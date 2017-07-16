Луганск обвинил командование ВСУ в переброске диверсантов
Украинское военное командование направляет к линии соприкосновения диверсионные группы с целью дальнейшей их переброски в Луганскую республику, передает РИА Новости заявление представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
По его словам, «в зону ответственности 1 батальона 14 бригады ВСУ в районе населенного пункта Нижнетеплое прибыло подразделение из состава 8 полка специального назначения» Еще одно подразделение того же полка планируется перебросить «в район населенного пункта Новотошковское».
Марочко отметил, что «ситуация в зоне ответственности Народной милиции обострилась, но остается контролируемой».
По данным военного ведомства, 53-я бригада ВСУ для корректировки огня активно используют беспилотные летательные аппараты.
В свою очередь представитель оперативного командования ДНР рассказал о жестоком убийстве мужчины, ранее считавшегося пропавшим без вести.
Украинское командование продолжает переброску к линии соприкосновения диверсионно-разведывательных групп с целью совершения терактов на территории республики,сказал Марочко на брифинге.
По его словам, «в зону ответственности 1 батальона 14 бригады ВСУ в районе населенного пункта Нижнетеплое прибыло подразделение из состава 8 полка специального назначения» Еще одно подразделение того же полка планируется перебросить «в район населенного пункта Новотошковское».
Марочко отметил, что «ситуация в зоне ответственности Народной милиции обострилась, но остается контролируемой».
Украинские силовики, невзирая на договоренность о "Хлебном перемирии", увеличили интенсивность обстрелов территории республики,подчеркнул он.
По данным военного ведомства, 53-я бригада ВСУ для корректировки огня активно используют беспилотные летательные аппараты.
В свою очередь представитель оперативного командования ДНР рассказал о жестоком убийстве мужчины, ранее считавшегося пропавшим без вести.
Согласно данным нашей разведки, военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады 12 июля совершили умышленное убийство путем сожжения ранее считавшегося пропавшим без вести Прохорчука Евгения Викторовича 1979 г.р. Известно, что военнослужащие ранее входили в националистическое движение "Правый сектор" (запрещено в РФ),сказал агентству представитель командования.
Использованы фотографии: http://miaistok.su
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