Как создавались империи: Александр Македонский

Как создавались империи - этот документальный сериал расскажет вам о том, как создавались могучие и великие империи в истории человечества. Какие жертвы были принесены для того, чтобы собрать народы в одну державу. И как поддерживалась стабильность таких сложных систем, как империи.Александр Македонский - один из самых великих полководцев в истории человечества. Он превратил обширные территории от Египта до Индии в греческую империю, распространяя на весь мир греческий язык, науки и культуру. Но инженерно-технический фундамент военных побед Александра заложил его отец Филипп II.