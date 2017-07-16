СМИ: Израиль выступил против соглашения России и США о перемирии в Сирии

Нетаньяху сказал репортерам после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, что Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, согласованного Соединенными Штатами и Россией, поскольку оно увековечит иранское присутствие в этой стране

Как сегодня сообщает израильская газета "Гаарец" , премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, заявил, что Израиль возражает против согласованного США и Россией перемирия на юге Сирии, так как это позволит Ирану расширить присутствие в регионе.На встрече с журналистами во время визита в Париж глава правительства впервые озвучил свое отношение к договоренностям, которые вступили в силу неделю назад и остановили боевые действия в сирийских провинциях, соседствующих с Израилем и Иорданией.— говорится в публикации, передает РИА Новости Высокопоставленный источник в руководстве Израиля добавил изданию, что причиной недовольства достигнутым перемирием со стороны Иерусалима являются планы Ирана по наращиванию военного присутствия в регионе. Тегеран, по данным властей еврейского государства, намерен построить в Сирии базу для ВВС и морского флота, послать в страну военный контингент и советников. "Это бы изменило картину в регионе в сравнении с тем, что мы наблюдаем сейчас", - приводит газета слова источника.По информации СМИ, власти страны также недовольны тем, что авторы договоренностей о перемирии закрыли для иранских сил только приграничную с Израилем зону глубиной в 20 километров.Руководство еврейского государства считает Иран "угрозой номер один". Тель-Авив беспокоит урезанный, но не остановленный атомный проект Тегерана, его ракетная программа, враждебная риторика руководства и поддержка антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку.Соглашение о перемирии в южных районах Сирии было одобрено президентами России и США на двусторонних переговорах в Гамбурге на саммите G20. В настоящее время более двух тысяч населенных пунктов уже присоединились к режиму прекращения боевых действий.