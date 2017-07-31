Как создавались империи: Китай

Как создавались империи - этот документальный сериал расскажет вам о том, как создавались могучие и великие империи в истории человечества. Какие жертвы были принесены для того, чтобы собрать народы в одну державу. И как поддерживалась стабильность таких сложных систем, как империи.Китай - империя, просуществовавшая четыре тысячи лет. Во времена египетских пирамид китайские императоры возводили роскошные дворцы. Рим еще не строил акведуки, когда китайцы повернули реку, взорвав гору - до изобретения пороха. Они построили крупнейший в древней истории флот и возвели непревзойденное и по сей день инженерное сооружение - Великую Китайскую стену.