Как создавались империи: Цивилизация Майя

Как создавались империи - этот документальный сериал расскажет вам о том, как создавались могучие и великие империи в истории человечества. Какие жертвы были принесены для того, чтобы собрать народы в одну державу. И как поддерживалась стабильность таких сложных систем, как империи.Древние майя строили величественные пирамиды, роскошные дворцы и просторные площади. Они эффективно использовали источники энергии и создавали удивительные инженерные сооружения и произведения искусства на протяжении полутора тысяч лет.