Как создавались империи: Рим

Как создавались империи - этот документальный сериал расскажет вам о том, как создавались могучие и великие империи в истории человечества. Какие жертвы были принесены для того, чтобы собрать народы в одну державу. И как поддерживалась стабильность таких сложных систем, как империи.Амбиции, завоевания, непревзойденная мощь технологий - фундамент Римской империи. Колоссальные строительные проекты Рима - стадионы, дворцы, дороги, акведуки - объединили три континента и дали силы самой развитой цивилизации в мире.