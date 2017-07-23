Термоядерная авиационная бомба АН602 "Царь-бомба". Инфографика

АН602 «Царь-бомба» — термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1954—1961 гг. группой физиков-ядерщиков под руководством академика Академии наук СССР И. В. Курчатова. Самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества. Полная энергия взрыва, по разным данным, составляла 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте или около 2,4 х 1017 Дж (что соответствует дефекту массы 2,65 кг).