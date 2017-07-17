Забытая Новороссийская танкодесантная операция
За всю Вторую Мировую войну советская армия осуществила около сотни морских десантов. Подавляющее большинство этих десантов были малочисленны и решали оперативные задачи. При этом в СССР того времени крупных десантных судов и специальных средств для десантирования бронемашин и прочей техники не было вовсе. Флот же для доставки десанта использовал не только мотоботы, плашкоуты (несамоходные грузовые суда) и баржи, но и малые охотники, тральщики, рыболовные шаланды и даже шести- и восьмивёсельные ялы, в общем, всё, что имело мореходность чуть выше, чем у утюга.
К примеру, для высадки ленд-лизовских британских «Валентайнов» (предположительно Mk III) и американских М-3Л "Генерал Стюарт" в печально известной Южной Озерейке использовались так называемые «болиндеры». Своё своеобразное название эти суда получили благодаря шведской мотостроительной фирме. На самом деле это были самоходные, но крайне медлительные баржи. И использовали их отнюдь не от хорошей жизни, просто альтернативы не было. Чем закончился этот десант всем хорошо известно. Большая часть ленд-лизовских танков не преодолела даже полосу пляжа.
Ствол пушки и башня лёгкого американского танка М-3Л "Генерал Стюарт", поднят со дна моря у Южной Озерейке в 1973 году
По иронии судьбы известность Южно-Озерейской десантной трагедии, провал Керченско-Феодосийской операции и триумф «Малой Земли» убрали на задний план и сделали практически забытой Новороссийскую танкодесантную операцию, уникальную в некоторых аспектах.
Несмотря на провал десанта в Южной Озерейке, генерал-лейтенант Константин Николаевич Леселидзе с того самого момента, как отвлекающий Новороссийский десант стал основным и закрепился на Малой Земле, бомбардировал командованием Северо-Кавказского фронта предложением танкового десанта на захваченный плацдарм. Он мотивировал это необходимостью создания хоть минимальной маневренной бронированной группы для нанесения контрудара в случае прорыва обороны малоземельцев крупными силами противника. Кроме того, присутствие танков стало бы моральной поддержкой десантников, оторванных от основных сил.
Сложность подобной высадки в тех условиях тяжело переоценить. Во-первых, район высадки находился под постоянным воздействием артиллерии и авиации врага. Во-вторых, с моря существовала серьёзная опасность вражеских военных катеров. В-третьих, почти всё побережье в этом районе было захламлено потопленными судами и их обломками. Умножьте все эти факторы на естественную необходимость проведения высадки ночью, мелководье побережья и отсутствие причалов и необходимого оборудования.
При первой попытке использовались уже известные «болиндеры». 11 февраля 1943 года эти тихоходные плавающие чемоданы, загруженные опять-таки «Валентайнами» и «Стюартами», отбуксировали из Геленджика в Новороссийск. Но, причалив на Малой Земле, они так и не смогли произвести высадку, как ни бились десантники. Поэтому танки вернулись в Геленджик.
13 февраля танки перегрузили на 150-тонные баржи, оборудованные специальными сходнями, более приспособленными для условий малоземельского побережья. Но, к сожалению, все ленд-лизовские танки и в этот раз постигла печальная судьба их собратьев из Озерейки. Волнение моря в тот день достигало 3-х баллов, а ледяной норд-ост пронизывал до костей. Караван был обнаружен противником. Район высадки просвечивался прожекторами, и на десант обрушился артиллерийско-миномётный обстрел. Десантники прыгали в ледяное море. Обе баржи и два танка были сожжены огнём противника, один танк уничтожен авиацией, последний же утонул прямо у берега.
С тех пор, вплоть до марта 1943 года, командование и слышать не хотело о танковом десанте на Малой Земле. Толчком для перемены решения стала немецкая операция «Нептун», суть которой сводилось к фразе, приписываемой фюреру, «сбросить этих русских в море». Но наступление захлебнулось, танки противника были сожжены, пехота остановлена, не спасла положение даже сотни самолётов люфтваффе.
Мотобот проекта 165 с артиллерийским орудием на носу
На этот раз Леселидзе смог убедить командование повторить танковый десант на Малую Землю. Однако, теперь уже сами инициаторы десанта слышать не хотели о баржах и пресловутых «болиндерах». Поэтому выбор пал на мотоботы тип ДБ проекта 165. Длина - 14,6 м, ширина - 3,57 м, осадка: 0,9 м. Скорость от 5 до 7,5 узла, в зависимости от модификации. Также в зависимости от модификации варьировалась и грузоподъёмность, доходящая до 5,5 тонн. Недостатком этого типа мотоботов было отсутствие заднего хода.
За годы войны мотоботам пришлось поработать и непосредственно десантными плавсредствами, и катерами-тральщиками, и катерами ПВО, и плавучими плавбатареями. На катера этого проекта, кстати, и легла весомая часть сообщения плацдарма и «большой земли». Однако, один стандартный десантный мотобот хоть и был способен принять на борт лёгкий танк, если предварительно «раздеть» его и само плавсредство (к примеру, с мотоботов сняли фары, звуковые сигналы и бортовые отличительные огни, которыми никто всё равно не пользовался с целью маскировки) вплоть до трусов. В любом случае экипажу пришлось бы прилагать адовы усилия, чтобы просто удержаться на плаву, что уж говорить о боевом десантировании.
Мотобот в геленджикской бухте
Поэтому командование привлекло к решению проблемы техотдел Новороссийской ВМБ во главе с Андроником Айрапетовичем Шахназаровым. Именно эти умельцы и предложили соединить жёстким креплением два мотобота, превратив их в своеобразный катамаран. Сверху же должен был располагаться бревенчатый настил, на который и заходил танк. На тот момент контр-адмирал Геннадий Никитич Холостяков в своей книге «Вечный огонь» называл эти «катамараны» - «спарка».
Пример очередной модификации мотоботов в "спарку" с палубным орудием
После надлежащих испытаний, убедивших командование в достаточной мореходности «спарки» и быстрого, в известном смысле, десантирования с них бронетехники, танкодесантной группе «дали добро».
Мотобот в варианте катера ПВО, установленный в качестве памятника к 35-й годовщине Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1978 году
Часть маршрута мотоботы, груженные танками, шли на буксире, так как мореходность мотоботов в открытом море (участок почти в 30 км) резко снижалась, соответственно падала и скорость. Непосредственно к берегу «спарки» шли уже самостоятельно. В ночь с 6 на 7 мая на Малую Землю совершили десантирование первая пара танков, 8 мая уже четыре, 9 мая – три. За короткое время на плацдарм перебросили свыше 30-ти танков, по некоторым данным их число доходило до 36-ти машин.
Выгрузка танков происходила достаточно быстро. Машина сразу выводилась в район сосредоточения батальона. Там танк устанавливался в заранее отрытый капонир и тщательно маскировался. Более того все передвижения бронетехники осуществлялись только в ночное время суток и с целью маскировки во время артиллерийского обстрела позиций противника, чтобы раньше времени бронированная конница своим стальным басом не обрадовала врага. Таким образом, на Малой Земле создали три танковых роты: 1-я танковая капитана Мингалиева, 2-я капитана Данильченко и 3-я капитана Козлова.
Однако, и эта операция не обходилась без проблем. В открытом море мотоботы зарывались в чёрную ночную воду, несмотря на то, что ходили они только в тихую погоду. Танкисты явно чувствовали себя не в своей тарелке. Так, например, при одном десантировании механик-водитель с такой жадностью рванул с деревянного настила на твёрдую почву, что разворотил «спарку» до такой степени, что последняя почти лишилась хода. К чести мотоботчиков стоит уточнить, что вверенные им танки ни разу не пострадали по их вине.
Уточнить из каких именно танков состояла десантная группа сложно. В книге начальника политотдела 5-й гвардейской танковой бригады Георгия Кондратенко указывается, что первыми танками, десантировавшимися на Малую Землю, были Т-26. При этом во время начала наступления в материалах, кроме Т-26, начинают фигурировать танки Т-70. В других источниках также упомянуты неудачные танки Т-60. Вполне возможно, что весь малоземельский танковый батальон был крайне разношёрстным, так как основным критерием выбора танков был вес и ещё раз вес боевой машины, а все вышеупомянутые танки принадлежали к типу лёгких.
Т-26
Т-60
Т-70
Несмотря на всю сложность операции, танки десанта так и не использовались в боевых действиях малоземельцев вплоть до операции по полному освобождению Новороссийска от немецких захватчиков. Они играли роль последнего козыря, если немцы попытаются повторить операцию «Нептун», оставаясь замаскированными в своих капонирах без единой царапины до начала сентября 1943 года.
К примеру, для высадки ленд-лизовских британских «Валентайнов» (предположительно Mk III) и американских М-3Л "Генерал Стюарт" в печально известной Южной Озерейке использовались так называемые «болиндеры». Своё своеобразное название эти суда получили благодаря шведской мотостроительной фирме. На самом деле это были самоходные, но крайне медлительные баржи. И использовали их отнюдь не от хорошей жизни, просто альтернативы не было. Чем закончился этот десант всем хорошо известно. Большая часть ленд-лизовских танков не преодолела даже полосу пляжа.
Ствол пушки и башня лёгкого американского танка М-3Л "Генерал Стюарт", поднят со дна моря у Южной Озерейке в 1973 году
По иронии судьбы известность Южно-Озерейской десантной трагедии, провал Керченско-Феодосийской операции и триумф «Малой Земли» убрали на задний план и сделали практически забытой Новороссийскую танкодесантную операцию, уникальную в некоторых аспектах.
Несмотря на провал десанта в Южной Озерейке, генерал-лейтенант Константин Николаевич Леселидзе с того самого момента, как отвлекающий Новороссийский десант стал основным и закрепился на Малой Земле, бомбардировал командованием Северо-Кавказского фронта предложением танкового десанта на захваченный плацдарм. Он мотивировал это необходимостью создания хоть минимальной маневренной бронированной группы для нанесения контрудара в случае прорыва обороны малоземельцев крупными силами противника. Кроме того, присутствие танков стало бы моральной поддержкой десантников, оторванных от основных сил.
Сложность подобной высадки в тех условиях тяжело переоценить. Во-первых, район высадки находился под постоянным воздействием артиллерии и авиации врага. Во-вторых, с моря существовала серьёзная опасность вражеских военных катеров. В-третьих, почти всё побережье в этом районе было захламлено потопленными судами и их обломками. Умножьте все эти факторы на естественную необходимость проведения высадки ночью, мелководье побережья и отсутствие причалов и необходимого оборудования.
При первой попытке использовались уже известные «болиндеры». 11 февраля 1943 года эти тихоходные плавающие чемоданы, загруженные опять-таки «Валентайнами» и «Стюартами», отбуксировали из Геленджика в Новороссийск. Но, причалив на Малой Земле, они так и не смогли произвести высадку, как ни бились десантники. Поэтому танки вернулись в Геленджик.
13 февраля танки перегрузили на 150-тонные баржи, оборудованные специальными сходнями, более приспособленными для условий малоземельского побережья. Но, к сожалению, все ленд-лизовские танки и в этот раз постигла печальная судьба их собратьев из Озерейки. Волнение моря в тот день достигало 3-х баллов, а ледяной норд-ост пронизывал до костей. Караван был обнаружен противником. Район высадки просвечивался прожекторами, и на десант обрушился артиллерийско-миномётный обстрел. Десантники прыгали в ледяное море. Обе баржи и два танка были сожжены огнём противника, один танк уничтожен авиацией, последний же утонул прямо у берега.
С тех пор, вплоть до марта 1943 года, командование и слышать не хотело о танковом десанте на Малой Земле. Толчком для перемены решения стала немецкая операция «Нептун», суть которой сводилось к фразе, приписываемой фюреру, «сбросить этих русских в море». Но наступление захлебнулось, танки противника были сожжены, пехота остановлена, не спасла положение даже сотни самолётов люфтваффе.
Мотобот проекта 165 с артиллерийским орудием на носу
На этот раз Леселидзе смог убедить командование повторить танковый десант на Малую Землю. Однако, теперь уже сами инициаторы десанта слышать не хотели о баржах и пресловутых «болиндерах». Поэтому выбор пал на мотоботы тип ДБ проекта 165. Длина - 14,6 м, ширина - 3,57 м, осадка: 0,9 м. Скорость от 5 до 7,5 узла, в зависимости от модификации. Также в зависимости от модификации варьировалась и грузоподъёмность, доходящая до 5,5 тонн. Недостатком этого типа мотоботов было отсутствие заднего хода.
За годы войны мотоботам пришлось поработать и непосредственно десантными плавсредствами, и катерами-тральщиками, и катерами ПВО, и плавучими плавбатареями. На катера этого проекта, кстати, и легла весомая часть сообщения плацдарма и «большой земли». Однако, один стандартный десантный мотобот хоть и был способен принять на борт лёгкий танк, если предварительно «раздеть» его и само плавсредство (к примеру, с мотоботов сняли фары, звуковые сигналы и бортовые отличительные огни, которыми никто всё равно не пользовался с целью маскировки) вплоть до трусов. В любом случае экипажу пришлось бы прилагать адовы усилия, чтобы просто удержаться на плаву, что уж говорить о боевом десантировании.
Мотобот в геленджикской бухте
Поэтому командование привлекло к решению проблемы техотдел Новороссийской ВМБ во главе с Андроником Айрапетовичем Шахназаровым. Именно эти умельцы и предложили соединить жёстким креплением два мотобота, превратив их в своеобразный катамаран. Сверху же должен был располагаться бревенчатый настил, на который и заходил танк. На тот момент контр-адмирал Геннадий Никитич Холостяков в своей книге «Вечный огонь» называл эти «катамараны» - «спарка».
Пример очередной модификации мотоботов в "спарку" с палубным орудием
После надлежащих испытаний, убедивших командование в достаточной мореходности «спарки» и быстрого, в известном смысле, десантирования с них бронетехники, танкодесантной группе «дали добро».
Мотобот в варианте катера ПВО, установленный в качестве памятника к 35-й годовщине Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1978 году
Часть маршрута мотоботы, груженные танками, шли на буксире, так как мореходность мотоботов в открытом море (участок почти в 30 км) резко снижалась, соответственно падала и скорость. Непосредственно к берегу «спарки» шли уже самостоятельно. В ночь с 6 на 7 мая на Малую Землю совершили десантирование первая пара танков, 8 мая уже четыре, 9 мая – три. За короткое время на плацдарм перебросили свыше 30-ти танков, по некоторым данным их число доходило до 36-ти машин.
Выгрузка танков происходила достаточно быстро. Машина сразу выводилась в район сосредоточения батальона. Там танк устанавливался в заранее отрытый капонир и тщательно маскировался. Более того все передвижения бронетехники осуществлялись только в ночное время суток и с целью маскировки во время артиллерийского обстрела позиций противника, чтобы раньше времени бронированная конница своим стальным басом не обрадовала врага. Таким образом, на Малой Земле создали три танковых роты: 1-я танковая капитана Мингалиева, 2-я капитана Данильченко и 3-я капитана Козлова.
Однако, и эта операция не обходилась без проблем. В открытом море мотоботы зарывались в чёрную ночную воду, несмотря на то, что ходили они только в тихую погоду. Танкисты явно чувствовали себя не в своей тарелке. Так, например, при одном десантировании механик-водитель с такой жадностью рванул с деревянного настила на твёрдую почву, что разворотил «спарку» до такой степени, что последняя почти лишилась хода. К чести мотоботчиков стоит уточнить, что вверенные им танки ни разу не пострадали по их вине.
Уточнить из каких именно танков состояла десантная группа сложно. В книге начальника политотдела 5-й гвардейской танковой бригады Георгия Кондратенко указывается, что первыми танками, десантировавшимися на Малую Землю, были Т-26. При этом во время начала наступления в материалах, кроме Т-26, начинают фигурировать танки Т-70. В других источниках также упомянуты неудачные танки Т-60. Вполне возможно, что весь малоземельский танковый батальон был крайне разношёрстным, так как основным критерием выбора танков был вес и ещё раз вес боевой машины, а все вышеупомянутые танки принадлежали к типу лёгких.
Т-26
Т-60
Т-70
Несмотря на всю сложность операции, танки десанта так и не использовались в боевых действиях малоземельцев вплоть до операции по полному освобождению Новороссийска от немецких захватчиков. Они играли роль последнего козыря, если немцы попытаются повторить операцию «Нептун», оставаясь замаскированными в своих капонирах без единой царапины до начала сентября 1943 года.
Автор: Восточный ветер
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