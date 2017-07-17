Большие десантные корабли проекта 11711. Инфографика

Большие десантные корабли проекта 11711 (по классификации НАТО — Ivan Gren) — российские большие десантные корабли (БДК) предназначенные для высадки десанта, перевозки боевой техники и обору­дования, дальнейшее развитие проекта 1171 «Тапир». Головной корабль серии находится на стадии ЗХИ и ещё один заложен 11 июня 2015 года. Всего планируется постройка двух кораблей для ВМФ России.