08:39 18 июля

Взлет и посадка на палубу авианосца. Инфографика

В составе ВМФ имеется один тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", авиакрыло которого в походе может состоять из палубных истребителей Су-33, учебно-тренировочных самолетов Су-25УТГ, а также корабельных многоцелевых вертолетов Ка-27 и транспортно-боевых Ка-29.


Первоисточник: https://ria.ru/


1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня