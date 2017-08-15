14:24 15 августа

Как создавались империи: Александр Македонский

Как создавались империи - этот документальный сериал расскажет вам о том, как создавались могучие и великие империи в истории человечества. Какие жертвы были принесены для того, чтобы собрать народы в одну державу. И как поддерживалась стабильность таких сложных систем, как империи.

Александр Македонский - один из самых великих полководцев в истории человечества. Он превратил обширные территории от Египта до Индии в греческую империю, распространяя на весь мир греческий язык, науки и культуру. Но инженерно-технический фундамент военных побед Александра заложил его отец Филипп II.




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Комментарии 1

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  1. Ураган70 Сегодня, 13:24
    Только про боевых педиков написал, нате... Исторический боевой венценосный педик... Начните свой сериал со Святослава Храброго?
    Ураган70
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