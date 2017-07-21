Гиперзвуковое оружие меняет глобальный стратегический баланс. Инфографика
Гиперзвуковое оружие может серьёзно повлиять на установившийся стратегический баланс в мире. Оно до предела сокращает время реагирования для противника, а высокоточные маневрирующие гиперзвуковые боевые части баллистических ракет могут проходить любые системы ПРО.
Первоисточник: http://ru.valdaiclub.com
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