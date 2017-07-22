16:11 22 июля

Как создавались империи: Цивилизация Майя

Как создавались империи - этот документальный сериал расскажет вам о том, как создавались могучие и великие империи в истории человечества. Какие жертвы были принесены для того, чтобы собрать народы в одну державу. И как поддерживалась стабильность таких сложных систем, как империи.

Древние майя строили величественные пирамиды, роскошные дворцы и просторные площади. Они эффективно использовали источники энергии и создавали удивительные инженерные сооружения и произведения искусства на протяжении полутора тысяч лет.




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