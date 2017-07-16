20:35 16 июля

МВД Сербии провело крупнейшую полицейскую операцию

Сербские правоохранители провели крупнейшую операцию, в ходе которой задержано 360 человек за различные преступления, изъято оружие, наркотики и большая сумма денег, передает РИА Новости .

МВД Сербии провело крупнейшую полицейскую операцию


По словам главы МВД Сербии Небойши Стефановича, «операция под названием "Арес" (Арес – бог войны в древнегреческой мифологии) была проведена в 27 городах и муниципалитетах страны, на данный момент возбуждены уголовные дела в отношении 202 лиц».


Он сообщил, что задержанным вменяется «незаконное производство и оборот наркотиков, покушения на убийство, изнасилования и запрещенные сексуальные действия, насилие, вымогательства, пытки, похищения, грабежи и другие преступления».

Полиция продолжит эту акцию для защиты безопасности граждан,
заявил Стафанович в воскресенье на брифинге.

Глава МВД уточнил, что было «конфисковано 167 кг наркотиков (кокаина, героина, гашиша, марихуаны и экстази), а также обнаружены три лаборатории по производству марихуаны. Кроме того, изъято «четыре автомата, 29 ружей, 30 пистолетов, один килограмм взрывчатки, шесть гранат и более трех тысяч единиц боеприпасов».

Также в ходе обыском были обнаружены и изъяты большая сумма наличных денег, 19 автомобилей, «множество компьютеров и 150 гигабайт порнографических материалов с участием детей».

Использованы фотографии: AFP 2017 / Stringer
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Комментарии 19

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  1. oleg-gr Сегодня, 17:18
    В Сербии полно нелегального оружия. Часть изъяли. Еще больше из Косова завезут. То что правоохранители действуют, уже хорошо. Страна внутри НАТО и ЕС.
    oleg-gr
    1. Logall Сегодня, 17:26
      Цитата: oleg-gr
      В Сербии полно нелегального оружия. Часть изъяли. Еще больше из Косова завезут. То что правоохранители действуют, уже хорошо. Страна внутри НАТО и ЕС.

      Сербы близки к России. США попытается поставить свою власть. Вот тогда всё это оружие всплывёт. Всплывут и наркоманы. Надеюсь к верху пузом...
      Logall
      1. ЛукичЪ Сегодня, 17:36
        Цитата: Logall
        Сербы близки к России.

        вот, что они говорят
        ЛукичЪ
        1. андрей юрьевич Сегодня, 17:42
          Цитата: ЛукичЪ
          вот, что они говорят

          опять "братья навек"?...да ладно...мы без них-пропадём...нам хватает и Сирии и ДНР,и ЛНР,... не нужно искать кому "помощь оказать",окажите своим,курганцам,ковровцам,уральцам,калужчанам,тве
          рчанам,рязанцам. всем пенсионерам в конце концов,и молодым семьям.
          андрей юрьевич
          1. Самогонщик Сегодня, 18:07
            да ладно про помощь всем братским народам-ребят кто помобильнее приезжайте в Сербию и делайте деньги на этом- цены в рублях даю.в розничной сети- дыни-20 р.кг персики обычные и лысые 40 р.кг. картошка молодая.чистая.без земли налипшей 20р.кг лук 20 р.кг арбузы 15 руб.перец болгарский 32.5 р.кг а оптом ещё дешевле. заработайте на разнице-эт тут усё домашнее и вкус и запах. не чета европским полиэтеленовым. только одевайтесь с учётом +35 в тени. скупайте в сёлах.ещё дешевле выйдет. это и будет лучшая помощь сербам-увидите что они действительно уважают русских.не на словах как другие.
            только осторожно с ракией. угощают все и каждый убеждать будет мол его самая самая. wink
            Самогонщик
      2. андрей юрьевич Сегодня, 18:04
        Цитата: Logall
        Сербы близки к России

        да все близки,когда "халява" есть...
        андрей юрьевич
    2. Самогонщик Сегодня, 17:48
      зачем вообще оружие с косова тащить когда Босния под боком. а по поводу оружия-нелегального- так тут в сёлах цветочки машинным маслом поливаю- хрен с теми ромашками-главное что-бы пушка и пулемёты не заржавели. laughing а торговцев наркотиками что вытряхнули из трусов так эт хорошо для всех. а заодно политики пропиарились-без этого не обошлось
      Самогонщик
    3. сибиралт Сегодня, 20:02
      Нормальная полицейская операция. Давно бы так и систематически.
      сибиралт
  2. ded100 Сегодня, 17:28
    Он сообщил, что задержанным вменяется «незаконное производство и оборот наркотиков, покушения на убийство, изнасилования и запрещенные сексуальные действия, насилие, вымогательства, пытки, похищения, грабежи и другие преступления».

    Полный демократический набор!
    ded100
    1. soroKING Сегодня, 17:36
      дык у них под боком Косово -бандитский гнойник angry
      soroKING
      1. андрей юрьевич Сегодня, 17:45
        Цитата: soroKING
        дык у них под боком Косово -бандитский гнойник angry

        это натовская метостаза...это серьёзнее...
        андрей юрьевич
  3. Ретвизан 8 Сегодня, 17:43
    Госдеп уже отреагировал? Демократия в опасности!
    Судя по послужному списку задержанных, весьма достойные граждане!
    Ретвизан 8
  4. Incvizitor Сегодня, 17:50
    Надо регион "косово" прошустрить, там вообще одни бандиты.
    Incvizitor
  5. DEZINTO Сегодня, 18:21
    Мне почему то сегодня снилась Сербия, и диалог с каким-то сербом о войне ихней, раздел Югославии и прочее, вот так вдруг, я там не был никогда, ....и вот вдруг новости про них читаю....забавные совпадения. request
    DEZINTO
    1. ЛукичЪ Сегодня, 19:05
      Цитата: DEZINTO
      .и вот вдруг новости про них читаю....забавные совпадения.

      и не такие бывают smile
      ЛукичЪ
  6. without reverse Сегодня, 18:58
    сербы чудят без баяна. премьер у них открытая лесбиянка.) дань гейропейским ценностям.
    without reverse
    1. Geisenberg Сегодня, 19:13
      Цитата: without reverse
      сербы чудят без баяна. премьер у них открытая лесбиянка.) дань гейропейским ценностям.


      По твоему выходит ловит наркоторговцев это типа "чудить"? Что-то дружок у тебя с головой не в порядке.
      Geisenberg
  7. lenaryabova Сегодня, 19:02



    Подpoбности узнaeте пеpeйдя по ccылке http://ll.22web.org








    120576120576
    lenaryabova
  8. Ментат Сегодня, 19:34
    Цитата: андрей юрьевич
    Цитата: ЛукичЪ
    вот, что они говорят

    опять "братья навек"?...да ладно...мы без них-пропадём...нам хватает и Сирии и ДНР,и ЛНР,... не нужно искать кому "помощь оказать",окажите своим,курганцам,ковровцам,уральцам,калужчанам,тве
    рчанам,рязанцам. всем пенсионерам в конце концов,и молодым семьям.

    Вы явно путаете тёплое с мягким.
    Ментат
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