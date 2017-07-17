Забытая Новороссийская танкодесантная операция

За всю Вторую Мировую войну советская армия осуществила около сотни морских десантов. Подавляющее большинство этих десантов были малочисленны и решали оперативные задачи. При этом в СССР того времени крупных десантных судов и специальных средств для десантирования бронемашин и прочей техники не было вовсе. Флот же для доставки десанта использовал не только мотоботы, плашкоуты (несамоходные грузовые суда) и баржи, но и малые охотники, тральщики, рыболовные шаланды и даже шести- и восьмивёсельные ялы, в общем, всё, что имело мореходность чуть выше, чем у утюга.К примеру, для высадки ленд-лизовских британских «Валентайнов» (предположительно Mk III) и американских М-3Л "Генерал Стюарт" в печально известной Южной Озерейке использовались так называемые «болиндеры». Своё своеобразное название эти суда получили благодаря шведской мотостроительной фирме. На самом деле это были самоходные, но крайне медлительные баржи. И использовали их отнюдь не от хорошей жизни, просто альтернативы не было. Чем закончился этот десант всем хорошо известно. Большая часть ленд-лизовских танков не преодолела даже полосу пляжа.По иронии судьбы известность Южно-Озерейской десантной трагедии, провал Керченско-Феодосийской операции и триумф «Малой Земли» убрали на задний план и сделали практически забытой Новороссийскую танкодесантную операцию, уникальную в некоторых аспектах.Несмотря на провал десанта в Южной Озерейке, генерал-лейтенант Константин Николаевич Леселидзе с того самого момента, как отвлекающий Новороссийский десант стал основным и закрепился на Малой Земле, бомбардировал командованием Северо-Кавказского фронта предложением танкового десанта на захваченный плацдарм. Он мотивировал это необходимостью создания хоть минимальной маневренной бронированной группы для нанесения контрудара в случае прорыва обороны малоземельцев крупными силами противника. Кроме того, присутствие танков стало бы моральной поддержкой десантников, оторванных от основных сил.Сложность подобной высадки в тех условиях тяжело переоценить. Во-первых, район высадки находился под постоянным воздействием артиллерии и авиации врага. Во-вторых, с моря существовала серьёзная опасность вражеских военных катеров. В-третьих, почти всё побережье в этом районе было захламлено потопленными судами и их обломками. Умножьте все эти факторы на естественную необходимость проведения высадки ночью, мелководье побережья и отсутствие причалов и необходимого оборудования.При первой попытке использовались уже известные «болиндеры». 11 февраля 1943 года эти тихоходные плавающие чемоданы, загруженные опять-таки «Валентайнами» и «Стюартами», отбуксировали из Геленджика в Новороссийск. Но, причалив на Малой Земле, они так и не смогли произвести высадку, как ни бились десантники. Поэтому танки вернулись в Геленджик.13 февраля танки перегрузили на 150-тонные баржи, оборудованные специальными сходнями, более приспособленными для условий малоземельского побережья. Но, к сожалению, все ленд-лизовские танки и в этот раз постигла печальная судьба их собратьев из Озерейки. Волнение моря в тот день достигало 3-х баллов, а ледяной норд-ост пронизывал до костей. Караван был обнаружен противником. Район высадки просвечивался прожекторами, и на десант обрушился артиллерийско-миномётный обстрел. Десантники прыгали в ледяное море. Обе баржи и два танка были сожжены огнём противника, один танк уничтожен авиацией, последний же утонул прямо у берега.С тех пор, вплоть до марта 1943 года, командование и слышать не хотело о танковом десанте на Малой Земле. Толчком для перемены решения стала немецкая операция «Нептун», суть которой сводилось к фразе, приписываемой фюреру, «сбросить этих русских в море». Но наступление захлебнулось, танки противника были сожжены, пехота остановлена, не спасла положение даже сотни самолётов люфтваффе.На этот раз Леселидзе смог убедить командование повторить танковый десант на Малую Землю. Однако, теперь уже сами инициаторы десанта слышать не хотели о баржах и пресловутых «болиндерах». Поэтому выбор пал на мотоботы тип ДБ проекта 165. Длина - 14,6 м, ширина - 3,57 м, осадка: 0,9 м. Скорость от 5 до 7,5 узла, в зависимости от модификации. Также в зависимости от модификации варьировалась и грузоподъёмность, доходящая до 5,5 тонн. Недостатком этого типа мотоботов было отсутствие заднего хода.За годы войны мотоботам пришлось поработать и непосредственно десантными плавсредствами, и катерами-тральщиками, и катерами ПВО, и плавучими плавбатареями. На катера этого проекта, кстати, и легла весомая часть сообщения плацдарма и «большой земли». Однако, один стандартный десантный мотобот хоть и был способен принять на борт лёгкий танк, если предварительно «раздеть» его и само плавсредство (к примеру, с мотоботов сняли фары, звуковые сигналы и бортовые отличительные огни, которыми никто всё равно не пользовался с целью маскировки) вплоть до трусов. В любом случае экипажу пришлось бы прилагать адовы усилия, чтобы просто удержаться на плаву, что уж говорить о боевом десантировании.Поэтому командование привлекло к решению проблемы техотдел Новороссийской ВМБ во главе с Андроником Айрапетовичем Шахназаровым. Именно эти умельцы и предложили соединить жёстким креплением два мотобота, превратив их в своеобразный катамаран. Сверху же должен был располагаться бревенчатый настил, на который и заходил танк. На тот момент контр-адмирал Геннадий Никитич Холостяков в своей книге «Вечный огонь» называл эти «катамараны» - «спарка».После надлежащих испытаний, убедивших командование в достаточной мореходности «спарки» и быстрого, в известном смысле, десантирования с них бронетехники, танкодесантной группе «дали добро».Часть маршрута мотоботы, груженные танками, шли на буксире, так как мореходность мотоботов в открытом море (участок почти в 30 км) резко снижалась, соответственно падала и скорость. Непосредственно к берегу «спарки» шли уже самостоятельно. В ночь с 6 на 7 мая на Малую Землю совершили десантирование первая пара танков, 8 мая уже четыре, 9 мая – три. За короткое время на плацдарм перебросили свыше 30-ти танков, по некоторым данным их число доходило до 36-ти машин.Выгрузка танков происходила достаточно быстро. Машина сразу выводилась в район сосредоточения батальона. Там танк устанавливался в заранее отрытый капонир и тщательно маскировался. Более того все передвижения бронетехники осуществлялись только в ночное время суток и с целью маскировки во время артиллерийского обстрела позиций противника, чтобы раньше времени бронированная конница своим стальным басом не обрадовала врага. Таким образом, на Малой Земле создали три танковых роты: 1-я танковая капитана Мингалиева, 2-я капитана Данильченко и 3-я капитана Козлова.Однако, и эта операция не обходилась без проблем. В открытом море мотоботы зарывались в чёрную ночную воду, несмотря на то, что ходили они только в тихую погоду. Танкисты явно чувствовали себя не в своей тарелке. Так, например, при одном десантировании механик-водитель с такой жадностью рванул с деревянного настила на твёрдую почву, что разворотил «спарку» до такой степени, что последняя почти лишилась хода. К чести мотоботчиков стоит уточнить, что вверенные им танки ни разу не пострадали по их вине.Уточнить из каких именно танков состояла десантная группа сложно. В книге начальника политотдела 5-й гвардейской танковой бригады Георгия Кондратенко указывается, что первыми танками, десантировавшимися на Малую Землю, были Т-26. При этом во время начала наступления в материалах, кроме Т-26, начинают фигурировать танки Т-70. В других источниках также упомянуты неудачные танки Т-60. Вполне возможно, что весь малоземельский танковый батальон был крайне разношёрстным, так как основным критерием выбора танков был вес и ещё раз вес боевой машины, а все вышеупомянутые танки принадлежали к типу лёгких.Несмотря на всю сложность операции, танки десанта так и не использовались в боевых действиях малоземельцев вплоть до операции по полному освобождению Новороссийска от немецких захватчиков. Они играли роль последнего козыря, если немцы попытаются повторить операцию «Нептун», оставаясь замаскированными в своих капонирах без единой царапины до начала сентября 1943 года.