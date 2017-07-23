11:39 23 июля

Термоядерная авиационная бомба АН602 "Царь-бомба". Инфографика

АН602 «Царь-бомба» — термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1954—1961 гг. группой физиков-ядерщиков под руководством академика Академии наук СССР И. В. Курчатова. Самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества. Полная энергия взрыва, по разным данным, составляла 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте или около 2,4 х 1017 Дж (что соответствует дефекту массы 2,65 кг).


Первоисточник: http://infosurfing.ru/


3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Victor_B Сегодня, 08:35
    Сахаров предлагал прикрутить её к торперде.
    И на полных 100 Мт! (Реально - 120 Мт!)
    Как там нынче такая "торпеда" зовется?
    "Статус"?
    Victor_B
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:14
      Victor_B
      Как там нынче такая "торпеда" зовется?
      "Статус"?
      Ага! Вот именно зовётся.Кто больше всех зовёт или кличет.Туда она (торпеда) и направится laughing
      Наблюдатель2014
Картина дня