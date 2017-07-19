08:50 19 июля

Военная база Северного флота "Арктический трилистник". Инфографика

Арктический Трилистник — военная база Российской Федерации на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа. В состав базы входит самое северное в мире капитальное здание — жилищно-административный комплекс. База является вторым военным объектом, построенным в Арктике для дислокации подразделений противовоздушной обороны Северного флота России. Первым стала военная база Северный Клевер на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.


Первоисточник: http://www.aif.ru/


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Комментарии 1

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  1. Гардамир Сегодня, 08:28
    Ну ничего себе! На сайте патриот на патриоте. Чуть статья в сторону от военного дела, так сразу вопли, что не дело на ВО такие статьи писать. Вот кратенькая заметка про нашу оборону. И чО? Где комментарии?
    Гардамир
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