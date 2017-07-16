МВД Ирака не подтвердило ликвидацию лидера ИГ
Главарь группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади, скорее всего, жив и скрывается в предместье сирийского города Ракка, которое до сих пор остается под контролем террористов, передает РИА Новости заявление начальника управления борьбы с терроризмом МВД Ирака Абу Али аль-Басри.
По его словам, «именно иракские спецслужбы более других заинтересованы в преследовании лидера ИГ и его окружения, а также отслеживании всех его перемещений».
Примечательно, что в минувший вторник иракский новостной портал «Сумария ньюз» передал, что источник в ИГ признал гибель аль-Багдади. По данным портала, в заявлении группировки говорится, что «аль-Багдади погиб, и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника». Других подробностей не приводится.
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что аль-Багдади мог быть уничтожен «в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки». В военном ведомстве добавили, что информация в настоящее время проверяется.
Аль-Багдади, настоящее имя которого Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном террористами городе Мосул провозгласил создание так называемого «исламского халифата» в Ираке и Сирии. После этого информация о его ликвидации неоднократно появлялась в СМИ различных государств. Однако до сих пор не найдено четких подтверждений гибели «террориста номер один».
Он скрывается в Сирии, а точнее, за пределами города Ракка,сказал аль-Басри.
По его словам, «именно иракские спецслужбы более других заинтересованы в преследовании лидера ИГ и его окружения, а также отслеживании всех его перемещений».
Примечательно, что в минувший вторник иракский новостной портал «Сумария ньюз» передал, что источник в ИГ признал гибель аль-Багдади. По данным портала, в заявлении группировки говорится, что «аль-Багдади погиб, и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника». Других подробностей не приводится.
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что аль-Багдади мог быть уничтожен «в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки». В военном ведомстве добавили, что информация в настоящее время проверяется.
Аль-Багдади, настоящее имя которого Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном террористами городе Мосул провозгласил создание так называемого «исламского халифата» в Ираке и Сирии. После этого информация о его ликвидации неоднократно появлялась в СМИ различных государств. Однако до сих пор не найдено четких подтверждений гибели «террориста номер один».
Использованы фотографии: AP Photo / Militant video, File
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