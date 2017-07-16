20:36 16 июля

МВД Ирака не подтвердило ликвидацию лидера ИГ

Главарь группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади, скорее всего, жив и скрывается в предместье сирийского города Ракка, которое до сих пор остается под контролем террористов, передает РИА Новости заявление начальника управления борьбы с терроризмом МВД Ирака Абу Али аль-Басри.

МВД Ирака не подтвердило ликвидацию лидера ИГ


Он скрывается в Сирии, а точнее, за пределами города Ракка,
сказал аль-Басри.


По его словам, «именно иракские спецслужбы более других заинтересованы в преследовании лидера ИГ и его окружения, а также отслеживании всех его перемещений».

Примечательно, что в минувший вторник иракский новостной портал «Сумария ньюз» передал, что источник в ИГ признал гибель аль-Багдади. По данным портала, в заявлении группировки говорится, что «аль-Багдади погиб, и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника». Других подробностей не приводится.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что аль-Багдади мог быть уничтожен «в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки». В военном ведомстве добавили, что информация в настоящее время проверяется.

Аль-Багдади, настоящее имя которого Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном террористами городе Мосул провозгласил создание так называемого «исламского халифата» в Ираке и Сирии. После этого информация о его ликвидации неоднократно появлялась в СМИ различных государств. Однако до сих пор не найдено четких подтверждений гибели «террориста номер один».

Использованы фотографии: AP Photo / Militant video, File
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Комментарии 10

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  1. Zibelew Сегодня, 19:38
    Аль Багдади находится в Пентагоне. Надо будет сотворят двойника.
    - Абрам умер, но есть надежда...
    - Так жив ли Абрам?
    - Пока нет.
    Zibelew
    1. Teberii Сегодня, 20:04
      Всё не так просто,теперь у Иракцев есть повод вторгнуться в Сирию.Не буду же американцы туда лезть.
      Teberii
    2. сибиралт Сегодня, 20:07
      Вот я и говорю. Пока этого Багдади американцы в море не утопят он будет жив. laughing
      сибиралт
    3. poquello Сегодня, 20:08
      Цитата: Zibelew
      Аль Багдади находится в Пентагоне. Надо будет сотворят двойника.
      - Абрам умер, но есть надежда...
      - Так жив ли Абрам?
      - Пока нет.

      "Он скитается вместе со своим дрессированным мулом из селения в селение, давая представления из Шекспира."
      poquello
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:33
        То , что Аль Багдади жив выгодно многим , но матрасам - особенно . ИГИЛ не обезглавлено , а значит эта карта ещё не ушла в тираж . Всегда можно "удушить" его (или двойника) с предоставлением тела и тем самым утереть нос России . Наконец , деньги остаются в "семье" .
        bouncyhunter
  2. МПК105 Сегодня, 19:43
    Да я не удивлён...Гитлера в Южной Америке видели,говорят,после войны...Мы за Петра 3 бунт подняли-а оказалось-Емилиан Феодорович Пугачёв.Чем,впоследствии,ещё более горды были.Бен Ладен жив,говорят... recourse
    МПК105
  3. VadimSt Сегодня, 19:47
    Ну да! Объявив живым, чтобы потом "уничтожить" силами коалиции!
    VadimSt
    1. BlackMokona Сегодня, 20:02
      Силы коалиции его тоже уже давно уничтожили.
      Вообщем кто труп покажет, того и тапки wassat
      BlackMokona
      1. хрыч Сегодня, 20:35
        Цитата: BlackMokona
        Вообщем кто труп покажет, того и тапки

        Шамиля Басаева, помните посмертное фото? Там голова оторвана, конечности тоже. Кусок бесформенного мяса am am
        хрыч
  4. ded100 Сегодня, 20:08
    Что то напоминает историю с бен ладеном!
    ded100
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