20:36 16 июля

Ливийское правительство предложило новую дорожную карту по урегулированию конфликта

Глава правительства национального согласия, заседающего в Триполи, Фаиз Сарадж предложил новую дорожную карту, которая должна помочь Ливии выйти из кризиса, передает ТАСС сообщение газеты Al Ahram.

Ливийское правительство предложило новую дорожную карту по урегулированию конфликта


Президентский совет не является стороной конфликта, но его миссия заключается в том, чтобы прекратить борьбу за власть в Ливии,
заявил Сарадж.


По его словам, новый план включает «проведение всеобщих президентских и парламентских выборов в марте 2018 года, объявление о прекращении всех военных действий, за исключением борьбы с терроризмом, а также проект по формированию совместных комитетов Палаты представителей и Государственного совета для начала интеграции разобщенных государственных учреждений».

Также планируется «создание Высшего Совета национального примирения, изучение механизма введения правосудия переходного периода, репараций и общей амнистии», добавил он.

Кроме того предусмотрено создание комитетов по примирению между ливийскими городами.

Агентство напоминает, что в ходе переговоров Сараджа с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром 2 мая в Абу-Даби были достигнуты договоренности о создании общенациональных органов власти и силовых структур. Для их формирования решено было создать рабочие группы, а после подписания подготовленного этими группами соглашения провести в 6-месячный срок всеобщие выборы президента и депутатского корпуса.

Использованы фотографии: http://www.alquds.co.uk
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Комментарии 10

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  1. svp67 Сегодня, 18:38
    Глава правительства национального согласия, заседающего в Триполи, Фаиз Сарадж предложил новую дорожную карту, которая должна помочь Ливии выйти из кризиса, передает ТАСС сообщение газеты Al Ahram.
    А сколько сабель и каков золотой запас у данного "правителя"? Позволяют ли они ему делать такие предложения и учитывают ли его всерьез другие подобные "правители" Ливии.
    svp67
    1. МПК105 Сегодня, 18:46
      Ну так он же-
      "Президентский совет не является стороной конфликта, но его миссия заключается в том, чтобы прекратить борьбу за власть в Ливии"
      Ничё сейчас не понял...
      Если не являешься,куда лезешь...Если ты одна из сторон конфликта...Ндааа...Восток-дело тонкое...
      МПК105
  2. винипух Сегодня, 18:44
    Сначала пускай хизбалу уберут с Ираном, потом в карты играют.
    винипух
    1. Комментарий был удален.
    2. МПК105 Сегодня, 18:56
      Пардон муа,мсье...Все должны убрать всех,кто Вам,богомизбранным,не нравится?И тогда будет всем счастье?Хизболла,Иран.......-
      МПК105
    3. ЛукичЪ Сегодня, 19:02
      Цитата: винипух
      Сначала пускай хизбалу уберут с Ираном

      а иран при какой п...з..е?
      ЛукичЪ
  3. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 18:47
    если вождь каждого племени в Ливии будет к чему то призывать.. то не хватит резолюций Совбеза ООН. просрали свою Джамахирию. неумные люди б...ь.
    alibabaewitch.vasilij2018
  4. without reverse Сегодня, 18:54
    Ливия ,Ирак,Сирия- их ожидает судьба Югославии. разделяй и властвуй.годы проходят а принцип все работает,
    without reverse
    1. ЛукичЪ Сегодня, 19:03
      Цитата: without reverse
      властвуй.годы проходят а принцип все работает,

      уже не годы,века
      ЛукичЪ
  5. lenaryabova Сегодня, 19:00



    Подpoбности узнaeте пеpeйдя по ccылке http://ll.22web.org


    lenaryabova
  6. Atlant-1164 Сегодня, 19:24
    я извиняюсь что не в тему.но это полный трындец.

    Руководство США сегодня поставило России возмутительный ультиматум. Белый Дом заявил, что российскую дипсобственность, которая сейчас находится в Штатах под арестом, вернут только в том случае, если РФ докажет свою «добросовестность». В частности, американское руководство рассчитывает, что вооруженные силы РФ прекратят помогать армии Сирии и покинут страну.
    Atlant-1164
    1. МПК105 Сегодня, 19:34
      Так что же возмутило-то так?Сильный имеет право.Не удивлюсь,если "наши" в очередной раз прогнутся-жёны,любовницы,дети,массажистки,шофёры,
      собачки,деньги и т,д и т,п,-ВСЁ ДАВНО У НИХ ТАМ...Кроме "глубокой озабоченности",над оной ленивый только не смеялся-что они могут ещё выразить... wink .
      МПК105
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