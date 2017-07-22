Тяжелый многоцелевой транспортный вертолёт Ми-26. Инфографика

Самый грузоподъемный в мире серийный вертолёт Ми-26 по технико-экономическим показателям не имеет себе равных. Вертолёты этого типа уникальны по своим транспортным возможностям и используются для мобильной переброски десантных подразделений, в том числе крупногабаритной техники. Ми-26 предназначен для выполнения самых разных задач – транспортных, эвакуационных, противопожарных и др. Ми-26 способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения или до 20 тонн груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске.