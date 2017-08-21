13:53 21 августа

Как создавались империи: Мир да Винчи

Как создавались империи - этот документальный сериал расскажет вам о том, как создавались могучие и великие империи в истории человечества. Какие жертвы были принесены для того, чтобы собрать народы в одну державу. И как поддерживалась стабильность таких сложных систем, как империи.

Возрождение - эпоха архитекторов, которые доказывали, что нет ничего невозможного, эпоха изобретений и новшеств, эпоха да Винчи, Коперника, Гуттенберга.




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