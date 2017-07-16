НАБ Украины проиллюстрировал новость про Львовский завод российскими танками
Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) Украины на своей странице в «Твиттере» проиллюстрировало новость о задержании руководителей Львовского бронетанкового завода фотографией с «Уралвагонзавода», передает РИА Новости .
На твит обратили внимание украинские пользователи, которые начали указывать ведомству на ошибку.
«А вы точно были во Львове? А то фотографии с российского «Уралвагонзавода». Читайте «Комсомольскую правду», – пишет PrytSLU.
«Это фото свидетельствует о вашей тупости», – добавляет Mazepa.
«У военных русская форма. Доколе будете искать картинки в гугле?», – вопрошает Матковский.
«Вот вам фотка с Львовского бронетанкового завода», – пишет Василькова.
В результате на официальном сайте бюро фотография была заменена, а вот отредактировать публикацию в соцсетях, у ведомства возможности нет.
НАБ Украины подозревает ряд должностных лиц ВСУ, а также директора Львовского завода Романа Тымкива и его заместителя в растрате госимущества и махинациях.
По данным бюро, подозреваемые реализовали коррупционную схему – вместо новых двигателей для танков закупили двигатели, бывшие в употреблении, и уже продававшиеся. Недавно Тымкив был арестован на 2 месяца с альтернативой выйти под залог, сумма которого определена в $ 77 тысяч.
На твит обратили внимание украинские пользователи, которые начали указывать ведомству на ошибку.
«А вы точно были во Львове? А то фотографии с российского «Уралвагонзавода». Читайте «Комсомольскую правду», – пишет PrytSLU.
«Это фото свидетельствует о вашей тупости», – добавляет Mazepa.
«У военных русская форма. Доколе будете искать картинки в гугле?», – вопрошает Матковский.
«Вот вам фотка с Львовского бронетанкового завода», – пишет Василькова.
В результате на официальном сайте бюро фотография была заменена, а вот отредактировать публикацию в соцсетях, у ведомства возможности нет.
НАБ Украины подозревает ряд должностных лиц ВСУ, а также директора Львовского завода Романа Тымкива и его заместителя в растрате госимущества и махинациях.
По данным бюро, подозреваемые реализовали коррупционную схему – вместо новых двигателей для танков закупили двигатели, бывшие в употреблении, и уже продававшиеся. Недавно Тымкив был арестован на 2 месяца с альтернативой выйти под залог, сумма которого определена в $ 77 тысяч.
Использованы фотографии: https://twitter.com/nab_ukr
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти