10:45 21 июля

Гиперзвуковое оружие меняет глобальный стратегический баланс. Инфографика

Гиперзвуковое оружие может серьёзно повлиять на установившийся стратегический баланс в мире. Оно до предела сокращает время реагирования для противника, а высокоточные маневрирующие гиперзвуковые боевые части баллистических ракет могут проходить любые системы ПРО.


Первоисточник: http://ru.valdaiclub.com


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Комментарии 1

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  1. Аркадий Гайдар Сегодня, 09:25
    Да, мы на пороге новой военно-технической революции. И жить проще в новом техногенном мире не станет))
    Аркадий Гайдар
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