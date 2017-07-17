10:49 17 июля

Большие десантные корабли проекта 11711. Инфографика

Большие десантные корабли проекта 11711 (по классификации НАТО — Ivan Gren) — российские большие десантные корабли (БДК) предназначенные для высадки десанта, перевозки боевой техники и обору­дования, дальнейшее развитие проекта 1171 «Тапир». Головной корабль серии находится на стадии ЗХИ и ещё один заложен 11 июня 2015 года. Всего планируется постройка двух кораблей для ВМФ России.


Первоисточник: https://rg.ru/


1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 Сегодня, 08:04
    И когда ж ты, милай, "сирийский экспресс" пополнишь? Заждались уже...
    svp67
Картина дня