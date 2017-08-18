15:12 18 августа

Как создавались империи: Византия

Как создавались империи - этот документальный сериал расскажет вам о том, как создавались могучие и великие империи в истории человечества. Какие жертвы были принесены для того, чтобы собрать народы в одну державу. И как поддерживалась стабильность таких сложных систем, как империи.

Обычно, говоря о могуществе империи, имеют в виду ее политическое влияние. Влияние Византии было, прежде всего, в сфере культуры. Более тысячи лет Византийская империя не только сохраняла античное культурное наследие, но и была центром распространения христианства. Она дала миру мастеров и строителей, положивших начало европейскому Возрождению.




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Комментарии 1

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  1. vladimirvn Сегодня, 14:27
    Культурное, религиозное влияние, в долгосрочной перспективе, сильнее силового, военного.
    vladimirvn
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