлять? ( чтоб статьи не было целой)
      андрей юрьевич
      1. андрей юрьевич Сегодня, 15:56
        Гостей на свадьбе развлекали Николай Басков и Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон.
        По словам адвоката, есть вещи, которые не перестают его возмущать. Это «хамство и наглость людей, которые должны стоять на защите наших интересов».
        «Комсомольская правда- Кубань» пишет, что согласно имущественной декларации за 2016 год, доход Елены Владимировны составил 2 миллиона 641 тысяч рублей (то есть в среднем по 220 тысяч рублей в месяц). Также она владеет дачным и приусадебным участками да домиком на 66 квадратных метрах.
        Сергей Жорин рассказал изданию, откуда он узнал, что на торжество потратили по меньшей мере два миллиона долларов:
        «Эта информация от источника, который присутствовал на этой свадьбе, где были звезды первого эшелона. Я с уверенностью могу сказать, что если эти цифры неточные, то прогноз стоимости близок к реальности. И если даже немного расходы отличаются, то несущественно».
        В свою очередь телеведущий Андрей Караулов написал в соцсетях, что свадьба была не просто роскошной. Гонорары звезд составили от 400 тысяч евро. Молодым подарили новенький Bentley.
        СМИ сообщают, что заместитель главы краевого судья Хахалева занимается решением земельных споров и в Краснодаре ее якобы называют «золотой зам».
        Адвокат Жорин говорит, что требует проверить деятельность судьи Хахалевой.
        «Хочу, чтобы компетентные органы провели по данному факту проверку. Дорогую свадьбу сыграли после того, как ранее про Хахалеву было снято уже множество разоблачающих видео. Судья производит впечатление, что ей наплевать, что говорят и думают вокруг», - сказал адвокат.
        «Комсомольская правда» отмечает, что мужем дочки краснодарской судьи стал сотрудник следственного комитета Краснодарского края.
        Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса россиян, которые показывают, что почти половине россиян не хватает денег на одежду и еду. Эта группа бедных в мае 2017 года составила 39% (среди людей пенсионного возраста - 54%, среди жителей сельской местности - 46%). В том числе 10% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% - что им едва хватает денег на одежду.
        Еще 11 источников Далее: https://news.rambler.ru/starlife/37409343/?utm_co
        ntent=news&utm_medium=read_more&utm_sourc
        e=copylink[/quote]
        андрей юрьевич
        1. Rusj Сегодня, 16:20
          И что ну справили как могли и сколько денег было ! ЗАВИДУЙ МОЛЧА ! На всех ресурсах эту новость либерастные хомяки обсасывают . Учится надо было карьеру свою двигать. Самим не стрёмно ? Ну есть у людей деньги заработали или украли каждому своё .
          Rusj
          1. fzr1000 Сегодня, 16:39
            Больной или похуже?
            fzr1000
          2. андрей юрьевич Сегодня, 16:41
            Цитата: Rusj
            И что ну справили как могли и сколько денег было ! ЗАВИДУЙ МОЛЧА ! На всех ресурсах эту новость либерастные хомяки обсасывают . Учится надо было карьеру свою двигать

            то есть "брать в лапу" не тушуясь?молодца...да вы видать и сам из таких же. wassat "патриот"блин..."запутинец"...
            андрей юрьевич
  3. изя топ Сегодня, 15:58
    Почти половина (48%) жителей США полагают, что президент Трамп не способен представлять американские интересы на переговорах с руководством России, приводит ТАСС результаты опроса, проведенного сотрудниками газеты Washington Post и телеканала ABC.
    не вы его назначали,не вам и "полагать".
    и подпись-российские хакеры bully
    изя топ
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:02
      В Амерзском Королевстве - разброд и шатание . Так и до цветной революции недалеко . lol
      bouncyhunter
      1. CooL_SnipeR Сегодня, 16:21
        Они же исключительные... нада чернобелую революцию или серобурокозявчитую
        CooL_SnipeR
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:28
          Цитата: CooL_SnipeR
          нада чернобелую революцию или серобурокозявчитую

          Второй вариант звучит поинтереснее . lol
          bouncyhunter
    2. ЛукичЪ Сегодня, 16:06
      Цитата: изя топ
      не вы его назначали,не вам и "полагать".
      и подпись-российские хакеры

      не один десяток лет за вами наблюдаем
      ЛукичЪ
  4. Роман 11 Сегодня, 16:07
    почти половина опрошенных (48 %) считают, что США растеряли свои позиции в мире за время недолгого президентства Трампа.
    Странный срез от такого соц.опроса. 1 тысяча, разве компас общества? Пожалуй у Трампа была 1 ошибка, когда он приказал обстрелять сирийскую авиабазу. А позиции американцы стали терять с организованных революций и обмана, начиная от Буша младшего. Вряд ли Трамп оставит Сирию в покое, ему просто не дадут, так что зря он затеял отвлекающий манёвр с КНДР, с корейцами им совсем ничего не светит, наоборот угроза ядерного конфликта, что совсем никому не нужно.
    Роман 11
  5. CooL_SnipeR Сегодня, 16:11
    Да там 90% не сможет указать на карте место, где Россия находится... зато все уверены, что мы агрессор
    CooL_SnipeR
  6. Berkut24 Сегодня, 16:16
    Когда говорить уже не о чем, то совсем не важно кому доверяют вести переговоры.
    Berkut24
  7. Злой 55 Сегодня, 16:25
    Странно, когда страна зомбированных неадекватов пытается трактовать свою волю и навязывать свою исключительность всему миру, не доверяя ведение переговоров своему выбранному ими же президенту..
    Злой 55
    1. ЛукичЪ Сегодня, 16:35
      Цитата: Злой 55
      не доверяя ведение переговоров своему выбранному ими же президенту..

      так им вбили в головы, что это ВВП его выбрал laughing
      ЛукичЪ
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