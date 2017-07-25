Как создавались империи: Ацтеки

Как создавались империи - этот документальный сериал расскажет вам о том, как создавались могучие и великие империи в истории человечества. Какие жертвы были принесены для того, чтобы собрать народы в одну державу. И как поддерживалась стабильность таких сложных систем, как империи.Потрясенные красотой столицы ацтеков европейцы называли ее "Венецией Нового света". Акведуки, дворцы, пирамиды и храмы прославляли богов и свидетельствовали о силе человека. Всего за 200 лет кочевники сумели создать великую империю.