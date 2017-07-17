5-й Штурмовой корпус Сирийской армии: создание, борьба с боевиками и помощь России

5-й Штурмовой корпус привлек внимание СМИ в начале 2017 года после того, как ИГИЛ захватило Пальмиру, что еще большей степени выявило нужду в большем количестве хорошо обученных и оснащенных пехотных формирований для ликвидации кризисных ситуаций. В ноябре 2016 года сирийская армия объявила о создании 5 штурмового корпуса – элитного соединения, состоящего исключительно из добровольцев и поддерживамого Россией и Ираном.В настоящий момент численность личного состава корпуса составляет 10 тысяч военнослужащих. Штаб корпуса находился в Латакии, а военные базы разбросаны между Хамой и Пальмирой. По-прежнему ничего не известно о высшем командном составе соединения. Считается, что возглавляет корпус группа сирийских командиров, которым помогают множество российских советников.С момента создания 5 корпуса соединение приняло участие в нескольких наступательных операций, первой и наиболее важной из которых была операция в Пальмире. Войска 5 корпуса смогли отбить атаки игиловцев на ключевую авиабазу Тияс даже несмотря на то, что у соединения в то время не было достаточного боевого опыта.