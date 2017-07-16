Луганск обвинил командование ВСУ в переброске диверсантов

Украинское командование продолжает переброску к линии соприкосновения диверсионно-разведывательных групп с целью совершения терактов на территории республики,

Украинские силовики, невзирая на договоренность о "Хлебном перемирии", увеличили интенсивность обстрелов территории республики,

Согласно данным нашей разведки, военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады 12 июля совершили умышленное убийство путем сожжения ранее считавшегося пропавшим без вести Прохорчука Евгения Викторовича 1979 г.р. Известно, что военнослужащие ранее входили в националистическое движение "Правый сектор" (запрещено в РФ),