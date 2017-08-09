Как создавались империи: Персия

Как создавались империи - этот документальный сериал расскажет вам о том, как создавались могучие и великие империи в истории человечества. Какие жертвы были принесены для того, чтобы собрать народы в одну державу. И как поддерживалась стабильность таких сложных систем, как империи.Древние персы создали империю, которая была символом величия и богатства. Они построили удивительные, невиданные до той поры инженерные сооружения - роскошные дворцы посреди пустыни, дороги, системы водоснабжения и канализации, мосты и каналы.