23:52 16 июля

СМИ: Израиль выступил против соглашения России и США о перемирии в Сирии

Как сегодня сообщает израильская газета "Гаарец" , премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, заявил, что Израиль возражает против согласованного США и Россией перемирия на юге Сирии, так как это позволит Ирану расширить присутствие в регионе.

На встрече с журналистами во время визита в Париж глава правительства впервые озвучил свое отношение к договоренностям, которые вступили в силу неделю назад и остановили боевые действия в сирийских провинциях, соседствующих с Израилем и Иорданией.

СМИ: Израиль выступил против соглашения России и США о перемирии в Сирии



Нетаньяху сказал репортерам после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, что Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, согласованного Соединенными Штатами и Россией, поскольку оно увековечит иранское присутствие в этой стране
— говорится в публикации, передает РИА Новости .

Высокопоставленный источник в руководстве Израиля добавил изданию, что причиной недовольства достигнутым перемирием со стороны Иерусалима являются планы Ирана по наращиванию военного присутствия в регионе. Тегеран, по данным властей еврейского государства, намерен построить в Сирии базу для ВВС и морского флота, послать в страну военный контингент и советников. "Это бы изменило картину в регионе в сравнении с тем, что мы наблюдаем сейчас", - приводит газета слова источника.

По информации СМИ, власти страны также недовольны тем, что авторы договоренностей о перемирии закрыли для иранских сил только приграничную с Израилем зону глубиной в 20 километров.

Руководство еврейского государства считает Иран "угрозой номер один". Тель-Авив беспокоит урезанный, но не остановленный атомный проект Тегерана, его ракетная программа, враждебная риторика руководства и поддержка антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку.

Соглашение о перемирии в южных районах Сирии было одобрено президентами России и США на двусторонних переговорах в Гамбурге на саммите G20. В настоящее время более двух тысяч населенных пунктов уже присоединились к режиму прекращения боевых действий.

Использованы фотографии: http://stop-news.com/
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Комментарии 92

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  1. poquello Сегодня, 21:22
    голаны ещё не Сирия, а при таком гоноре ещё и вернуть придётся
    poquello
    1. Монос Сегодня, 21:49
      Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, согласованного Соединенными Штатами и Россией, поскольку оно увековечит иранское присутствие в этой стране

      Ну кто-бы сомневался! Умиляет открытый, незамутнённый цинизм "богоизбранных": пусть режут друг друга до бесконечности, лишь бы выгода была у нас. И никакого мира, и никакого перемирия!
      Монос
      1. poquello Сегодня, 21:55
        Цитата: Монос
        Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, согласованного Соединенными Штатами и Россией, поскольку оно увековечит иранское присутствие в этой стране

        Ну кто-бы сомневался! Умиляет открытый, незамутнённый цинизм "богоизбранных": пусть режут друг друга до бесконечности, лишь бы выгода была у нас. И никакого мира, и никакого перемирия!

        это шестерёнчатые здесь убеждают что у Израиля принцип "пусть режут друг друга до бесконечности" по Нитаньяхе то получается что израильтяне имеют претензии на дела в чужом государстве
        poquello
      2. Inok10 Сегодня, 21:55
        Цитата: Монос
        Ну кто-бы сомневался! Умиляет открытый, незамутнённый цинизм "богоизбранных": пусть режут друг друга до бесконечности, лишь бы выгода была у нас. И никакого мира, и никакого перемирия!

        ... Вить Привет ! ... hi ... у "Богоизбранных" подгорает по полной программе ... а, Счастье было почти рядом ... laughing ... они же Ключ, Мировой политике на Ближнем Востоке, как они считали, а по факту оказались просто расходным материалом (бумагой одноразового пользования) при разговоре Львов (Россия-США) ... Печалька ... tongue
        Inok10
        1. bouncyhunter Сегодня, 22:08
          Лёша , здрав будь ! hi Извини , что влез - даже зная что продули , израильтяне продолжают гнуть свою линию . Я уже неоднократно писал , но это повторять мне не лень : даже если планета будет разваливаться на куски - Израиль до последнего будет выискивать как извлечь из этого свою выгоду .
          bouncyhunter
          1. Inok10 Сегодня, 22:13
            Цитата: bouncyhunter
            Лёша , здрав будь ! Извини , что влез - даже зная что продули , израильтяне продолжают гнуть свою линию . Я уже неоднократно писал , но это повторять мне не лень : даже если планета будет разваливаться на куски - Израиль до последнего будет выискивать как извлечь из этого свою выгоду .

            ... Паш Вечер Добрый ! ... hi ... все правильно ... Еврею разрешено клятвопреступничество ... он, может клясться, хоть на Торе, хоть на Библии, хоть на Коране и даже здоровьем Своей Матери ... от сего и менталитет ... ВЫГОДА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО ! ... Ты абсолютно прав ... hi
            Inok10
            1. bouncyhunter Сегодня, 22:20
              Зато у них всегда есть дежурная отмазка : "Мы защищаемся" . Лицемерие и двойные стандарты не знают границ и национальностей , это понятно . Но перед собственной совестью не стыдно ??? Если она есть , в чём лично сильно сомневаюсь . На чужом несчастье своего счастья не построишь ! am
              bouncyhunter
              1. Владимирец Сегодня, 22:41
                Цитата: bouncyhunter
                Зато у них всегда есть дежурная отмазка : "Мы защищаемся"

                Что подозрительно нет израильских комментаторов. what
                Владимирец
                1. bouncyhunter Сегодня, 22:47
                  Цитата: Владимирец
                  Что подозрительно нет израильских комментаторов. what

                  Знаешь , Женя , меня это тоже удивляет и настораживает . wink
                  bouncyhunter
                  1. Inok10 Сегодня, 22:53
                    Цитата: Владимирец
                    Что подозрительно нет израильских комментаторов.

                    Цитата: bouncyhunter
                    Знаешь , Женя , меня это тоже удивляет и настораживает .

                    ... Жень Привет ! ... hi ... так о сем выше говорили, слишком "скользкая тема", на сем они Гешефт не сделают ... нет выгоды, нет в теме Еврея ... hi
                    Inok10
                    1. bouncyhunter Сегодня, 23:03
                      Цитата: Inok10
                      нет выгоды, нет в теме Еврея

                      Таки да , за этот интерес даже дядя Беня скажет : "Без понту" . lol
                      bouncyhunter
                    2. Владимирец Сегодня, 23:08
                      Цитата: bouncyhunter
                      меня это тоже удивляет и настораживает .

                      Может готовят обоснование почему они мира не хотят? request
                      Цитата: Inok10
                      нет выгоды, нет в теме Еврея

                      Леш, привет. hi Видимо, когнитивный диссонанс, как бы и США не станешь нахваливать, они ведь в теме, но и Россию не польешь, она ведь с США договорилась. laughing
                      Владимирец
                      1. bouncyhunter Сегодня, 23:16
                        Цитата: Владимирец
                        когнитивный диссонанс

                        И хоть ты разорвись : ни пнём по сове , ни совой о пень . Печалька и нежданчик : два-в-одном . lol
                        bouncyhunter
                      2. Deadушка Сегодня, 23:25
                        Цитата: Владимирец
                        Может готовят обоснование почему они мира не хотят?

                        Для них Иран в Сирии, что для нас США в Украине.
                        Отсюда и их действия. request
                        Deadушка
                  2. Соломон Кейн Сегодня, 22:54
                    Сейчас, Паш, пацаны с большими звездами уйдут из эфира -и появится полковник Нас рать и иные дети Давидовы...
                    Соломон Кейн
                    1. bouncyhunter Сегодня, 23:00
                      Не накаркай , Костя ! lol Мы же не хотим конфликта , пусть выскажут своё мнение и видение этого вопроса . wink
                      bouncyhunter
                      1. Inok10 Сегодня, 23:04
                        Цитата: bouncyhunter
                        пусть выскажут своё мнение и видение этого вопроса .

                        ... Паша, у них ни когда нет вопросов ... если не обратил внимание, у них только утверждения ... уже с Персонажем Нас Рать за ВНЭУ поговорил, спасибо, более не стоит трать время на убогих ... это как с Голубем играть в шахматы .. раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит к "своим" рассказывать как Вас "сделал" ... laughing
                        Inok10
                      2. Арон Заави Сегодня, 23:31
                        Цитата: bouncyhunter
                        Не накаркай , Костя ! lol Мы же не хотим конфликта , пусть выскажут своё мнение и видение этого вопроса . wink

                        Не чего обсуждать. Обычный корявый перевод.

                        Израиль выступает категорически против того как сформированы планы Москвы и Вашингтона касательно перемирия на юге Сирии, так как это позволит Ирану расширить присутствие в регионе.Об этом заявил Биньямин Нетаниягу в воскресенье, 16 июля, на встрече в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
                        Причиной израильского недовольства достигнутым перемирием являются планы Ирана по наращиванию военного присутствия в регионе. Нетаниягу заявил:"Израиль будет рад любому подлинному прекращению огня на юге Сирии. Но нельзя допускать, чтобы там обосновался Иран и его сателлиты".
                        Арон Заави
                    2. vovanpain Сегодня, 23:06
                      Цитата: Соломон Кейн
                      Сейчас, Паш, пацаны с большими звездами уйдут из эфира -и появится полковник Нас рать и иные дети Давидовы...

                      Знаешь Константин,а полковник А нас Рать и Арон Заави самые адекватные в здешнем кругу,естественно они будут защищать Израиль,как мы сейчас Россию. request Я говорю про форум ВО.А насчет новости,так я согласен с
                      Цитата: Монос
                      Ну кто-бы сомневался! Умиляет открытый, незамутнённый цинизм "богоизбранных": пусть режут друг друга до бесконечности, лишь бы выгода была у нас. И никакого мира, и никакого перемирия!
                      hi
                      vovanpain
                      1. Владимирец Сегодня, 23:12
                        Цитата: vovanpain
                        А нас Рать и Арон Заави самые адекватные в здешнем кругу,естественно они будут защищать Израиль,как мы сейчас Россию.

                        Вот и интересно узнать их видение вопроса, война до полной кончины сторон или просто вечная война? request
                        Владимирец
                      2. vovanpain Сегодня, 23:18
                        Цитата: Владимирец
                        Вот и интересно узнать их видение вопроса, война до полной кончины сторон или просто вечная война?

                        Евгений drinks hi такое же желание и у меня,мнение остальных израильтян можно выразить в нескольких словах:-"Чем больше арабы вырежут друг друга,тем для них лучше. request hi
                        vovanpain
          2. Монос Сегодня, 22:38
            Доброго здравия, Паша laughing hi drinks
            А ведь где-то сейчас сидит грустный еврей и считает убытки от этого перемирия.
            Монос
            1. bouncyhunter Сегодня, 22:50
              Здравствовать и тебе , друг мой ! hi drinks
              Цитата: Монос
              А ведь где-то сейчас сидит грустный еврей и считает убытки от этого перемирия.

              Вот только не надо опять русских приплетать - опять они все кошерные расклады похерили ... wink
              bouncyhunter
            2. poquello Сегодня, 23:13
              Цитата: Монос
              Доброго здравия, Паша laughing hi drinks
              А ведь где-то сейчас сидит грустный еврей и считает убытки от этого перемирия.

              нее, они сейчас подбирают галоши и момент, те куда нагадить и когда нагадить
              poquello
              1. bouncyhunter Сегодня, 23:19
                Цитата: poquello
                они сейчас подбирают галоши и момент, те куда нагадить и когда нагадить

                Что особо не удивляет . wink
                bouncyhunter
                1. poquello Сегодня, 23:25
                  Цитата: bouncyhunter
                  Цитата: poquello
                  они сейчас подбирают галоши и момент, те куда нагадить и когда нагадить

                  Что особо не удивляет . wink

                  ага, предсказуемы, зато столько бравады потом здесь
                  poquello
                  1. bouncyhunter Сегодня, 23:30
                    Цитата: poquello
                    столько бравады потом здесь

                    Такова грязная игра , правила придуманы не нами . Но нам не мешало бы задуматься о замене .
                    bouncyhunter
        2. Монос Сегодня, 22:21
          Лёша, рад тебя лицезреть smile hi
          Цитата: Inok10
          они же Ключ, Мировой политике на Ближнем Востоке, как они считали

          "Кручу, верчу - обмануть хочу!". yes
          Монос
          1. Inok10 Сегодня, 23:00
            Цитата: Монос
            "Кручу, верчу - обмануть хочу!".

            ... Еврейское общество ... hi и при том что все друг другу родственники ... laughing
            Inok10
        3. Shahno Сегодня, 23:30
          Ой ли. Сила всегда останется силой. Это наша земля. Арабов,но уж точно не ваша. И не вам решать.
          Shahno
    2. Vladimir74 Сегодня, 21:58
      Цитата: poquello
      а при таком гоноре ещё и вернуть придётся


      Чем возвращать будем? Очередной обеспокоенностью?

      Арабы уже пытались при помощи наших советников и получили по полной и Голаны Израилю оставили.

      На Израиль смотреть приятно- маленькая, сильная страна, которая отстаивает свои интересы и не хочет допустить террористов и их спонсоров к границам и ей плевать - Россия там или США в Сирии.

      А мы тут лишь болтаем о том какие США нехорошие, какие турки нехорошие, и при этом ничего не делаем, кроме чесания языком.
      Vladimir74
      1. poquello Сегодня, 22:04
        Цитата: Vladimir74
        А мы тут лишь болтаем о том какие США нехорошие, какие турки нехорошие, и при этом ничего не делаем, кроме чесания языком.

        я вот точно ничего не делаю, за Вас не знаю, а наши в Сирии работают и совсем за них не стыдно
        poquello
        1. Vladimir74 Сегодня, 22:10
          Цитата: poquello
          а наши в Сирии работают и совсем за них не стыдно


          Я писал не про работу наших военных в Сирии, а про всякие возмущения действиями США и прочих, которые заканчиваются лишь очередной обеспокоенностью.

          Даже наши ПВО мы согласились ограничить в действии.
          Vladimir74
          1. poquello Сегодня, 22:57
            Мир важнее распальцовок.
            Цитата: Vladimir74
            Даже наши ПВО мы согласились ограничить в действии.

            а ПВО у сирийцев своё есть, ну типа

            http://poquello.ru/fighthealth/shf-accelerator/
            poquello
    3. сибиралт Сегодня, 23:23
      Израиль попал. А нехрен было бомбить Сирию. Не все коту масленница. bully
      сибиралт
  2. faterdom Сегодня, 21:25
    Вот есть те, кто против. И Израиль не единственный. Только вот Штаты бы задумались: а какого их таких больших за одно место Израиль да Сауды водят там по пустыне? И надо ли им это?
    faterdom
  3. domnich Сегодня, 21:26
    "...премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, заявил, что Израиль возражает..."

    domnich
    1. Incvizitor Сегодня, 21:40
      Если он это Макрону заявлял, смысла не вижу, этот пудель ничего не решает, это надо США и РФ просить.
      Incvizitor
      1. ЛукичЪ Сегодня, 21:47
        Цитата: Incvizitor
        это надо США и РФ просить.

        боязно. могут в пешее эротическое путешествие послать
        ЛукичЪ
        1. alexmach Сегодня, 22:59
          Могут послать? Дык они их уже первые послали.

          8 марта, 2016 12.27
          Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался от встречи с американским президентом Бараком Обамой в этом месяце в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь Совета безопасности США Нед Прайс, которого цитирует AFP.
          Как уточнил Прайс, об отмене визита Нетаньяху в США американская сторона узнала из СМИ. По его словам, утверждения израильской стороны о том, что встреча отменена из-за того, что она не укладывается в график Обамы, "не соответствуют действительности".
          alexmach
      2. Shahno Сегодня, 23:36
        А что всем заявлено было. Если кто то не понял. Ирана и хизболы на границах Израиля не будет. Или кто то начал тупить.
        Shahno
    2. Deadушка Сегодня, 21:42
      "Темнота друг молодежи.
      В темноте не видно рожи.
      - Я люблю тебя.
      - Я тоже.
      - Я хочу тебя.
      - Я тоже.
      - Как тебя зовут?
      - Сережа.
      - Ух ты тля, меня ведь тоже!"
      Deadушка
  4. Olegater Сегодня, 21:29
    СМИ: Израиль выступил против соглашения России и США о перемирии в Сирии
    А почему? Ведь борьба с терроризмом наверное главная тема всех стран, которые хотят жить в мире и спокойствии.
    Но судя по этой теме "тайные" руководители террористов, получающие прибыль - в виде власти и участков нефти - не способны остановиться от жадности. Вот и получается хотели как себе лучше а весь мир в дерьме - в прочем как всегда.
    Olegater
    1. Ныробский Сегодня, 22:51
      Цитата: Olegater
      СМИ: Израиль выступил против соглашения России и США о перемирии в Сирии
      А почему? Ведь борьба с терроризмом наверное главная тема всех стран, которые хотят жить в мире и спокойствии.

      Нет, борьба с терроризмом, для них является лишь поводом, для обоснования своей стратегии по разбалансировке региона. Для Израиля вообще выгодно, когда арабские страны окружающие его, находятся в состоянии непрекращающейся резни. Глядя со стороны на этот процесс взаимного уничтожения, Израиль просто становится сильнее, в то время, как его геополитические противники слабеют экономически и растрачивают свой генофонд. Для Нетаньяху вполне приемлем вариант, когда весь Ближневосточный мир рассыплется в труху и станет кормовой базой для Израиля и Ко. Не нужны им сильные соседи. Ушатав Сирию и Асада, они бы плотно переключились на Иран, и всё бы у них было "тип-топ", если бы не вмешалась Россия. Тут и приуныли евреи. Русские о чём то договорились по Сирии с американцами. Но если американцы от Ирана далеко, то евреи, можно сказать, вообще рядом. Соседство со страной у которой скоро появится ЯО, вгоняет Израиль в тоску т.к. потом ушатать Иран будет уже не так просто. Поэтому, пока Иран не обзавёлся полноценной ядерной бомбой, они будут подбираться к нему через Саудовскую Аравию, которую они с американцами уже накачивают оружием, а потом "отправят" добывать для них победу.
      Ныробский
      1. bouncyhunter Сегодня, 22:54
        Дима , согласен с твоими словами .
        bouncyhunter
  5. 30 вис Сегодня, 21:34
    Хвост крутит собакой .Хитрый такой хвост израильский .
    30 вис
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:43
      30 вис
      Хвост крутит собакой .Хитрый такой хвост израильский .
      В каком месте этот хвост хитрый? bully feel
      Наблюдатель2014
  6. Incvizitor Сегодня, 21:37
    Моська лает на слонов, притом подальше от слонов, рядом с такой же моськой.
    Incvizitor
    1. Vladimir74 Сегодня, 22:02
      Цитата: Incvizitor
      Моська лает на слонов, притом подальше от слонов, рядом с такой же моськой.



      Однако при этом Израиль имеет свободу действий в Сирии и мы это видели. И все слоны это принимают.

      Поэтому интересно смотреть на моську, которая ставит слонам свои условия в виде красных линий в Сирии и эти слоны им подчиняются.
      Vladimir74
      1. Incvizitor Сегодня, 22:08
        Со своей территории иногда атакуют САР это сложно свободой назвать и линии скорее не они рисуют.
        Incvizitor
        1. Vladimir74 Сегодня, 22:16
          Цитата: Incvizitor
          Со своей территории иногда атакуют САР это сложно свободой назвать и линии скорее не они рисуют.


          А с какой им атаковать, если Израиль отвечает на обстрел,который не так уж далеко от границы?

          Залетать для красоты , чтобы хвостиком махнуть?


          Биньямин Нетаньяху , о котором тут речь дал интервью, где он прямо заявил -

          Биньямин Нетаниягу: Нет. Это очень просто объяснить. Россия здесь. Это факт. С того момента, как президент Путин решил ввести армию в Сирию, уже через несколько дней, через неделю-две я обратился к нему. Я полетел в Москву и сказал ему следующее: мы действуем в Сирии, препятствуя транспортировке очень опасного оружия из Ирана через Сирию "Хизбалле" в Ливане. Я и дальше буду приказывать ЦАХАЛу препятствовать этой транспортировке.

          Есть два варианта: либо наши армии договорятся, чтобы между ними не было столкновений, ведь армии находятся очень близко друг к другу, либо мы столкнемся друг с другом. Я сказал ему, что предпочитаю отсутствие столкновений, как говорят англичане, "деконфликшн". Он сказал, что согласен. Теперь раз в несколько месяцев надо проверять, что договоренность работает.


          Вот так закрыли этот вопрос. Израиль начертил красные линии. Наш президент их принял. Израиль действовал дипломатично и закрыл все вопросы.
          Vladimir74
          1. Incvizitor Сегодня, 22:28
            Ну договорённости на счёт безопасности полётов и предотвращения боестолкновений есть конечно, но говорить что они там что то решают... это вряд ли, пакостят армии Сирии помаленьку в основном, думается, чтобы штатникам угождать но и лезть не хотят чтобы ВВП не злить.
            Incvizitor
            1. Vladimir74 Сегодня, 22:39
              Цитата: Incvizitor
              но говорить что они там что то решают..


              За кулисах очень многое. В конечном итоге понятно, что не будет мира,если Иран и террористы Хизбалла окопаются около границ Израиля.

              Цитата: Incvizitor
              то вряд ли, пакостят армии Сирии помаленьку в основном, думается, чтобы штатникам угождать


              По армии Сирии, чтобы сделать пару важных вещей-

              1)Около границы Израиля - Сирии находятся войска сирийской оппозиции (своеобразный буфер от иранских сил и террористов Хизбалла) и, когда идут столкновения армии Асада с ними - Асад частенько ударяя по сирийской оппозиции - снаряды прилетали и в Израиль и чтобы Асад не привыкал и, чтобы не наглел - ему дают урок.

              2)Израиль ударяет по позициям Хизбаллы, по местам хранения оружия для Хизбаллы, а хранят его сирийские войска, так как оружие приходит из Ирана в Сирию и оттуда идёт в Ливан и Израиль ударяет по караванам оружия, по местам хранения итд. Поэтому гибнут и в этом случае частично сирийские войска, так как помогают Ирану и террористам Хизбалла перевозить оружие в Ливан.

              Хотя потери сирийский войск очень малы- мизерны.

              3)Израиль ударяет и по Нусре и по ИГИЛ, когда те стреляли по Израилю . ИГИЛ вообще стреляет по Израилю и из Египта и из Сектора Газа . Просто в Сирии ИГИЛ не лезут особо на Израиль, так как у них и так проблем хватает - и от коалиции Асада и от коалиции сирийской оппозиции. Поэтому иногда они пытаются, но никогда не доводят до эскалации.


              Цитата: Incvizitor
              но и лезть не хотят чтобы ВВП не злить.


              Так и цели не было лезть с самого начала.
              Vladimir74
      2. майор Юрик Сегодня, 22:43
        Ой,господа,что-то одиноко на обсуждении этой темы! Ни одного всегдаправого защитника под флагом Израиля не наблюдается! Прям ни гу-гу,заняты наверное,хотя вроде не шабат. recourse
        майор Юрик
  7. anjey Сегодня, 21:40
    израиль еще 1001 раз доказал, что ему нужна война,война и еще раз война на БВ,что бы больше гибло,сирийцев,иранцев,курдов,турок,русских но только не израильтян, вот такой вот кровавоторгашный менталитет...
    anjey
    1. ЛукичЪ Сегодня, 21:49
      Цитата: anjey
      израиль еще 1001 раз доказал, что ему нужна война,война и еще раз война на БВ,что бы больше гибло,сирийцев,иранцев,курдов,турок,русских но только не израильтян,

      ничего, и по нашей улице инкассатор пройдёт. все войны им аукнутся
      ЛукичЪ
      1. Incvizitor Сегодня, 22:02
        Они потому и не дают другим арабам развиваться, чтобы у тех армии нормальной не было а то ведь тогда
        все войны им аукнутся
        .
        Появление у стран БВ хорошего про/пво-невозможность для Израиля их и дальше вбамбливать в каменный век а значит точка невозврата, далее идёт дальнейшее развитие стран и они уже развитые придут мстить и не с "самодельными" ракетами а современными.
        Вывод-нельзя давать этим странам развиться.
        Incvizitor
    2. Vladimir74 Сегодня, 22:08
      Именно поэтому Израиль заключил мир с Иорданией и Египтом.
      И с Сирией одно время хотели заключить, но Сирия отказалась.
      Фантазируйте дальше.
      Vladimir74
  8. pvv113 Сегодня, 21:46
    поскольку оно увековечит иранское присутствие в этой стране

    Израиль видать рассчитывал еще кусок от Сирии оторвать
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 22:13
      Цитата: pvv113
      Израиль видать рассчитывал еще кусок от Сирии оторвать

      А ключик от шкафута на клотике поискать они не хотят (мореманы меня поймут) ? am
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 22:57
        Паша, я не мореман, но похоже это где-то так
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 23:21
          Володь , общую тенденцию направления их движения ты правильно понял ! good
          bouncyhunter
    2. Vladimir74 Сегодня, 22:30
      Цитата: pvv113
      еще кусок от Сирии оторвать



      Зачем Израилю эти голодранцы.
      Если Голанские высоты это стратегическая территория , которую арабы по своей глупости, попытавшись в очередной раз уничтожить Израиль, подарили Израилю, то прочие территории это геморрой .
      Vladimir74
      1. Rusj Сегодня, 22:45
        А ТЫ кто такой !? Пока США Израиль и Саудовская Аравия главные террористические страны БВ не учинили в Сирии эту бойню там прекрасно и в достатке люди жили . Голодранец это ТЫ!
        Rusj
        1. Vladimir74 Сегодня, 22:52
          Цитата: Rusj
          Пока США Израиль и Саудовская Аравия главные террористические страны БВ не учинили в Сирии эту бойню


          Бред полный.

          Кстати мы с этой, как вы её назвали, террористической страной - Саудовской Аравией недавно подписали договора о военном сотрудничестве.

          Что это мы так нехорошо то делаем?

          https://www.pnp.ru/economics/rf-i-saudovskaya-ara
          viya-podpisali-dogovor-o-voennom-sotrudnichestve-
          na-35-mlrd-dollarov.html

          Россия и Саудовская Аравия подписали предварительное соглашение в сфере военно-технического сотрудничества на сумму 3,5 млрд долларов. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

          «Начали очередные переговоры, заключили предварительный договор на 3,5 млрд долларов. Правда, саудовцы поставили условие, что контракт вступит в силу, если передадим им часть технологий и откроем производство на территории королевства. Думаем, чем можно поделиться. Самое простое — построить завод по выпуску стрелкового оружия, того же концерна «Калашникова»», — рассказал ТАСС Сергей Чемезов.

          Глава «Ростеха» напомнил, что пять лет назад с Эр-Риядом уже был подписан контракт на 20 млрд долларов, но дальше слов дело не пошло.

          «Саудовская Аравия ничего тогда не купила. Если называть вещи своими именами, саудовцы таким образом дали понять: не поставляйте системы ПВО С-300 Ирану, и мы будем брать ваши танки и другую технику», — заключил Чемезов.







          Цитата: Rusj
          там прекрасно и в достатке люди жили .


          Тоже полный бред.

          Цитата: Rusj
          Голодранец это ТЫ!


          И это тоже.
          Vladimir74
      2. pvv113 Сегодня, 22:58
        Цитата: Vladimir74
        Зачем Израилю эти голодранцы.

        Много чего делается вопреки здравому смыслу
        pvv113
  9. DEZINTO Сегодня, 21:47
    Как насчёт подводных лодок Нетаньяху? Как продвигается расследование коррупционной схемы Нетаньяху? Где деньги Нетаньяху? Верни Израилю честь !

    Надо "работать" с ними с тем же пылом......

    Против он выступил......где деньги? Страна в коррупции погрязла! Ещё и мнение своё имеет! Санкции!!!!
    DEZINTO
    1. Vladimir74 Сегодня, 22:05
      В Израиле хоть кто-то занимается коррупцией во власти.
      У нас с этим полная ..
      Vladimir74
    2. Лекс. Сегодня, 22:45
      Против он выступил......где деньги? Страна в коррупции погрязла! Ещё и мнение своё имеет! Санкции!!!!
      У вас коррупция в тысячу раз больше чем в Израиле
      У вас Полонского ,
      Васильеву,Сердюкова кто посадил ?
      Лекс.
  10. ser65 Сегодня, 21:52
    довыпендриваются... останутся у разбитого корыта.
    ser65
  11. demo Сегодня, 21:54
    Заинтересовал вопрос, а почему такая непримиримая вражда между Ираном и Израилем?
    Не поленился и прочитал по адресу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%
    D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%
    D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%
    D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

    Вывод.
    Длительное время, не одну тысячу лет евреи благополучно жили по властью различных династий Персии.
    Доходило до того, что Великими Визирем был Рашид ад-Дин Фазлуллах ибн Абу-ль-Хайр Али Хамадани (Рашид ад-Доулэ; Рашид ат-Табиб — «врач Рашид»)[1] (ок. 1247, Хамадан — 18 июля 1318, Тебриз) — персидский[2][3] государственный деятель, врач и учёный-энциклопедист; министр государства Хулагуидов (1298—1317). Поступил на государственную службу в период правления Абака-хана (1265—1282). При Газане (1295—1304) выдвинулся на ведущие роли, фактически заняв пост визиря, и осуществил важнейшие экономические реформы. При хане Олджейту (1304—1316) фактически был первым лицом в управлении государством. В начале правления Абу Саида (1316—1335) из-за интриг политических противников утратил власть, а затем по ложному обвинению был казнён.
    Еврейского происхождения.

    Какая кошка пробежала и когда - вопрос интересный.
    Но то, что евреи достаточно выгодно для себя использовали Иран в своих целях - это факт.
    Может просто иранцам надоели эти дармоеды?

    И то, что сегодня Премьер-министр Израиля противится воцарению мира, мотивируя это тем, что усилится роль Ирана в регионе, то это только от кровожадности израильтян.
    Как можно говорить о том, что люди должны продолжать убивать друг друга, ради моих интересов?
    А снизить свои требования и попытаться найти точки соприкосновения?
    Ведь два народа исконные торгаши?
    Неужто не найти способа решения проблемы или хотя бы отодвинуть ее на второй план?
    demo
    1. Vladimir74 Сегодня, 22:25
      Цитата: demo
      Какая кошка пробежала и когда - вопрос интересный.


      Там вполне написано какая.

      Ирано-израильские отношения прошли с 1940-х годов несколько этапов:

      противодействие Ирана плану раздела Палестины и принятию Израиля в ООН;
      потепление в отношениях, включая признание Израиля де-факто и налаживание экономических и военных связей при шахе Мохаммеде Резе Пехлеви;
      «холодный мир» в первое десятилетие после исламской революции, во время которого разрыв дипломатических отношений и воинственная риторика Ирана в отношении Израиля сочетались с продолжающимися закулисными контактами и борьбой с общим врагом в лице баасистского Ирака (в том числе в рамках сделки «Иран-контрас»);
      дальнейшее обострение конфликта после 1990 года, обусловленное изменениями мировой геополитической обстановки, общим углублением противостояния исламского и западного мира, началом мирного процесса между Израилем и соседними арабскими странами и работами в Иране над созданием собственного ядерного оружия.




      Цитата: demo
      то усилится роль Ирана в регионе, то это только от кровожадности израильтян.


      Или от того, что Иран находясь за 1500 км от Израиля финансирует и даёт оружие террористам, воюющим против Израиля- таких как Хизбалла, Хамас, Исламский Джихад.
      Vladimir74
      1. Dagen Сегодня, 23:03
        Цитата: Vladimir74
        Или от того, что Иран находясь за 1500 км от Израиля финансирует и даёт оружие террористам, воюющим против Израиля- таких как Хизбалла, Хамас, Исламский Джихад.

        И США и Израилю ничего не мешает с гораздо бОльшим успехом финансировать и открыто поддерживать террористов.

        Дело тут в другом: просто Израиль является инструментом США на Ближнем Востоке. И будь у США, предположим, Египет самой нелюбимой страной, то Израиль был бы главным врагом Египта. Благо сделать это очень просто: любой мусульманин легко восстаёт против израильтянина, а израильтянин - против мусульманина.
        Dagen
  12. Berkut24 Сегодня, 21:54
    А баба Яга против...(с)
    Хоть честно сказали, что им нужна война всех против всех, пока они свои делишки обтяпывают. Если бы не было Ирана, то его пришлось бы придумывать.
    Berkut24
  13. fedor13 Сегодня, 21:56
    Уважаю евреев,но флаг надо менять на полосатый.
    fedor13
  14. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:57
    СМИ: Израиль выступил против соглашения России и США о перемирии в Сирии
    Ой мама джан.Если так будет то израилитяне младенцам зубочистки наверное в веки вставлять начнут.Ну чтобы на китайцев походить например laughing . Должна быть" крыша" у самых обездоленных. winked
    Наблюдатель2014
  15. Толстоевский Сегодня, 22:01
    было бы странно, если б было по другому
    Толстоевский
  16. Sandov Сегодня, 22:01
    Это напрасно, нужно сотрудничать по любому.
    Sandov
  17. НесНосНый Сегодня, 22:02
    Пусть Израиль посмотрит видеоролик от НАТО про "лесных братьев" и успокоится.
    НесНосНый
  18. Горный стрелок Сегодня, 22:05
    Иран - единственное государство на БВ, которое всерьёз угрожает Израилю. Потчему персы так "взъелись" на Израиль - не понимаю. Иран реально далеко от Израиля...
    Горный стрелок
  19. Kot3713 Сегодня, 22:21
    Все в одной карикатуре
    Kot3713
  20. anjey Сегодня, 22:42
    Цитата: Vladimir74
    Цитата: pvv113
    еще кусок от Сирии оторвать

    Зачем Израилю эти голодранцы.
    Если Голанские высоты это стратегическая территория , которую арабы по своей глупости, попытавшись в очередной раз уничтожить Израиль, подарили Израилю, то прочие территории это геморрой .

    да конечно -територии с нефтью и газом действительно один геморрой в наше время....
    anjey
    1. Vladimir74 Сегодня, 22:47
      Цитата: anjey
      да конечно -с нефтью и газом действительно один гемморой в наше время....


      Для Израиля конечно.
      Другое дело, когда где-то ставят марионеточное правительство и не приходится кормить и поить всю страну, то наверное имеет смысл. А так это глупость полная.
      Vladimir74
  21. Оператор Сегодня, 22:50
    Отличная ситуация - Израиль должен остаться в одиночестве вместе со своими военными союзниками ИГИЛ и Нусрой.
    Оператор
  22. anjey Сегодня, 23:00
    Цитата: Vladimir74
    Цитата: anjey
    да конечно -с нефтью и газом действительно один гемморой в наше время....

    Для Израиля конечно.
    Другое дело, когда где-то ставят марионеточное правительство и не приходится кормить и поить всю страну, то наверное имеет смысл. А так это глупость полная.

    для игиловского псевдохалифата эта глупость полная была золотым тельцом ,как то так....
    anjey
  23. Бродяга1812 Сегодня, 23:07
    Концы с концами в публикации что-то не сходятся. Взять хотя бы ссылки на средства массовой информации ,во множественном числе. А источник приводится всего один-израильская газета " Гаарец". Учитывая ведущие роль и место крошечного Израиля на планете вообще и на БВ в частности , не кажется ли странным , что ни одни из мировых СМИ ,не продублировали резонансное заявление ,которое якобы сделал Нетаньяху. Ладно бы лидер Фарер,или там Бутан -Пропана ,какого, высказался по этому поводу. Ну , хихикнули бы.А тут,Его Величество - сам Израиль.И полное молчание. Ну , за исключением реакции на ВО про клотики для тех ,кто понимает флот, торгашество . И наконец -то ,вот оно счастье-то : понаблюдать с дивана как Израилю по словам одного из озабоченных (скорей бы, скорей!!!!) приходит "оппа". А она ,ну никак не приходит. Так что сомнительно , а было ли оно - высказывание Нетаньяху. Кстати ни видео с брифинга , ни хотя бы аудио , опять же нет.
    Допустим , гипотетически ,что таки да где-то ,кто-то ,что-то.И даже кое-где у нас порой....
    Только ли Израиль будет против перемирия и усиления Ирана? А как же Турция, курды, суннитские страны ,для которых Иран -опасный маргинал и религиозный сектант.Наконец ,кто разоружит эту массу банд и бандочек орудующих на территории бывшей Сирии.Причем ,глумливо замечу,что для одних стран ,это и не банды вовсе,а для других, очень даже и банды. На территории Сирии произошла ливанизация конфликта и без ее раздела не обойтись. Так что ,как говаривала покойная тётя Валя: спокойной ночи малята.И пусть вам приснится Пальма де Майорка , ласковый прибой.....
    Бродяга1812
  24. bouncyhunter Сегодня, 23:09
    Inok10,
    Цитата: Inok10
    Паша, у них ни когда нет вопросов ... если не обратил внимание, у них только утверждения .

    Лёша , я это уже давно усвоил . Но ведь всегда нужно оставить лазейку . wink
    bouncyhunter
  25. Shahno Сегодня, 23:26
    Меня какое то время удивляло. Почему Нетаньяху так долго молчит.
    Shahno
  26. alta Сегодня, 23:28
    Комменты показали, что читатели обсуждают заголовок статьи ...
    В статье :
    "причиной недовольства достигнутым перемирием со стороны Иерусалима являются планы Ирана по наращиванию военного присутствия в регионе. Тегеран, по данным властей еврейского государства, намерен построить в Сирии базу для ВВС и морского флота, послать в страну военный контингент и советников.
    Руководство еврейского государства считает Иран угрозой номер один ,,    [i][/i]

    Иран - это враг Израиля, лидеры которой по несколько раз в год заявляют, что они уничтожат Израиль ... в этом году они установили в столице часы, которые отсчитывают время в часах , до уничтожения Израиля.
    Поэтому Израиль не допустит появления военных баз Ирана и Хисболлы в Сирии .... военные базы Ирана в Сирии - это война с Израилем на территории Сирии ...
    Иран по всему миру устраивает теракты против Израиля ...

    Кстати, 4 июля Суд в Канаде оставил в силе решение взыскать с иранского правительства 1,7 млрд долларов в пользу американских граждан, чьи близкие погибли в терактах, совершенных Ираном и их сателлитами-террористами Хисболлой и Хамаом.
    Терракты были осуществлены в Ливане, Аргентине, Саудовской Аравии и Израиле .....
    Непосредственно в Аргентине , во взрыве здания в Буэнос-Айресе , где погибло 85 человек ... 300 получили ранение, прокуратурой Аргентины были обвинены бывшие президент Ирана Али Рафсаджани, министр обороны Ахмад Вахиди и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи.....
    В рамках расследования Интерполом были выданы 5 ордеров на арест; все пятеро разыскиваемых преступников являются иранцами.

    Западные СМИ сообщают, что Израиль постоянно держит одну-две подлодки в Индийском океане, в непосредственной близости от Персидского залива, видимо, Россия и США не допустят иранские базы в Сирии и войну с Израилем, зная исход войны : существует союз арабских стран с Израилем против Ирана .... никому не нужны иранские беженцы ....
    alta
  27. Deadушка Сегодня, 23:29
    Цитата: vovanpain
    Чем больше арабы вырежут друг друга,тем для них лучше

    Таки их обложили со всех сторон(как и нас), а жить то хочется... вот и пытаются как могут и как должны.
    В некоторых аспектах им можно только позавидовать, Россия такого себе позволить не может(надеюсь пока).
    Deadушка
  28. Rafale Сегодня, 23:42
    Везде грязная политика, лицемерие. Не ищите там гуманизма или правды, там их нет. Газ, нефть, террористы, борцы за свободу, Иран, саудиты, турки, курды- все вперемешку, как в калейдоскопе. Евреям рассказывают, как они "защищают свою свободу", даже позволяют Ирану Хизбаллу поддерживать, чтобы было правдоподобней и острее ощущения. Санкции против Ирана даже вводили из-за ЯО, а не поддержки терроризма. Всеми манипулируют, и все при этом думают, что именно они самые хитрые /правильные/сильные- выбирайте, что ближе. Если бы там ведущие игроки реально боролись с терроризмом- его раздавили бы в первые же месяцы.
    Плохо только то, что гибнут реальные люди. Для большинства они как персонажи компьютерной игры или абстрактные герои новостей.
    Войны сейчас ведут за умы, другим оружием, и ресурсы тратятся сопоставимые. А в Сирии- пьеса, сериал, только умирают по- настоящему.
    Rafale
  29. Приговор Сегодня, 23:46
    Израиль совсем с катушек слетел по отношению к Ирану, особенно после того, как в Ливане в 2006 году от Хезболлы по зубам получил. Впрочем, раз евреи против, то теперь надо ждать какой-нибудь американской провокации, направленной на срыв договорённостей. Думаю опять вытащат на свет заезженную, но эффективную в среде общечеловеков, пластинку о химическом оружии. Вообще то за всем этим скотским вторжением в Сирию наёмников, различных фанатиков и вербовкой местных радикалов отчётливо просматриваются интересы, в основном, всем нам известного государства. Уж очень хочется евреям оккупированные Голаны у себя оставить, боюсь себе представить, чего они захотят в следующий раз... feel
    Приговор
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