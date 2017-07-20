09:40 20 июля

Корректируемая противолодочная авиабомба "Загон-2". Инфографика

Противолодочную корректируемую авиабомбу Загон-2 сбрасывают на воду при помощи парашюта. Во время спуска встречные потоки воздуха надувают поплавок устройства. В дежурном положении авиабомба Загон-2 на поплавке находится несколько минут, точные данные – военная тайна.

По сути, эти авиабомбы берут на себя функции противолодочных самолетов, самых опасных врагов субмарин, от которых не всегда можно укрыться даже на максимально возможной глубине.

Главная особенность Загона-2 – бесшумность и зависание до определения своей цели. За подводными лодками авиабомба охотится при помощи специальной акустической головки самонаведения. Она может почувствовать цель на глубине до 600 метров. Акустическая головка авиабомбы Загон-2 работает по принципу локации, отправляет сигнал и принимает его в случае отражения.


Корректируемая противолодочная авиабомба "Загон-2". Инфографика
Первоисточник: https://politexpert.net/


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