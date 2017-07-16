МВД Сербии провело крупнейшую полицейскую операцию
Сербские правоохранители провели крупнейшую операцию, в ходе которой задержано 360 человек за различные преступления, изъято оружие, наркотики и большая сумма денег, передает РИА Новости .
По словам главы МВД Сербии Небойши Стефановича, «операция под названием "Арес" (Арес – бог войны в древнегреческой мифологии) была проведена в 27 городах и муниципалитетах страны, на данный момент возбуждены уголовные дела в отношении 202 лиц».
Он сообщил, что задержанным вменяется «незаконное производство и оборот наркотиков, покушения на убийство, изнасилования и запрещенные сексуальные действия, насилие, вымогательства, пытки, похищения, грабежи и другие преступления».
Глава МВД уточнил, что было «конфисковано 167 кг наркотиков (кокаина, героина, гашиша, марихуаны и экстази), а также обнаружены три лаборатории по производству марихуаны. Кроме того, изъято «четыре автомата, 29 ружей, 30 пистолетов, один килограмм взрывчатки, шесть гранат и более трех тысяч единиц боеприпасов».
Также в ходе обыском были обнаружены и изъяты большая сумма наличных денег, 19 автомобилей, «множество компьютеров и 150 гигабайт порнографических материалов с участием детей».
По словам главы МВД Сербии Небойши Стефановича, «операция под названием "Арес" (Арес – бог войны в древнегреческой мифологии) была проведена в 27 городах и муниципалитетах страны, на данный момент возбуждены уголовные дела в отношении 202 лиц».
Он сообщил, что задержанным вменяется «незаконное производство и оборот наркотиков, покушения на убийство, изнасилования и запрещенные сексуальные действия, насилие, вымогательства, пытки, похищения, грабежи и другие преступления».
Полиция продолжит эту акцию для защиты безопасности граждан,заявил Стафанович в воскресенье на брифинге.
Глава МВД уточнил, что было «конфисковано 167 кг наркотиков (кокаина, героина, гашиша, марихуаны и экстази), а также обнаружены три лаборатории по производству марихуаны. Кроме того, изъято «четыре автомата, 29 ружей, 30 пистолетов, один килограмм взрывчатки, шесть гранат и более трех тысяч единиц боеприпасов».
Также в ходе обыском были обнаружены и изъяты большая сумма наличных денег, 19 автомобилей, «множество компьютеров и 150 гигабайт порнографических материалов с участием детей».
Использованы фотографии: AFP 2017 / Stringer
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