16:56 16 июля

Луганск обвинил командование ВСУ в переброске диверсантов

Украинское военное командование направляет к линии соприкосновения диверсионные группы с целью дальнейшей их переброски в Луганскую республику, передает РИА Новости заявление представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.



Украинское командование продолжает переброску к линии соприкосновения диверсионно-разведывательных групп с целью совершения терактов на территории республики,
сказал Марочко на брифинге.


По его словам, «в зону ответственности 1 батальона 14 бригады ВСУ в районе населенного пункта Нижнетеплое прибыло подразделение из состава 8 полка специального назначения» Еще одно подразделение того же полка планируется перебросить «в район населенного пункта Новотошковское».

Марочко отметил, что «ситуация в зоне ответственности Народной милиции обострилась, но остается контролируемой».

Украинские силовики, невзирая на договоренность о "Хлебном перемирии", увеличили интенсивность обстрелов территории республики,
подчеркнул он.

По данным военного ведомства, 53-я бригада ВСУ для корректировки огня активно используют беспилотные летательные аппараты.

В свою очередь представитель оперативного командования ДНР рассказал о жестоком убийстве мужчины, ранее считавшегося пропавшим без вести.

Согласно данным нашей разведки, военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады 12 июля совершили умышленное убийство путем сожжения ранее считавшегося пропавшим без вести Прохорчука Евгения Викторовича 1979 г.р. Известно, что военнослужащие ранее входили в националистическое движение "Правый сектор" (запрещено в РФ),
сказал агентству представитель командования.

Использованы фотографии: http://miaistok.su
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Комментарии 9

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  1. Грэг Миллер Сегодня, 16:34
    Отстреливать нужно не только самих диверсантов, но и их руководство...
    Грэг Миллер
    1. Logall Сегодня, 16:41
      Цитата: Грэг Миллер
      Отстреливать нужно не только самих диверсантов, но и их руководство...

      Странно, что тех кто убивает мирных жителей, называют диверсант. Для них самое то – террорист. Командование ... Без мата не получается назвать...
      Logall
  2. Горный стрелок Сегодня, 16:39
    Активнее надо руководство "давить", тогда и у подчиненных стимулов поубавится к диверсиям...
    Горный стрелок
    1. МПК105 Сегодня, 16:52
      Тоже удивляет до сих пор-всё знают,разведка работает вроде...А действия?А "ОКО ЗА ОКО"?Почему нет действий в тылах бендеровцев,подобно тем,что они себе позволяют в тылах ЛДНР?Тогда сильно призадумались бы их руководители,посылать диверсантов в Луганск тот-же,или ну его нафиг связываться-ибо самим прилетит оттуда...
      МПК105
  3. DEZINTO Сегодня, 16:44
    А вот так Киев агитирует и призывает к миру:





    Пробивает такой снаряд тебе крышу дома, а там информация для читателей...офигенно придумали.
    DEZINTO
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 16:50
    Очередная статья "что б не расслаблялись на диванах". Практически, точно такие же заголовки мелькают и "по ту сторону" информационных барикад. Надоели уже эти вбросы про Украину....
    Вождь краснокожих
  5. samarin1969 Сегодня, 16:52
    Трудно понять зачем Морочко с Басуриным регулярно сливают агентурные сведения. "Партнёрам" на западе - глубоко наплевать на "диверсантов".
    samarin1969
  6. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:53
    На территории ЛДНР нужно уже давно было СМЕРШ организовывать...
    DOCTOR ZLO
  7. svp67 Сегодня, 16:53
    Пора бы напомнить Киеву, не которые МЕЖДУНАРОДНЫЕ правовые моменты ведения боевых действий:
    Диверсант действует в рамках общепринятых норм Международного и Военного права. Согласно международным соглашениям и законам ведения войны, диверсионные действия допускаются только в военное время в отношении объектов армии, флота, военно-промышленного комплекса, средств связи и транспортных коммуникаций государства-противника, которое ОФИЦИАЛЬНО НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ ВОЙНЫ.
    Нарушение этих правил расценивается как терроризм и манит уголовную ответственность за военные преступления как самих диверсантов, так и политических лидеров, которые отдали преступный приказ.
    Согласно нормам Международного Гуманитарного Права диверсант пользуется статусом комбатанта на общих основаниях и имеет право осуществлять диверсионные мероприятия в отношении:
    - личного состава противника, сражается с оружием в руках;
    - военных сооружений;
    - военной техники ( корабли, бронетехника, самолеты и т.п.);
    - средств ведения войны (транспорт, участвующий в перевозке войск, снабжения, мосты, тоннели, средства связи и т.п.);
    - предприятий военно-промышленного комплекса.
    Запрещается проводить диверсионные действия в отношении:
    - мирного населения;
    - медицинских учреждений и транспорта (в том числе военного), учреждений Красного Креста;
    - объектов гражданского и гуманитарного назначения.
    В ходе выполнения боевой задачи, диверсант обязан носить военную форму, или видимые отличительные знаки своей страны. Сбор разведданных или диверсионные мероприятия в форме чужого государства или в гражданской форме одежды расцениваются как шпионаж, терроризм, лишают диверсанта статуса военнопленных - в случае захвата в плен, и влекут за собой общеуголовные ответственность.
    В связи с этим диверсантов следует отличать от террористов. Первый действует в правовом поле, имеет ведомственную принадлежность к вооруженным силам, или спецслужб отдельно взятого государства

    Так что говоря о Гаагском трибунале, как то Киевские "нашальники" забывают, что сами могут оказаться на его скамьях... Как ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ.
    svp67
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