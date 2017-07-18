Взлет и посадка на палубу авианосца. Инфографика

В составе ВМФ имеется один тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", авиакрыло которого в походе может состоять из палубных истребителей Су-33, учебно-тренировочных самолетов Су-25УТГ, а также корабельных многоцелевых вертолетов Ка-27 и транспортно-боевых Ка-29.