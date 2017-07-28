Как создавались империи: Древний Египет

Как создавались империи - этот документальный сериал расскажет вам о том, как создавались могучие и великие империи в истории человечества. Какие жертвы были принесены для того, чтобы собрать народы в одну державу. И как поддерживалась стабильность таких сложных систем, как империи.Древние египтяне заложили основы инженерной науки. Их инженеры без помощи компьютеров и подъемных кранов создали шедевры архитектуры: возвели первый каменный монолит, первую дамбу, неприступную крепость, величайший город и грандиозные храмы, являющиеся свидетельствами архитектурного гения, развитой технологии и умения организовать труд множества рабочих.