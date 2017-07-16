20:36 16 июля

НАБ Украины проиллюстрировал новость про Львовский завод российскими танками

Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) Украины на своей странице в «Твиттере» проиллюстрировало новость о задержании руководителей Львовского бронетанкового завода фотографией с «Уралвагонзавода», передает РИА Новости .

НАБ Украины проиллюстрировал новость про Львовский завод российскими танками


На твит обратили внимание украинские пользователи, которые начали указывать ведомству на ошибку.


«А вы точно были во Львове? А то фотографии с российского «Уралвагонзавода». Читайте «Комсомольскую правду», – пишет PrytSLU.



«Это фото свидетельствует о вашей тупости», – добавляет Mazepa.

«У военных русская форма. Доколе будете искать картинки в гугле?», – вопрошает Матковский.

«Вот вам фотка с Львовского бронетанкового завода», – пишет Василькова.



В результате на официальном сайте бюро фотография была заменена, а вот отредактировать публикацию в соцсетях, у ведомства возможности нет.

НАБ Украины подозревает ряд должностных лиц ВСУ, а также директора Львовского завода Романа Тымкива и его заместителя в растрате госимущества и махинациях.

По данным бюро, подозреваемые реализовали коррупционную схему – вместо новых двигателей для танков закупили двигатели, бывшие в употреблении, и уже продававшиеся. Недавно Тымкив был арестован на 2 месяца с альтернативой выйти под залог, сумма которого определена в $ 77 тысяч.

Использованы фотографии: https://twitter.com/nab_ukr
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Комментарии 27

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  1. Incvizitor Сегодня, 17:53
    У х.лов всё выдуманное как и "страна" а вообще это русские хакеры поставили фото laughing
    Incvizitor
    1. Zibelew Сегодня, 18:01
      Если честно уже надоели новости про хохлов. Насчет ошибок, так недавно Путин показал видео по работе нашей авиации в Сирии Оливеру Стоуну, один в один похожее на видео про работу американского вертолета Apache в Афганистане в 2013 году.
      Zibelew
      1. svp67 Сегодня, 18:20
        Цитата: Zibelew
        Насчет ошибок, так недавно Путин показал видео по работе нашей авиации в Сирии Оливеру Стоуну, один в один похожее на видео про работу американского вертолета Apache в Афганистане в 2013 году.

        Все может быть. Я ж говорю НАРОДЫ БРАТСКИЕ

        Что очень обидно, есть же и свои хорошие кадры
        svp67
      2. MMX Сегодня, 19:21
        Цитата: Zibelew
        Если честно уже надоели новости про хохлов. Насчет ошибок, так недавно Путин показал видео по работе нашей авиации в Сирии Оливеру Стоуну, один в один похожее на видео про работу американского вертолета Apache в Афганистане в 2013 году.


        Спешу заметить, что ошибка нашего главного, на ВО была проигнорирована от слова совсем. Но вот, если на Украине не там запятую поставили в предложении, то тема на ВО будет вне всякого сомнения.
        Не хорошо это. Надо стараться быть объективными.
        MMX
        1. Монос Сегодня, 19:44
          Цитата: MMX
          Надо стараться быть объективными.

          При чём здесь объективность? Есть новости про Украину и есть новости про Россию. Не вижу необходимости сравнивать. У них своя жизнь, у нас своя. Косяк с видео, это косяк не ВВП, а его помощников. Но этот косяк не отменяет самого факта эффективной работы ВКС в Сирии.
          Монос
        2. хрыч Сегодня, 19:54
          Цитата: MMX
          ошибка нашего главного, на ВО была проигнорирована ... Не хорошо это. Надо стараться быть объективными.

          Т.е. надо было этой теме посвятить кучу статей wassat Идите на Цензор, там научат объективности. wassat
          хрыч
    2. svp67 Сегодня, 18:01
      Цитата: Incvizitor
      а вообще это русские хакеры поставили фото

      Вот чем удивлен, так это тем, что их еще НАБУ не обвинила во взломе Твиттера.
      svp67
      1. андрей юрьевич Сегодня, 18:09
        НАБ Украины проиллюстрировал новость про Львовский завод российскими танками


        какой я "бизнес" прос..пал...эх... а "идея" заманчива... wassat
        андрей юрьевич
      2. Соломон Кейн Сегодня, 18:14
        Ничего не поделаешь....
        Соломон Кейн
      3. Олег16661 Сегодня, 18:46
        Да ладно Вам всем. Все встает на свои места,если дополнить название НАБ буквой Е. Как говорится, "как назовешь, так и ..." laughing
        Олег16661
  2. svp67 Сегодня, 17:53
    Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) Украины на своей странице в «Твиттере» проиллюстрировало новость о задержании руководителей Львовского бронетанкового завода фотографией с «Уралвагонзавода»
    Что является лишним доказательством того, что мы братские народы. И у нас "коекакеров" хватает, достаточно вспомнить скандалы с плакатами и открытками к 23 февраля и 9 Мая, да и посмотреть "информографику" на данном ресурсе.
    svp67
    1. Лганхи Сегодня, 20:33
      Кому как, но нам бендеровцы, гитлеровские прихвостни и палачи, никакие не "братья".
      Лганхи
  3. Александр 3 Сегодня, 17:54
    Яблоки от яблони не далеко падают.Имею ввиду порошенко и все руководители бандеростана.
    Александр 3
  4. Владимирец Сегодня, 17:54
    «Вот вам фотка с Львовского бронетанкового завода»

    Здесь картина похуже. smile

    " вместо новых двигателей для танков закупили двигатели, бывшие в употреблении, и уже продававшиеся."

    На УВЗ?
    Владимирец
    1. svp67 Сегодня, 18:05
      Цитата: Владимирец
      На УВЗ?

      Эти движки делают в Челябинске, Екатеринбурге и Барнауле и это только в России. Представляете сколько их уже выпущено.
      svp67
      1. андрей юрьевич Сегодня, 18:29
        Цитата: Владимирец
        Владимирец Сегодня, 17:54
        «Вот вам фотка с Львовского бронетанкового завода»
        Здесь картина похуже.
        " вместо новых двигателей для танков закупили двигатели, бывшие в употреблении, и уже продававшиеся."
        На УВЗ?

        парАшенко,на УВЗ сфотографировали? конфетки "рошен" впаривал" за пол-цены?
        андрей юрьевич
  5. ЛукичЪ Сегодня, 18:00
    [quote«У военных русская форма. Доколе будете искать картинки в гугле?», – вопрошает Матковский.][/quote]

    хорошие у женьки псаки ученики laughing
    ЛукичЪ
  6. изя топ Сегодня, 18:00
    получается,поскакунчики -это дешёвая китайская(амерская)подделка русских
    изя топ
  7. МВГ Сегодня, 18:02
    Осталось им на фоту вместо Порошенко поместить изображение Путина для полной зрады...
    МВГ
  8. лысова Сегодня, 18:25
    А может просто не успели сфотошопить. Поменять у военнослужащих форму, на украинскую, а на башни танков, прилепить модули, ну и раскрасить в национальные цвета. А потом инфу в СМИ - " Никто кроме нас! "
    лысова
  9. Ferdinant Сегодня, 18:30
    А слабо было истребители,вертолеты не будь еще,что добавить?
    Ferdinant
  10. Berkut24 Сегодня, 18:53
    Скоро на Украине будет как в Англии: отсутствие новостей - уже хорошая новость!
    Berkut24
  11. without reverse Сегодня, 18:56
    мечтатели. такие чистые и забитые готовыми танками цеха,им и во сне не должно снится.
    without reverse
  12. lenaryabova Сегодня, 19:02



    Подpoбности узнaeте пеpeйдя по ccылке http://ll.22web.org








    120578120578
    lenaryabova
    1. изя топ Сегодня, 19:04
      уважаемые модеры,мне предупреждения на ровном месте лепят recourse ,а у самих в комментах спокойно спам разгуливает no
      изя топ
      1. Deadушка Сегодня, 19:26
        Плодотворно она поработала, 44 сообщения за 20 минут laughing
        Deadушка
        1. vovanpain Сегодня, 20:29
          Цитата: Deadушка
          Плодотворно она поработала, 44 сообщения за 20 минут laughing

          Да утром она была под именем аня там какая то,вчера под другим,не успевают вычищать,Виталий. drinks hi
          vovanpain
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