Большие десантные корабли проекта 11711. Инфографика
Большие десантные корабли проекта 11711 (по классификации НАТО — Ivan Gren) — российские большие десантные корабли (БДК) предназначенные для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования, дальнейшее развитие проекта 1171 «Тапир». Головной корабль серии находится на стадии ЗХИ и ещё один заложен 11 июня 2015 года. Всего планируется постройка двух кораблей для ВМФ России.
Первоисточник: https://rg.ru/
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