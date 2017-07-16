Ливийское правительство предложило новую дорожную карту по урегулированию конфликта

Президентский совет не является стороной конфликта, но его миссия заключается в том, чтобы прекратить борьбу за власть в Ливии,

Глава правительства национального согласия, заседающего в Триполи, Фаиз Сарадж предложил новую дорожную карту, которая должна помочь Ливии выйти из кризиса, передает ТАСС сообщение газеты Al Ahram.заявил Сарадж.По его словам, новый план включает «проведение всеобщих президентских и парламентских выборов в марте 2018 года, объявление о прекращении всех военных действий, за исключением борьбы с терроризмом, а также проект по формированию совместных комитетов Палаты представителей и Государственного совета для начала интеграции разобщенных государственных учреждений».Также планируется «создание Высшего Совета национального примирения, изучение механизма введения правосудия переходного периода, репараций и общей амнистии», добавил он.Кроме того предусмотрено создание комитетов по примирению между ливийскими городами.Агентство напоминает, что в ходе переговоров Сараджа с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром 2 мая в Абу-Даби были достигнуты договоренности о создании общенациональных органов власти и силовых структур. Для их формирования решено было создать рабочие группы, а после подписания подготовленного этими группами соглашения провести в 6-месячный срок всеобщие выборы президента и депутатского корпуса.