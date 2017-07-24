Защищенный автомобиль "Фалькатус". Инфографика

Защищенный автомобиль "Фалькатус" для Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ создан тесно связанным с ФСБ московским ЗАО "Форт Технология" в качестве дальнейшего развития разработки, начатой в свое время на АМО ЗИЛ по теме "Каратель" Министерства обороны России. "Форт Технология" примерно с 2014 года ведет штучное строительство образцов "Фалькатуса" для ЦСН ФСБ, выполняемых, по известным данным, на двухосном шасси "раллийного" автомобиля КамАЗ-4911.