Как создавались империи: Греция

Как создавались империи - этот документальный сериал расскажет вам о том, как создавались могучие и великие империи в истории человечества. Какие жертвы были принесены для того, чтобы собрать народы в одну державу. И как поддерживалась стабильность таких сложных систем, как империи.Микенские толосы и Львиные ворота, афинский флот и Парфенон - своим существованием эти чудеса технической мысли были обязаны творениям древнегреческих инженеров и лидерам, чья жажда власти и величия возвела древнегреческую цивилизацию до небывалых высот.